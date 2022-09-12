Объединение ПФР и ФСС: что изменится для работодателей

Как изменится расчёт и уплата страховых взносов с 2023 года
Функции и полномочия нового фонда закрепили в законе № 236-ФЗ от 14 июля 2022 года. Законами № 237-ФЗ и № 239-ФЗ от 14 июля 2022 года внесли поправки в НК и в законы об обязательном страховании работников, о персонифицированном учёте, о пенсиях.
Единый тариф страховых взносов
Сейчас работодатели платят четыре вида страховых взносов — пенсионные, медицинские, социальные для выплат больничных и пособий, взносы от несчастных случаев. Перечисляют их отдельными платежами по разным тарифам.
После объединения двух фондов платить взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование нужно будет по единому тарифу без разбивки на фонды. Стандартный тариф без учёта льгот — 30%. Эту сумму ИФНС самостоятельно распределит по видам страхования: на пенсионное — 72,8%, на медицинское — 18,3% и на социальное — 8,9%.
По тарифам взносов от несчастных случаев пока изменений нет. Они прописаны в законе № 179-ФЗ от 22.12.2005, на каждый следующий год их продлевают. Размер взносов от несчастных случаев — от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска, присвоенного работодателю. На 2023 год их не поменяли.
Единая предельная база
В 2022 году для начисления страховых взносов действуют две предельные базы:
- по социальному страхованию — 1 032 000 руб.
- по пенсионному страхованию — 1 565 000 руб.
Когда доход работника, рассчитанный нарастающим итогом с начала года, превысит эти суммы, взносы с превышения считают по пониженным тарифам.
С 2023 года появится общая предельная величина базы. Для этого возьмут базу 2022 года для пенсионных взносов и проиндексируют её с учётом роста средней зарплаты. Взносы с доходов свыше этой суммы нужно будет считать по ставке 15,1%.
Предельную базу применяют для расчёта максимального размера больничных и пособий по материнству. Так как она увеличится, максимальные выплаты по больничным листам с 2024 года тоже станут больше.
Единую предельную величину базы будут ежегодно индексировать.
Единый налоговый платёж
С 2023 года всех переведут на уплату налогов, сборов и взносов одной суммой — закон № 263-ФЗ от 14 июля 2022 года. Каждой организации и ИП откроют единый налоговый счёт — ЕНС. Перечислять платежи в ИФНС все будут одним платёжным поручением, в котором нужно указать ЕНС, сумму платежа, ИНН организации или ИП.
Поступившие деньги ИФНС сама распределит по нужным статьям — на налоги, авансы, страховые взносы, пени и штрафы. Информацию налоговики возьмут из деклараций, расчётов, уведомлений, судебных актов и других документов.
Срок уплаты налогов, сборов и страховых взносов по новым правилам — не позднее 28 числа следующего календарного месяца.
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Что будет со льготами по страховым взносам
Всех льготников объединят в три группы плательщиков с пониженными тарифами:
- 15% с выплат свыше МРОТ — малый и средний бизнес из реестра МСП, общепит со среднесписочной численностью более 250 работников при соблюдении условий из пп. 38 п. 3 ст. 149 НК, участники проекта «Сколково»;
- 7,6% с выплат не более общей предельной базы и 0% сверх неё — IT-организации, СОНКО на УСН, участники свободной экономической зоны в Республике Крым и Севастополе, резиденты свободного порта Владивосток и другие организации из ст. 33.4 новой редакции Закона № 167-ФЗ от 15.12.2001;
- 0% независимо от предельной базы — организации, выплачивающие вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в РМРС и международные компании со статусом участников специальных административных районов на острове Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области.
Изменения в страховых взносах по договорам ГПХ
Сейчас с выплат по гражданско-правовым договорам платят взносы только по пенсионному и медицинскому страхованию. У исполнителей по таким договорам нет права на больничные и пособия по материнству.
С 2023 года с выплат по договорам ГПХ нужно будет платить ещё и взносы на соцстрахование — по единому тарифу, как с выплат по трудовым договорам.
Теперь исполнители по договорам ГПХ тоже смогут получать пособие по временной нетрудоспособности или по материнству. Но для этого сумма страховых взносов, начисленных с выплат физлицу за предыдущий календарный год должна быть не менее стоимости страхового года. Такое условие прописано в ч. 4.2 ст. 2 новой редакции закона № 255-ФЗ. Для расчёта берут выплаты и по договору ГПХ, и по трудовому договору. Стоимость страхового года считают по формуле:
2,9% х МРОТ на начало года х 12
Если в регионе действуют районные коэффициенты к зарплате, МРОТ берут с их учётом.
По взносам от несчастных случаев всё остаётся без изменений — их начисляют, только если это прописано в договоре ГПХ.
Что изменится для ИП
Фиксированные взносы за себя предприниматели платят, как и раньше. Но больше не придётся делить их на пенсионное и медицинское страхование. Отправлять нужно одну платёжку, а сумму распределят без участия ИП.
Взносы за 2023 год составят 45 842 руб. + 1% с доходов свыше 300 тыс. руб.
Как отчитываться по новым правилам
С 2023 года не будет отдельных отчётов:
- 4-ФСС;
- ДСВ-3;
- СЗВ‑СТАЖ;
- СЗВ-ТД;
- СЗВ-М.
Вместо них появится единая форма — персонифицированные сведения в СФР. Её должны разработать до 1 января 2023 года. Срок сдачи — не позднее 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 25 января по итогам прошедшего года.
Но некоторые разделы новой формы нужно сдавать в другой срок. Например, информацию о приёме и увольнении работника, о начале и окончании срока договора ГПХ нужно подавать не позднее рабочего дня, следующего за таким событием. Если переводите сотрудника на другую постоянную работу или он написал заявление о ведении электронной или бумажной трудовой книжки — не позднее 25 числа следующего месяца.
Ещё в ИФНС ежемесячно нужно подавать на каждого работника и исполнителя по договору ГПХ сведения с суммами выплат и страховых взносов. Срок сдачи — не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за истёкшим.
Расчёт по страховым взносам (РСВ) останется, но из него уберут раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах». РСВ по-прежнему нужно сдавать в ИФНС, но сроки другие — не позднее 25 числа месяца, следующего за первым кварталом, полугодием, 9 месяцами и календарным годом.