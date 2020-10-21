Как вернуть излишне уплаченные страховые взносы

Если у вас образовалась переплата по страховым взносам, в течение трёх лет вы можете распорядиться ею по своему усмотрению. Рассказываем, что можно сделать с переплатой и какие изменения грядут с 2021 года.
Как узнать про переплату и что с ней делать
Переплата может возникнуть по разным причинам, например, когда вы:
- ошиблись в расчётах и перечислили больше, чем нужно;
- не применили пониженный тариф и после уплаты пересчитали взносы;
- неправильно заполнили в платёжном поручении сумму или перепутали КБК;
- уплатили взносы по требованию, а налоговики или соцстрах списали эти же суммы с расчётного счёта.
Выявить переплату можно самостоятельно, но она не всегда совпадает со сведениями налоговиков и соцстраха.
Самый простой способ сверить суммы с ИФНС — запросить справку о состоянии расчётов по налогам и сборам (КНД 1160080). Заказать и получить её можно в электронном виде через спецканалы связи, в личном кабинете юрлица или ИП на сайте ФНС. Отрицательные суммы в справке — это долг перед бюджетом, положительные — переплата.
Чтобы сверить расчёты по взносам от несчастных случаев, обратитесь в территориальное отделение соцстраха за актом сверки по форме 21-ФСС РФ. Заказать его можно в электронном виде через сайт госуслуг.
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Не спешите обращаться в ИФНС за возвратом или зачётом, если не установили из-за чего возникла переплата. Бывает, что взносы уже заплатили, а отчёт за этот период еще не сдали, поэтому в справке числится переплата. После того, как вы отчитаетесь, налоговая отразит начисления и такая переплата «закроется».
Согласно п. 1.1 ст. 78 НК РФ излишне уплаченные взносы можно:
- зачесть по тому же виду взносов в счёт предстоящих платежей или задолженности, в том числе по пеням и штрафам;
- вернуть на расчётный счёт.
Распорядиться переплатой можно в течение трёх лет со дня перечисления в бюджет лишних взносов.
Особенности зачёта и возврата страховых взносов в 2020 году
При возврате и зачёте действуют следующие правила.
- Взносы нельзя зачесть в счёт налогов и других видов взносов. Например, переплатой по пенсионным взносам не получится «перекрыть» долг по взносам в соцстрах или по налогу при УСН.
- Взносы можно зачесть в счет будущих платежей, задолженности, пеней, штрафов по таким же взносам. Например, переплату пенсионных взносов можно направить на погашение пеней по ним.
- Если есть задолженность по взносам, сначала нужно сделать зачёт, чтобы её погасить. Остаток можно вернуть или зачесть в счёт предстоящих платежей.
- При ликвидации организации переплату можно вернуть, пока компанию не исключили из ЕГРЮЛ. Подать заявление от имени ликвидированного юрлица нельзя, а бывшим собственникам бизнеса переплату не возвращают (п. 4 ст. 49 НК РФ, письмо Минфина № 03-02-07/1/24222 от 12.04.2018).
- ИП имеет право на возврат переплаты даже после его закрытия.
- Порядок возврата излишне перечисленных взносов ИП за себя такой же, как для работодателей.
В п. 6.1 ст. 78 НК РФ говорится, что нельзя вернуть пенсионные взносы, если ПФ успел разнести их по индивидуальным счетам застрахованных физлиц. Но Конституционный Суд в Постановлении № 32-П от 31.10.2019 признал этот запрет недопустимым и обязал законодателей внести изменения в НК РФ.
Проектом Федерального закона N 953961-7 в Налоговый кодекс планируется внести соответствующие поправки. Они должны вступить в силу с 1 января 2021 года, но разнесённую переплату можно вернуть уже сейчас. Это действует только в том случае, если человек, за которого переплатили взносы, ещё не вышел на пенсию.
За 2 квартал 2020 года малый бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей освободили от уплаты страховых взносов за работников (кроме платежей в соцстрах от несчастных случаев). Точнее, на апрель, май и июнь установили тариф 0%. Если вы имеете право на такое освобождение, но уже заплатили взносы по обычной ставке, переплату налоговики пообещали зачесть в счёт предстоящих начислений без вашего обращения в ИФНС.
Как подать заявление
По излишне уплаченным пенсионным, медицинским и социальным взносам на случай временной нетрудоспособности нужно обращаться в налоговую инспекцию. Организациям — в ИФНС по месту своего нахождения, а ИП — по месту жительства.
Формы заявлений утверждены Приказом ФНС России № ММВ-7-8/182 от 14 февраля 2017 г.:
- о возврате — приложение № 8 (КНД 1150058);
- о зачёте — приложение № 9 (КНД 1150057).
Бланки одинаковы для ИП и юрлиц. По каждому виду взносов нужно заполнить отдельное заявление. Срок подачи — 3 года с даты перечисления взносов, из-за которых образовалась переплата (п. 7 ст. 78 НК РФ). То есть в 2020 г. можно вернуть или зачесть взносы, которые вы переплатили в 2017 году и позже.
Заявление можно подать:
- в бумажном виде — отнести в налоговую лично или через представителя с доверенностью, отправить Почтой России письмом с описью вложения;
- в электронном виде — через спецоператоров связи, через личный кабинет юрлица или ИП на сайте ФНС, или через сервис «Моё дело», если у вас есть учётная запись.
По переплате взносов от несчастных случаев нужно обращаться в отделение соцстраха, в котором вы состоите на учёте. Заявление подают в бумажном или электронном виде по формам, утвержденным приказом ФСС РФ № 457 от 17.11.2016:
Если заявление не подавать, ФСС может самостоятельно зачесть переплату в счёт предстоящих платежей или задолженности по пеням и штрафам.
Сроки возврата
Налоговики возвращают переплату страховых взносов в течение месяца со дня получения заявления. В этот срок они должны:
- провести с вами сверку взаиморасчётов (при необходимости);
- зачесть переплату или её часть в счёт погашения долга (если есть долг);
- принять решение о возврате, на которое отводится 10 рабочих дней;
- передать его в казначейство для оплаты;
- после принятия решения сообщить о нём заявителю в течение 5 рабочих дней.
Если вы сдавали отчёт РСВ или корректировку, в которых показали излишне уплаченные взносы, то решение о возврате примут через 10 рабочих дней со дня, следующего после окончания камеральной проверки. Срок её проведения — 3 месяца со дня представления расчёта по страховым взносам.
Если при «камералке» налоговики обнаружат нарушения законодательства о налогах и сборах, то срок будет отсчитываться с даты, следующей за вступлением в силу решения по проверке.
Соцстрах возвращает излишне уплаченные взносы от несчастных случаев в тот же срок — в течение месяца с момента получения заявления.
Как учитывать возврат страховых взносов
Возвращённые взносы и проценты за просрочку возврата не считаются доходом для налога на прибыль. В состав доходов при УСН они тоже не включаются.