Что такое объекты налогообложения

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, почему обычные люди, предприниматели и компании становятся налогоплательщиками и в каких случаях какой налог придётся платить.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Я уже рассказывал о том, что такое налоги и сборы и какими они бывают. Сегодня разберемся с понятием объекта налогообложения. Ст. 38 НК РФ определяет его как реализацию товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога. Согласитесь, звучит захватывающе.

Перевожу на русский: объект налогообложения — это показатель, при наличии которого Катя Петрова, ИП Васечкин или ООО «Рога и копыта» становится налогоплательщиком. Какой именно показатель вызывает обязанность поделиться с государством — зависит от конкретного налога.

Составил для вас шпаргалку по объектам налогообложения для конкретных налогов и сборов.

Объекты налогообложения для федеральных налогов

Налог на добавленную стоимость (НДС) — реализация (ст. 146 НК РФ). Если продали что-то — придётся платить. К подаркам это тоже относится.

Акцизы — реализация подакцизных товаров (ст. 182 НК РФ). Перечень подакцизных товаров содержится в ст. 181 НК РФ.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — доход физического лица (ст. 209 НК РФ).

Налог на прибыль организаций — прибыль юридического лица, т.е. разница между его доходами и расходами (ст. 247 НК РФ).

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов — добытые животные или биологические ресурсы (ст. 333.2 НК РФ). Перечень животных и биологических ресурсов смотрите в ст. 333.3 НК РФ.

Водный налог — использование водоемов для забора воды, сплава, гидроэнергетики и использование акваторий водоемов (ст. 333.9 НК РФ).

Государственная пошлина — обращение в государственные органы для совершения юридически значимых действий (ст. 333.16 НК РФ). Каких именно — смотрите в главе 25.3 НК РФ.

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья — дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участке недр (ст. 333.45 НК РФ). Дополнительный доход — это расчётная выручка от реализации нефти и газа минус фактические расходы на их добычу, если кому-то из читателей Клерка это важно.

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — полезные ископаемые, добытые из недр и извлечённые из отходов добывающего производства (ст. 333.45 НК РФ).

Страховые взносы — выплаты и иные вознаграждения работодателем в пользу физических лиц (ст. 420 НК РФ). Юридически страховые взносы, конечно, не налог, но я их для наглядности в этот раздел засунул — с точки зрения работодателя разницы нет.

Объекты налогообложения для региональных налогов

Транспортный налог — наземные, водные и воздушные транспортные средства (ст. 358 НК РФ).

Налог на игорный бизнес — игровые столы и автоматы; процессинговые центры букмекерских контор, тотализаторов, их интерактивных ставок; пункты приёма ставок букмекерских контор и тотализаторов (ст. 366 НК РФ).

Налог на имущество организаций — недвижимость (ст. 374 НК РФ).

Объекты налогообложения для местных налогов

Земельный налог — земельные участки (ст. 389 НК РФ).

Налог на имущество физических лиц — недвижимость (ст. 401 НК РФ).

Торговый сбор — движимое и недвижимое имущество, которое используется для торговли хотя бы один раз в течение квартала (ст. 412 НК РФ)

Объекты налогообложения для спецрежимов

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — доходы минус расходы (ст. 346.4 НК РФ).

Упрощённая система налогообложения (УСН) — здесь объектов два. Налогоплательщик выбирает тот, который ему больше подходит. Первый — доходы. Второй — доходы минус расходы. Если понял, что из-за неправильно выбранного объекта платится слишком много налога или возникают сложности с учётом, то с нового года объект можно изменить (ст. 346.14 НК РФ).

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции — здесь нет своего объекта налогообложения, этот спецрежим подразумевает особый порядок расчёта налогов по ОСНО и возможное освобождение от уплаты региональных и местных налогов (глава 26.4 НК РФ).

Патентная система налогообложения (ПСН) — потенциально возможный к получению годовой доход индивидуального предпринимателя по соответствующему виду предпринимательской деятельности. Размер такого дохода определяет регион (ст. 346.47 НК РФ).