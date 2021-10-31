Налоговая оговорка: как переложить налоговые риски на контрагента

Даже если вы чисты перед законом и всё делаете правильно, ФНС может снять вычеты по НДС или налогу на прибыль из-за того, что закон нарушил контрагент. Этот риск можно переложить на контрагента, если включить в договор налоговую оговорку. Рассказываем, как это сделать, и приводим примеры формулировок.

Что такое налоговая оговорка и зачем она нужна

Налоговая оговорка — это особый раздел договора, который защищает ваши интересы в случае претензий от налоговых органов. Поставщик или исполнитель гарантирует свою добросовестность, как налогоплательщика. Налоговую оговорку можно сразу включить в договор или добавить к нему позднее, заключив дополнительное соглашение.

Если у налоговой инспекции возникнут претензии, а в договоре есть налоговая оговорка, покупатель определяет свои потери и направляет требование к поставщику. Если поставщик не согласен и отказывается платить, то покупатель по истечении указанного для оплаты срока обратится в суд.

Пример 1. Торговый дом закупал сельскохозяйственную продукцию у компании, которая в свою очередь организовала фиктивный документооборот со своими поставщиками. Из-за этого торговый дом лишился вычетов. В договоре была налоговая оговорка, поэтому суд обязал компанию возместить убытки торговому дому.

Но если вы и сами будете практиковать незаконные схемы, налоговая оговорка вас не защитит.

Пример 2. Две компании заключили фиктивный договор на поставку. Когда не получив вычета одна компания на основе налоговой оговорки попыталась взыскать с другой убытки, суд сделал вывод, что сделку следует считать мнимой, а все положения договора о гарантиях — ничтожными. Это значит, что условие о взыскании убытков недействительно с момента заключения договора и не подлежит исполнению.

Как сформулировать налоговую оговорку

Налоговую оговорку можно составить на основании одного из двух положений ГК РФ:

1. Статья 431.2 «Заверение об обстоятельствах». Поставщик гарантирует покупателю, что он соблюдает все нормы налогового законодательства. Если будет доказано, что это не так, поставщик обязан возместить убытки покупателя от претензий налоговиков.

Пример формулировки. 7. Гарантии и обязательства поставщика. 7.1. Поставщик в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ гарантирует, что он: надлежащим образом зарегистрирован в качестве юридического лица в соответствии с законодательством РФ;

имеет законное право заниматься видами экономической деятельности, предусмотренными в договоре;

в полном объёме отражает в учёте выручку от реализации и начисляет все налоги, предусмотренные действующим законодательством;

не совершает фиктивные операции с целью неуплаты или неполной уплаты налогов;

обладает достаточными трудовыми и материальными ресурсами для исполнения обязательств по договору. 7.2. Если Поставщик не соблюдёт указанные гарантии, то он обязуется компенсировать Покупателю все убытки, возникшие в результате претензий налоговых органов. Факт нарушения Поставщиком условий п. 7.1 должен быть подтверждён решением налогового органа или судом. Поставщик обязуется возместить Покупателю потери, указанные в п. 7 в течение 30 календарных дней после получения от Покупателя мотивированного требования.

2. Статья 406.1 «Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств». Поставщик обязуется компенсировать убытки покупателя, если проверяющие не признают налоговые вычеты или расходы по сделке.

Пример формулировки. 8. Возмещение потерь Покупателя. 8.1. Поставщик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ обязуется возместить все имущественные потери Покупателя: убытки, возникшие вследствие отказа налоговым органом в применении вычетов по НДС по сделке с Поставщиком;

убытки из-за исключения налоговым органом суммы затрат Покупателя по сделке с Поставщиком из расходов для целей расчёта налога на прибыль.

сумм, уплаченных покупателем в бюджет из-за добровольного отказа покупателя от применения вычета НДС по операциям с поставщиком. 8.2. Указанные в п. 8.1 имущественные потери подлежат возмещению в объёме претензий налоговых органов, указанных в акте проверки, решении или требовании либо в объёме добровольно доплаченного налога. Поставщик обязуется возместить Покупателю потери, указанные в п. 8, в течение 30 календарных дней после получения от Покупателя мотивированного требования.

Второй вариант более выгоден для покупателя, так как здесь не нужно доказывать прямую связь между нарушениями поставщика и действиями налоговиков. Для того, чтобы взыскать с поставщика убытки, достаточно самого факта, что у налоговой есть претензии.

Ещё лучше использовать оба положения: заверение об обязательствах и возмещение потерь. Если контрагент согласится на такие условия, ваши интересы будут защищены в полном объёме.

Если придётся обращаться в суд, успех зависит от формулировок в договоре. Например, налоговики часто берут бизнесменов на испуг и под угрозой выездной проверки вынуждают их добровольно отказаться от вычетов и доплатить налоги. Чтобы взыскать с поставщика убытки в таком случае, нужно, чтобы в договоре было предусмотрено возмещение и такой «добровольной» доплаты.

Пример 3. Налоговики провели с покупателем встречу, по итогам которой рекомендовали ему доначислить НДС по сделке с поставщиком. Встреча была оформлена протоколом, но ни решения, ни требования не было. В соответствии с договором поставщик был обязан компенсировать покупателю убытки в размере сумм, уплаченных по решениям или требованиям налоговиков. Но т.к. покупатель доплатил налог в бюджет добровольно, суд решил, что оснований для претензий к поставщику нет. Пример 4. А в этом деле покупатель подстраховался и включил в условия компенсации убытков не только взыскание НДС налоговиками, но и добровольную доплату. Суд встал на сторону покупателя и подтвердил его право на взыскание с поставщика убытков, возникших из-за доначисления НДС.

Налоговая оговорка — мощный инструмент защиты налогоплательщика от налоговых рисков. Главное не забывать, что использование налоговой оговорки не отменяет главного правила безопасности: контрагентов надо проверять до сделки! Взыскать деньги в судебном порядке намного сложнее, чем отказаться от сделки с сомнительным контрагентом пусть даже с налоговой оговоркой. Проверить контрагента можно в специальном сервисе «Моё дело Бюро».