Как сформировать налоговую базу при переходе с ЕНВД на УСН или ОСНО

Если после отмены ЕНВД вы выбрали для себя УСН или ОСНО, рассчитывать налоги станет сложнее. Рассказываем, какие подводные камни нужно обойти в начале применения новых режимов налогообложения.

Переход на ОСНО: как быть с доходами и расходами, момент признания и оплаты которых попадают в разные годы

При переходе на общую систему нужно сформировать базу по налогу на прибыль и НДС. Здесь есть нюансы признания доходов и расходов, которые были произведены в 2020 году, а оплачены в 2021 году и наоборот.

Налог на прибыль

Порядок действий здесь зависит от того, какой метод учёта доходов и расходов вы будете применять: кассовый или метод начисления. При кассовом методе доходы и расходы относятся к тому периоду, в котором они были оплачены, а при методе начисления — к тому периоду, в котором осуществлены, независимо от оплаты (статьи 272 и 273 НК РФ).

Рассмотрим ситуации, в которых доходы и расходы влияют на налогооблагаемую прибыль.

В 2020 году вы получили аванс, а фактически отгрузили товары или оказали услуги уже после перехода на ОСНО в 2021 году. При кассовом методе этот аванс не будет считаться доходом на ОСНО по налогу на прибыль, а при методе начисления — будет.

В 2020 году вы отгрузили товар или оказали услуги, а деньги за них получили после перехода на ОСНО в 2021 году. При кассовом методе эти деньги будут доходом по налогу на прибыль, а при методе начисления — не будут.

В 2020 году вы что-то купили, а деньги заплатили уже после перехода на ОСНО в 2021 году. При кассовом методе это будет считаться расходом для налога на прибыль, а при методе начисления — нет.

В 2020 году вы заплатили за товары или услуги, но получили их после перехода на ОСНО в 2021 году. При методе начисления это будет считаться расходом для налога на прибыль, а при кассовом методе — нет.

В 2020 году вы закупили и оплатили товары для перепродажи, а продали и получили деньги за них уже после перехода на ОСНО в 2021 году. При любом методе расходы на покупку таких товаров нельзя учитывать при расчёте налога на прибыль, а доходы от продажи нужно учитывать по мере реализации.

НДС

В 2020 году вы покупали товары, работы, услуги с НДС, и не использовали их в деятельности на ЕНВД. Можно принять к вычету такой НДС после перехода на ОСНО, если у вас есть правильно оформленные счета-фактуры, а товары или услуги будут использоваться в деятельности, облагаемой НДС (п. 9 ст. 346.26 НК РФ). То же самое, если вы платили НДС при ввозе товаров на территорию РФ.

В 2020 году вы отгрузили товар или оказали услуги, а деньги за них получили после перехода на ОСНО в 2021 году. НДС с этих сумм исчислять не нужно, так как отгрузка была в период ЕНВД.

В 2020 году вы получили аванс, а фактически отгрузили товары или оказали услуги уже после перехода на ОСНО в 2021 году. Нужно начислить НДС, так как отгрузка приходится на период применения ОСНО.

Переход на ОСНО: амортизация основных средств

После перехода на ОСНО при расчёте налога на прибыль можно будет учитывать в расходах суммы амортизации с остаточной стоимости основных средств, принадлежащих организации. Остаточная стоимость определяется как разница между ценой покупки и начисленной в бухгалтерском учете амортизацией, если основное средство покупали в период применения ЕНВД.

Если до ЕНВД организация уже применяла ОСНО и основное средство купили до перехода с ОСНО на ЕНВД, остаточную стоимость определяют как разницу между остаточной стоимостью имущества в налоговом учёте на момент перехода с ОСНО на ЕНВД и суммой амортизации, начисленной за период применения ЕНВД по правилам, установленным главой 25 НК РФ.

Если после перехода на ОСНО организация применяет кассовый метод, налогооблагаемую прибыль уменьшают только полностью оплаченные основные средства (п. 3 ст. 273 НК РФ).

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Переход на УСН

Налоговую базу переходного периода нужно формировать с учётом общих правил, предусмотренных главой 26.2 НК РФ, и разъяснений ФНС, приведенных с ФНС в письме № СД-4-3/19053@ от 20.11.2020 г. На УСН используют кассовый метод, от этого и нужно отталкиваться.

Доходы переходного периода

В 2020 году вы получили аванс, а фактически отгрузили товары или оказали услуги уже после перехода на УСН в 2021 году. Полученный аванс при расчете упрощённого налога учитывать не нужно.

В 2020 году вы отгрузили товар или оказали услуги, а деньги за них получили после перехода на УСН в 2021 году. Полученную оплату при расчете упрощённого налога учитывать не нужно.

Расходы переходного периода (кроме остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов)

Здесь все зависит от выбранного объекта налогообложения: «Доходы» или «Доходы минус расходы». Если вы выбрали УСН «Доходы», то расходы никак не влияют на ваш упрощённый налог. Для УСН «Доходы минус расходы» есть особые правила для двух видов расходов.

Товары для перепродажи. Если товары купили на ЕНВД, а продали уже на УСН, покупную стоимость таких товаров можно включать в расходы по мере их реализации. Расходы, связанные с реализацией таких товаров (хранение, обслуживание, транспортировка и т.д.), учитывают по мере их оплаты после перехода на УСН (п. 2.2 ст. 346.25 НК РФ).

Расходы на приобретение сырья и материалов. Если сырьё и материалы купили ещё на ЕНВД, то после перехода на УСН «Доходы минус расходы» их покупную стоимость можно учесть в расходах по мере использования (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 23.11.2020 № 373-ФЗ).

Основные средства

После перехода с ЕНВД на УСН «Доходы минус расходы» можно учесть остаточную стоимость основных средств и нематериальных активов в расходах на УСН (п. 2.1 ст. 346.25 НК РФ). Остаточная стоимость здесь понимается как разница между ценой покупки и начисленной амортизацией в бухгалтерском учёте.

Получившуюся сумму списывают в расходах равными долями в зависимости от срока полезного использования (п.п 3 п.3 ст. 346.16 НК РФ):

до трёх лет — в течение первого года применения УСН;

от трёх до пятнадцати лет — 50% списывают в течение первого года применения УСН, 30% в течение второго года и 20% в течение третьего года;

свыше пятнадцати лет — в течение первых десяти лет применения УСН равными долями стоимости основных средств.

Страховые взносы

На какой бы режим налогообложения не перешли бывшие вменёнщики, для всех действует правило: если взносы и пособия за сотрудников, занятых в деятельности на ЕНВД, перечислили в 2021 году, их всё равно можно вычесть из вмененного налога за последний квартал. Так, можно уменьшить ЕНВД за IV квартал на взносы с зарплаты за декабрь 2020 года, которые работодатели перечисляют в уже в январе 2021 года (п. 2 ст. 4 Федерального закона от 23.11.2020 № 373-ФЗ).