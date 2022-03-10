Как составить отчёт о финансовых результатах за 2021 год

Продолжаем рассказывать о годовой бухгалтерской отчётности за 2021 год. Сегодня на очереди инструкция по составлению отчёта о финансовых результатах.

Отчёт о финансовых результатах содержит информацию о доходах, расходах и финансовых результатах организации. Эта форма бухгалтерской отчётности также известна как отчёт о прибылях и убытках или «Форма № 2». Как устроен отчёт о финансовых результатах мы рассказывали в этой статье. Российские компании должны составлять отчёт о финансовых результатах по форме, утверждённой приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н. Отчёт о финансовых результата нужно сдать в налоговую не позднее 31 марта 2022 года. Далее подробно рассмотрим, как заполнять строки отчёта о финансовых результатах на основании данных бухгалтерского учёта.

Как отразить финансовые результаты от обычных видов деятельности организации

В строку 2110 «Выручка» нужно включить информацию о выручке организации от основной деятельности. Это кредитовый оборот по счёту 90.1 «Продажи» за вычетом дебетовых оборотов по счетам 90.3 «НДС» и 90.4 «Акцизы», если компания платит эти налоги.

Если компания занимается несколькими видами деятельности, то нужно отдельно показать выручку по каждому направлению, которое даёт более 5 % от общего дохода компании (п. 18.1 ПБУ 9/99).

В строке 2120 «Себестоимость продаж» указывают данные о расходах, которые непосредственно связаны с производством проданной продукции, закупкой реализованных товаров или оказанием услуг. Это дебетовый оборот по счёту 90.2 «Себестоимость продаж» в корреспонденции с кредитом следующих счетов:

20 «Основное производство»;

23 «Вспомогательные производства»;

29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;

40 «Выпуск продукции, работ, услуг» — если компания ведёт учёт по нормативной (плановой) себестоимости с использованием этого счёта;

41 «Товары»;

43 «Готовая продукция»;

45 «Товары отгруженные»

«Товары отгруженные» 46 «Выполненные этапы по незавершённым работам».

Если в строке 2110 была выделена выручка по разным направлениям деятельности, то и себестоимость продаж по ним также нужно показать отдельно (п. 21.1 ПБУ 10/99).

В строке 2100 «Валовая прибыль (убыток)» указывают валовый финансовый результат от основной деятельности. Это разность между выручкой и себестоимостью продаж:

Стр. 2100 = стр. 2110 - стр. 2120.

В строке 2210 «Коммерческие расходы» отражают расходы, связанные с реализацией продукции, товаров или услуг: реклама, логистика и т.п. Это дебетовый оборот по счёту 90.2 в корреспонденции с кредитом счёта 44 «Расходы на продажу».

В строке 2220 «Управленческие расходы» нужно указать расходы на управление организацией, отражённые на одноимённом счёте 26. Это, например, зарплата руководства и других офисных сотрудников, аренда офиса и т.п.

До 2021 года порядок заполнения строки 2220 зависел от учётной политики организации. С 2021 года вступил в силу для обязательного применения ФСБУ 5/2019 «Запасы». Теперь все организации должны указывать в строке 2220 дебетовый оборот по счёту 90.2 в корреспонденции с кредитом счёта 26.

В строке 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» нужно указать общий финансовый результат от основной деятельности организации. Для этого следует вычесть из валовой прибыли коммерческие и управленческие расходы:

Стр. 2200 = стр. 2100 - стр. 2210 - стр. 2220.

Как отразить прочие доходы и расходы

В строку 2310 «Доходы от участия в других организациях» включают информацию о полученных дивидендах или доходах от продажи акций либо долей в уставном капитале. Это кредитовый оборот по счёту 91.1 «Прочие доходы» в части перечисленных видов доходов.

В строке 2320 «Проценты к получению» указывают различные виды процентов, которые получает организация: по выданным займам, приобретённым ценным бумагам или средствам на банковских депозитах. Сведения берут с кредита счёта 91.1 в части начисленных процентов.

В строке 2330 «Проценты к уплате» отражают все виды процентных выплат организации: по полученным кредитам и займам, а также по облигациям и векселям. Эту информацию берут с дебета счёта 91.2 «Прочие доходы».

В строке 2340 «Прочие доходы» указывают все иные доходы организации, которые не относятся к основной деятельности, и не были учтены выше. Чтобы заполнить эту строку, нужно вычесть из кредитового оборота по счёту 91.1 показатели строк 2310 и 2320.

Например, для производственной или торговой компании в строку 2340 могут войти доходы от сдачи в аренду временно неиспользуемых помещений.

В строку 2350 «Прочие расходы» нужно включить информацию обо всех расходах, не связанных с основной деятельностью, кроме процентов. Показатель этой строки должен быть равен разности между дебетовым оборотом по счёту 91.2 и данными строки 2330.

Например, в этой строке нужно отразить расходы на услуги банков или начисленные штрафы и пени.

Как отразить итоговый финансовый результат и налоги с него

В строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» следует отразить итоговый финансовый результат организации с учётом всех доходов и расходов. Для этого нужно скорректировать значение прибыли (убытка) от продаж на суммы прочих доходов и расходов:

Стр. 2300 = ст. 2200 + стр. 2310 + стр. 2320 - стр. 2330 + стр. 2340 - стр. 2350.

В строке 2410 «Налог на прибыль»организации, которые работают на ОСНО, должны указать начисленную сумму данного налога. Показатель строки 2410 складывается из двух строк, расположенных ниже:

Стр. 2410 = стр. 2411 +- 2412.

В строке 2411 «Текущий налог на прибыль» нужно указать сумму этого налога, которая начислена по декларации.

Строку 2412 «Отложенный налог на прибыль» должны заполнять те организации, которые используют ПБУ 18/02. Она содержит отклонения между данными бухгалтерского и налогового учёта по налогу на прибыль. Сумма в строке 2412 равна разности между дебетовыми оборотами по счетам 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства» и кредитовыми оборотами по этим же счетам.

Показатель по этой строке может быть, как положительным, так и отрицательным.

В строке 2460 «Прочие» нужно указать другие виды доходов или расходов, которые влияют на чистую прибыль. Например, компании, которые применяют упрощённую систему налогообложения или единый сельхозналог должны указать в этой строке сумму начисленного налога по своему спецрежиму.

Показатель строки 2400 «Чистая прибыль (убыток)» равен разности между прибылью до налогообложения и начисленным налогом на прибыль с учётом прочих доходов или расходов:

Стр. 2400 = стр. 2300 - стр. 2410 +- стр. 2460.

Как заполнить справочную информацию

В строках, перечисленных ниже, нужно указать данные, которые не влияют на чистую прибыль, но отражаются на капитале компании, либо дают полезную информацию для акционеров.

В строке 2510 «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» нужно указать сведения о переоценке активов, если эти суммы не вошли в прочие доходы или расходы, а были отнесены на увеличение или уменьшение добавочного капитала организации на счёте 83.

В строке 2520 «Результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода» нужно отразить информацию об иных операциях, кроме переоценки активов, которые не были учтены при расчёте чистой прибыли, но повлияли на капитал организации. Например, здесь следует отразить курсовые разницы, связанные с деятельностью организации за пределами РФ (п. 19 ПБУ 3/2006).

В строке 2530 «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода» указывают сведения о налоге на прибыль, начисленном с показателя строки 2520:

Стр. 2530 = Стр. 2520 х СТ,

где СТ – ставка налога на прибыль, которую применяет организация.

В строке 2500 «Совокупный финансовый результат периода» нужно отразить информацию об итоговом финансовом результате деятельности организации, с учётом всех операций, повлиявших на её капитал:

Стр. 2500 = стр. 2400 +- стр.2510 +- стр. 2520 +- стр. 2530.

Строки 2900 «Базовая прибыль (убыток) на акцию» и 2910 «Разводнённая прибыль (убыток) на акцию» содержат информацию, которую должны заполнять только акционерные общества (п. 16 Методических рекомендаций, утверждённых приказом Минфина от 21.03.2000 № 29н):