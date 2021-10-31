Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, как выбрать между ОСНО, УСН и ПСН и не переплатить налогов. Как всегда, подробно и с примерами.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Очередной выпуск налогового ликбеза. Базовую налоговую терминологию я на русский перевел. Те, кто регулярно читают наш блог, уже знают что такое:

Начинаем применять эти термины в действии. Сегодня расскажу как выбрать систему налогообложения. Этот вопрос обычно встаёт при открытии бизнеса. Но, поработав в аутсорсинге, я насмотрелся на клиентов, которые годами переплачивали государству, потому что применяли не самый выгодный из возможных налоговых режимов.

Кому подойдёт ОСНО

По умолчанию к организациям и ИП применяется ОСНО — общая система налогообложения. Это самый дорогой и сложный в отчётности налоговый режим. На ней вы платите все федеральные, региональные и местные налоги, по которым есть объекты налогообложения. Но есть и плюсы.

Можно принимать к вычету входящий НДС. Можно уменьшать налогооблагаемую прибыль будущих лет на убытки текущего года.

При применении ОСНО лучше не пытаться обойтись без бухгалтера — даже если вы ИП и бухучёт вести не обязаны. Правила налогообложения сложные, налогов много — запутаться проще простого. Я ещё напишу об отдельных налогах из этого режима, там есть куча нюансов, в которых и профессионалы путаются. Особенно это относится к налогу на прибыль и НДС. Но если ваши контрагенты работают с последним и требуют того же от вас — выбора нет. Придётся терпеть высокую налоговую нагрузку и пристальное внимание налоговых органов. Иначе ваши цены должны быть на 20% ниже рынка. Почему — читайте в посте о том, как работает НДС.

Кому лучше выбрать УСН

Упрощённая система налогообложения (УСН) — это один из самых выгодных налоговых режимов. Организациям на нем не нужно платить налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций и НДС, а ИП — НДФЛ, налог на имущество физических лиц и НДС. Остальные налоги, сборы и взносы платятся как на ОСНО.

Ставки зависят от объекта налогообложения. Их может быть два: доходы или доходы минус расходы. В первом случае налоговая ставка составляет 6%. Но регион может снизить её вплоть до 1%. Во втором случае ставка 15%. Но регион может снизить её для некоторых категорий налогоплательщиков до 5% (ст. 346.20 НК РФ). На сайте ФНС можно посмотреть какие ставки УСН действуют в вашем регионе.

Применение УСН — дело добровольное. Новому бизнесу для применения УСН нужно подать уведомление по форме КНД 1150001 в налоговую в течение 30 дней с момента государственной регистрации. УСН будет применяться с момента регистрации. Действующему бизнесу — до 31 декабря текущего года. УСН будет применяться с 1 января следующего года. В середине года на УСН перейти не получится (ст. 346.13 НК РФ). Для перехода с нового года нужно, чтобы доходы за 9 месяцев текущего года не превысили 112,5 млн руб. (ст. 346.12 НК РФ).

Вы можете выбрать УСН, если:

средняя численность работников за текущий год меньше 100 человек;

остаточная стоимость основных средств по данным бухгалтерского учёта на 1 октября текущего года меньше 150 млн руб. (только для организаций).

Вы не можете выбрать УСН, если занимаетесь любым видом деятельности, который перечислен в ст. 346.12 НК РФ. Например, добываете полезные ископаемые, организуете азартные игры или торгуете ценными бумагами. Для организаций есть ограничение на долю участия в уставном капитале других организаций — не более 25%. И нельзя иметь филиалы.

Если доходы с начала года перевалили за 150 млн руб., но не превысили 200 млн руб., с 1 января 2021 года упрощенец остается на спецрежиме. При этом ставка налога для него повышается: при объекте налогообложения «Доходы» ставка поднимается с 6 до 8%;

при объекте налогообложения «Доходы минус расходы» — с 15 до 20%. Те же ставки будут действовать, если средняя численность работников превысит 100 человек, но не достигнет 130. Повышенная ставка действует с начала квартала, в котором доходы стали выше 150 млн руб. и до конца года. А вот если доходы превысят 200 млн руб., средняя численность работников — 100 человек или остаточная стоимость основных средств — 150 млн руб., переходного периода и повышенной ставки не будет. Упрощенец сразу теряет право на спецрежим и с начала квартала переходит на ОСНО.

Если ваш бизнес попадает под УСН, и нет нужды быть плательщиком НДС, встаёт новая задача. Нужно выбрать один из двух возможных объектов налогообложения:

доходы;

доходы минус расходы.

Ставки налога по УСН зависят от объекта налогообложения. В первом случае это 6%. Во втором случае это 15%. Но регион может снизить эти ставки (ст. 346.20 НК РФ).

Для выбора объекта налогообложения нужно рассчитать при каком объекте вы будете платить больше. Это зависит от рентабельности продаж. Чтобы оценить её, нужно спрогнозировать уровень своих доходов и расходов. Здесь есть тонкость: для УСН доходы и расходы определяются не так, как для бухгалтерского учёта. Детали можно посмотреть в ст. 346.17 НК РФ, но общее правило простое — доходы и расходы признаются в момент оплаты.

️Если поступление денег не увеличит ваши экономические выгоды, то, как правило, оно не будет доходом и для УСН. Например, полученный кредит — не доход ни в бухучёте, ни для УСН. Полный перечень исключений смотрите в ст. 251 и 346.15 НК РФ.

Но если экономические выгоды увеличатся сейчас или в будущем, то для УСН доход признается в момент поступления денег, а для бухучёта — в момент признания дебиторки. Например, предоплата от покупателя будет доходом для УСН, но не будет доходом для бухучета.

То же верно и для расходов. Предоплата поставщику в бухучёте не будет расходом, а для УСН будет. Перечень расходов, принимаемых для УСН, смотрите в ст. 346.16 НК РФ.

Приведу примеры расчётов для выбора объекта налогообложения с базовыми ставками 6% и 15%. Если в вашем регионе действуют пониженные ставки — нужно подставить их.

Пример 1. ООО «Рога и копыта» планирует продавать в год рогов на 10 млн руб. При этом себестоимость продукции вместе с другими расходами составит 8 млн руб. При объекте налогообложения «Доходы» налог составит 10 млн руб. * 6% = 600 тыс. руб. При объекте налогообложения«Доходы минус расходы» налог составит (10 млн руб. - 8 млн руб.) * 15% = 300 тыс. руб.

УСН «Доходы минус расходы» содержит закрытый перечень расходов, уменьшающих налоговую базу. Поэтому при выборе объекта налогообложения нужно учитывать структуру будущих расходов.

Пример 2. Те же параметры, но для обеспечения продаж на 10 млн руб. ООО «Рога и копыта» планирует из 8 млн руб. тратить 3 млн руб. на организацию охоты, рыбалки и прочих приятностей для ключевых клиентов. Такие расходы не перечислены в ст. 346.16 НК РФ и не уменьшают полученные доходы при расчете УСН. Тогда при объекте налогообложения «Доходы» налог по-прежнему составит 10 млн руб. * 6% = 600 тыс. руб. А при объекте налогообложения «Доходы минус расходы» — уже (10 млн руб. - 5 млн руб.) * 15% = 750 тыс. руб. В этом случае лучше платить 6% с доходов.

Еще один нюанс УСН «Доходы минус расходы»: если сумма налога будет меньше 1% от доходов, придется платить 1% от доходов. Это так называемый минимальный налог (ст. 346.18 НК РФ).

Общие рекомендации таковы. Если рентабельность продаж ниже 40%, лучше выбрать объектом налогообложения доходы минус расходы. Если выше — доходы. Но это чистая арифметика. При втором объекте учет сложнее, поэтому либо потребуется бухгалтер либо нужно будет тратить время директора. Нужно учитывать и эти расходы. И мониторить региональное законодательство — там могут быть интересные ставки для всех (вплоть до 1% с доходов и 5% с разницы между доходами и расходами) и очень интересные для отдельных видов деятельности (вплоть до 0% с любого объекта налогообложения). На сайте ФНС можно посмотреть какие ставки УСН действуют в вашем регионе.

Для кого доступен ПСН

Патентная система налогообложения (ПСН) — опция, доступная только для ИП. ООО и АО просят не беспокоиться. Есть ограничения по видам деятельности: они должны попадать в перечень из ст. 346.43 НК и по количеству сотрудников: не больше 15.

Суть этого спецрежима в том, что регион определяет потенциально возможный к получению годовой доход индивидуального предпринимателя по виду предпринимательской деятельности, накручивает на него налог по ставке 6% и продаёт этот патент ИП. Максимальный размер потенциального дохода — 1 млн руб. в год. Сколько доходов на самом деле получит предприниматель — не важно. Главное — не превысить 60 млн руб. за год.

ПСН можно сочетать с другими налоговыми режимами.

Пример 3. ИП Пупкин оказывает бухгалтерские услуги и промышляет репетиторством. Под патент попадает только второе. Можно купить патент под репетиторство, а к бухуслугам применять УСН.

Можно купить несколько патентов под разные виды деятельности.

Пример 4. ИП Пупкин в свободное время решил подрабатывать извозом. К уже имеющемуся патенту на репетиторство он докупает патент на оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

Патент покупается на год, но можно взять и на меньший срок. Он может быть не кратен целому числу месяцев — хоть на 76 дней. Но не меньше 1 месяца.

ПСН для ИП это хорошая альтернатива УСН с объектом «Доходы». Если реальный доход будет выше потенциального — лучше взять патент. К тому же регион может снизить ставку вплоть до 0% для отдельных категорий налогоплательщиков. На сайте ФНС можно посмотреть какие ставки ПСН действуют в вашем регионе и посчитать сколько будет стоить патент для выбранного вида деятельности.

Мы уже писали о нюансах применения ПСН в 2021 году, поэтому подробно останавливаться на этом налоговом режиме не буду: здесь можно почитать подробный гайд по применению, а здесь — о нюансах уменьшения стоимости патента на уплаченные страховые взносы.