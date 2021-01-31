Что изменилось в отчётности по НДФЛ с 2021 года

Приказом ФНС № ЕД-7-11/753@ с 1 января 2021 года утверждена новая форма 6-НДФЛ. В ней объединены формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Рассказываем как заполнять новую форму и отчитываться по ней.

29 сентября 2019 г. законом № 325-ФЗ были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ. В числе изменений — объединение форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. 15 октября 2020 года ФНС выпустила приказ № ЕД-7-11/753@ об утверждении новой формы 6-НДФЛ.

Что изменилось в отчётности по НДФЛ

Форма 6-НДФЛ претерпела следующие изменения.

В состав 6-НДФЛ с 2021 года входит справка о доходах и суммах налога физического лица. С 2021 года отдельно сдавать 2-НДФЛ не нужно. Поменяны местами разделы 1 и 2: начиная с 2021 года, в отчёте сначала указывают сроки перечисления и суммы НДФЛ, а затем — обобщённую информацию по налогу. Оба раздела дополнены полями для указания КБК по НДФЛ. С 2021 года вводится прогрессивная шкала по налогу на доходы физических лиц. Поэтому в отчёте 6-НДФЛ для каждой ставки будут заполняться отдельные разделы. Во втором разделе с 2021 года выделяются не только доходы в виде дивидендов, но и доходы по трудовым договорам, и доходы по договорам ГПХ.

Есть и другие нововведения. В частности — правила уточнения сведений:

если нужно уточнить расчёт, 6-НДФЛ сдаётся без приложений (т.е. без справок о доходах и суммах налога физических лиц);

(т.е. без справок о доходах и суммах налога физических лиц); если изменяется справка о доходах, то представить её нужно вместе с расчётом ;

; если нужно сообщить сведения о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога, их представляют в составе Расчёта в виде Справки. Для этого в документ добавлен раздел «Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумма неудержанного налога».

Форма справки, которую выдают работнику, в целом осталась прежней. Но и тут есть новшества. В частности, изменена нумерация разделов, дополнен раздел о вычетах и появился новый раздел для включения сведений о невозможности удержать налог.

Сроки сдачи отчёта, формы и способы

Впервые сдать обновлённый расчёт 6-НДФЛ нужно по итогам 1-го квартала 2021 года в срок не позднее 30 апреля 2021 года.

Важно! Приказ № ЕД-7-11/753@ вступает в силу с 01.01.2021, применяется с отчётности за 1 квартал 2021 года. Поэтому за 2020 год нужно отчитаться по старым формамне позднее 1 марта 2021 года.

Если доход получали 10 и менее человек, расчёт можно сдать на бумаге, остальные обязаны отчитываться только в электронном виде.

Датой сдачи отчёта считается:

день фактического представления, если отчёт сдали лично или через представителя;

день отправки, если отчёт отправляют по почте;

день отправки по ТКС, если отчёт сдают в электронном виде.

В интернет-бухгалтерии «Моё дело» все изменения уже учтены. Система пришлёт напоминание о том, что пора отчитываться, поможет заполнить отчёты по действующим правилам и сдать их в электронном виде.