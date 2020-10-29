Налоговые события ноября 2020 года: что платить и куда отчитываться

Отчётная кампания за 9 месяцев позади. В ноябре отчётов и платежей намного меньше, чем в октябре. Напоминаем, что и когда нужно сделать.

Платежи в ноябре 2020 года

25 ноября заканчивается отсрочка для МСП из пострадавших отраслей, применяющих ЕСХН: авансовый платеж за 1-е полугодие переносили с 25 июля на 4 месяца. Платить отсроченный налог нужно по 1/12 в месяц, начиная с декабря 2020 года. Последний срок для первого платежа — 31 декабря.

Тем, кто пользовался отсрочкой, до конца ноября нужно сделать первый платеж в размере 1/12 части долга по следующим налогам:

НДФЛ для ИП на ОСНО за 2019 год;

аванс за I квартал 2020 года по НДФЛ для ИП на ОСНО;

аванс по налогу на прибыль за I квартал 2020 года;

УСН за 2019 год для ИП;

аванс по УСН за I квартал 2020 года для ИП и ООО;

ЕНВД за I квартал 2020 года;

аванс по налогу на имущество, землю и транспорт за I квартал 2020 года;

страховые взносы за работников за март 2020 года.

Отсрочка по этим налогам закончилась в октябре, а начинать платить нужно со следующего месяца после того, в котором закончилась отсрочка. Последний срок для первого платежа — 30 ноября.

Отчёты в ноябре 2020 года

Переносов по отчётам больше нет, все сроки прошли, поэтому календарь отчётности теперь имеет стандартный вид.

Кроме того, некоторые ИП или организации обязаны сдавать статистические отчёты. Единого списка для всех нет, всё зависит от масштабов и видов деятельности. Узнать что и когда нужно сдавать именно вам можно в сервисе Росстата.