Как оформить выход иностранного учредителя из ООО

Какие варианты выхода нерезидента из учредителей есть по закону об ООО

Иностранный учредитель может выйти из состава ООО или продать свою долю, если он не является единственным учредителем. Но для этого необходимо убедиться, прописана ли такая возможность в уставе. Если такого пункта нет, придётся сначала внести в устав изменения с согласия всех участников.

Если у вас типовой устав, право участника на выход предусмотрено в № 2, 8, 14, 20, 26, 32. Если при учреждении выбрали другой вариант по приказу № 411, перед выходом участника нужно:

1. Провести общее собрание участников и принять решение по двум вопросам:

переход с типового устава на индивидуальный;

утверждение права участника на выход из общества.

По первому вопросу кворум должен быть ⅔ голосов, по второму — единогласно.

2. Зарегистрировать в ФНС новую редакцию устава.

Если у вас индивидуальный устав, но в нём нет разрешения на выход участника, в этом случае также сначала нужно изменить устав. В уставе могут быть прописаны специальные условия для выхода определённых участников, тогда нужно руководствоваться ими.

Как оформить выход нерезидента из ООО с несколькими участниками

Рассмотрим ситуацию, когда иностранец не единственный участник, и он имеет право покинуть общество по уставу.

Шаг 1. Нерезидент пишет заявление о выходе из состава участников ООО и удостоверяет его у нотариуса.

Некоторые сделки с участием представителей недружественных государств можно проводить только с разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Но на выход из ООО ограничения не распространяются. Нотариус может удостоверить заявление без разрешения комиссии. Федеральная нотариальная палата отдельно разъяснила это в письме № 1176/03-16-3 от 2 марта 2022 г.

Шаг 2. Нотариус удостоверяет заявление, после чего:

подаёт заявление в ФНС о внесении изменений в ЕГРЮЛ — в течение одного рабочего дня;

передаёт в ООО удостоверенное заявление участника о выходе и копию заявления в ФНС — в течение двух рабочих дней.

Это одно нотариальное действие по ст. 26 закона № 14-ФЗ, т.е. оплачивать отдельно каждое из них нотариусу не нужно.

Иностранцы за пределами РФ могут обратиться за удостоверением заявления о выходе из ООО в ближайшее российское консульство в соответствии со ст. 26 закона от 05.07.2010 № 154-ФЗ.

Шаг 3. Налоговая инспекция по месту нахождения ООО регистрирует в течение пяти рабочих дней изменения в ЕГРЮЛ и направляет электронную выписку по адресу, который указали в заявлении.

Доля в уставном капитале переходит на баланс общества с даты регистрации изменений в ЕГРЮЛ — п. 7.2 ст. 23 закона № 14-ФЗ.

Как завершить расчёты с бывшим учредителем и распорядиться долей

ООО выплачивает бывшему участнику действительную стоимость доли. Её рассчитывают с разницы между стоимостью чистых активов и уставным капиталом общества по данным бухгалтерской отчётности за период перед подачей заявления о выходе.

Если хотите расплатиться с участником недвижимым имуществом на территории РФ, по указу № 81 для этого нужно получить разрешение Правительственной комиссии. Рассчитаться с участником нужно в течение трёх месяцев после его выхода, если в уставе не прописан другой срок.

Если иностранный участник оплачивал свою долю имуществом, его нужно возвращать только если это прописано в учредительном договоре. Иначе оно остаётся в ООО.

Пример № 1

Иностранный участник с долей 35% подал заявление о выходе из ООО «Весна» 04.04.2022. Данные отчётности за 1 квартал 2022 года:

уставный капитал — 10 000 руб.

чистые активы — 12 000 руб.

Действительная стоимость доли: 12 000 руб. х 35% = 4 200 руб.

Разница между ЧА и УК: 12 000 руб. - 10 000 руб. = 2 000 руб.

Здесь действительная стоимость доли оказалась больше той суммы, которой располагает общество для выплаты бывшему участнику. Нужно уменьшить уставный капитал на разницу между ЧА и УК: 4 200 руб. - 2 000 руб. = 2 200 руб.

Но в нашем примере уставный капитал и так минимальный, и уменьшать его нельзя. В этом случае нужно выплатить только разницу между чистыми активами и минимальным уставным капиталом — 2 000 руб.

Продолжаем...

Если на момент выплаты ООО отвечает признакам несостоятельности (банкротства), или попадёт в такое положение после расчётов, придётся восстановить бывшего участника и вернуть ему долю — ч. 5 п. 8 ст. 23 закона № 14-ФЗ.

Долей вышедшего участника общество должно распорядиться в течение года по правилам ст. 24 закона № 14-ФЗ:

распределить между участниками ООО пропорционально их долям в уставном капитале либо продать;

погасить долю и уменьшить уставный капитал, если доля не была реализована в течение года.

Все изменения состава участников или размера уставного капитала после таких действий регистрируются в ЕГРЮЛ.

Что делать с налогами при выходе нерезидента из ООО

Налоговые последствия при выплате действительной стоимости доли возникают для ООО и бывшего участника. Удержать налоги нужно до перечисления денег нерезиденту, если он иностранный гражданин или иностранная компания без представительства в РФ. Если этого не сделать, организация должна будет заплатить налоги за свой счёт.

НДС

Если участник получает долю имуществом, по мнению Минфина нужно заплатить НДС с разницы между номинальной стоимостью доли и стоимостью передаваемого имущества, если эта разница положительная.

Пример № 2

Номинальная стоимость доли иностранного участника составляет 350 000 руб. Он подал заявление о выходе. Общество расплачивается с ним имуществом на сумму 420 000 руб. НДС нужно заплатить с разницы: 420 000 руб. - 350 000 руб. = 70 000 руб.

Налог на прибыль

Выплата доли бывшему участнику не относится к расходам компании и не уменьшает базу по налогу на прибыль по ст. 252 НК. С компании, которая получает долю, нужно удержать налог на прибыль по ставке 20%. Базой будет разница между первоначальным взносом и действительной стоимостью доли. Рассчитывается так же, как в примере 2.

НДФЛ

Если долю получает физлицо-нерезидент, нужно удержать и перечислить налог по ставке 30% со всей действительной стоимости доли при выходе из ООО согласно п. 3 ст. 224 НК.

Пример № 3

Действительная стоимость доли иностранного участника-нерезидента составляет 4 200 руб. ООО нужно удержать и перечислить в бюджет НДФЛ: 4 200 руб. х 30% = 1 260 руб. Участник получит 2 940 руб.

Как поступить, если выход нерезидента из ООО невозможен

Так бывает, если иностранец — единственный участник ООО, или если устав не предусматривает выход участника и не получается прийти к согласию, чтобы его изменить. Законный способ в этом случае — продажа доли в ООО.

Нерезидент может:

когда он не единственный участник — продать свою долю кому-то из участников ООО без согласия других участников, если нет запрета в уставе;

реализовать её третьим лицам по правилам ст. 21 закона № 14-ФЗ .

Разрешение Правительственной комиссии по указу № 81 на такую сделку нужно только, если вместо денег расплачиваются недвижимым имуществом.

Налоговые последствия при продаже доли нерезидента в ООО

Разберёмся, какие налоги придётся заплатить бывшему участнику.

НДС. Реализация доли в уставном капитале освобождается от НДС по п. 2.12 ст. 149 НК.

Налог на прибыль. Иностранная компания платит налог на прибыль только если больше 50% от балансовой стоимости активов ООО составляет российское недвижимое имущество — п. 1.5 ст. 309 НК. Ей придётся запросить у общества соответствующую справку перед сделкой. Налог по ставке 20% платят с разницы между ценой продажи и суммой первоначального взноса иностранца в уставный капитал.

Пример № 4

Иностранная компания при учреждении внесла в уставный капитал ООО «Весна» 350 000 руб. В апреле 2022 года она продаёт свою долю за 400 000 руб.

Балансовая стоимость активов на дату сделки — 1 200 000 руб., в том числе стоимость административного здания на территории г. Пенза 725 000 руб., что составляет более 50%.

Налог на прибыль для нерезидента составит:

20% х (400 000 руб. - 350 000 руб.) / 100% = 10 000 руб.

НДФЛ. Иностранный гражданин должен заплатить налог по ставке 30% со всей суммы сделки при продаже доли в ООО по п. 3 ст. 224 НК. Налог не нужно платить, если нерезидент владел долей непрерывно больше пяти лет. В этом случае он освобождается от НДФЛ при продаже по п. 17.2 ст. 217 НК. Реализация доли в ООО для нерезидента-физического лица всё равно будет выгоднее, чем выход из общества с оплатой имуществом, поскольку он не будет платить НДС.

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