АУСН: кому невыгодно переходить на новый налоговый режим

Плюсы АУСН

Подробно о новом режиме и о возможностях, которые он даёт, мы рассказали здесь. Вкратце повторим плюсы:

налог считается автоматически на основе данных из банка, онлайн-кассы и личного кабинета налогоплательщика;

нет выездных проверок;

не нужно платить страховые взносы, кроме небольшой фиксированной суммы на страхование от несчастных случаев — 2 040 руб. в год независимо от числа сотрудников;

нет отчётов за некоторыми исключениями;

открытый перечень расходов. Это значит, что в отличие от обычной УСН, где перечень закрытый, на АУСН можно уменьшать доходы почти на любые экономически обоснованные расходы;

не надо платить страховые взносы за сотрудников и ИП за себя. Но расплачиваться за это придётся повышенной ставкой налога: 8% для объекта «Доходы» и 20% для объекта «Доходы минус расходы».

Но есть и минусы, из-за которых новый режим уже не выглядит таким уж простым и беспроблемным.

Минусы АУСН

От учёта никуда не деться

Несмотря на слово «автоматический» в названии, на АУСН не получится полностью отказаться от учёта, и вот почему:

Инспекторы считают налог на основе данных из трёх источников : уполномоченного банка, контрольно-кассовой техники и личного кабинета налогоплательщика. На каждом этапе могут быть ошибки при передаче и обработке информации: что-то вы неправильно внесли, где-то банк «накосячил» и т. д. Да, по правилам вы можете оспорить и исправить неверные данные, но для для этого нужно хранить первичные документы и отслеживать, какие доходы и расходы налоговики брали для расчёта налога. То есть полностью расслабиться и ничего не считать не получится. Если есть сотрудники, которым вы платите зарплату, НДФЛ будет исчислять уполномоченный банк . Но для этого вы должны будете передавать информацию о выплатах. И не просто кому и сколько, а разделить по видам выплат и указать коды выплат и вычетов из приказа ФНС . Какие доходы облагаются НДФЛ, а какие нет, какие вычеты полагаются сотрудникам — разбираться во всём этом придётся вам, а банк просто посчитает НДФЛ на основе этой информации, причём только по ставке 13%. Хотя на АУСН не нужно платить страховые взносы, придётся ещё указывать коды выплат, которые не облагаются страховыми взносами. Это нужно для начисления пенсионных баллов. Не будет при АУСН и полного освобождения от отчётности , связанной с сотрудниками. Так, отчёт СЗВ-ТД сдавать придётся в любом случае. СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ на штатных сотрудников сдавать не нужно, но если нанимаете физлиц по договорам ГПХ — придётся отчитываться. Освобождение от СЗВ-СТАЖ тоже действует не всегда. Его придётся сдавать на сотрудников, которые были в декрете, в неоплачиваемом отпуске, и ещё в некоторых случаях. Например, на тех, кто работал на Крайнем Севере. Все организации обязаны вести бухучёт и сдавать бухгалтерскую отчётность . У организаций на АУСН в этом вопросе нет никаких послаблений.

Таким образом, говорить о том, что АУСН облегчает работу и позволяет обойтись без бухгалтера — ещё очень рано.

Можно работать только с определёнными банками

При использовании АУСН можно открывать счета только в банках, которые получили у ФНС статус уполномоченных кредитных организаций. Если вы уже работаете с другими банками, счета в них придётся закрыть (пп. 29 п. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ).

По состоянию на дату публикации статьи (14.09.2022) года в список ФНС входили семь банков: Модульбанк, Сбербанк, Альфа-банк, Точка, Промсвязьбанк, Тинькофф, ВТБ.

Если вас не устроят условия, предлагаемые уполномоченными банками, — выбора нет.

Есть неудобства для работодателей и их сотрудников

В связи с ограничениями из пп. 26 — 31 п. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ у работодателей во многом связаны руки. Так, на АУСН не получится:

Нанимать налоговых нерезидентов РФ. Платить сотрудникам наличными, в натуральной форме или в виде материальной выгоды. Нанимать сотрудников для работ, которые дают им право на досрочную пенсию. Такие виды работ перечислены в п. 1 ст. 30 и ст. 31 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ . Это, например, работа в горячих цехах, на лесосплаве, в геологических экспедициях. Предоставлять имущественные и социальные вычеты сотрудникам. То есть если сотрудник купил квартиру, оплатил лечение или обучение и хочет получить вычет по НДФЛ, ему придётся обращаться для этого напрямую в налоговую инспекцию. Работодатель на АУСН сможет предоставить только стандартные вычеты. Это, например, вычеты на детей по 1 400 рублей за первого и второго ребёнка, и 3 000 за третьего и каждого последующего.

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Что думает бизнес о новом режиме

По данным опроса, опубликованным РБК, 97% представителей микробизнеса, попавших в выборку, не собираются переходить на АУСН. Основные причины:

Не получится перейти по формальным признакам — 47% . Ограничения по выручке и численности для АУСН намного жёстче, чем для обычной упрощёнки. Невыгодно из-за повышения налоговой нагрузки — 39% . Не всегда повышение ставок по АУСН перекрывает экономию на страховых взносах. Это мы покажем на примерах в конце статьи. Другая причина — 11% . Чаще всего респонденты из этой группы говорили, что не доверяют расчётам налоговиков и хотят сначала посмотреть, как будет практически применяться новый режим.

Кому выгодно переходить на АУСН: примеры расчётов

Исходные данные для расчёта

Для расчёта экономической эффективности от смены налогового режима нам понадобится следующая информация по АУСН:

Выручка не должна превышать 60 млн руб. в год. Сотрудников должно быть не более 5 человек. Нет обязательных страховых взносов, кроме фиксированной суммы «несчастных» взносов в 2 040 руб. в год. Ставка при объекте «Доходы» составляет 8%. Ставка при объекте «Доходы минус расходы» составляет 20%, ставка минимального налога — 3%.

Если сравнивать налоговую нагрузку с обычной упрощёнкой, то получается следующее: при переходе на АУСН повышаются ставки, но «уходят» практически все страховые взносы. Поэтому выгода будет зависеть от того, что окажется больше — экономия на страховых взносах или рост налога из-за повышенной ставки.

Компании и ИП с работниками могут вычесть страховые взносы при УСН «Доходы» в пределах 50% налога, а ИП без работников — без ограничений, вплоть до 100% от начисленной суммы. Этот фактор тоже нужно учитывать при сравнении с АУСН.

Для упрощения расчётов не будем учитывать «несчастные» страховые взносы при УСН. Для большинства видов деятельности их ставка не превышает 0,2 — 0,5% от ФОТ, что не окажет существенного влияния на результат.

Во всех примерах организации и ИП-работодатели относятся к малому бизнесу, а значит с зарплаты свыше МРОТ платят взносы по льготной ставке 15%. На начало 2022 года МРОТ был равен 13,9 тыс. руб.

Теперь сравним фискальную нагрузку (ФН) по двум налоговым режимам для разных вариантов. Фискальная нагрузка — это сумма налога и страховых взносов, с учётом вычетов, если они есть.

Пример для организации на УСН «Доходы»

Допустим, в организации работает 5 человек. Выручка — 30 млн руб. в год, т .е. 50% от установленного максимума для АУСН. Ставка налога — 6%. Зарплату на 1 сотрудника в месяц примем равной 40 тыс. руб. По информации СберИндекс медианная зарплата в РФ в 1 полугодии 2022 года по месяцам менялась в диапазоне от 36 до 43 тыс. руб.

Общий фонд оплаты труда (ФОТ) за год:

ФОТ = 40 тыс. руб. х 12 мес. х 5 чел. = 2 400 тыс. руб.

За год организация на УСН заплатит за всех своих сотрудников такую сумму взносов:

(13,9 тыс. руб. / чел. х 5 чел. х 12 мес.) х 30% + (2400 тыс. руб. — 13,9 тыс. руб. чел. х 5 чел. х 12 мес.) х 15% = 485,1 тыс. руб.

Это меньше, чем 50% от начисленного налога, поэтому можно всю сумму взносов вычесть из налога.

Теперь, сравним, сколько компания с такими исходными заплатит при обычной упрощёнке и при АУСН.

ФНусн = 30 000 тыс. руб. х 6% + 485,1 тыс. руб. — 485,1 тыс. руб. = 1 800 тыс. руб.

ФНаусн = 30 000 тыс. руб. х 8% + 2 тыс. руб. = 2 402 тыс. руб.

Пример для организации на УСН «Доходы минус расходы»

Выручка компании — 30 млн руб. в год. Численность — 5 человек. Доля расходов в выручке равна 75%, т. е. 22,5 млн руб. Ставка налога — 15%. Зарплата одного сотрудника в месяц — 40 тыс. руб.

Общий фонд оплаты труда (ФОТ) за год:

40 тыс. руб. / чел. х 12 мес. х 5 чел. = 2 400 тыс. руб.

За год компания заплатит за всех своих сотрудников такую сумму взносов:

(13,9 тыс. руб. / чел. х 5 чел. х 12 мес.) х 30% + (2400 тыс. руб. — 13,9 тыс. руб. / чел. х 5 чел. х 12 мес.) х 15% = 485,1 тыс. руб.

Будем использовать стандартную ставку УСН для объекта «Доходы минус расходы» — 15%.

ФНусн = (30 000 тыс. руб. — 30 000 тыс. руб. х 75%) х 15% + 485,1 тыс. руб. = 1 610,1 тыс. руб.

ФНаусн = (30 000 тыс. руб. — 30 000 тыс. руб. х 75%) х 15% + 2 тыс. руб. = 1 502 тыс. руб.

Пример для ИП на УСН «Доходы» с работниками

Выручка ИП — 15 млн руб. в год. Численность сотрудников — 5 человек. Ставка налога — 6%. Зарплату на одного сотрудника в месяц примем равной 40 тыс. руб.

Общий фонд оплаты труда (ФОТ) за год:

40 тыс. руб. х 12 мес. х 5 чел. = 2 400 тыс. руб.

За год ИП заплатит за всех своих сотрудников такую сумму взносов:

(13,9 тыс. руб. / чел. х 5 чел. х 12 мес.) х 30% + (2400 тыс. руб. — 13,9 тыс. руб. / чел. х 5 чел. х 12 мес.) х 15% = 485,1 тыс. руб.

ИП может вычитать из налога взносы за сотрудников и за себя. Взносы за себя в 2022 году:

на медицинское страхование — 8,8 тыс. руб.

на обязательное пенсионное страхование — 34,4 тыс руб плюс 1% от дохода, превышающего 300 тыс. руб. в год, но в целом не более 275,6 тыс. руб.

Сумма взносов ИП за себя при выручке 15 млн руб. в год будет равна:

8,8 тыс. руб. + 34,4 тыс. руб. + (15 000 тыс. руб. — 300 тыс. руб.) х 1% = 190,1 тыс. руб.

ИП-работодатель может уменьшить налог на взносы только в пределах 50%, поэтому вычет составит 450 тыс. руб.

ФНусн = 15 000 тыс. руб. х 6% + 485,1 тыс. руб. + 190,1 тыс. руб. — 450 тыс. руб. = 1 125,2 тыс. руб.

ФНаусн = 15 000 тыс. руб. х 8% + 2 тыс. руб. = 1 202 тыс. руб.

Пример для ИП на УСН «Доходы» без работников

Выручка ИП — 5 млн руб. в год.

Ставка налога — 6%.

Сумма взносов ИП за себя при выручке 5 млн руб. в год будет равна:

8,8 тыс. руб. + 34,4 тыс. руб. + (5 000 тыс. руб. — 300 тыс. руб.) х 1% = 90,1 тыс. руб.

Налоговый вычет для УСН используем в полной сумме начисленных страховых взносов (90,1 тыс. руб.), так как у ИП нет сотрудников.

ФНусн = 5 000 тыс. руб. х 6% + 90,1 тыс. руб. — 90,1 тыс. руб. = 300 тыс. руб.

ФНаусн = 5 000 тыс. руб. х 8% = 400 тыс. руб.

Пример для ИП на УСН «Доходы минус расходы» с работниками

Выручка ИП — 15 млн руб. в год. Численность — 5 человек. Доля расходов в выручке равна 75%, т.е. 11,25 млн руб. Ставка налога — 15%. Зарплата одного сотрудника в месяц — 40 тыс. руб.

Общий фонд оплаты труда (ФОТ) за год:

ФОТ = 40 тыс. руб. х 12 мес. х 5 чел. = 2 400 тыс. руб.

За год ИП заплатит за всех своих сотрудников такую сумму взносов:

(13,9 тыс. руб. / чел. х 5 чел. х 12 мес.) х 30% + (2400 тыс. руб. — 13,9 тыс. руб. / чел. х 5 чел. х 12 мес.) х 15% = 485,1 тыс. руб.

Для выручки 15 млн руб. в год общая сумма страховых взносов ИП за себя с учётом 1% дополнительных страховых взносов составит:

8,8 тыс. руб. + 34,4 тыс. руб. + (15 000 тыс. руб. — 15 000 тыс. руб. х 75% — 300 тыс. руб.) х 1% = 77,6 тыс. руб.

ФНусн = (15 000 тыс. руб. — 15 000 тыс. руб. х 75%) х 15% + 485,1 тыс. руб. + 77,6 тыс. руб. = 1 125,2 тыс. руб.

ФНаусн = (15 000 тыс. руб. — 15 000 тыс. руб. х 75%) х 20% + 2 тыс. руб. = 752 тыс. руб.

Пример для ИП на УСН «Доходы минус расходы» без работников

Выручка ИП — 5 млн руб. в год. Ставка налога — 15%. Доля расходов в выручке равна 75%, т.е. 3,75 млн руб.

Для выручки 5 млн руб. в год общая сумма страховых взносов ИП за себя с учётом 1% дополнительных страховых взносов составит:

8,8 тыс. руб. + 34,4 тыс. руб. + (5 000 тыс. руб. — 5 000 тыс. руб. х 75% — 300 тыс. руб.) х 1% = 52,6 тыс. руб.

ФНусн = (5 000 тыс. руб. — 5 000 тыс. руб. х 75%) х 15% + 52,6 тыс. руб. = 240,1 тыс. руб.

ФНаусн = (5 000 тыс. руб. — 5 000 тыс. руб. х 75%) х 20% = 250 тыс. руб.

Сравниваем фискальную нагрузку

По итогам расчётов на усреднённых примерах можно сделать следующие выводы:

Переход на АУСН получился выгодным для объекта «Доходы минус расходы». Это связано с тем, что на объекте «Доходы» из налога можно вычитать страховые взносы, что снижает фискальную нагрузку для обычной упрощёнки. Для ИП с работниками АУСН будет более выгодным, чем для предпринимателя, который работает в одиночку. Здесь будет больше экономии за счёт отсутствия взносов: не только по платежам за себя, но и за сотрудников.

Но имейте в виду, что мы взяли условную выручку, среднюю зарплату и стандартные ставки налогов. Если выручка или зарплата другая, или в регионе действуют льготные ставки УСН, картина будет уже иная.

Например, если снизить выручку до 8 млн руб., оставив другие исходные данные без изменений, то для объекта «Доходы» АУСН станет выгоднее. Так как сумму зарплаты мы не меняли, то при снижении оборотов выросла доля ФОТ в выручке. Поэтому освобождение от страховых взносов при АУСН более существенно повлияло на фискальную нагрузку.

ФНусн = 8 000 тыс. руб. х 6% + 485,1 тыс. руб. — 240,0 тыс. руб. = 725,1 тыс. руб.

ФНаусн = 8 000 тыс. руб. х 8% + 2 тыс. руб. = 642,0 тыс. руб.

Перед тем, как принимать решение о переходе на АУСН, просчитайте все варианты по описанной выше схеме с учётом индивидуальных параметров бизнеса и регионального законодательства.

Если у вас ИП, для сравнения возьмите еще патентную систему налогообложения. Налог там почти всегда ниже, чем на УСН и не зависит от доходов, а взносы за себя и сотрудников можно вычитать из стоимости патента. Схема расчёта будет такая же, как при сравнении УСН и АУСН с объектом «Доходы».

Разница только в том, что для ПСН вместо фактической выручки нужно использовать в расчётах потенциально возможный доход для вашего вида деятельности.

Если не уверены, в 2022-2023 годах лучше не торопиться с переходом, а сначала понаблюдать за тем, как АУСН будет работать на практике.