Налоговый календарь на январь 2022 года

Праздники прошли, начались трудовые будни. Из хороших новостей: некоторые декабрьские дела ещё можно доделать сегодня. Рассказываем, какие платежи и отчёты ждут бизнес в январе.
Срочные платежи и отчёты
Поскольку 31 декабря 2021 года — был выходным днём, на 10 января 2022 года перекочевал крайний срок по трём декабрьским делам.
- Уплата фиксированных взносов ИП за себя за 2021 год. Кто платит: все индивидуальные предприниматели.
- Уведомление о перехода на УСН, о смене объекта налогообложения на УСН, о переходе на ЕСХН. Кто сдаёт: организации и предприниматели, которые решили с 2022 года сменить режим налогообложения.
- Декларация по НДПИ за ноябрь 2021 года. Кто сдаёт: плательщики НДПИ.
Налоговые платежи и взносы в январе 2022 года
17 января (перенос с субботы 15 января)
- Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за декабрь 2021 года.
Кто платит: все работодатели
20 января
- Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за январь 2022 года.
Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.
- Водный налог за за IV квартал 2021 года.
Кто платит: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.
- Налог на игорный бизнес за декабрь 2021 года.
Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
- Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в декабре 2021 года.
Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.
25 января
- Первый платёж по НДС за IV квартал 2021 года в размере 1/3 от начисленной суммы.
Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.
ИП и организации на спецрежимах, которые не являются плательщиками НДС, но в IV квартале 2021 года выставляли своим клиентам счета-фактуры с выделенным НДС, должны заплатить до 25 января сразу всю начисленную сумму.
- Акцизы за декабрь 2021 года.
Кто платит: плательщики акцизов.
- Торговый сбор за IV квартал 2021 года.
Кто платит: плательщики торгового сбора.
- НДПИ за декабрь 2021 года.
Кто платит: плательщики НДПИ.
- Отчётность об операциях с прослеживаемыми товарами.
Кто сдаёт: участники национальной системы прослеживаемости товаров.
28 января
- Первый авансовый платёж по налогу на прибыль за 1-й месяц (январь) I квартала 2022 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.
31 января
- Регулярный платёж за пользование недрами за IV квартал 2021 года.
Кто платит: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.
Налоговая отчётность в январе 2022 года
17 января (перенос с субботы 15 января)
- СЗВ-М за декабрь 2021 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
- СЗВ-ТД за декабрь 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в декабре были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.
Если с 2022 года вы решили отказаться от спецрежима УСН или ЕСХН, соответствующее уведомление нужно отправить до 17 января 2022 года.
20 января
- 4-ФСС в бумажном виде за 2021 год.
Кто сдаёт: все работодатели.
- Декларация по косвенным налогам за декабрь 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.
- Единая упрощённая декларация за 2021 год.
Кто сдаёт: организации и ИП, у которых в 2021 году не было движений по расчётному счёту и объектов налогообложения по налогам, указываемым в декларации.
- Журнал учёта счетов-фактур за IV квартал 2021 года.
Кто сдаёт: посредники, которые не должны представлять декларацию (не являются плательщиками, налоговыми агентами, не выставляли счета-фактуры своим покупателям с выделенной суммой налога), если они в налоговом периоде получали или выставляли счета-фактуры в интересах другого лица.
- Декларация об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за IV квартал 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, занимающиеся производством, оборотом (в т. ч. розничной продажей) этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции.
- Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за декабрь 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
- Декларация по водному налогу за IV квартал 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.
- Декларация по налогу на игорный бизнес за декабрь 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
25 января
- 4-ФСС в электронном виде за 2021 год.
Кто сдаёт: все работодатели, которые отчитываются по ТКС.
- Декларация по НДС за IV квартал 2021 года.
Кто сдаёт: плательщики НДС и налоговые агенты.
- Декларация по акцизам за декабрь 2021 года.
Кто сдаёт: плательщики акцизов.
31 января
- Расчёт по страховым взносам за 2021 год.
Кто сдаёт: все работодатели.
- Расчёт регулярных платежей за пользование недрами за IV квартал 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.
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