Дополнительные взносы в ПФР за вредные условия труда

Если работники заняты во вредных, тяжелых и опасных условиях труда, работодатели должны платить пенсионные взносы по дополнительному тарифу. Рассказываем, за какую работу платят допвзносы в ПФР в 2021 году, как и по каким ставкам их рассчитывают.

Особенности работы во вредных условиях труда

Вредными считаются условия труда, которые могут привести к профессиональному заболеванию, а опасными — к травме. На рабочем месте на здоровье могут влиять высокий уровень шума, пыль, вибрация, излучение, плохое освещение, высокая или низкая температура и т. д. Вредных и опасных производственных факторов много, они бывают физическими, химическими, биологическими, психофизиологическими.

Насколько рабочие места вредные и (или) опасные, определяют по результатам спецоценки условий труда (СОУТ). Работодатели обязаны проводить её раз в 5 лет. Оценивают все рабочие места сотрудников, которые трудятся у ИП или организаций по трудовым договорам, за исключением надомников и дистанционщиков. Есть условия, при которых спецоценку проводят ещё до истечения пяти лет, например: внедрили новое оборудование, которое существенно изменило производственный процесс;

ввели новое рабочее место и работник приступил на нём к своим обязанностям, в том числе после открытия организации или ИП;

переместили рабочее место в другое помещение и др. В этих случаях провести внеплановую спецоценку нужно в течение 12 месяцев после изменений.

Если при проведении СОУТ у вас выявлены рабочие места с вредными и (или) опасными условиями труда, занятым на них работникам вы обязаны предоставить доплаты, гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством. Конкретный перечень льгот для «вредников» зависит от класса и подкласса условий труда, присвоенных по результатам спецоценки. Например, за работу с вредными условиям труда 3 или 4 степени или опасными условиями работникам полагается:

сокращённый рабочий день — не более 36 часов в неделю;

— не более 36 часов в неделю; повышенная оплата труда — не менее 4% от ставки или оклада, установленных для работы с обычными условиями труда;

— не менее 4% от ставки или оклада, установленных для работы с обычными условиями труда; как минимум 7 календарных дней ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

Гарантии и компенсации закреплены в ст. 92, 117 и 147 ТК РФ, но работодатель может самостоятельно их дополнить.

Есть профессии, должности и производства, которые по умолчанию предполагают работу во вредных или тяжелых условиях, даже когда спецоценка ещё не проводилась. Например, если они числятся в Списке № 1 и Списке № 2, утвержденных Постановлением Кабинета Министров СССР № 10 от 26 января 1991 г.

В каких случаях нужно платить взносы в ПФР за «вредность»

На выплаты «вредникам» работодатель обязан начислять пенсионные страховые взносы по общим (или пониженным) тарифам и по дополнительным (ст. 428 НК РФ).

Но касается это только определённых видов работ, которые дают право на досрочное назначение пенсии:

из п.1 ч.1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О страховых пенсиях» (Список № 1);

из п. 2–18 ч. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ (Список № 2).

Если сотрудник не занимается работами, которые указаны в пунктах 1–18 ч. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ, страховые взносы по доптарифам начислять не надо, и не важно, что спецоценкой его условия труда признали вредными или опасными. Это неоднократно подтверждал Минфин, в частности, письмом № 03-15-06/74288 от 27 сентября 2019 г.

Начислять взносы в ПФР по доптарифам нужно и в отношении «вредников», которые уже получают льготную пенсию по старости, но продолжают работать во вредных и (или) опасных условиях труда.

Ставки доптарифов страховых взносов в ПФР в 2021 году

Если спецоценки ещё не было, страховые взносы на «вредников» надо начислять по общим доптарифам:

9% — для работников из п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 (Список № 1);

6% — для работников из п. 2–18 ч. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ (Список № 2).

Если спецоценку провели, тариф будет зависеть от присвоенного подкласса условий труда.

Ставки доптарифов по результатам СОУТ

Как начислять взносы по доптарифам

Тарифы, которые нужно применять по результатам спецоценки, начинают действовать с даты внесения её результатов в федеральную государственную информационную систему (Федерального закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О страховых пенсиях» ). Компания-оценщик должна сообщить вам об этом не позднее трёх рабочих дней после внесения сведений.

За месяц, в котором сведения появились во ФГИС СОУТ, доптарифы по результатам спецоценки рассчитывают не со всех выплат, а начиная со дня появления сведений в системе и до конца месяца.

На выплаты работникам из пунктов 1–18 ч. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ, начисленные до этой даты, взносы за «вредность» считают по общим ставкам — 6% или 9%.

Если в результатах СОУТ есть сведения, которые нельзя разглашать (государственная или иная охраняемая законом тайна), доптарифы можно применять со дня утверждения отчёта о проведении спецоценки.

Начислять допвзносы нужно, как и обычные страховые взносы в ПФР — на все облагаемые выплаты отдельно по каждому работнику, с начала календарного года по конец каждого месяца нарастающим итогом. Но есть и особенности.

Если у обычных страховых взносов есть ограничения по предельной годовой зарплате, свыше которой взносы снижаются, дополнительные начисляются одинаково с любых сумм. Применение доптарифов зависит от периода, в котором были начислены выплаты, а не за который они начислены. Например, в 2021 году работнику начислили премию по итогам прошлого года. В месяце начисления он занят на вредной и опасной работе. Премию нужно включить в базу для расчёта взносов «за вредность», даже если весь прошлый год, за который выдают премию, работник трудился в обычных условиях. Начисление доптарифов не зависит от режима работы. Если работник занят во вредных и тяжёлых условиях менее 80% рабочего времени, этот период не входит в льготный стаж для досрочной пенсии. Но взносы по доптарифам всё равно нужно начислять. Рассчитать их нужно и в случаях, когда «вредник» отсутствовал из-за болезни, командировки, отпуска (ежегодного оплачиваемого, по уходу за ребёнком, по беременности и родам) и в другие периоды, которые включаются в льготный стаж. В таких случаях работник считается занятым на работах, дающих право на досрочную пенсию. В течение месяца «вредник» может быть занят попеременно на работах, указанных и в Списке № 1, и в Списке № 2. Тогда допвзносы нужно начислить по разным ставкам. Если раздельный учёт выплат на предприятии не ведётся, взносы по доптарифам нужно рассчитать пропорционально — фактически отработанные дни по каждому виду работ разделить на общее количество календарных дней месяца и умножить на выплаты за месяц и на соответствующий тариф. Если работник в течение месяца был занят и во вредных, и в нормальных условиях труда, то доптарифы нужно начислить только на выплаты за фактически отработанное во вредных условиях время. Рассчитывают их так же, как и в предыдущей ситуации (если нет раздельного учёта выплат). Периоды, когда «вредник» находится отпуске без содержания или в учебном отпуске не засчитываются в стаж для досрочного назначения пенсии. И здесь Пенсионный фонд и Минфин расходятся во мнении о том, нужно ли начислять допвзносы. Позиция ПФР — не начислять, так как работник не был занят на работах с особыми условиями труда. Минфин считает, что выплаты за этот период облагаются допвзносами в полном объёме. Безопаснее их всё же начислить. Так, Минтруд в письме № 17-3/В-256 от 17 июня 2016 г. разъяснил, что база для начисления взносов по доптарифам не зависит от периодов, входящих или не входящих в льготный стаж. Эта позиция подтверждается и судебной практикой.

Когда и как уплачивать

Взносы по доптарифу перечисляют в те же сроки, что и для обычных страховых взносов — не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были начислены. Если последний день уплаты — выходной или нерабочий, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

При оформлении платёжки для дополнительных страховых взносов в ПФР за вредные условия труда в 2021 применяют особые коды бюджетной классификации (КБК). Они будут разными в зависимости от того, на каких видах работ заняты «вредники» и проводилась ли спецоценка.

Если доптарифы установлены по результатам СОУТ, то для Списка № 1 используйте КБК 182 1 02 02131 06 1020 160, а для Списка № 2 — КБК 182 1 02 02132 06 1020 160. Если СОУТ не проводилась, то для Списка № 1 используйте КБК 182 1 02 02131 06 1010 160, а для Списка № 2 — КБК 182 1 02 02132 06 1010 160.

Что будет, если не платить взносы за «вредников»

За неуплату или неполную уплату предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы страховых взносов (п. 1 ст. 122 НК РФ). Штрафные санкции применяют, если плательщик:

ошибочно занизил базу для начисления страховых взносов;

неправильно рассчитал взносы (например, применил пониженный тариф);

совершил другие неправомерные действия (бездействия).

Штраф увеличится до 40% от неуплаченной суммы, если всё это сделано умышленно (п. 3 ст. 122 НК РФ).

Какую отчётность сдавать

Сведения о допвзносах на выплаты «вредникам» входят в несколько отчётов.

Расчёт по страховым взносам

РСВ сдают в налоговую инспекцию, организации — по месту своего нахождения, а ИП — по месту жительства.

Суммы выплат, на которые начислены взносы по доптарифу, и сами взносы нужно отразить:

в подразделе 1.3.2 или 1.3.2 приложения № 1 к разделу 1;

в подразделе 3.2.2 раздела 3, в котором отражаются сведения по конкретному работнику.

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СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1

Эти формы сдают в комплекте в территориальное отделение Пенсионного фонда по месту регистрации.

Коды условий труда, которые дают право на досрочное назначение пенсии, указывают в графе 9 отчёта СЗВ-СТАЖ. Коды берут из классификатора Постановления Правления ПФР № 507п от 06.12.2018. Например, условия труда электросварщика ручной сварки, которой входит в Список № 1, помечают кодом 27-1.

Если в формы СЗВ-СТАЖ указаны особые условия труда, то в ОДВ-1 нужно заполнить раздел 5.

С помощью специального сервиса «Моё дело» можно бесплатно сформировать расчёт страховых взносов.

4-ФСС

В отчёте для соцстраха на титульном листе заполняют численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами и таблицу 5.

Перечень льготных профессий

Эту отчётность сдают только те, у кого работают «вредники». Она не регламентируется нормативно-правовыми актами, но её требует Пенсионный фонд.

Отчёт состоит из двух документов.

Перечень льготных должностей, профессий и рабочих мест, занятость на которых даёт право на досрочное назначение трудовых пенсий. Поимённый список льготников с указанием «льготного» периода работы по каждому из них.

Для формирования отчёта по льготникам ПФР предлагает скачать на официальном сайте фонда программу «Перечень ЛП».

В разных регионах требования по представлению отчётности по льготным профессиям могут отличаться, так как общего документа с правилами нет. Свяжитесь с отделом оценки пенсионных прав вашего отделения ПФР и уточните следующие моменты:

в какие сроки нужно представить отчёт;

как заполнять Перечень ЛП и поимённый список — нарастающим итогом или отдельно за каждый отчётный период;

какие подтверждающие документы нужно прикладывать (штатное расписание, табель учёта рабочего времени, наряды на выполнение работ, список используемого оборудования).