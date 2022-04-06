Как получить отсрочку по уплате налога на УСН

Кому положена отсрочка уплаты налога по УСН

Отсрочка действует для организаций и предпринимателей на упрощённой системе, которые ведут деятельность в отраслях из перечня к постановлению. В их числе:

различные виды производства: продуктов, напитков, одежды, текстиля, бумаги, лекарств, оборудования и т. д.;

туристическая и деятельность;

здравоохранение;

деятельность в области искусства, спорта и развлечений;

социальные услуги;

ремонт машин и оборудования.

Всего в перечне 29 позиций.

Получить отсрочку можно только если в ЕГРЮЛ или ЕГРИП соответствующий вид деятельности указан как основной.

При этом в перечне виды деятельности не конкретизированы узко — указаны только двузначные коды ОКВЭД, поэтому отсрочка коснётся широкого круга организаций и предпринимателей. Просить об отсрочке и писать в налоговую не нужно. Она действует автоматически для организаций и ИП из перечня. Не нужно и состоять в реестре МСП — отсрочка не зависит от масштабов деятельности.

Какой платёж по УСН можно перенести

Отсрочка распространяется на:

Годовой платёж за 2021 год . Поскольку постановление вышло только 30 марта, а срок уплаты для организаций истёк 31 марта, скорее всего, большинство организаций уже успели к этому времени расплатиться с бюджетом. А вот ИП ещё успевают воспользоваться льготой — у них стандартный срок годового платежа истекает только 30 апреля. Авансовый платёж за I квартал 2022 года. Стандартный срок уплаты для ИП и организаций — 25 апреля 2022 года.

В постановлении сказано только про отсрочку по налогу, поэтому декларацию по единому налогу нужно сдать в стандартный срок.

Как платить налог и аванс после отсрочки

Отсрочка заканчивается через 6 месяцев. По налогу за 2021 год для организаций — 30 сентября, для предпринимателей — 31 октября. По авансовому платежу за I квартал 2022 года — 25 октября 2022 года для всех. После этого платить нужно не сразу, а частями в течение полугода, по 1/6 части в месяц. Первый платёж нужно сделать до конца следующего месяца после окончания отсрочки.

Пример. Предположим, ИП должен был до 30 апреля 2022 года заплатить налог за 2021 год в размере 720 000 рублей. Он воспользовался отсрочкой, и через полгода должен будет платить по 120 тысяч рублей в месяц. Первый платёж — до конца ноября, второй — до конца декабря и т. д.

Если отсрочку по налогу за 2021 год брала организация, первый платёж нужно сделать до 31 октября. Если отсрочка была по авансовому платежу за I квартал 2022 года, и ИП, и организации должны начать платить в ноябре.

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