Как вернуть излишне уплаченные страховые взносы

Если у вас образовалась переплата по страховым взносам, в течение трёх лет вы можете распорядиться ею по своему усмотрению. Рассказываем, что можно сделать с переплатой и какие изменения грядут с 2021 года.

Как узнать про переплату и что с ней делать

Переплата может возникнуть по разным причинам, например, когда вы:

ошиблись в расчётах и перечислили больше, чем нужно;

не применили пониженный тариф и после уплаты пересчитали взносы;

неправильно заполнили в платёжном поручении сумму или перепутали КБК;

уплатили взносы по требованию, а налоговики или соцстрах списали эти же суммы с расчётного счёта.

Выявить переплату можно самостоятельно, но она не всегда совпадает со сведениями налоговиков и соцстраха.

Самый простой способ сверить суммы с ИФНС — запросить справку о состоянии расчётов по налогам и сборам (КНД 1160080). Заказать и получить её можно в электронном виде через спецканалы связи, в личном кабинете юрлица или ИП на сайте ФНС. Отрицательные суммы в справке — это долг перед бюджетом, положительные — переплата.

Чтобы сверить расчёты по взносам от несчастных случаев, обратитесь в территориальное отделение соцстраха за актом сверки по форме 21-ФСС РФ. Заказать его можно в электронном виде через сайт госуслуг.

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Не спешите обращаться в ИФНС за возвратом или зачётом, если не установили из-за чего возникла переплата. Бывает, что взносы уже заплатили, а отчёт за этот период еще не сдали, поэтому в справке числится переплата. После того, как вы отчитаетесь, налоговая отразит начисления и такая переплата «закроется».

Согласно п. 1.1 ст. 78 НК РФ излишне уплаченные взносы можно:

зачесть по тому же виду взносов в счёт предстоящих платежей или задолженности, в том числе по пеням и штрафам;

вернуть на расчётный счёт.

Распорядиться переплатой можно в течение трёх лет со дня перечисления в бюджет лишних взносов.

Особенности зачёта и возврата страховых взносов в 2020 году

При возврате и зачёте действуют следующие правила.

Взносы нельзя зачесть в счёт налогов и других видов взносов. Например, переплатой по пенсионным взносам не получится «перекрыть» долг по взносам в соцстрах или по налогу при УСН. Взносы можно зачесть в счет будущих платежей, задолженности, пеней, штрафов по таким же взносам. Например, переплату пенсионных взносов можно направить на погашение пеней по ним. Если есть задолженность по взносам, сначала нужно сделать зачёт, чтобы её погасить. Остаток можно вернуть или зачесть в счёт предстоящих платежей. При ликвидации организации переплату можно вернуть, пока компанию не исключили из ЕГРЮЛ. Подать заявление от имени ликвидированного юрлица нельзя, а бывшим собственникам бизнеса переплату не возвращают (п. 4 ст. 49 НК РФ, письмо Минфина № 03-02-07/1/24222 от 12.04.2018). ИП имеет право на возврат переплаты даже после его закрытия. Порядок возврата излишне перечисленных взносов ИП за себя такой же, как для работодателей.

В п. 6.1 ст. 78 НК РФ говорится, что нельзя вернуть пенсионные взносы, если ПФ успел разнести их по индивидуальным счетам застрахованных физлиц. Но Конституционный Суд в Постановлении № 32-П от 31.10.2019 признал этот запрет недопустимым и обязал законодателей внести изменения в НК РФ. Проектом Федерального закона N 953961-7 в Налоговый кодекс планируется внести соответствующие поправки. Они должны вступить в силу с 1 января 2021 года, но разнесённую переплату можно вернуть уже сейчас. Это действует только в том случае, если человек, за которого переплатили взносы, ещё не вышел на пенсию.

За 2 квартал 2020 года малый бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей освободили от уплаты страховых взносов за работников (кроме платежей в соцстрах от несчастных случаев). Точнее, на апрель, май и июнь установили тариф 0%. Если вы имеете право на такое освобождение, но уже заплатили взносы по обычной ставке, переплату налоговики пообещали зачесть в счёт предстоящих начислений без вашего обращения в ИФНС.

Как подать заявление

По излишне уплаченным пенсионным, медицинским и социальным взносам на случай временной нетрудоспособности нужно обращаться в налоговую инспекцию. Организациям — в ИФНС по месту своего нахождения, а ИП — по месту жительства.

Формы заявлений утверждены Приказом ФНС России № ММВ-7-8/182 от 14 февраля 2017 г.:

Бланки одинаковы для ИП и юрлиц. По каждому виду взносов нужно заполнить отдельное заявление. Срок подачи — 3 года с даты перечисления взносов, из-за которых образовалась переплата (п. 7 ст. 78 НК РФ). То есть в 2020 г. можно вернуть или зачесть взносы, которые вы переплатили в 2017 году и позже.

Заявление можно подать: в бумажном виде — отнести в налоговую лично или через представителя с доверенностью, отправить Почтой России письмом с описью вложения;

в электронном виде — через спецоператоров связи, через личный кабинет юрлица или ИП на сайте ФНС, или через сервис «Моё дело», если у вас есть учётная запись.

По переплате взносов от несчастных случаев нужно обращаться в отделение соцстраха, в котором вы состоите на учёте. Заявление подают в бумажном или электронном виде по формам, утвержденным приказом ФСС РФ № 457 от 17.11.2016:

Если заявление не подавать, ФСС может самостоятельно зачесть переплату в счёт предстоящих платежей или задолженности по пеням и штрафам.

Сроки возврата

Налоговики возвращают переплату страховых взносов в течение месяца со дня получения заявления. В этот срок они должны:

провести с вами сверку взаиморасчётов (при необходимости);

зачесть переплату или её часть в счёт погашения долга (если есть долг);

принять решение о возврате, на которое отводится 10 рабочих дней;

передать его в казначейство для оплаты;

после принятия решения сообщить о нём заявителю в течение 5 рабочих дней.

Если вы сдавали отчёт РСВ или корректировку, в которых показали излишне уплаченные взносы, то решение о возврате примут через 10 рабочих дней со дня, следующего после окончания камеральной проверки. Срок её проведения — 3 месяца со дня представления расчёта по страховым взносам.

Если при «камералке» налоговики обнаружат нарушения законодательства о налогах и сборах, то срок будет отсчитываться с даты, следующей за вступлением в силу решения по проверке.

Соцстрах возвращает излишне уплаченные взносы от несчастных случаев в тот же срок — в течение месяца с момента получения заявления.

Как учитывать возврат страховых взносов

Возвращённые взносы и проценты за просрочку возврата не считаются доходом для налога на прибыль. В состав доходов при УСН они тоже не включаются.