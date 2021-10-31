Налоговый календарь на ноябрь 2021 года

Ноябрь будет непростым — снова «коронавирусные» нерабочие дни и ограничительные меры, а отчёты и платежи никто не отменял. Публикуем налоговый календарь на ноябрь с актуальными сроками.

Обратите внимание: в связи с тем, что период с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлен нерабочим, на 8 ноября перенесли крайние даты по октябрьским отчётам и платежам: 6-НДФЛ и РСВ за девять месяцев 2021 года;

декларация по НДПИ за сентябрь 2021 года;

авансовый платёж по транспортному и земельному налогу за III квартал 2021 года.

Налоговые платежи и взносы в ноябре 2021 года

15 ноября

Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за октябрь 2021 года.

Кто платит: все работодатели.

22 ноября (перенос с субботы 20 ноября)

Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в октябре 2021 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за ноябрь 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

Налог на игорный бизнес за октябрь 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

25 ноября

Второй платёж по НДС за III квартал 2021 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

Акцизы за октябрь 2021 года.

Кто платит: плательщики акцизов.

НДПИ за октябрь 2021 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

29 ноября (перенос с воскресенья 28 ноября)

Второй авансовый платёж по налогу на прибыль за 2-й месяц (ноябрь) IV квартала 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

Авансовый платёж по налогу на прибыль за октябрь 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

Налоговая и статистическая отчётность в ноябре 2021 года

15 ноября

СЗВ-М за октябрь 2021 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

СЗВ-ТД за октябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в октябре были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

20 ноября (перенос с субботы 20 ноября)

Декларация по косвенным налогам за октябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за октябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Декларация по налогу на игорный бизнес за октябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

25 ноября

Декларация по акцизам за октябрь 2021 года.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

29 ноября (перенос с воскресенья 28 ноября)

Декларация по налогу на прибыль за январь-октябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

30 ноября

Декларация по НДПИ за октябрь 2021 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

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