Фондоотдача и фондоёмкость: как и зачем считать

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о показателях, которые позволяют понять, что будет с доходами, если увеличить или уменьшить капитальные вложения. Считайте их, перед тем как начнете «резать косты».

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Про оборачиваемость оборотных активов поговорили, переходим к внеоборотным активам. Для них вместо оборачиваемости считают показатель, который называется фондоотдачей (Fixed Assets Turnover Ratio, FATR).

Как считать фондоотдачу и фондоёмкость

FATR = Выручка / ((Основные средства на начало года + Основные средства на конец года) / 2)

Стоимость основных средств берётся из бухгалтерского баланса: это строка 1150 «Основные средства». То есть для отчётности большинства компаний до 2021 года включительно это остаточная стоимость. В 2022 году в обязательном порядке применяется ФСБУ 6/2020 «Основные средства», который предписывает учитывать в балансовой стоимости основных средств не только начисленную амортизацию, но и обесценение. Если бухгалтеры будет правильно применять этот стандарт — FATR для российских компаний станет считаться корректнее.

Выручка берётся из отчета о финансовых результатах: это строка 2110 «Выручка».

Вместо года можно брать более короткий период. Например, квартал или полугодие, если анализируется промежуточная финансовая отчётность.

Иногда удобно анализировать не фондоотдачу, а фондоёмкость — обратную к ней величину. Она показывает сколько балансовой стоимости основных средств сидит в рубле выручки. Чем выше фондоёмкость, тем менее эффективно используются основные средства.

Зачем считать фондоотдачу и фондоёмкость

FATR считают, чтобы понять эффективность использования основных средств. Этот коэффициент показывает сколько выручки приходится на рубль балансовой стоимости основных средств. Интерпретировать просто: каков вклад зданий, сооружений и оборудования в доходы, а, следовательно, что будет с последними если нарастить или наоборот снизить вложения в новые основные средства.

Нормативных значений FATR нет, этот показатель стоит сравнивать с сопоставимыми компаниями. В одних отраслях производство фондоёмкое — удельный вес основных средств в структуре баланса высокий. Например, любой автозавод с роботизированными линиями. В других, например, материалоемкое. Соответственно, выше удельный вес запасов. В первом случае нормальным будет более низкое значение фондоёмкости.

Для отдельно взятой компании важно смотреть на динамику FATR. Если показатель увеличивается, то основные средства используются интенсивнее. Обычно это хорошо, если не забывать их вовремя обновлять. Но, как обычно, не стоит делать поспешных выводов из значений одного коэффициента. Важно смотреть на картину в комплексе.