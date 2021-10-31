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Сколько платят главному бухгалтеру

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Проанализировали зарплаты главных бухгалтеров в зависимости от региона и сферы деятельности. Результаты — в статье.

Средняя заработная плата главного бухгалтера в городах-миллионниках в 2021 году

Считается, что в столицах главбухам платят намного больше. На самом деле это не совсем так. По данным сайта trud.com зарплата главбуха в городах-миллионниках в среднем 46 426 рублей.

В столице средняя зарплата главбуха действительно выше, но не в разы — 65 599 руб. в месяц. Чуть меньше получает главбух в Санкт-Петербурге — 56 579 руб. в месяц. Самый низкий уровень зарплаты в Омске — 38 193 руб. и Волгограде — 39 933 руб.

Средняя заработная плата главного бухгалтера в городах с населением меньше миллиона в 2021 году

В городах с населением меньше миллиона дороже всего стоит бухгалтер на Камчатке — 60 061 руб. в месяц, и Дальнем Востоке: Владивосток — 58 965 руб., Хабаровск — 51 680 руб. в месяц. Это связано в том числе с северными и дальневосточными надбавками. Повышающий районный коэффициент в этих регионах равен 1,8. 

Меньше всех получает главбух в Чувашии — 35 624 руб. в месяц и в Ставропольском крае — 38 109 руб. 

Это усредненные цифры. На сайте hh.ru можно найти и вакансии главбуха с зарплатой 250 000 рублей. Но для этого он должен иметь стаж работы в крупной компании, высшее финансово-экономическое образование, профессиональные аттестаты, владеть опытом прохождения аудиторских и налоговых проверок. Таких нестандартных вакансий единицы. 

Уровень заработной платы главного бухгалтера по отраслям

По отраслям складывается такая картина.

Максимальные размер оплаты труда в крупных компаниях, холдингах и на производстве. Меньше всего платят на предприятиях общепита и в бюджетных организациях.

Что ещё влияет на уровень зарплаты главного бухгалтера

Размер компании. Уровень задач, которые нужно решать в пекарне, отличается от тех, с чем ежедневно сталкивается главбух большой сети ресторанов. На крупных предприятиях главбух работает с большим объемом информации, участвует в формировании управленческого учёта, проводит анализ работы компании. В малом бизнесе, как правило, таких задач не ставят. Кроме того, у главбуха маленькой организации или минимум подчинённых или совсем нет сотрудников, которыми нужно руководить. Главбуху в крупной компании приходится руководить штатом бухгалтеров, и это тоже влияет на зарплату. 

Система налогообложения. Учёт на общей системе налогообложения вести сложнее, чем на УСН и других спецрежимах. НДС и налог на прибыль, которые нужно платить при ОСНО — самые сложные налоги. 

Специфика деятельности. Внешнеэкономическая деятельность или производство, как правило, требуют гораздо большей квалификации главбуха, чем торговля или услуги.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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