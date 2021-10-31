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Налоговый календарь на ноябрь 2021 года

Для рубрики Обзоры для бухгалтера
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Ноябрь будет непростым — снова «коронавирусные» нерабочие дни и ограничительные меры, а отчёты и платежи никто не отменял. Публикуем налоговый календарь на ноябрь с актуальными сроками.

Обратите внимание: в связи с тем, что период с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлен нерабочим, на 8 ноября перенесли крайние даты по октябрьским отчётам и платежам:

  • 6-НДФЛ и РСВ за девять месяцев 2021 года;
  • декларация по НДПИ за сентябрь 2021 года;
  • авансовый платёж по транспортному и земельному налогу за III квартал 2021 года.

Налоговые платежи и взносы в ноябре 2021 года

15 ноября

  • Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за октябрь 2021 года.

Кто платит: все работодатели.

22 ноября (перенос с субботы 20 ноября)

  • Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в октябре 2021 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

  • Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за ноябрь 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

  • Налог на игорный бизнес за октябрь 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

25 ноября

  • Второй платёж по НДС за III квартал 2021 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

  • Акцизы за октябрь 2021 года.

Кто платит: плательщики акцизов.

  • НДПИ за октябрь 2021 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

29 ноября (перенос с воскресенья 28 ноября)

  • Второй авансовый платёж по налогу на прибыль за 2-й месяц (ноябрь) IV квартала 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

  • Авансовый платёж по налогу на прибыль за октябрь 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

Налоговая и статистическая отчётность в ноябре 2021 года

15 ноября

  • СЗВ-М за октябрь 2021 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

  • СЗВ-ТД за октябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в октябре были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

20 ноября (перенос с субботы 20 ноября)

  • Декларация по косвенным налогам за октябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

  • Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за октябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

  • Декларация по налогу на игорный бизнес за октябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

25 ноября

  • Декларация по акцизам за октябрь 2021 года.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

29 ноября (перенос с воскресенья 28 ноября)

  • Декларация по налогу на прибыль за январь-октябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

30 ноября

  • Декларация по НДПИ за октябрь 2021 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

Чтобы узнать, нужно ли вам кроме налоговых сдавать статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.

Чтобы не пропустить отчётные даты и все сделать правильно, пользуйтесь интернет-бухгалтерией «Моё дело». Система заранее сообщит о приближающихся сроках отчётов и платежей, поможет рассчитать налоги и заполнить отчётные формы.

 

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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