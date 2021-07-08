Как заполнить СЗВ-ТД по новой форме с 1 июля 2021

С 1 июля 2021 года действует новая форма отчёта СЗВ-ТД с изменениями, введёнными постановлением Правления ПФР от 27.10.2020 № 769п. Самое важное новшество — теперь все без исключения работодатели должны заполнять код трудовой функции. Как это сделать и что ещё изменилось — в нашем материале.

Изменения в форме СЗВ-ТД с июля 2021 года

В новой форме нет отчётного периода

Если раньше работодатели отмечали, за какой период сдают отчёт, то теперь в бланке нет никакого указания на это. При этом отчётность по-прежнему нужно сдавать по итогам каждого месяца, если были кадровые события кроме увольнения и приёма. При увольнении и приёме отчёт сдают не позднее следующего дня после издания приказа.

Внимание! 1 июля Пенсионный фонд сообщил о технической неготовности принимать отчёты по новой форме. В связи с этим, срок начала сдачи СЗВ-ТД по новой форме перенесли на 1 августа. Отчёт за июнь сдавайте по старой форме.

Новый раздел для правопреемников реорганизованных компаний

Раздел заполняют правопреемники страхователя и вносят туда сведения о работодателе, который уже снят с учёта в качестве страхователя, если нужно представить или скорректировать информацию о трудовой деятельности по зарегистрированному лицу, ранее представленную этим работодателем. Если такой ситуации не было, раздел остаётся незаполненным.

Новая графа для работников Крайнего Севера

В табличной части отчёта появилась новая графа под номером «4», которую нужно заполнять только если сотрудник трудится в районах Крайнего Севера или в приравненных к нему районах. В первом случае в графе ставят код «РКС», во втором — «МКС». В других случаях это поле остаётся пустым.

Обязательное поле «Код выполняемой функции»

Это поле было в отчёте изначально, но до начала 2021 года его не нужно было заполнять, а до 1 июля 2021 года заполняли только работодатели, которые применяют профстандарты. С вступлением в силу новой формы поле заполняют все работодатели без исключения.

Все коды и описания трудовых функций, которые им соответствуют, собраны в Общероссийском классификаторе занятий.

Классификатор многоуровневый и состоит из основных групп, подгрупп, малых и начальных групп. Для того, чтобы проставить код в СЗВ-ТД, нужно найти начальную группу, которая соответствует нужной должности. Код состоит из пяти знаков, где первые четыре — код наименования занятий, а пятый — контрольное число. В отчёте СЗВ-ТД код должен быть в формате «ХХХХ.Х».

Для примера рассмотрим, где «прячется» должность системного администратора:

основная группа 2 «Специалисты высшего уровня квалификации»;

подгруппа 25 «Специалисты по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)»;

малая группа 252 «Специалисты по базам данных и сетям»;

начальная группа 2522 «Системные администраторы».

Если заполняете отчёт на системного администратора, нужно проставить код «2522.4».

Можно просто открыть полный текст Классификатора и по поиску найти наименование нужной должности. Но не все должности дословно указаны в Классификаторе. Тогда придётся подбирать подходящий вариант по описанию трудовой функции — оно есть в описании каждой начальной группы. Например, в Классификаторе нет должности товароведа. В зависимости от конкретных функций, которые он выполняет, ему может подойти код «3343.0» — Административный и иной исполнительный среднетехнический персонал», либо «4321.9» — Служащие, занятые учётом, приёмом и выдачей товаров на складе.

Нет в Классификаторе и двойных должностей, например, бухгалтер-кассир. В таких случаях тоже нужно «плясать» от выполняемых функций и искать в Классификаторе описание, которое больше подходит вашему работнику.

Таким образом, проставление кодов в СЗВ-ТД — местами процесс творческий и на первых порах может вызвать затруднения. Но в целом для любой должности в Классификаторе можно найти подходящий код. Со временем у вас сформируется список кодов для всех сотрудников. Желательно собрать их в одном месте, чтобы каждый раз не искать в Классификаторе и не допускать путаницы, когда для одного и того же сотрудника подобрали сначала один подходящий код, а в следующий раз — другой.

Официальных разъяснений от чиновников о том, как правильно выбирать коды, пока нет, как нет и штрафных санкций за ошибки.