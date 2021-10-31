Налоговый календарь на ноябрь 2021 года

Ноябрь будет непростым — снова «коронавирусные» нерабочие дни и ограничительные меры, а отчёты и платежи никто не отменял. Публикуем налоговый календарь на ноябрь с актуальными сроками.
Обратите внимание: в связи с тем, что период с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлен нерабочим, на 8 ноября перенесли крайние даты по октябрьским отчётам и платежам:
- 6-НДФЛ и РСВ за девять месяцев 2021 года;
- декларация по НДПИ за сентябрь 2021 года;
- авансовый платёж по транспортному и земельному налогу за III квартал 2021 года.
Налоговые платежи и взносы в ноябре 2021 года
15 ноября
- Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за октябрь 2021 года.
Кто платит: все работодатели.
22 ноября (перенос с субботы 20 ноября)
- Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в октябре 2021 года.
Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.
- Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за ноябрь 2021 года.
Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.
- Налог на игорный бизнес за октябрь 2021 года.
Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
25 ноября
- Второй платёж по НДС за III квартал 2021 года в размере 1/3 от начисленной суммы.
Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.
- Акцизы за октябрь 2021 года.
Кто платит: плательщики акцизов.
- НДПИ за октябрь 2021 года.
Кто платит: плательщики НДПИ.
29 ноября (перенос с воскресенья 28 ноября)
- Второй авансовый платёж по налогу на прибыль за 2-й месяц (ноябрь) IV квартала 2021 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.
- Авансовый платёж по налогу на прибыль за октябрь 2021 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
Налоговая и статистическая отчётность в ноябре 2021 года
15 ноября
- СЗВ-М за октябрь 2021 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
- СЗВ-ТД за октябрь 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в октябре были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.
20 ноября (перенос с субботы 20 ноября)
- Декларация по косвенным налогам за октябрь 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.
- Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за октябрь 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
- Декларация по налогу на игорный бизнес за октябрь 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
25 ноября
- Декларация по акцизам за октябрь 2021 года.
Кто сдаёт: плательщики акцизов.
29 ноября (перенос с воскресенья 28 ноября)
- Декларация по налогу на прибыль за январь-октябрь 2021 года.
Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
30 ноября
- Декларация по НДПИ за октябрь 2021 года.
Кто сдаёт: плательщики НДПИ.
Чтобы узнать, нужно ли вам кроме налоговых сдавать статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.
Чтобы не пропустить отчётные даты и все сделать правильно, пользуйтесь интернет-бухгалтерией «Моё дело». Система заранее сообщит о приближающихся сроках отчётов и платежей, поможет рассчитать налоги и заполнить отчётные формы.