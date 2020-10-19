Налоговые каникулы ИП: что про это нужно знать

Некоторые предприниматели-новички, которые работают на патенте или упрощёнке, могут не платить налог в начале деятельности. Льгота действовала до конца 2020 года, но законом от 31.07.2020 № 266-ФЗ её продлили до конца 2023 года. Рассказываем, как получить налоговые каникулы и какие нюансы при этом нужно учитывать.

В чём заключаются налоговые каникулы и где они действуют

Налоговые каникулы — это не полное освобождение от всех обязательных платежей, а нулевая ставка только по упрощённой системе налогообложения (УСН) или стоимости патента. Все остальные платежи ИП должен перечислять на общих основаниях: НДФЛ и страховые взносы с зарплаты, транспортный налог, налог на имущество, рассчитанный по кадастровой стоимости и т.п.

Общие правила применения налоговых каникул для УСН установлены п. 4 ст. 346.20 НК РФ, а для патентной системы налогообложения (ПСН) — п. 3 ст. 346.50 НК РФ.

Чтобы ИП мог воспользоваться каникулами, в его регионе должен быть принят закон, который устанавливает эту льготу. На сегодня она действует в большинстве субъектов РФ.

Предприниматель может пользоваться нулевой ставкой в течение двух налоговых периодов с даты регистрации. Для ПСН сделано уточнение — налоговые периоды должны быть в пределах двух календарных лет. Это связано с тем, что при УСН налоговый период — календарный год, а при ПСН — срок, на который выдан патент, от 1 до 12 месяцев.

Чтобы получить максимальную выгоду от каникул и не платить налог два полных года, нужно регистрировать ИП в начале года. А если предприниматель выбрал для себя ПСН, то выгоднее брать патент на максимальный срок — 12 месяцев в первый и второй год работы.

Обратите внимание: положения пунктов Налогового кодекса о каникулах действуют до конца 2023 года. Значит, после этого срока права на нулевую ставку уже не будет. Чтобы пользоваться каникулами максимальный двухлетний срок, нужно зарегистрировать ИП не позднее начала 2021 года. Для тех, кто зарегистрируется позднее, каникулы будут действовать только время, оставшееся до конца 2023 года.

Кто может рассчитывать на налоговые каникулы

Налоговые каникулы действуют только для вновь открытых ИП, которые применяют УСН или ПСН. Предприниматель должен быть зарегистрирован после принятия в его регионе закона о введении каникул.

Если ИП ранее был снят с учета, но затем зарегистрировался вновь, он не теряет право на применение этой льготы. Такова позиция Верховного Суда РФ, с которой на сегодня согласен и Минфин (письмо № 03-11-11/904 от 15.01.2019).

Право на каникулы имеют только предприниматели, которые работают в следующих областях:

производство;

наука;

социальная сфера;

бытовые услуги;

гостиничный бизнес.

Доля выручки ИП по этим видам деятельности за налоговый период должна составлять более 70% от общей суммы дохода.

Конкретные коды ОКВЭД, которые дают право на льготу в рамках перечисленных отраслей, устанавливает закон субъекта РФ. Кроме того, региональные власти могут предусмотреть дополнительные ограничения для применения каникул — по выручке и численности сотрудников.

Как получить налоговые каникулы и какую отчётность сдавать

Если вы планируете использовать УСН, никаких специальных форм для получения льготы заполнять не нужно. После регистрации вы подаете обычное уведомление о переходе на УСН по форме 26.2-1 и в течение года не платите ни авансовые платежи, ни налог.

По итогам года вам нужно будет сдать декларацию по УСН в обычном порядке. Там вы укажете все полученные за год доходы, но в строках 120-123 (объект «Доходы») или 260-263 (объект «Доходы минус расходы») укажете ставку налога 0%. Соответственно, налог к уплате будет нулевым. То же самое будет и по итогам второго года.

Если вы планируете работать по ПСН, то информацию о каникулах нужно сразу указать в заявлении на получение патента по форме 26.5-1. Для этого на странице 2 предусмотрены специальные поля — для указания нулевой ставки и сведений о законе субъекта РФ, который установил каникулы в регионе.

Плата за патент для вас будет нулевая, декларации на ПСН сдавать не нужно. После того, как закончится срок действия первого патента, сразу купите второй, потому что каникулы дают в течение двух налоговых периодов непрерывно.

Что делать тем, кто не знал о каникулах и уже заплатил налог

Прямых комментариев законодателей по таким ситуаций нет. Если вы уверены, что подпадаете под каникулы, но уже оплатили упрощённый налог, можно подать уточнённую декларацию с нулевой ставкой и вернуть налог. Приложите пояснения и документы, подтверждающие, что вы имели право на льготу. Будьте готовы, что налоговики тщательно проверят информацию, потому что речь идет об уменьшении налога.

С патентом сложнее, потому что вы уже подали заявление и купили патент. Рекомендуем обратиться с этим вопросом в свою налоговую инспекцию.