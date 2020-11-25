Новые правила работы с кассой с 30 ноября 2020 года

В Указание ЦБ РФ № 3210-У от 11 марта 2014 г. о порядке ведения кассовых операций внесли поправки. Они касаются приёма и выдачи денег, расчётов с подотчётными лицами, автоматических касс и депонирования невыданных сумм. Работать по новым правилам нужно уже с 30 ноября 2020 года. Рассказываем, что изменилось.

Приём и выдача денег

По новым правилам кассир обязан проверить деньги на платежеспособность в соответствии с Указанием Банка России от 26 декабря 2006 года N 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России».

Платежеспособные деньги кассир обязан принять. Это банкноты и монеты без признаков подделки и без повреждений, или с допустимыми повреждениями:

загрязненные банкноты, изношенные, надорванные;

с потертостями, проколами или отверстиями, посторонними надписями, пятнами, оттисками штампов, без углов и краёв;

монеты с небольшими механическими повреждениями.

А вот выдавать из кассы можно только деньги, в которых нет: загрязнений поверхности, приводящих к снижению яркости изображения на 8 процентов и более;

посторонних надписей из двух и более символов, рисунков и штампов;

контрастных пятен диаметром 5 мм и более;

разрывов краев 7 мм и более;

сквозных отверстий, проколов диаметром 4 мм и более;

заклеенных клеящей лентой разрывов;

утраченных углов площадью 32 мм и более;

утраченных краёв, если при этом размеры банкноты по длине или ширине уменьшились на 5 мм и более;

частично утраченного красочного слоя в результате потертости или обесцвечивания.

Если в кассе есть такие купюры хотя бы с одним из перечисленных повреждений, их нужно сдавать в банк. Как будут наказывать за выдачу из кассы «некондиционных» денег — пока непонятно.

Кассовая книга в обособленных подразделениях

Кассир должен убедиться, что выдаёт деньги лицу, указанному в расходном ордере или в ведомости.

Причём теперь не написано, что для этого нужно проверить именно паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Следовательно, кассир вправе самостоятельно решить, какое подтверждение требовать. Например, можно обойтись водительским удостоверением.

Всё, что касалось выдачи денег по доверенности, из Указаний исключили.

Подотчётные деньги

Теперь можно оформить один приказ, чтобы выдать деньги нескольким работникам или одному работнику несколько раз. В приказе нужно указать фамилию и инициалы подотчётников, суммы и сроки, на которые выдаются деньги.

А вот в заявлении на выдачу подотчётных денег от сотрудника теперь не обязательно указывать сумму и срок, проставлять подпись руководителя и дату. В то же время из документа убрали и упоминание о том, что заявление можно оформить в произвольной форме. Возможно, позже ЦБ установит единую форму заявления для всех, или предложит утвердить свою форму.

Если исходить не из формы, а из содержания документа, оптимально оставить в заявлении как минимум, сумму к получению и подпись руководителя. В противном случае смысл заявления теряется — кассир не сможет определить, сколько именно он должен выдать и может ли в принципе это сделать.

Авансовый отчёт теперь не обязательно предоставлять строго в течение трёх дней с окончания срока, на который выдаются деньги или со дня выхода на работу — это требование из Указаний убрали. Предприниматель или руководитель организации сами решают, в какой срок нужно отчитаться, и прописывают этот срок в локальных актах. Но имейте в виду, что если налоговикам установленные в организации сроки для сдачи авансовых отчетов покажутся неразумно растянутыми, они могут потребовать доказательства целевого расходования денег и оприходования ТМЦ. Если документов нет, такие суммы считаются доходом подотчетного лица и включаются в базу по НДФЛ.

Кассовые операции без кассиров

Кассовые операции теперь можно вести с применением автоматических устройств без участия работника. Деньги, изъятые из устройства, принимают по приходному ордеру, а для загрузки денег в устройство оформляют расходный ордер.

Такие автоматы должны иметь функцию распознавания на всей площади банкноты не менее четырех из следующих машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России:

размеры, местоположение и визуальный образ в видимом диапазоне спектра элементов художественного изображения, надписей, числовых обозначений, номеров банкноты, защитной нити;

поглощение инфракрасного излучения элементами оформления банкноты;

магнитные свойства элементов оформления банкноты;

люминесценция элементов оформления банкноты в видимом диапазоне спектра под воздействием ультрафиолетового излучения;

отсутствие фоновой люминесценции бумаги банкноты в видимом диапазоне спектра под воздействием ультрафиолетового излучения;

люминесценция элементов оформления банкноты в видимом диапазоне спектра под воздействием инфракрасного излучения.

Депонирование денег на зарплату, стипендии и других выплат

Раньше в последний день выдачи зарплаты нужно было проставить в платежной ведомости отметку о депонировании не выданной в срок зарплаты. В новой редакции Указаний такого требования нет.

Что делать кассиру, если не вся зарплата выдана, зависит от того, установлен ли лимит по кассе, и если да, то превышен ли он. Если лимит установлен, в течение пяти дней, которые отведены для выплаты зарплаты, его можно превышать. После истечения этого срока снова становится актуальным требование соблюдать лимит. Если часть денег не выдали и лимит по кассе превышен, их нужно сдать в банк. Если лимит не установлен или не превышен, деньги можно оставить в кассе.