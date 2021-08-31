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Что такое объекты налогообложения

Для рубрики Налоги, взносы, пошлины
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Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, почему обычные люди, предприниматели и компании становятся налогоплательщиками и в каких случаях какой налог придётся платить.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Я уже рассказывал о том, что такое налоги и сборы и какими они бывают. Сегодня разберемся с понятием объекта налогообложения. Ст. 38 НК РФ определяет его как реализацию товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога. Согласитесь, звучит захватывающе.

Перевожу на русский: объект налогообложения — это показатель, при наличии которого Катя Петрова, ИП Васечкин или ООО «Рога и копыта» становится налогоплательщиком. Какой именно показатель вызывает обязанность поделиться с государством — зависит от конкретного налога.

Составил для вас шпаргалку по объектам налогообложения для конкретных налогов и сборов.

Объекты налогообложения для федеральных налогов

Налог на добавленную стоимость (НДС) — реализация (ст. 146 НК РФ). Если продали что-то — придётся платить. К подаркам это тоже относится.

Акцизы — реализация подакцизных товаров (ст. 182 НК РФ). Перечень подакцизных товаров содержится в ст. 181 НК РФ.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — доход физического лица (ст. 209 НК РФ).

Налог на прибыль организаций — прибыль юридического лица, т.е. разница между его доходами и расходами (ст. 247 НК РФ).

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов — добытые животные или биологические ресурсы (ст. 333.2 НК РФ). Перечень животных и биологических ресурсов смотрите в ст. 333.3 НК РФ.

Водный налог — использование водоемов для забора воды, сплава, гидроэнергетики и использование акваторий водоемов (ст. 333.9 НК РФ).

Государственная пошлина — обращение в государственные органы для совершения юридически значимых действий (ст. 333.16 НК РФ). Каких именно — смотрите в главе 25.3 НК РФ.

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья — дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участке недр (ст. 333.45 НК РФ). Дополнительный доход — это расчётная выручка от реализации нефти и газа минус фактические расходы на их добычу, если кому-то из читателей Клерка это важно.

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — полезные ископаемые, добытые из недр и извлечённые из отходов добывающего производства (ст. 333.45 НК РФ).

Страховые взносы — выплаты и иные вознаграждения работодателем в пользу физических лиц (ст. 420 НК РФ). Юридически страховые взносы, конечно, не налог, но я их для наглядности в этот раздел засунул — с точки зрения работодателя разницы нет.

Объекты налогообложения для региональных налогов

Транспортный налог — наземные, водные и воздушные транспортные средства (ст. 358 НК РФ).

Налог на игорный бизнес — игровые столы и автоматы; процессинговые центры букмекерских контор, тотализаторов, их интерактивных ставок; пункты приёма ставок букмекерских контор и тотализаторов (ст. 366 НК РФ).

Налог на имущество организаций — недвижимость (ст. 374 НК РФ).

Объекты налогообложения для местных налогов

Земельный налог — земельные участки (ст. 389 НК РФ).

Налог на имущество физических лиц — недвижимость (ст. 401 НК РФ).

Торговый сбор — движимое и недвижимое имущество, которое используется для торговли хотя бы один раз в течение квартала (ст. 412 НК РФ)

Объекты налогообложения для спецрежимов

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — доходы минус расходы (ст. 346.4 НК РФ).

Упрощённая система налогообложения (УСН) — здесь объектов два. Налогоплательщик выбирает тот, который ему больше подходит. Первый — доходы. Второй — доходы минус расходы. Если понял, что из-за неправильно выбранного объекта платится слишком много налога или возникают сложности с учётом, то с нового года объект можно изменить (ст. 346.14 НК РФ).

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции — здесь нет своего объекта налогообложения, этот спецрежим подразумевает особый порядок расчёта налогов по ОСНО и возможное освобождение от уплаты региональных и местных налогов (глава 26.4 НК РФ).

Патентная система налогообложения (ПСН) — потенциально возможный к получению годовой доход индивидуального предпринимателя по соответствующему виду предпринимательской деятельности. Размер такого дохода определяет регион (ст. 346.47 НК РФ).

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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