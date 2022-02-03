Налоговый календарь на февраль 2022 года

Февраль не так богат на отчётные даты, как январь, но рутинные отчёты и платежи никуда не делись. Напоминаем, когда и что нужно сделать в феврале 2022 года.

Налоговые платежи и взносы в феврале 2022 года

15 февраля

Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за январь 2022 года.

Кто платит: все работодатели.

21 февраля (перенос с воскресенья 20 февраля)

Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за февраль 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

Налог на игорный бизнес за январь 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезённым из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в январе 2022 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

25 февраля

Второй платёж по НДС за IV квартал 2021 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

Акцизы за январь 2022 года.

Кто платит: плательщики акцизов.

НДПИ за январь 2022 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

28 февраля

Второй авансовый платёж по налогу на прибыль за 1-й месяц (январь) I квартала 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

Авансовый платёж по налогу на прибыль за январь 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

Налоговая отчётность в феврале 2022 года

15 февраля

СЗВ-М за январь 2022 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

СЗВ-ТД за январь 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в январе были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

21 февраля (перенос с воскресенья 20 февраля)

Декларация по косвенным налогам за январь 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за январь 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Декларация по налогу на игорный бизнес за январь 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

25 февраля

Декларация по акцизам за январь 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

28 февраля

Декларация по налогу на прибыль за январь 2022 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

Декларация по НДПИ за январь 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в феврале статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.