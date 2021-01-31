Налоговый календарь на февраль 2021 года: что платить и куда отчитываться

В феврале не так много платежей и отчётов, но они всё-таки есть. Собрали для вас главные налоговые даты месяца.

Вниманию всех работодателей! Если у вас есть сотрудники, которые были трудоустроены весь 2020 год, но на которых ещё не сдавали отчёт СЗВ-ТД — в феврале 2021 года нужно отчитаться по ним. Подробности в статье.

Налоговые платежи и взносы в феврале 2021 года

15 февраля

Взносы за наёмных сотрудников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за декабрь 2020 года.

Кто платит: все ИП и организации, которые привлекают наёмных работников по трудовым и гражданско-правовым договорам и в январе 2020 года начисляли им зарплату и вознаграждения.

22 февраля (перенос с 20 февраля)

Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за февраль 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

Уплата косвенных налогов (НДС и акцизов, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств — членов ЕАЭС и принятым к учету в январе 2021 года.

Кто платит: организации (ИП) при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

Налог на игорный бизнес за январь 2021 года.

Кто платит: организации (ИП), которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

25 февраля

Второй платёж по НДС за IV квартал 2020 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

Акцизы за январь 2021 года.

Кто платит: плательщики акцизов.

НДПИ за январь 2021 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

1 марта (перенос с 28 февраля)

Второй авансовый платёж по налогу на прибыль за 2-й месяц (февраль) I квартала 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

Авансовый платёж по налогу на прибыль за январь 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи по итогам фактической прибыли за предыдущий месяц.

Если вы пользовались коронавирусными отсрочками, которые уже закончились, не забудьте, что нужно платить по 1/12 части отсроченных налогов каждый месяц.

Отчётность в феврале 2021 года

15 января

СЗВ-М за январь 2021 года.

Кто сдаёт: все работодатели, у которых в январе 2020 года были действующие трудовые или гражданско-правовые договоры.

Куда отчитываться: в отделение ПФР по месту регистрации.

СЗВ-ТД за январь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в декабре были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

Куда отчитываться: в отделение ПФР по месту регистрации.

Внимание! До 15 февраля 2021 года форму СЗВ-ТД в Пенсионный фонд нужно сдать и на тех сотрудников, по которым в течение 2020 года не было никаких кадровых событий (приём, увольнение, перевод и т.д.), и которые не подавали заявление на выбор варианта ведения трудовой книжки. То есть отчёт нужно сдать на тех сотрудников, которые весь 2020 год трудились у вас, но по которым вы ни разу не сдавали отчёт СЗВ-ТД. Даже если и в январе 2021 года не было кадровых событий по ним, отчёт на таких сотрудников сдать нужно.

В отчёте нужно указать последнее кадровое событие по состоянию на 1 января 2020 года.

Пример.

Краснова Н.И. весь 2020 год работала в одной организации в должности менеджера. Не увольнялась, не переводилась и не написала заявление о выборе электронной или бумажной трудовой книжки. То есть у работодателя ещё ни разу не было повода сдать на неё СЗВ-ТД. Последняя запись в трудовой книжке Красновой Н.И. по состоянию на 01.01.2020 — это запись о приёме её в организацию от 05.07.2019 на должность менеджера. Эту запись и нужно указать в отчёте СЗВ-ТД,и сдать его до 15 февраля 2021 года.

Важно! С 2021 года работодателей начнут штрафовать за непредставление формы СЗВ-ТД.

22 февраля (перенос с 20 февраля)

Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за январь 2021 года.

Кто сдаёт: организации (ИП), которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Куда отчитываться: в ИФНС.

Декларация по косвенным налогам за январь 2021 года.

Кто сдаёт: организации (ИП) при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

Куда отчитываться: в ИФНС.

Декларация по налогу на игорный бизнес за январь 2021 года.

Кто сдаёт: организации (ИП), которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

Куда отчитываться: в ИФНС.

25 января

Декларация по акцизам за декабрь 2020 года.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

Куда отчитываться: в ИФНС.

Кроме отчётов в ФНС и ПФР, есть ещё статистическая отчётность, но сдают её не все, а набор отчётов зависит от вида деятельности. Малый бизнес сдаёт отчёты при попадании в ежегодную выборку Росстата. Чтобы узнать, нужно ли именно вам сдавать в феврале статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.