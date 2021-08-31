В бухгалтерском ликбезе стартует новое направление — налоговое. Сегодня Алексей Иванов рассказывает о том, что такое налоги, чем они отличаются от сборов и страховых взносов, и почему мы всё это должны платить.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Я не очень люблю писать о налогах, но это неотъемлемая часть работы бухгалтера. Поэтому сегодня начинаю цикл постов, посвящённых налогообложению бизнеса. Расскажу как устроена российская система налогообложения в целом и каждый налог в отдельности, какие налоговые режимы существуют и как выбрать подходящий. Мы публикуем в блоге много статей по нюансам применения налоговых норм, а здесь будет такой курс молодого бойца для тех, кто хочет понять основы. А начнём с того, что такое налоги, сборы и страховые взносы, и почему мы должны их платить. Поехали!

Если вы решили погрузиться в налоговую тему, то вашей настольной книгой станет Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). Он состоит из двух частей.

Часть 1 устанавливает общие принципы налогообложения в России. Интересует налоговая терминология, устройство отечественной налоговой системы, взаимоотношения налогоплательщиков с государством, ответственность за налоговые правонарушения — вам сюда.

Часть 2 описывает конкретные налоги и налоговые режимы. Нужно узнать ставку налога на прибыль при выплате дивидендов или выяснить кто может применять упрощенную систему налогообложения — ищите здесь.

Для неюриста читать кодекс в оригинале — отличная альтернатива снотворному. Поэтому я упрощу конструкции определений, чтобы донести только основной смысл.

Налог — обязательный безвозмездный платеж юридических и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им денежных средств. Здесь важно понимать два первых слова. Обязательный — если вы признаны налогоплательщиком, вы обязаны платить налоги. Государство не спрашивает хотите ли вы этого. Не будете платить — накажет рублем или даже тюремным сроком. Безвозмездный — в ответ на уплату налога государство ничего не предлагает налогоплательщику. Будете платить — государство получит деньги, которые сможет тратить на нужды общества. Но конкретно вам конкретной взаимности ожидать не стоит.

Сбор — обязательный взнос юридических и физических лиц, без уплаты которого государство не будет делать нужных им юридически значимых действий. Например, регистрировать брак или нотариально заверять договор. В отличие от налога, сбор подразумевает пользу для плательщика. Даже если эта польза заключается в преодолении государством же и выстроенных преград.

Страховые взносы — обязательные платежи юридических и физических лиц на пенсионное страхование, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и обязательное медицинское страхование. Здесь, как и со сборами, обязательность компенсируется пользой. Правда, не для самого плательщика, а для его сотрудников, которые получают бесплатную медицину, оплачиваемые больничные и государственную пенсию. Но это не точно.

Если в соответствии с НК РФ юридическое или физическое лицо должно платить определённые налоги, сборы или страховые взносы, оно признаётся налогоплательщиком. Есть более сложная конструкция — налоговые агенты. Это лица, на которых возложена обязанность исчислить, удержать и заплатить налог в бюджет за налогоплательщика. Например, работодатели поступают так с налогом на доходы физических лиц. Сотрудник получает зарплату уже за вычетом налога. Сотрудник — налогоплательщик, работодатель — налоговый агент. Прочитайте главу 23 НК РФ и занесите шоколадку в бухгалтерию. Просто представьте, что всё это вам пришлось бы считать самостоятельно.