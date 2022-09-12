Объединение ПФР и ФСС: что изменится для работодателей

Как изменится расчёт и уплата страховых взносов с 2023 года

Функции и полномочия нового фонда закрепили в законе № 236-ФЗ от 14 июля 2022 года. Законами № 237-ФЗ и № 239-ФЗ от 14 июля 2022 года внесли поправки в НК и в законы об обязательном страховании работников, о персонифицированном учёте, о пенсиях.

Единый тариф страховых взносов

Сейчас работодатели платят четыре вида страховых взносов — пенсионные, медицинские, социальные для выплат больничных и пособий, взносы от несчастных случаев. Перечисляют их отдельными платежами по разным тарифам.

После объединения двух фондов платить взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование нужно будет по единому тарифу без разбивки на фонды. Стандартный тариф без учёта льгот — 30%. Эту сумму ИФНС самостоятельно распределит по видам страхования: на пенсионное — 72,8%, на медицинское — 18,3% и на социальное — 8,9%.

По тарифам взносов от несчастных случаев пока изменений нет. Они прописаны в законе № 179-ФЗ от 22.12.2005, на каждый следующий год их продлевают. Размер взносов от несчастных случаев — от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска, присвоенного работодателю. На 2023 год их не поменяли.

Единая предельная база

В 2022 году для начисления страховых взносов действуют две предельные базы:

по социальному страхованию — 1 032 000 руб.

по пенсионному страхованию — 1 565 000 руб.

Когда доход работника, рассчитанный нарастающим итогом с начала года, превысит эти суммы, взносы с превышения считают по пониженным тарифам.

С 2023 года появится общая предельная величина базы. Для этого возьмут базу 2022 года для пенсионных взносов и проиндексируют её с учётом роста средней зарплаты. Взносы с доходов свыше этой суммы нужно будет считать по ставке 15,1%.

Предельную базу применяют для расчёта максимального размера больничных и пособий по материнству. Так как она увеличится, максимальные выплаты по больничным листам с 2024 года тоже станут больше.

Единую предельную величину базы будут ежегодно индексировать.

Единый налоговый платёж

С 2023 года всех переведут на уплату налогов, сборов и взносов одной суммой — закон № 263-ФЗ от 14 июля 2022 года. Каждой организации и ИП откроют единый налоговый счёт — ЕНС. Перечислять платежи в ИФНС все будут одним платёжным поручением, в котором нужно указать ЕНС, сумму платежа, ИНН организации или ИП.

Поступившие деньги ИФНС сама распределит по нужным статьям — на налоги, авансы, страховые взносы, пени и штрафы. Информацию налоговики возьмут из деклараций, расчётов, уведомлений, судебных актов и других документов.

Срок уплаты налогов, сборов и страховых взносов по новым правилам — не позднее 28 числа следующего календарного месяца.

Подарок для наших читателей — практическое пособие по подготовке отчётности в ПФР, ФСС и ИФНС в 2022 году от экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело». 62 страницы подробнейших инструкций с примерами заполнения форм.

Что будет со льготами по страховым взносам

Всех льготников объединят в три группы плательщиков с пониженными тарифами:

15% с выплат свыше МРОТ — малый и средний бизнес из реестра МСП , общепит со среднесписочной численностью более 250 работников при соблюдении условий из пп. 38 п. 3 ст. 149 НК , участники проекта «Сколково»;

из реестра МСП пп. 38 п. 3 ст. 149 НК 7,6% с выплат не более общей предельной базы и 0% сверх неё — IT-организации, СОНКО на УСН, участники свободной экономической зоны в Республике Крым и Севастополе, резиденты свободного порта Владивосток и другие организации из ст. 33.4 новой редакции Закона № 167-ФЗ от 15.12.2001 ;

ст. 33.4 новой редакции Закона № 167-ФЗ от 15.12.2001 0% независимо от предельной базы — организации, выплачивающие вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в РМРС и международные компании со статусом участников специальных административных районов на острове Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области.

Изменения в страховых взносах по договорам ГПХ

Сейчас с выплат по гражданско-правовым договорам платят взносы только по пенсионному и медицинскому страхованию. У исполнителей по таким договорам нет права на больничные и пособия по материнству.

С 2023 года с выплат по договорам ГПХ нужно будет платить ещё и взносы на соцстрахование — по единому тарифу, как с выплат по трудовым договорам.

Теперь исполнители по договорам ГПХ тоже смогут получать пособие по временной нетрудоспособности или по материнству. Но для этого сумма страховых взносов, начисленных с выплат физлицу за предыдущий календарный год должна быть не менее стоимости страхового года. Такое условие прописано в ч. 4.2 ст. 2 новой редакции закона № 255-ФЗ. Для расчёта берут выплаты и по договору ГПХ, и по трудовому договору. Стоимость страхового года считают по формуле:

2,9% х МРОТ на начало года х 12

Если в регионе действуют районные коэффициенты к зарплате, МРОТ берут с их учётом.

По взносам от несчастных случаев всё остаётся без изменений — их начисляют, только если это прописано в договоре ГПХ.

Что изменится для ИП

Фиксированные взносы за себя предприниматели платят, как и раньше. Но больше не придётся делить их на пенсионное и медицинское страхование. Отправлять нужно одну платёжку, а сумму распределят без участия ИП.

Взносы за 2023 год составят 45 842 руб. + 1% с доходов свыше 300 тыс. руб.

Как отчитываться по новым правилам

С 2023 года не будет отдельных отчётов:

4-ФСС;

ДСВ-3;

СЗВ‑СТАЖ;

СЗВ-ТД;

СЗВ-М.

Вместо них появится единая форма — персонифицированные сведения в СФР. Её должны разработать до 1 января 2023 года. Срок сдачи — не позднее 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 25 января по итогам прошедшего года.

Но некоторые разделы новой формы нужно сдавать в другой срок. Например, информацию о приёме и увольнении работника, о начале и окончании срока договора ГПХ нужно подавать не позднее рабочего дня, следующего за таким событием. Если переводите сотрудника на другую постоянную работу или он написал заявление о ведении электронной или бумажной трудовой книжки — не позднее 25 числа следующего месяца.

Ещё в ИФНС ежемесячно нужно подавать на каждого работника и исполнителя по договору ГПХ сведения с суммами выплат и страховых взносов. Срок сдачи — не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за истёкшим.

Расчёт по страховым взносам (РСВ) останется, но из него уберут раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах». РСВ по-прежнему нужно сдавать в ИФНС, но сроки другие — не позднее 25 числа месяца, следующего за первым кварталом, полугодием, 9 месяцами и календарным годом.