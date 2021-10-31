Сколько платят главному бухгалтеру

Проанализировали зарплаты главных бухгалтеров в зависимости от региона и сферы деятельности. Результаты — в статье.

Средняя заработная плата главного бухгалтера в городах-миллионниках в 2021 году

Считается, что в столицах главбухам платят намного больше. На самом деле это не совсем так. По данным сайта trud.com зарплата главбуха в городах-миллионниках в среднем 46 426 рублей.

В столице средняя зарплата главбуха действительно выше, но не в разы — 65 599 руб. в месяц. Чуть меньше получает главбух в Санкт-Петербурге — 56 579 руб. в месяц. Самый низкий уровень зарплаты в Омске — 38 193 руб. и Волгограде — 39 933 руб.

Средняя заработная плата главного бухгалтера в городах с населением меньше миллиона в 2021 году

В городах с населением меньше миллиона дороже всего стоит бухгалтер на Камчатке — 60 061 руб. в месяц, и Дальнем Востоке: Владивосток — 58 965 руб., Хабаровск — 51 680 руб. в месяц. Это связано в том числе с северными и дальневосточными надбавками. Повышающий районный коэффициент в этих регионах равен 1,8.

Меньше всех получает главбух в Чувашии — 35 624 руб. в месяц и в Ставропольском крае — 38 109 руб.

Это усредненные цифры. На сайте hh.ru можно найти и вакансии главбуха с зарплатой 250 000 рублей. Но для этого он должен иметь стаж работы в крупной компании, высшее финансово-экономическое образование, профессиональные аттестаты, владеть опытом прохождения аудиторских и налоговых проверок. Таких нестандартных вакансий единицы.

Уровень заработной платы главного бухгалтера по отраслям

По отраслям складывается такая картина.

Максимальные размер оплаты труда в крупных компаниях, холдингах и на производстве. Меньше всего платят на предприятиях общепита и в бюджетных организациях.

Что ещё влияет на уровень зарплаты главного бухгалтера

Размер компании. Уровень задач, которые нужно решать в пекарне, отличается от тех, с чем ежедневно сталкивается главбух большой сети ресторанов. На крупных предприятиях главбух работает с большим объемом информации, участвует в формировании управленческого учёта, проводит анализ работы компании. В малом бизнесе, как правило, таких задач не ставят. Кроме того, у главбуха маленькой организации или минимум подчинённых или совсем нет сотрудников, которыми нужно руководить. Главбуху в крупной компании приходится руководить штатом бухгалтеров, и это тоже влияет на зарплату.

Система налогообложения. Учёт на общей системе налогообложения вести сложнее, чем на УСН и других спецрежимах. НДС и налог на прибыль, которые нужно платить при ОСНО — самые сложные налоги.

Специфика деятельности. Внешнеэкономическая деятельность или производство, как правило, требуют гораздо большей квалификации главбуха, чем торговля или услуги.