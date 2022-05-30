Налоговый календарь на июнь 2022 года

Налоговые платежи и взносы в июне 2022 года
15 июня
- Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за май 2022 года.
Кто платит: все работодатели
20 июня
- Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за май 2022 года.
Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.
- Налог на игорный бизнес за май 2022 года.
Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
- Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезённым из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в мае 2022 года.
Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.
27 июня (перенос с субботы 25 июня)
- Третий платёж по НДС за II квартал 2022 года в размере 1/3 от начисленной суммы.
Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.
- Акцизы за май 2022 года.
Кто платит: плательщики акцизов.
- НДПИ за май 2022 года.
Кто платит: плательщики НДПИ.
28 июня
- Третий авансовый платёж по налогу на прибыль за 3-й месяц (июнь) II квартала 2022 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.
- Авансовый платёж по налогу на прибыль за май 2022 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
30 июня
- Фиксированные страховые взносы ИП за себя.
Кто платит: ИП, которые платят взносы за себя поквартально, чтобы уменьшать авансовые платежи на УСН «Доходы».
Налоговая отчётность в июне 2022 года
15 июня
- СЗВ-М за май 2022 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
- СЗВ-ТД за май 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в мае были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.
20 июня
- Декларация по косвенным налогам за май 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.
- Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за май 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
- Декларация по налогу на игорный бизнес за май 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
27 июня (перенос с субботы 25 июня)
- Декларация по акцизам за май 2022 года.
Кто сдаёт: плательщики акцизов.
28 июня
- Декларация по налогу на прибыль за май 2022 года.
Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
30 июня
- Декларация по НДПИ за май 2022 года.
Кто сдаёт: плательщики НДПИ.
Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в мае статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.
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