Налоговый календарь на февраль 2022 года

Февраль не так богат на отчётные даты, как январь, но рутинные отчёты и платежи никуда не делись. Напоминаем, когда и что нужно сделать в феврале 2022 года.
Налоговые платежи и взносы в феврале 2022 года
15 февраля
- Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за январь 2022 года.
Кто платит: все работодатели.
21 февраля (перенос с воскресенья 20 февраля)
- Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за февраль 2022 года.
Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.
- Налог на игорный бизнес за январь 2022 года.
Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
- Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезённым из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в январе 2022 года.
Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.
25 февраля
- Второй платёж по НДС за IV квартал 2021 года в размере 1/3 от начисленной суммы.
Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.
- Акцизы за январь 2022 года.
Кто платит: плательщики акцизов.
- НДПИ за январь 2022 года.
Кто платит: плательщики НДПИ.
28 февраля
- Второй авансовый платёж по налогу на прибыль за 1-й месяц (январь) I квартала 2022 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.
- Авансовый платёж по налогу на прибыль за январь 2022 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
Налоговая отчётность в феврале 2022 года
15 февраля
- СЗВ-М за январь 2022 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
- СЗВ-ТД за январь 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в январе были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.
21 февраля (перенос с воскресенья 20 февраля)
- Декларация по косвенным налогам за январь 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.
- Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за январь 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
- Декларация по налогу на игорный бизнес за январь 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
25 февраля
- Декларация по акцизам за январь 2022 года.
Кто сдаёт: плательщики акцизов.
28 февраля
- Декларация по налогу на прибыль за январь 2022 года.
Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
- Декларация по НДПИ за январь 2022 года.
Кто сдаёт: плательщики НДПИ.
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