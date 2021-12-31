Автоматизированная упрощенная система налогообложения: обзор нового налогового режима

Премьер-министр вчера анонсировал эксперимент по установлению специального налогового режима, при котором налог рассчитывает ФНС, ставки УСН увеличиваются, а обязательные страховые платежи обнуляются. В бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов разбирает детали нового спецрежима.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Четыре месяца назад я писал о том, что ФНС готовит новый налоговый режим для малого бизнеса. Тогда информации было мало, выводы можно было делать в основном из опроса ФНС. На днях в сети появился проект федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения"», который внесен на рассмотрение Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности и должен был рассматриваться в минувший понедельник.

Проект уже согласован федеральными органами исполнительной власти, а вчера М.М. Мишустин официально анонсировал проведение эксперимента, поэтому принятие его — дело практически решенное. Рассказываю что предусматривает АУСН.

Эксперимент будет проведен в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях с 01.07.2022 по 31.12.2027. Применение АУСН освобождает организации от уплаты налога на прибыль, НДС и налога на имущество организаций, а ИП — НДФЛ, НДС и налога на имущество физических лиц (за рядом исключений). Плательщик АУСН обязан уполномочить обслуживающий банк на передачу в налоговый орган сведений об операциях по счетам и уведомить об этом налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика или через банк. Перечень банков-участников информационного обмена утвердит ФНС. Среднесписочная численность работников для применения АУСН — не больше 5 человек, доходы — не больше 60 млн руб. в год. Не вправе применять АУСН 31 категория организаций и ИП (к традиционным ограничениям для УСН добавлены небанковские кредитные организации, НКО, крестьянские и фермерские хозяйства, работодатели с иностранными работниками и еще несколько категорий). Чтобы перейти на АУСН с нового года, нужно уведомить об этом налоговый орган до 31 декабря текущего года включительно через личный кабинет налогоплательщика или обслуживающий банк. Для вновь созданных налогоплательщиков — в течение 30 дней с даты регистрации. Объект налогообложения — доходы или разница между доходами и расходами, как в классической УСН. Налоговая база — денежное выражение этих сумм. В отличие от классической УСН, расходы принимаются к учету не по закрытому перечню, а при соответствии критериям п. 1 ст. 252 НК РФ — то есть обоснованные и документально подтвержденные затраты. Но есть длинный список не принимаемых расходов и расход обязательно должен быть оплачен со счета в банке или с применением ККТ. Доходы и расходы признаются на дату поступления / списания денег на счет / со счета в банке, а при использовании ККТ — на дату формирования фискального документа. Налоговая ставка при объекте налогообложения «Доходы» — 8%, при объекте налогообложения «Доходы минус расходы» — 20%. Минимальный налог во втором случае — 3%. Плательщик АУСН освобожден от предоставления социальных и имущественных вычетов, а сумму НДФЛ работников исчисляет и уплачивает обслуживающий банк. При этом как налоговый агент он обязан сообщить банку суммы налогооблагаемых доходов и стандартных налоговых вычетов по каждому работнику. Плательщик АУСН не платит страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Налоговая сама уведомит о применении АУСН налогоплательщиком ПФР и ФСС. Налоговый период — календарный месяц. Налоговый орган исчисляет налог по данным, которые до 5 числа следующего месяца передал обслуживающий банк по безналичным поступлениям и выплатам, а налогоплательщик — по расчетам с использованием ККТ. До 15 числа следующего месяца сумма налога к уплате выгружается в личный кабинет, до 25 числа ее нужно оплатить. Можно уполномочить банк на автоплатеж налога (я бы не стал). Налоговая декларация по АУСН не представляется. Есть порядок перехода с ОСНО для организаций, которые считали налог на прибыль методом начисления. От мероприятий налогового контроля полностью не освободят: в отношении плательщиков АУСН будут проводиться камеральные налоговые проверки.

Общая направленность спецрежима, который раньше планировалось назвать «УСН-онлайн» сохранилась. Это по-прежнему модифицированная УСН, при применении которой налог считает налоговый орган фактически без участия налогоплательщика. Такую конструкцию обкатали на налоге на профессиональный доход (НПД), выведя из тени большой пласт самозанятых. Теперь ее распространяют на малый бизнес. Тренд на перенос расчета налога с налогоплательщика на налоговый орган, о котором я уже писал, продолжается.

При этом в пилотном варианте применять АУСН могут не все УСН-щики: ограничение по доходам и среднесписочной численности оставляет такую возможность только микробизнесу — тем, кто уже вырос из НПД и столкнулся с прелестями «взрослого» налогообложения. Я предсказывал отсечку по доходам на уровне 50 млн руб. в год, Минфин оказался чуть щедрее.

АУСН может оказаться выгоден для конкретного микробизнеса, но далеко не для всех.

Простой пример: если у вас в ООО 5 сотрудников с минимальной зарплатой 13 тыс. руб. в месяц, то за год по сниженной ставке страховых взносов для микробизнеса (15%) вы заплатите 117 тыс. руб. страховых взносов (без учета взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний). Если при этом бизнес при неплохой рентабельности 20% имеет годовой доход 10 млн руб., а расходы 8 млн руб., то увеличение налога при применении ставки 20% вместо 15% составит 100 тыс. руб. Выгода — 17 тыс. руб. Но если платить налог с доходов, то ставка 8% вместо 6% даст уже прирост налога в 200 тыс. руб., который съест всю выгоду от неуплаты страховых взносов. Не зря авторы законопроекта в пояснительной записке пишут, что суммы выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов будут компенсированы за счет налога.

Поэтому нужно считать будет ли выгода, а если будет — окупит ли она неизбежные ошибки расчета налога со стороны ФНС на первых порах. Фактически в первые годы работы с АУСН придется контролировать расчет налога и оспаривать некорректно исчисленные суммы, поэтому сэкономить на бухгалтерии не получится. Кстати, анонсированное летом освобождение плательщиков АУСН от обязанности вести бухгалтерский учет в текст законопроекта не попало. Все юридические лица независимо от применяемой системы налогообложения по-прежнему должны это делать.