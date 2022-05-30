Налоговый календарь на июнь 2022 года

Налоговые платежи и взносы в июне 2022 года

15 июня

Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за май 2022 года.

Кто платит: все работодатели

20 июня

Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за май 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

Налог на игорный бизнес за май 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезённым из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в мае 2022 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

27 июня (перенос с субботы 25 июня)

Третий платёж по НДС за II квартал 2022 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

Акцизы за май 2022 года.

Кто платит: плательщики акцизов.

НДПИ за май 2022 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

28 июня

Третий авансовый платёж по налогу на прибыль за 3-й месяц (июнь) II квартала 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

Авансовый платёж по налогу на прибыль за май 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

30 июня

Фиксированные страховые взносы ИП за себя.

Кто платит: ИП, которые платят взносы за себя поквартально, чтобы уменьшать авансовые платежи на УСН «Доходы».

Налоговая отчётность в июне 2022 года

15 июня

СЗВ-М за май 2022 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

СЗВ-ТД за май 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в мае были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

20 июня

Декларация по косвенным налогам за май 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за май 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Декларация по налогу на игорный бизнес за май 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

27 июня (перенос с субботы 25 июня)

Декларация по акцизам за май 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

28 июня

Декларация по налогу на прибыль за май 2022 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

30 июня

Декларация по НДПИ за май 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в мае статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.