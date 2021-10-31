Как перестать тратить время на работу с клиент-банком

Выгрузить банковскую выписку из клиент-банка и загрузить её в учётную систему. Выгрузить платежное поручение из учётной системы и загрузить его в клиент-банк. Простые операции, но в год бухгалтер может тратить на них 2-3 рабочих недели! Рассказываем, как сэкономить это время.

Сколько времени бухгалтер тратит на работу с банками

Отправка и получение выписок и платёжек отнимает у бухгалтера немало времени:

от 2 до 5 минут занимает скачивание одной выписки из банка в зависимости от мощности компьютера и скорости интернета;

5 минут уходит на загрузку документа в учётную систему. Итого 7-10 минут на один расчётный счёт. Когда банков и счетов несколько, это время пропорционально увеличивается.

5 минут уходит на выгрузку платёжных поручений из учётной системы, загрузку в клиент-банк и отправку.

Таким образом, в организации с 2 расчётными счетами на обработку и передачу платежей ежедневно уходит 25-30 минут. Если в течение дня возникают незапланированные и срочные платежи, времени на работу с клиент-банком тратится ещё больше.

То есть примерно один рабочий день каждый месяц или больше двух рабочих недель в год бухгалтер просто работает посредником между двумя программами. А если он ведёт несколько юрлиц или ИП, на эту работу может уходить до четверти рабочего времени, которое можно использовать более эффективно.

Как обойтись без клиент-банка

Чтобы не тратить время на рутинную работу по выгрузке данных из одной программы в другую, нужно универсальное решение, которое позволит работать со всеми счетами и банками в одном окне.

Благодаря API (Application Programming Interface) в интернет-бухгалтерии «Моё дело» можно передавать и получать информацию напрямую из банков в режиме одного окна без преобразования форматов данных.

В личном кабинете сервиса настраивается доступ ко всем расчётным счетам в банках. Каждый день в личном кабинете появляется свежая выписка, Как только пользователь нажимает кнопку «Обновить», сервис автоматически отражает в учёте все поступления и платежи.

Платёжное поручение создаётся в интернет-бухгалтерии и направляется напрямую в банк. Никакого ожидания — всё делается за секунды.

Если у вас есть расчётный счёт в одном из 18 банков-партнёров интернет-бухгалтерии «Моё дело», интеграция настраивается в считанные минуты.

Шаг 1. Вносим реквизиты расчётного счёта: вкладка «Реквизиты» — «Настройки денег» — «Расчётные счета» — кнопка «+Существующий р/с» и следуем подсказкам системы.

Шаг 2. Интегрируем сервис с банком: раздел «Интеграция с сервисами» — «Доступные интеграции» — выбираем банк и активируем флажок «Состояние».

Банки-партнеры:

Сбербанк;

Альфа-банк;

Модульбанк;

Тинькофф банк;

ПСБ;

Уралсиб;

Открытие;

ВТБ;

ВТБ 24;

ОТП банк;

Точка;

Райффайзен банк;

СДМ банк;

НБД банк;

Совкомбанк;

Россельхозбанк;

Банк Авангард;

Росбанк.

Что ещё можно ускорить при помощи API

Технология API позволяет напрямую обмениваться данными не только с банками, но и с другими бизнес-сервисами: от онлайн-касс до CRM и маркетплейсов. В интернет-бухгалтерии «Моё дело» есть готовые интеграции с:

Subtotal;

ЮKassa;

InSales;

B2B Family;

Life Pay;

Эвотор;

Атол 30Ф;

ЕКАМ;

Битрикс 24;

Мой Кассир;

Envybox;

Entera.

Количество интеграций постоянно увеличивается. Нет смысла вручную делать ту работу, которую легко автоматизировать. Бухгалтер должен работать не руками, а головой!