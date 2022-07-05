Как не нужно оптимизировать налоги

Работа с фирмами-однодневками

Такие организации специально создают на короткий срок для уклонения от налогов. Обычно они не ведут реальной деятельности, не сдают декларации либо сдают с нулевыми или минимальными показателями. В штате однодневки часто числится один директор.

Бенефициар заключает с такой фирмой фиктивный договор на поставку или услуги, принимает документы и уменьшает базу по НДС, налогу на прибыль или другим платежам. Сама однодневка не платит налоги со своей выручки, таким образом бюджет недополучает деньги.

Налоговики давно научились раскрывать подобные схемы. Каждая декларация по НДС проходит автоматизированную проверку. Если компания принимает НДС к вычету, а её поставщик не включил эту сумму в свою декларацию, инспекторы фиксируют разрыв и требуют пояснений от налогоплательщика. Информационная система АСК НДС-3 позволяет пройти по всей цепочке контрагентов и раскрывать любые сложные схемы незаконной оптимизации.

Использование однодневок для снижения налога на прибыль, УСН или ЕСХН налоговики выявят с помощью встречной проверки. Если окажется, что контрагент фактически не оказывал услуги и не поставлял товары, инспекторы не признают расходы.

Например, в деле № А41-40261/2019 налоговики привели такие аргументы:

У спорных контрагентов не было ресурсов и персонала для выполнения строительных работ. Налогоплательщик и все спорные контрагенты сдавали отчётность с одного IP-адреса. При регистрации всех спорных контрагентов документы подавал один и тот же человек.

В другом деле (постановление от 18.03.2020 № 09АП-77976/2019) проверяющие нашли такие доказательства:

Спорные контрагенты платили минимум налогов, а обороты по их счетам сильно превышали показатели в декларациях. У них не было трудовых и материальных ресурсов для оказания клининговых услуг, указанных в документах. На момент проверки контрагенты уже исключены из ЕГРЮЛ, как недействующие. Формальные руководители признались, что на самом деле не управляли компаниями.

В обоих случаях суды встали на сторону налоговиков, которые доначислили НДС.

Но не всегда всё заканчивается плохо для налогоплательщика. Сам факт работы с однодневкой — это не нарушение, если такая работа действительно была. Если доказать, что сделка была реальной, можно выиграть в суде.

Например, в этом деле суд отметил, что налогоплательщик фактически получил материалы от спорного контрагента и использовал их для ремонта судов. Поэтому оснований для отказа в возмещении НДС нет.

Сокрытие доходов

Некоторые предприниматели просто не показывают в декларации выручку и не платят налоги. Но налоговая при камеральной проверке часто сверяет выручку по декларациям и обороты по банковским счетам. Если увидят крупные отклонения, то могут провести углублённую ревизию, например — встречную проверку с покупателями на основании банковских выписок. Если выявят неучтённую выручку, доначислят налог на прибыль, НДС или другие налоги, с учётом применяемого режима, а также штрафы и пени.

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Дробление бизнеса

Снизить налоговую нагрузку помогает УСН, но есть лимиты по выручке, численности сотрудников и стоимости основных средств. Если компания приближается к этим лимитам, иногда её делят на два или несколько юридических лиц, чтобы каждое в отдельности сохраняло право на упрощёнку. При этом вид деятельности, место нахождения и управление бизнесом остаются едиными.

Налоговики считают такое незаконным дроблением. Они рассматривают весь бизнес как одно юридическое лицо и начисляют налоги исходя из этого.

Если проверяющие докажут, что единственной целью дробления бизнеса было снижение налогов, суды их поддержат. Например, в этом деле две организации работали на одной производственной площадке, с общим персоналом, выпускали аналогичную продукцию. Поэтому суд сделал вывод, что вторую фирму открыли с единственной целью — сохранить право на УСН при росте оборотов.

Сама по себе организация бизнеса в виде группы компаний не нарушение, если есть деловая цель кроме налоговой оптимизации. Это нужно суметь доказать. Например, юридические лица или ИП в рамках группы могут заниматься разными видами деятельности, реализовывать продукцию на разных территориях.

Такая ситуация рассмотрена в этом деле. Фабрика, созданная в форме юридического лица, производила и продавала оптом мебель, а ИП торговал этой мебелью в розницу. Суд отметил, что выручка ИП от реализации продукции фабрики занимала на более 15% в общей сумме. Фабрика продавала мебель предпринимателю по рыночной цене, на основании общего прайс-листа. Также у ИП есть отдельный персонал и обособленное имущество в аренде. Поэтому суд не нашёл в признаков незаконного дробления.

Отдельный подход налоговики применяют для ИТ-компаний. С 2021 года они пользуются льготами по налогу на прибыль и страховым взносам. В письме ФНС РФ от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@ сообщает, что если выделить ИТ-подразделения в отдельное юридическое лицо, чтобы получить такие льготы, это не будет считаться получением необоснованной налоговой выгоды.

Серые зарплаты

Зарплатные налоги и взносы — это существенная нагрузка для работодателей. Каждые 100 тыс. руб., которые получает сотрудник на руки, обходятся работодателю почти в 150 тыс. руб. Некоторые пытаются экономить с помощью серых зарплат.

Часто эту схему используют в связке со схемой по использованию фирм-однодневок. Фирма перечисляет однодневке деньги по фиктивному договору, та их обналичивает и возвращает за вычетом своей комиссии. Полученную неучтённую наличку работодатель использует для выплаты серой зарплаты.

Налоговики контролируют уровень зарплат и сверяют их со средними по отрасли. Если вы официально платите существенно ниже среднеотраслевого — у вас потребуют пояснения и могут вызвать на комиссию в ИФНС. Если вы не сможете обосновать такой уровень зарплат, могут назначить выездную проверку.

Доказать выплату серых зарплат могут, если найдут неофициальные ведомости с подписями сотрудников, свидетельские показания получателей. Тогда доначислят НДФЛ и страховые взносы. Но суд может и отказать проверяющим в доначислениях, если сочтёт доказательства недостаточными.

Например, здесь налоговики предоставили ведомости по выдаче серой зарплаты. Их распечатали с жёсткого диска компьютера, который принадлежал проверяемой компании. Но суд решил, что распечатки не могут быть доказательством, так как на них нет подписей сотрудников.

Перевод штатных сотрудников в статус ИП или самозанятых

Если платить ИП или самозанятому, работодатель не должен удерживать с выплат НДФЛ и начислять страховые взносы. Так некоторые работодатели пытаются уйти от зарплатных налогов и взносов. Но если фактически человек выполняет те же служебные обязанности, что и по трудовому договору, налоговики переквалифицируют такие отношения в трудовые, доначислят НДФЛ и взносы.

Для судов обычно решающими оказываются такие доказательства:

В договоре закреплена трудовая функция, а не конкретный объём работ или услуг. В качестве вознаграждения указана фиксированная сумма, которую платили дважды в месяц. Сотрудничество между заказчиком и исполнителем носит длящийся и систематический характер.

Судебная практика, связанная с переводом сотрудников в статус самозанятых, пока не сложилась. Этот налоговый режим появился сравнительно недавно — в 2019 году, а был распространен на большую часть регионов РФ только во втором полугодии 2020 года.

Но в марте 2021 года ФНС РФ сообщила о запуске скоринговой системы, которая будет в автоматическом режиме отслеживать признаки подмены трудовых отношений договором с самозанятыми. Некоторые из таких признаков налоговики изложили в письме от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@, разделив их на три группы:

1. Организационные:

обязательная регистрация исполнителя в качестве самозанятого;

заказчик определяет график работы и распределяет исполнителей по объектам или маршрутам;

исполнитель непосредственно подчинён штатным сотрудникам заказчика.

2. Инфраструктурные — исполнитель работает на территории заказчика, использует его оборудование, материалы, инструмент.

3. Финансовые — заказчик платит исполнителю за услуги в порядке, установленном ТК РФ.

Всё это не означает, что вообще нельзя передавать отдельные участки работы сторонним специалистам. Заключать договоры с ИП или самозанятыми можно, но это действительно должна быть проектная работа без признаков трудовых отношений. Никто не может запретить вам, например, вместо штатного бухгалтера, юриста или маркетолога привлечь стороннего специалиста для таких же функций. Главное, чтобы это действительно были договорные отношения между заказчиком и исполнителем, а не прикрытые трудовые.