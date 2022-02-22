Кому нужно отчитываться по форме СЗВ-М и как её составить в 2022 году

Отчёт СЗВ-М — очень простой, в нём нужно лишь перечислить своих работников. Сдают его все работодатели каждый месяц до 15 числа. Рассказываем, как заполнять форму — как всегда, с примерами заполнения.

Кто отчитывается по форме СЗВ-М

Все организации и индивидуальные предприниматели, у которых есть наёмные сотрудники по трудовым и гражданско-правовым договорам. Если у ИП, адвоката, частного детектива, нотариуса, арбитражного управляющего нет наёмных работников, то они по этой форме не отчитываются.

Организации без наёмных работников отчитываться должны, потому что в организации в любом случае должен быть хотя бы руководитель. Даже если это единственный учредитель без трудового договора — его в отчёт и включают.

Кого включать в отчёт СЗВ-М

В СЗВ-М включают сведения по сотрудникам, которые работают:

по трудовым договорам;

работающим по договорам гражданско-правового характера;

по авторским договорам.

Если договор расторгли в том месяце, за который вы сдаёте отчёт, данные по такому сотруднику тоже нужно включить в форму. То же самое касается договоров, которые начали действовать в отчётном месяце.

Например, в январе 2022 года из организации уволились два человека, и в этом же месяце приняли трёх новых сотрудников. В отчёте за январь нужно указать всех пятерых.

Для включения в отчёт имеет важность сам факт заключённого договора. А значит, если сотрудник находится в декретном отпуске, отпуске за свой счёт или с сохранением зарплаты — в отчёт он должен попасть.

Нулевых отчётов СЗВ-М не бывает.

Как сдавать отчёт СЗВ-М

Если у организации или индивидуального предпринимателя 25 наёмных сотрудников и больше, форма СЗВ-М предоставляется строго в электронном виде и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

Если у вас 24 наёмных сотрудника и меньше, то согласно п. 2 ст. 8 закона № 27-ФЗ форму можно сдавать на бумаге. Бумажный документ заверяют подписью руководителя или доверенного лица и печатью организации (при наличии).

Как заполнить форму СЗВ-М

В 2021 году действует бланк, утверждённый постановлением ПФР от 15 апреля 2021 года № 103п.

Раздел 1:

реквизиты страхователя. Полное или сокращённое наименование в соответствии с учредительными документами. ИП пишут свои фамилию, имя и отчество;

регистрационный номер в ПФР. Номер указан в уведомлении из Пенсионного фонда, полученного при регистрации;

ИНН организации или предпринимателя;

КПП. Предприниматели оставляют поле пустым.

Раздел 2:

отчётный период календарного года. Указывается порядковый номер месяца (январь — 01, февраль — 02, март — 03 и т. д.).

Раздел 3:

тип сведений формы (код). Указывается один из типов:

«Исходная» — если первый раз сдаёте отчёт за этот месяц.

«Дополняющая» — если нужно дополнить ранее принятый фондом отчёт. Н апример, если забыли включить кого-то из работников .

апример, если забыли включить кого-то из работников «Отменяющая» — если хотите отменить часть сведений из первоначального отчёта.

Раздел 4 (табличная часть):

№ п/п. Нумерация сквозная — по возрастанию без пропусков и повторов (1, 2, 3, 4 и т. д.);

фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица. В именительном падеже, полностью: сокращать и писать инициалы нельзя;

СНИЛС сотрудника;

ИНН (если есть).

Автоматическое прохождение отчёта в сервисе «Моё дело»

Если вы ведёте учёт в интернет-бухгалтерии «Моё дело», все зарплатные отчёты, в том числе СЗВ-М, заполнятся автоматически без вашего участия, когда придёт срок отчитываться. Вам останется лишь подтвердить их отправку в разделе «Отчёты».

Для настройки автопрохождения СЗВ-М проверьте, все ли начисления по сотрудникам (оклады, премии, больничные) внесены в раздел «Зарплата» до назначенной даты автопрохождения отчёта. Далее:

1. Включите настройку в разделе «Отчёты» — «Настройки отчётности».

2. Активируйте ползунок рядом с названием отчёта, для которого необходимо включить настройку.

3. Выберите дату автоматического завершения отчёта. Для этого из выпадающего списка выберите нужное число месяца, следующего за отчётным периодом.

Дату для СЗВ-М можно выбрать с 1 по 15 число включительно.

4. Отчёт будет завершаться автоматически в назначенную дату в 6:00 по МСК. Вам нужно будет только подтвердить отправку в разделе «Отчёты» — «Отправленные».

5. Оповещение о статусе прохождения отчёта поступит в уведомления — значок «колокол» справа сверху.

Штрафы за нарушения порядка сдачи отчёта СЗВ-М

Штрафы за нарушение сроков сдачи СЗВ-М, а также предоставление в ней ошибочных или неполных данных предусмотрены в статье 17 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ. Разберём ситуации, в которых штрафа не избежать.

Нарушение сроков

За сдачу СЗВ-М позже установленного срока штрафуют на 500 рублей за каждого работника, который должен был попасть в отчёт.

Забытые сотрудники

Если забыли включить в отчёт сведения по каким-либо работникам, нужно подать дополняющую форму СЗВ-М, где указаны только сведения о недостающих работниках. Если успеете это сделать до крайнего срока сдачи — штрафа не будет.

В противном случае штраф составит 500 рублей за каждого сотрудника, которого не включили в первый отчёт.

Ошибочные сведения

Когда страхователь сдал СЗВ-М вовремя, но в отчёте есть ошибочные данные, штраф тот же — 500 руб. за каждого застрахованного сотрудника.

Но у организации есть пять рабочих дней после получения уведомления от Пенсионного фонда на исправление ошибок. При соблюдении этого срока к страхователю финансовые санкции применяться не будут.

Если вы сами нашли ошибку и исправили до того, как её обнаружил Пенсионный фонд, штраф не налагается.

Бумажный отчёт вместо электронного

Если вы обязаны сдавать отчёт в электронном виде, а сдали на бумаге, штраф составит 1 000 рублей.