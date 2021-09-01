Когда ФНС начнет считать налоги малого бизнеса без участия налогоплательщика

ФНС постепенно переносит бремя расчета налога с налогоплательщика на себя, неплохо было бы понимать, когда и с какими налогами это произойдет окончательно. А вот и прогноз.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Сегодня попробую спрогнозировать развитие тренда, о котором писал уже не раз. Этот прогноз я сделал для своего блога на vc.ru, но читателям Клерка он тоже должен быть интересен. Очевидно, что ФНС постепенно переносит бремя расчета налога с налогоплательщика на себя. Но что именно и в какие сроки будет делаться? Делюсь своими мыслями, а через год-три-семь посмотрим что из предсказанного произошло в действительности. Как любой прогноз, он может сбыться или не сбыться — это моё субъективное видение развития ситуации.

2022-2023

Новый налоговый режим УСН-онлайн для добровольного применения. Его разработка заложена в План деятельности ФНС на 2021 г., поэтому дело решённое. Возможно, в этом году не успеют принять, но в следующем — к гадалке не ходи. Объект налогообложения — доходы. В проект с объектом налогообложения «доходы минус расходы» я не верю, почему — писал здесь.

2023-2024

Обязательный электронный документооборот (ЭДО) для отдельных отраслей. Тоже неизбежно будет, дорожная карта прописана в Концепции развития ЭДО в хозяйственной деятельности. Летом 2021 года заработала национальная система прослеживаемости товаров, которая уже не оставляет шансов обойтись без ЭДО участников оборота прослеживаемых импортных товаров. Весь вопрос в сроках реализации. Добровольный налоговый мониторинг для малого бизнеса. Это когда вы предоставляете ФНС доступ к учетной системе для полной прозрачности расчёта налоговых баз. Раньше такая форма налогового контроля распространялась только на крупных ребят, но в конце прошлого года закон №470-ФЗ снизил порог вхождения в налоговый мониторнинг. Теперь его может применять средний бизнес с выручкой от 1 млрд руб. Наверняка дальше это распространится и на малышей.

2024-2026

Обязательный ЭДО для всех налогоплательщиков по ограниченному перечню документов. ФНС планирует движение 95% счетов-фактур и 70% накладных в стране в электронном виде к 2024 году. Год-два закладываю на обычные при запуске таких масштабных IT-решений проблемы внедрения и их героическое преодоление.

2025-2027

Отмена патентной системы налогообложения (ПСН). Следующий логичный шаг после внедрения обязательного ЭДО. ФНС будет видеть денежные и товарные потоки, поэтому считать налог с потенциально возможного дохода, который как правило, ниже реального станет бессмысленно. ПСН уйдет той же дорогой, по которой увели в вечность ЕНВД.

2026-2028

Отмена УСН 15% и классического УСН 6%. Безальтернативным станет УСН-онлайн, который проще администрировать и который к этому времени избавится от детских болячек. Менее правдоподобный вариант — сохранение двух альтернативных объектов налогообложения с введением обязательного налогового мониторинга для УСН 15%.

2027-2029

Автоматический расчёт НДС и акцизов. Забрав себе расчёт налогов для спецрежимников, ФНС начнет наступление на средний и крупный бизнес с косвенных налогов. Здесь уже создан серьезный технологический задел в виде АСК «НДС-2», АИС «Налог-3» и других разработок айтишников ФНС. Возможно, пилотные проекты в отдельных отраслях начнутся и раньше.

В более далекую перспективу заглядывать не буду, там пока сложно строить достаточно обоснованные прогнозы. Но чутье подсказывает, что если все будет развиваться по такому сценарию, то в 2030-е годы падет последний бастион. И им станет налог на прибыль.