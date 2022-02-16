Как отчитываться по форме СЗВ-ТД

СЗВ-ТД — обязательный отчёт для всех работодателей, которые нанимают сотрудников в штат. Рассказываем кто и когда должен формировать этот отчёт, как его заполнять и что будет, если не отчитаться вовремя.

Для чего нужен отчёт СЗВ-ТД

С 2020 года в стране ввели электронные трудовые книжки, и все сведения о трудовой деятельности работников теперь хранятся на информационных ресурсах ПФР.

Информацию о трудовой деятельности каждого работника Пенсионный фонд получает из отчёта по форме СЗВ-ТД. В него попадают сведения о кадровых событиях которые произошли — приём, увольнение, перевод, смена должности, повышение квалификации. Также в СЗВ-ТД отражают полученные от работников заявления о переходе на электронные трудовые книжки.

Кто и когда должен сдавать СЗВ-ТД

Это обязанность всех работодателей, которые нанимают сотрудников по трудовым договорам, в том числе совместителей, дистанционных и надомных работников. Если организации и ИП не выступают работодателями, сдавать СЗВ-ТД не нужно.

СЗВ-ТД оформляют только когда произошли кадровые изменения, причём срок зависит от характера изменений:

приём или увольнение сотрудника — н е позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа (распоряжения);

— н перевод на другую постоянную работу , установление второй и последующей профессии или иной квалификации, изменение наименования работодателя, лишение права в соответствии с приговором суда занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, отмена или изменение ранее произведенных мероприятий — н е позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло кадровое мероприятие;

— н подача работником заявления о продолжении ведения бумажной трудовой книжки или о переходе на электронную — н е позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Как заполнить СЗВ-ТД

Форма бланка СЗВ-ТД утверждена постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п.

Форма состоит из четырех разделов:

Сведения о страхователе (работодателе). Сведения о зарегистрированном лице (работнике). Сведения о подаче заявления о продолжении ведения трудовой книжки либо о представлении сведений о трудовой деятельности. Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица.

Отчёт формируется отдельно по каждому работнику, которого приняли, уволили, перевели.

В первых двух разделах заполните данные на работодателя и сотрудника. В третьем разделе поставьте отметку, если сотрудник сдал заявление о выборе бумажного варианта трудовой книжки или о переходе на электронную. Если ничего из этого не произошло, заполнять раздел не нужно.

Основной раздел отчёта — «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица». Вот что нужно указывать в графах 1-11:

Порядковый номер кадрового события, записывается цифрами («1», «2» и т. д. по порядку). Дата в формате «дд.мм.гггг». Тип кадрового мероприятия. Отметка о работе в районах Крайнего Севера или приравненных к нему местностях: РКС либо МКС. Если место работы к РКС или МКС не относится, оставьте поле пустым. Трудовая функция (должность, специальность, профессия, квалификация согласно штатному расписанию) сотрудника или конкретный вид поручаемой ему работы, структурное подразделение. Кодовое обозначение занятия согласно Общероссийскому классификатору занятий. Причина прекращения трудового договора в соответствии с положениями Трудового кодекса, если отчёт заполняют по случаю увольнения. Части, номера статей, наименование документа сокращать нельзя. Наименование документа в обоснование совершения кадровых мероприятий. Если приказ не оформляли, проставьте дату и номер трудового договора с работником. Дата издания документа-основания в формате «дд.мм.гггг». Номер документа без указания знака N. Заполняется в случае отмены кадрового мероприятия параллельно с оформлением нового отчёта СЗВ-ТД.

Отдельно остановимся на графе 6 «Код выполняемой функции».

Коды нужно искать в Общероссийском классификаторе занятий, который состоит из основных групп, подгрупп, малых и начальных групп. Нужно найти начальную группу, которая соответствует должности.

Код состоит из пяти знаков, где первые четыре — код наименования занятий, а пятый — контрольное число. Код должен быть в формате «ХХХХ.Х».

Например, нужно найти код для системного администратора:

основная группа 2 «Специалисты высшего уровня квалификации»;

подгруппа 25 «Специалисты по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)»;

малая группа 252 «Специалисты по базам данных и сетям»;

начальная группа 2522 «Системные администраторы».

Соответственно, в отчёте на системного администратора нужно проставить код «2522.4».

Нужную должность иногда можно сразу найти по поиску, открыв полный текст Классификатора. Но там может не быть нужного варианта, тогда придётся подобрать подходящий ориентируясь на описание трудовой функции.

Образец заполненного СЗВ-ТД

С 2022 года СЗВ-ТД можно сдавать в бумажной форме только если работников меньше 10. Если сотрудников больше, отчёт сдают только в электронном виде.

Бумажный отчёт передают в местный филиал ПФР, в МФЦ или отправляют почтой. Электронный отчёт нужно заверить усиленной электронной подписью и отправить через оператора ЭДО или кабинет страхователя на сайте ПФР.

Ошибки при составлении СЗВ-ТД и ответственность работодателя за нарушения

Полученный отчёт проходит автоматическую программную проверку в ПФР. Если есть неточности, работодатель получит уведомление и протокол проверки с кодом ошибки. Исправить отчёт нужно в течение 5 рабочих дней с даты отправки уведомления.

Характер ошибок в отчёте может быть разным, и в зависимости от их критичности возможны следующие варианты:

Грубые ошибки (код «50»): отчёт не сдан, нужно сдать его повторно. Например, неправильный регистрационный номер работодателя в ПФР или ошибка в наименовании. Некритичные ошибки (код «30»): отчёт принят частично, неверные данные нужно исправить. Например, пропущена буква в ФИО работника или формат не соблюдён. Некритичные ошибки (код «20): отчёт принят, но в следующий раз сведения нужно исправить. Например, не указан ИНН работника, либо в нём есть ошибка.

Чтобы составить корректирующий отчёт СЗВ-ТД: сформируйте новый документ, в первую строку впишите неправильные данные из первоначального отчёта, в столбце 11 поставьте знак «Х», а в строку ниже впишите правильные данные.

Типичные ошибки работодателей:

нет даты кадрового события;

произвольные формулировки при увольнении;

нет ссылки на приказ или не указана должность работника;

не указана должность руководителя работодателя.

Согласно статье 15.33.2 КоАП, за непредставление, нарушение сроков или ошибки в форме СЗВ-ТД, работодателю-организации грозит штраф в размере от 300 до 500 рублей. По отношению к ИП-работодателям эти санкции не применяются.

Уполномоченный орган (ГИТ) может приравнять нарушения по отчётам СЗВ-ТД к нарушениям трудового законодательства согласно статье 5.27 КоАП. Там действуют более жёсткие санкции.

На организацию налагается штраф от 30 000 до 50 000 рублей при первом нарушении и от 50 000 до 70 000 рублей при повторном.

На должностное лицо организации — предупреждение или штраф от 1 000 до 5 000 рублей при первом нарушении и штраф от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет при повторном.

На ИП — штраф в размере от 1 000 до 5 000 рублей при первом нарушении и от 10 000 до 20 000 рублей при повторном.

Сервис для автоматического заполнения СЗВ-ТД

В интернет-бухгалтерии «Моё дело» зарплатные и кадровые отчёты, в том числе и СЗВ-ТД, формируются автоматически, а клиенту останется лишь проверить данные и подтвердить отправку в личном кабинете. Для этого должны быть включены соответствующие настройки и подключена электронная отчётность.

Так как срок подачи СЗВ-ТД — 15 число, можно установить дату завершения отчёта, например, 10 числа. В 6:00 10 числа отчёт будет готов к отправке. Так вы сэкономите время для более важных задач.