Как перестать тратить время на работу с клиент-банком

Выгрузить банковскую выписку из клиент-банка и загрузить её в учётную систему. Выгрузить платежное поручение из учётной системы и загрузить его в клиент-банк. Простые операции, но в год бухгалтер может тратить на них 2-3 рабочих недели! Рассказываем, как сэкономить это время.
Сколько времени бухгалтер тратит на работу с банками
Отправка и получение выписок и платёжек отнимает у бухгалтера немало времени:
- от 2 до 5 минут занимает скачивание одной выписки из банка в зависимости от мощности компьютера и скорости интернета;
- 5 минут уходит на загрузку документа в учётную систему. Итого 7-10 минут на один расчётный счёт. Когда банков и счетов несколько, это время пропорционально увеличивается.
- 5 минут уходит на выгрузку платёжных поручений из учётной системы, загрузку в клиент-банк и отправку.
Таким образом, в организации с 2 расчётными счетами на обработку и передачу платежей ежедневно уходит 25-30 минут. Если в течение дня возникают незапланированные и срочные платежи, времени на работу с клиент-банком тратится ещё больше.
То есть примерно один рабочий день каждый месяц или больше двух рабочих недель в год бухгалтер просто работает посредником между двумя программами. А если он ведёт несколько юрлиц или ИП, на эту работу может уходить до четверти рабочего времени, которое можно использовать более эффективно.
Как обойтись без клиент-банка
Чтобы не тратить время на рутинную работу по выгрузке данных из одной программы в другую, нужно универсальное решение, которое позволит работать со всеми счетами и банками в одном окне.
Благодаря API (Application Programming Interface) в интернет-бухгалтерии «Моё дело» можно передавать и получать информацию напрямую из банков в режиме одного окна без преобразования форматов данных.
В личном кабинете сервиса настраивается доступ ко всем расчётным счетам в банках. Каждый день в личном кабинете появляется свежая выписка, Как только пользователь нажимает кнопку «Обновить», сервис автоматически отражает в учёте все поступления и платежи.
Платёжное поручение создаётся в интернет-бухгалтерии и направляется напрямую в банк. Никакого ожидания — всё делается за секунды.
Если у вас есть расчётный счёт в одном из 18 банков-партнёров интернет-бухгалтерии «Моё дело», интеграция настраивается в считанные минуты.
Шаг 1. Вносим реквизиты расчётного счёта: вкладка «Реквизиты» — «Настройки денег» — «Расчётные счета» — кнопка «+Существующий р/с» и следуем подсказкам системы.
Шаг 2. Интегрируем сервис с банком: раздел «Интеграция с сервисами» — «Доступные интеграции» — выбираем банк и активируем флажок «Состояние».
Банки-партнеры:
- Сбербанк;
- Альфа-банк;
- Модульбанк;
- Тинькофф банк;
- ПСБ;
- Уралсиб;
- Открытие;
- ВТБ;
- ВТБ 24;
- ОТП банк;
- Точка;
- Райффайзен банк;
- СДМ банк;
- НБД банк;
- Совкомбанк;
- Россельхозбанк;
- Банк Авангард;
- Росбанк.
Что ещё можно ускорить при помощи API
Технология API позволяет напрямую обмениваться данными не только с банками, но и с другими бизнес-сервисами: от онлайн-касс до CRM и маркетплейсов. В интернет-бухгалтерии «Моё дело» есть готовые интеграции с:
- Subtotal;
- ЮKassa;
- InSales;
- B2B Family;
- Life Pay;
- Эвотор;
- Атол 30Ф;
- ЕКАМ;
- Битрикс 24;
- Мой Кассир;
- Envybox;
- Entera.
Количество интеграций постоянно увеличивается. Нет смысла вручную делать ту работу, которую легко автоматизировать. Бухгалтер должен работать не руками, а головой!