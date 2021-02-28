Чем затраты отличаются от расходов

На бытовом уровне эти понятия употребляются как синонимы. Да и предприниматели часто путают их. Чего уж там — большинство бухгалтеров не понимают разницы. Из-за этого принимаются неправильные управленческие решения. В очередном выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов расставляет всё по полочкам.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Сегодня разберёмся с разграничением затрат и расходов. На бытовом уровне эти понятия употребляются как синонимы. Да и предприниматели часто путают их. Чего уж там — большинство бухгалтеров не понимают разницы. Из-за этого принимаются неправильные управленческие решения. Определять прибыль как разницу между доходами и затратами — всё равно, что вычитать из теплого мягкое в надежде получить зелёное.

О расходах я уже писал. Обязательно прочитайте, чтобы понять дальнейшие рассуждения. Это уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала компании. Так гласит ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Затраты — категория, которая в правовом поле долго была не определена. Но через неё определялись другие категории. Например, ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» предписывает принимать объекты основных средств к учёту по первоначальной стоимости, а это «...фактические затраты организации на приобретение, сооружение и изготовление». Похожие отсылки встречаются и в других нормативных документах.

В международных стандартах затраты (Cost) также не расшифровываются. Но на Западе все понимают cost примерно одинаково — уровень экономической подготовки среднего бухгалтера там значительно выше, да и терминология выстраивалась веками. А у нас подмена понятий идет даже на уровне минфиновской нормативки. Например, счёт 25 называется «Общепроизводственные расходы», хотя лишь часть затрат, собранных на нём становятся расходами в том же месяце, добравшись в составе себестоимости продаж до дебета счёта 90 «Продажи». Остальные затраты, списанные с кредита счёта 25, капитализируются в стоимости активов: незавершённого производства и готовой продукции.

Правда, со вступлением в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы» официальное определение затрат в России всё-таки появилось, но только в отношении запасов. Это «...выбытие (уменьшение) активов организации или возникновение (увеличение) её обязательств, связанных с приобретением (созданием) запасов». Подобное определение содержится в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и проектах будущих ФСБУ.

Перевожу. Затраты — это стоимость потреблённых ресурсов. Купили материалы — затратами будет цена приобретения. Начислили зарплату — образовались затраты в сумме обязательства перед работником. Но при этом далеко не очевидно, что экономические выгоды компании уменьшились, и надо признавать расход.

Пример.

ООО «Рога и копыта»» производит тортики. Позавчера были куплены продукты на 300 руб. Вчера из этих продуктов начали делать три тортика. Сегодня испекли два, ещё один только предстоит отправить в духовку. Зарплата кондитера за два готовых тортика составила 200 руб., за один незаконченный — 70 руб. Для простоты будем считать, что больше никаких затрат не было. Один из двух испечённых тортиков сегодня продали, второй пока стоит в холодильнике.

Тортик №1: изготовлен и продан. Затраты составили 200 руб. (100 руб. — продукты и 100 руб. — зарплата). Расходы — 200 руб., так как актив (тортик) выбыл. Теперь это актив покупателя. Если непонятно почему — смотрите пост про расходы.

Тортик №2: изготовлен и не продан. Затраты составили 200 руб. (100 руб. — продукты и 100 руб. — зарплата). Расходы — 0 руб. Актив остался у нас. Фактически мы обменяли один актив (деньги) на другой (готовая продукция). Экономические выгоды не изменились.

Тортик №3: изготовлен не полностью. Затраты составили 170 руб. (100 руб. — продукты и 70 руб. — зарплата). Расходы — 0 руб. Актив остался у нас. Фактически мы обменяли один актив (деньги) на другой (незавершённое производство). Экономические выгоды не изменились.

Всего затраты за месяц составили 570 руб., а расходы только 200 руб. Оставшиеся 370 руб. капитализировались в активах. Они станут расходами, когда мы продадим оставшиеся тортики.

Если цена тортика 250 руб., то доходы за период составили 250 руб. Вычитая из них расходы, получим прибыль 50 руб. И это настоящая прибыль: мы поменяли актив, стоимостью 200 руб., на 250 руб. денег.

Вычитая затраты, получим убыток 320 руб.? Нет! Это не убыток. Завтра мы продадим оставшиеся 2 тортика за 500 руб. и заработаем на каждом по 50 руб. Если мы будем считать 370 руб. капитализированных в стоимости тортиков затрат расходами, то можем решить, что делать тортики — плохой бизнес. И отказаться от выгодного направления.

Не вычитайте затраты из доходов — это бессмысленное и вредное занятие. И тёте Маше расскажите.