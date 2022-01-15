Налоговый календарь на январь 2022 года

Праздники прошли, начались трудовые будни. Из хороших новостей: некоторые декабрьские дела ещё можно доделать сегодня. Рассказываем, какие платежи и отчёты ждут бизнес в январе.

Срочные платежи и отчёты

Поскольку 31 декабря 2021 года — был выходным днём, на 10 января 2022 года перекочевал крайний срок по трём декабрьским делам.

Уплата фиксированных взносов ИП за себя за 2021 год. Кто платит: все индивидуальные предприниматели. Уведомление о перехода на УСН, о смене объекта налогообложения на УСН, о переходе на ЕСХН. Кто сдаёт: организации и предприниматели, которые решили с 2022 года сменить режим налогообложения. Декларация по НДПИ за ноябрь 2021 года . Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

Налоговые платежи и взносы в январе 2022 года

17 января (перенос с субботы 15 января)

Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за декабрь 2021 года.

Кто платит: все работодатели

20 января

Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за январь 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

Водный налог за за IV квартал 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.

Налог на игорный бизнес за декабрь 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в декабре 2021 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

25 января

Первый платёж по НДС за IV квартал 2021 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

ИП и организации на спецрежимах, которые не являются плательщиками НДС, но в IV квартале 2021 года выставляли своим клиентам счета-фактуры с выделенным НДС, должны заплатить до 25 января сразу всю начисленную сумму.

Акцизы за декабрь 2021 года.

Кто платит: плательщики акцизов.

Торговый сбор за IV квартал 2021 года.

Кто платит: плательщики торгового сбора.

НДПИ за декабрь 2021 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

Отчётность об операциях с прослеживаемыми товарами.

Кто сдаёт: участники национальной системы прослеживаемости товаров.

28 января

Первый авансовый платёж по налогу на прибыль за 1-й месяц (январь) I квартала 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

31 января

Регулярный платёж за пользование недрами за IV квартал 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.

Налоговая отчётность в январе 2022 года

17 января (перенос с субботы 15 января)

СЗВ-М за декабрь 2021 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

СЗВ-ТД за декабрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в декабре были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

Если с 2022 года вы решили отказаться от спецрежима УСН или ЕСХН, соответствующее уведомление нужно отправить до 17 января 2022 года.

20 января

4-ФСС в бумажном виде за 2021 год.

Кто сдаёт: все работодатели.

Декларация по косвенным налогам за декабрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

Единая упрощённая декларация за 2021 год.

Кто сдаёт: организации и ИП, у которых в 2021 году не было движений по расчётному счёту и объектов налогообложения по налогам, указываемым в декларации.

Журнал учёта счетов-фактур за IV квартал 2021 года.

Кто сдаёт: посредники, которые не должны представлять декларацию (не являются плательщиками, налоговыми агентами, не выставляли счета-фактуры своим покупателям с выделенной суммой налога), если они в налоговом периоде получали или выставляли счета-фактуры в интересах другого лица.

Декларация об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за IV квартал 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, занимающиеся производством, оборотом (в т. ч. розничной продажей) этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции.

Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за декабрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Декларация по водному налогу за IV квартал 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.

Декларация по налогу на игорный бизнес за декабрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

25 января

4-ФСС в электронном виде за 2021 год.

Кто сдаёт: все работодатели, которые отчитываются по ТКС.

Декларация по НДС за IV квартал 2021 года.

Кто сдаёт: плательщики НДС и налоговые агенты.

Декларация по акцизам за декабрь 2021 года.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

31 января

Расчёт по страховым взносам за 2021 год.

Кто сдаёт: все работодатели.

Расчёт регулярных платежей за пользование недрами за IV квартал 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.

Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в январе статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.