Бизнес по франшизе: бухгалтерский и налоговый учёт

Покупая готовую модель бизнеса по франшизе, нужно учитывать особенности бухучёта и налогообложения. Рассказываем, как учитывать паушальный взнос, роялти и другие расходы франчайзи.

Бухгалтерский учёт у покупателя франшизы

Паушальный взнос

Франшизу приобретают по договору коммерческой концессии. При этом нужна государственная регистрация, которая обычно занимает длительное время.

Если в договоре есть условие о том, что он начинает действовать с момента фактической передачи прав, то расходы по договору франшизы можно признавать в бухучёте не дожидаясь регистрации. Судебная практика подтверждает, что такой оговоркой можно перенести срок действия.

Передачу прав по договору оформите документом произвольной формы, например, актом приема-передачи. На эту дату отразите в учёте фиксированные взносы и остальные расходы, сопутствующие покупке франшизы.

Паушальный взнос не обязательно оформлять отдельным документом. Достаточно того, что он указан в договоре. Отразите его в составе расходов будущих периодов согласно п. 39 ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов». Период списания равен сроку действия договора. Списывайте с даты начала использования франшизы.

Если из договора нельзя установить сроки, определите период списания расходов самостоятельно и закрепите порядок его расчёта в учётной политике. Можно ориентироваться на такие сроки:

дата окончания прав франчайзера (передающей стороны) на товарный знак (п. 4 ст.1235 ГК);

пять лет с даты заключения договора (п. 4 ст. 1027 ГК).

Другие способы списания расходов будущих периодов, например пропорционально выручке от использования франшизы, не предусмотрены (п. 39 ПБУ 14/2007).

Расходы будущих периодов списывайте на счет 26 «Общехозяйственные расходы» или 44 «Расходы на продажу». Счёт учёта выберите самостоятельно и закрепите в учётной политике.

Роялти

Способ определения суммы роялти, дата начисления, срок уплаты, форма отчётного документа должны быть прописаны в договоре. Например:

ежемесячно в последнее число месяца в виде процента от выручки;

ежеквартально 10 числа месяца, следующего за кварталом на основании отчётности покупателя франшизы в виде процента от его прибыли.

Периодические платежи нужно будет признавать в составе расходов по обычным видам деятельности на дату составления отчётного документа на том же счёте, куда списываются расходы будущих периодов в виде паушального взноса.

Сопутствующие затраты

Если по договору вы как покупатель франшизы обязаны нести сопутствующие сделке затраты, отразите их в расходах будущих периодов. Срок списания установите такой же, как и для паушального взноса. Если сумма таких затрат несущественна, спишите их в расходы единовременно в соответствии с принципом рациональности (п. 6 ПБУ 1/2008). Критерий существенности и порядок учёта таких расходов установите в учётной политике.

Исключительные права

При покупке франшизы вы получаете в пользование исключительные права, принадлежащие франчайзеру, то есть доступ к его нематериальному активу. Отразите этот актив на забалансовом счёте в сумме уплачиваемого вознаграждения (п.39 ПБУ 14/2007):

паушального взноса;

суммы роялти за весь период действия договора, если её можно определить заранее. Например, когда она установлена виде фиксированного ежемесячного взноса.

Если роялти за весь период невозможно рассчитать заранее, то стоимость нематериального актива будет оцениваться только по сумме паушального взноса.

В плане счетов нет забалансового счёта учёта для нематериальных активов, полученных в пользование, поэтому утвердите его учётной политикой. Например, можно использовать счёт 012.

Примеры проводок

Компания приобрела франшизу мини-кофеен. Паушальный взнос составил 300 000 руб., ежемесячные роялти — 10 000 руб.

Принят к учёту паушальный взнос:

Д 97 «Расходы будущих периодов» К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — 300 000 руб.

Отражены за балансом полученные НМА:

Д 012 «Нематериальные активы, полученные в пользование» — 300 000 руб.

В конце каждого месяца пользования франшизой

Списан в расходы текущего периода паушальный взнос:

Д 44 «Расходы на продажу» К 97 «Расходы будущих периодов» — 5 000 руб. (300 000 / 5 лет / 12 месяцев).

Учтён в расходах роялти:

Д 44 «Расходы на продажу» К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — 10 000 руб.

В конце срока использования франшизы:

Сняты с учета за балансом НМА:

К 012 «Нематериальные активы, полученные в пользование» — 300 000 руб.

Налоговый учёт у покупателя франшизы

Основная система налогообложения

Налог на прибыль (учёт методом начисления)

Расходы на приобретение франшизы — это не рекламные расходы, поэтому их не нужно нормировать. Признавайте их в полном объеме.

Затраты, связанные с договором франшизы, принимайте к учёту после его обязательной государственной регистрации (п.1 ст.1490 ГК). Без этого расходы не считаются документально подтвержденным, как этого требует п.1 ст. 252 НК.

Можно учесть расходы по договору до госрегистрации, только если одновременно соблюдены следующие условия. В договоре прописано, что его условия распространяются на период с фактической передачи прав. Права переданы и используются в деятельности. Договор передан на госрегистрацию. Такую возможность подтверждает Минфин в письмах № 03-03-06/1/44292 от 23.10.13, № 03-03-06/5/28 от 04.04.2011.

Факт получения прав подтвердите актом приёма-передачи или другим способом, который прописан в договоре.

На эту дату учтите паушальный взнос в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (пп. 49 п. 1 ст 264 НК). Сумму взноса распределите равномерно на весь срок действия договора и признавайте частями в каждом отчётном периоде (п.1 ст. 272 НК).

Периодические платежи (роялти) отнесите в прочие расходы связанные с производством и реализацией на основании пп.37 п.1 ст.264 НК РФ в том периоде, к которому они относятся (п. 1 ст. 272 НК).

Определите момент признания расходов в зависимости от условий договора по оформлению и расчёту роялти (пп. 3 п.7 ст. 272 НК):

на дату расчётов по условиям договора;

на дату получения расчётных документов, которые являются основанием расчётов;

на последнее число отчётного (налогового) периода.

Сопутствующие расходы учтите как прочие производственные расходы (пп. 6 п.1 ст. 253 НК). Патентные и другие пошлины за регистрацию отнесите в состав прочих расходов, связанных с производством (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК).

НДС

Если продавец франшизы является плательщиком НДС, на сумму паушального взноса и роялти он начислит НДС. А вы сможете принять его к вычету, если используете франшизу в облагаемой НДС деятельности. В зависимости от условий договора и учётной политики продавца может быть несколько вариантов признания паушального взноса в его доходах и порядка исчисления НДС.

На дату оплаты взноса продавец выставляет вам счёт-фактуру на аванс, доходы признаёт равномерно в течение срока договора и ежемесячно выставляет счёт-фактуру на реализацию. Например, паушальный взнос 360 000 рублей, в том числе НДС 60 000 рублей, срок договора 5 лет. На дату перечисления взноса вы получите счёт-фактуру на аванс и примете к вычету НДС с аванса в размере 60 000 рублей. По окончании первого месяца вы получите счёт-фактуру на 6 000 рублей, в том числе НДС 1 000 рублей (360 000 / 5 лет / 12 месяцев). По этому счёту-фактуре вы примете к вычету НДС в размере 1 000 рублей и восстановите к уплате НДС с ранее принятого аванса в размере 1 000 рублей. На дату оплаты взноса продавец выставляет вам счёт-фактуру на аванс, доход признаёт единовременно после передачи прав или госрегистрации договора. В таком случае в аналогичном примере на дату перечисления взноса вы получите счёт-фактуру на аванс на сумму 360 000 рублей и примете к вычету НДС с аванса в размере 60 000 рублей. Затем получите счёт-фактуру на реализацию на сумму 360 000 рублей, в том числе НДС 60 000 рублей. Примете её к вычету полностью и восстановите НДС с ранее принятого аванса в размере 60 000 рублей. В Налоговом кодексе нет требования принимать к вычету НДС частично пропорционально сроку действия договора. Расчёты производятся без авансов, продавец выставляет счёт-фактуру на всю сумму паушального взноса единовременно. В этом случае примите НДС по такому счёт-фактуре единовременно в полном объёме и в дальнейшем не корректируйте.

Вычет НДС с роялти производится в общем порядке в полном объёме на дату получения счёта-фактуры и расчётных документов (например, расчёта роялти).

Упрощённая система налогообложения

На УСН в доходах учитывайте все поступления от покупателей. Нельзя занижать выручку на процент или вознаграждение, которые нужно перечислить продавцу франшизы.

Если применяете УСН с объектом «Доходы минус расходы», налоговую базу уменьшайте на роялти, т.к. их можно принять в расходы согласно пп. 32 п. 1 ст. 346.16 НК РФ как периодические платежи за пользование интеллектуальными правами. Расходы признавайте после фактической оплаты и документального подтверждения.

НДС, который заплатите продавцу вместе с роялти, тоже учитывайте в расходах (пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК).

Можно ли включить в расходы паушальный взнос зависит от того, что входит в предмет франшизы.

Если по франшизе передаются права на:

изобретения, полезные модели, промышленные образцы;

программное обеспечение, базы данных;

ноу-хау и секреты производства;

результаты интеллектуальных прав,

то разовый единовременный платёж можно учесть как расходы по приобретению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности по лицензионному договору на основании пп. 2.1. п. 1 ст. 346.16 НК и п. 4 ст. 1027 ГК.

Если в состав франшизы входит торговая марка, товарный знак, консультационные услуги, то паушальный взнос нельзя учесть в расходах, так как его нет в закрытом перечне расходов, признаваемых на УСН.

В смешанном варианте, когда в состав франшизы входят и результаты интеллектуальной деятельности, которые можно учесть в расходах, и прочие компоненты, на которые нельзя уменьшать налогооблагаемую базу, попросите франчайзера в составе паушального взноса выделить стоимость каждого элемента отдельно. Тогда сможете признать в расходах хотя бы ту часть, которая относится к интеллектуальной стоимости.

НДС, который заплатите вместе с паушальным взносом, можно учесть в расходах только в той части, в которой принимаете в расходах сам взнос.

Госпошлину за регистрацию лицензионного договора на интеллектуальную собственность учтите в расходах как сумму сбора, установленного законодательством (пп. 22 п.1 ст. 346.16 НК). Остальные пошлины, в том числе патентную, нельзя принимать в расходы, так как их нет в ст. 346.16 НК.

Другие сопутствующие расходы можно учитывать при расчёте налога УСН только если они приведены в ст. 346.16 НК. Например, услуги нотариуса. При этом не получится учесть расходы на приобретение или создание нематериальных активов ссылаясь на пп. 2 п.1 ст. 346.16 НК, т.к. к получателю франшизы не переходит право собственности на НМА, он лишь получает право использования.

Бухгалтерский и налоговый учёт расчётов по франшизе во многом зависит от условий договора и учётной политики. Поэтому ещё на стадии согласования договора добивайтесь, чтобы в нём были важные с точки зрения учёта положения. Не забудьте предусмотреть в нём: порядок вступления договора в силу (с даты госрегистрации или с даты передачи прав);

составные части паушального взноса, если вы применяете УСН;

порядок документального оформления передачи прав и роялти.

Если покупаете франшизу впервые и в учётной политике не прописан порядок учёта, можно вносить в неё дополнения по мере необходимости, не дожидаясь начала года. Утверждение способа учёта новых фактов хозяйственной деятельности не считается изменением учётной политики (п.10 ПБУ 1/2008). Если вы раньше уже отражали расчёты по франшизе и способы учёта закреплены в учётной политике, изменения можно вносить только с начала отчётного года.