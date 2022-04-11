Как подтвердить основной вид деятельности в ФСС в 2022 году

Кому и зачем нужно подтверждать основной вид деятельности в ФСС

Основной вид деятельности фонду нужно знать, чтобы установить для компании тариф по взносам на травматизм. Его определяют исходя из класса профессионального риска. Каждому виду деятельности присвоен такой класс и закреплён в приказе Минтруда от 30.12.2016 № 851н.

Тарифы, которые соответствуют каждому классу опасности, можно узнать из закона от 22.12.2005 № 179-ФЗ. Например, для I класса будет минимальный тариф 0,2%, а для XXXII максимальный — 8,5%. Тарифы устанавливаются на один год. Для всей организации действует один тариф, даже если она занимается разными видами деятельности. Если основная деятельность поменяется, тариф тоже будет другой.

Подтвердить основной вид деятельности должны все организации, зарегистрированные в 2021 году и ранее. Если компания зарегистрировалась в 2022 году, подавать документы в этом году ей не нужно. Первый раз она должна будет это сделать до 15 апреля 2023 года. Организациям, которые не работали в прошлом году, тоже надо подать документы в ФСС. Они показывают основной вид деятельности из ЕГРЮЛ.

Если обособленное подразделение зарегистрировано в ФСС как страхователь, и ему назначили при регистрации свой тариф на травматизм, — надо подтверждать основной вид деятельности отдельно от головной компании.

Индивидуальным предпринимателям ежегодно подтверждать вид деятельности не надо. Тариф ему сменят автоматически, если он сам внесёт изменения в ЕГРИП и укажет новый основной код ОКВЭД.

Как определить основной вид деятельности

Основной деятельностью считается та, которая за прошедший год внесла наибольший вклад в выручку бизнеса. В процессе работы она может меняться. Для некоммерческих организаций основную деятельность определяют по наибольшему числу задействованных сотрудников.

Для расчёта надо брать выручку по всей организации с учётом обособленных подразделений. Для каждого ОКВЭД, по которому была деятельность в прошлом году, рассчитайте долю в процентах по формуле:

Выручка от вида деятельности / Общая выручка по компании х 100%.

Выручку берут без НДС и акцизов. Общая выручка указана в строке 2110 отчёта о финансовых результатах за прошлый год.

Пример. Компания производит мебель для организаций и граждан. За 2021 год общая выручка составила 3 700 тыс. рублей. Компания работала по следующим направлениям: производство мебели для офисов и предприятий торговли (ОКВЭД 31.01) — выручка 3 070 тыс. руб. (83% от общей выручки);

— выручка производство кухонной мебели (ОКВЭД 31.02) — выручка 410 тыс. руб. (11% от общей выручки);

производство прочей мебели (ОКВЭД 31.09) — выручка 220 тыс. руб. (6% от общей выручки). В данном случае производство мебели для офисов и предприятий торговли — основной вид деятельности компании. Тариф взносов на травматизм для этого вида — 0,9%.

Если у нескольких видов деятельности получится одинаковая доля дохода, нужно брать тот, у которого класс профессионального риска выше.

Какие документы подавать в ФСС для подтверждения основного вида деятельности

Бланки и порядок заполнения предусмотрены приказом от 31.01.2005 № 55:

заявление ;

справка-подтверждение основного вида деятельности ;

копия пояснительной записки к бухгалтерскому балансу (только для крупного и среднего бизнеса).

Заявление о подтверждении основного вида деятельности

В заявлении укажите наименование и код ОКВЭД основного вида деятельности, который определили при расчёте наибольшей доли. Кроме этого, надо заполнить свой регистрационный номер в ФСС. Если вы его не знаете, можете посмотреть по ИНН на сайте ФСС либо в выписке ЕГРЮЛ.

Образец заполнения заявления на подтверждение основного вида деятельности в ФСС

Справка-подтверждение основного вида деятельности

Справку подают все организации. В ней показывают, сколько каждый вид деятельности принёс денег за предыдущий год. Вид деятельности с наибольшей долей доходов покажите в разделе 10, как основной.

Раздел 9 заполняйте на основе данных бухгалтерской отчётности за предыдущий год.

Численность работающих заполняют только некоммерческие организации.

Образец заполнения справки-подтверждения основного вида деятельности в ФСС

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

Копию пояснительной записки в ФСС для подтверждения вида деятельности должны подать компании крупного и среднего бизнеса. Субъектам малого предпринимательства представлять её не обязательно.

Пояснения составляются в произвольной форме и содержат информацию об уставном капитале, составе основных средств, размере дебиторской и кредиторской задолженности, финансовых результатах деятельности компании. Подробно о составлении этого документа мы писали здесь.

В ФСС представьте копию пояснительной записки, которую сдали в налоговую вместе с бухгалтерской отчётностью.

Как сдать документы

Чтобы подтвердить основной ОКВЭД, необязательно идти в ФСС или отправлять документы по почте. Это можно сделать в электронном виде одним из способов:

1. Через Госуслуги. Для этого нужно иметь усиленную квалифицированную подпись и быть зарегистрированным на портале. ФСС разработал подробную инструкцию, как зарегистрироваться, в какие ветки заходить и как отправить заявление. Процедура отправки заявления:

заполните все обязательные поля, они отмечены красной звёздочкой;

прикрепите заранее заполненные и отсканированные документы. Если записку к балансу не составляете, вместо неё прикрепите письмо, что у вас нет обязанности это делать;

нажмите «Подать заявление».

Сообщения от ФСС о получении подтверждения вида деятельности смотрите в разделе Заявления — История заявлений.

2. Через личный кабинет страхователя. Если вы ещё не работали в личном кабинете, обратитесь в техническую поддержку ФСС для загрузки справочных данных и запуска сервиса. Для отправки подтверждения вида деятельности выберите раздел «Подтверждение ОВЭД», и там заполните и отправьте заявление. Заявление и сообщения от ФСС отображаются также в личном кабинете страхователя.

3. Через операторов ЭДО. Во всех случаях ФСС в течение двух недель пришлёт уведомление о присвоении тарифа на текущий год. Его нужно применять при расчёте страховых взносов на травматизм и отражать в форме 4-ФСС.

4. Через интернет-бухгалтерию «Моё дело». Самый удобный вариант для наших клиентов: доходы распределяются по видам деятельности прямо в личном кабинете, и оттуда же заполненное подтверждение отправляется в ФСС. Можно оставить заявку на бесплатную демонстрацию сервиса, и специалист покажет, как легко в сервисе можно автоматизировать любую отчётность.

Что будет, если не сдать документы или пропустить срок

Если представить документы позже 15 апреля или не отправить вовсе, штрафа не будет. Но тогда из тех кодов ОКВЭД, что указаны у вас в ЕГРЮЛ, ФСС выберет код с самым высоким классом профессионального риска и присвоит соответствующий ему тариф. Изменить тариф можно будет только в следующем году. Если вы и так платите взносы по самому высокому классу, то ничего не теряете.

Пока компания не получит уведомление из ФСС о присвоенном тарифе на текущий год, она должна считывать взносы по старому тарифу. Если тариф изменится, придётся пересчитать взносы на травматизм с 1 января и сдать уточнённый расчёт за 1 квартал.

Если новый тариф меньше прошлогоднего, переплату можно зачесть в счёт будущих периодов. А если больше, надо будет доплатить разницу. Но обычно компании уже знают о предстоящих изменениях и стараются платить взносы по новым тарифам с начала года.