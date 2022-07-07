Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН): как работает новый налоговый режим

В чём суть АУСН

Идея нового налогового режима в том, что предпринимателям и организациям, которые перейдут на АУСН, не придётся самим считать налог и сдавать отчёты. Информация будет поступать в налоговую инспекцию с расчётного счёта в банке, онлайн-кассы и из личного кабинета налогоплательщика, а налоговики сами рассчитают налог и сообщат о сумме к уплате. Налогоплательщику останется только её оплатить или уполномочить свой банк автоматически перечислять налог в бюджет. Налог платят раз в месяц.

Выездных налоговых проверок на АУСН не будет, а камеральную будут проводить один раз в год. Страховых взносов за себя и за работников тоже не будет, но за это придётся расплатиться повышенной ставкой налога.

На АУСН можно работать только с определёнными банками, которые входят в специальный реестр. Пока в нём всего пять банков:

Сбер;

Точка;

Промсвязьбанк;

Модульбанк;

Альфа-Банк.

Предполагается, что новый режим избавит предпринимателей от лишней работы и волокиты, и позволит им сосредоточиться на ведении бизнеса. Однако, многие обязанности всё-таки остаются.

Кто сможет применять АУСН

Новый режим — дело добровольное. Опробовать его на себе смогут только организации и ИП, которые зарегистрированы в регионах, где проводится эксперимент: Москве и Московской области, Калужской области, республике Татарстан. Совмещать АУСН с любыми другими налоговыми режимами нельзя.

При этом должны быть соблюдены ограничения:

численность работников — не более пяти человек, при этом в штате не должно быть нерезидентов;

налогооблагаемый доход за текущий календарный год — не более 60 млн руб.;

остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн руб.

Кроме того, не смогут применять новый режим:

организации с филиалами и обособленными подразделениями;

организации и ИП, которые платят налоги и взносы единым налоговым платежом;

посредники, работающие по договорам поручения, комиссии либо агентским договорам;

работодатели, которые платят зарплату наличкой;

частные нотариусы, медиаторы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные частнопрактикующие лица;

небанковские кредитные организации;

участники договора простого товарищества (совместной деятельности), договора инвестиционного товарищества, договора доверительного управления имуществом или концессионного соглашения в России;

те, кто зарабатывает на сделках с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, оказывает финансовые услуги;

НКО;

КФХ и др.

В целом ограничения по видам деятельности практически такие же, как и для обычной УСН.

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Какие налоги придётся платить на АУСН, а какие нет

Плательщики АУСН освобождены от тех же налогов, что и при обычной УСН:

НДФЛ для ИП, за исключением дивидендов, выигрышей и доходов по ценным бумагам;

налог на прибыль с доходов, которые облагаются по стандартной ставке;

НДС, кроме «импортного»;

налог на имущество, кроме облагаемого по кадастровой стоимости.

Вместо этого, как и на УСН будет один налог в двух вариантах на выбор:

8% со всех доходов. 20% с доходов за минусом расходов. В этом варианте есть минимальный налог в 3% со всех доходов. Если по итогам года налог, рассчитанный по ставке 20% с доходов за минусом расходов окажется меньше минимального, то заплатить нужно второй.

От обязанностей налогового агента по НДФЛ, налогу на прибыль и НДС новый режим не освобождает.

Не придётся платить и страховые взносы за сотрудников на пенсионное, медицинское и социальное страхование — по ним для работодателей на АУСН установили ставку 0%. Взносы от несчастных случаев остаются, но в виде фиксированной суммы 2 040 рублей в год, их нужно платить в обычные сроки каждый месяц по 170 рублей. Эта сумма для работодателя не зависит от количества работников, но её каждый год будут индексировать с учётом роста средней зарплаты.

ИП на АУСН освобождены и от фиксированных взносов за себя, в том числе с доходов свыше 300 тысяч рублей. Освобождение от взносов не лишает права на пенсию ни сотрудников, ни индивидуальных предпринимателей. Они продолжают оставаться застрахованными лицами, им начисляют пенсионные баллы, а выпадающие доходы ПФР компенсирует государство.

В этом существенное отличие АУСН от НПД (налог на профессиональный доход, который платят самозанятые). ИП на НПД тоже не обязаны платить взносы, но они не считаются застрахованными лицами, и пенсионные баллы им не начисляют, если только они не платят взносы добровольно.

Какие отчёты нужно сдавать на АУСН

Налоговых отчётов не будет — у плательщиков АУСН нет декларации по доходам.

Если есть сотрудники, то отпадает часть обязательных для работодателей отчётов: 6-НДФЛ, расчёт по страховым взносам и 4-ФСС.

Отчёты в ПФР частично остаются:

СЗВ-ТД нужно отправлять как и прежде при приёме, увольнении и других кадровых событиях. Здесь ничего не меняется. СЗВ-М в общем случае на штатных сотрудников отправлять не нужно, а вот если нанять физлицо по договору ГПХ, то отчитываться придётся. СЗВ-СТАЖ придётся сдавать также на физлиц по договорам ГПХ и на штатных сотрудников, если они были в неоплачиваемом отпуске или отпуске по уходу за ребёнком.

Для всех организаций обязательной остаётся бухгалтерская отчётность — от неё АУСН не освобождает.

Особенности учёта и расчёта налогов

Доходы и расходы учитываются кассовым методом. Сведения о доходах и расходах налоговая получает от уполномоченного банка и через онлайн-кассу. Таким образом, доходы и расходы на АУСН должны быть строго в безналичной форме, либо проведены через кассу. Доходы, которые не прошли через банк или кассу, можно указать в личном кабинете налогоплательщика до 5 числа следующего после отчётного месяца. Для расходов такой возможности нет.

В отличие от обычной УСН, где перечень расходов закрытый, в АУСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы» можно учитывать почти все расходы, которые соответствуют п. 1 ст. 252 Налогового кодекса, то есть обоснованы и документально подтверждены. Есть только несколько исключений. Например, нельзя учесть в расходах выплаченные дивиденды, пени и штрафы в пользу государства, стоимость безвозмездно переданного имущества, профсоюзные взносы, матпомощь и некоторые другие расходы.

На АУСН «Доходы» из налога вычитаются суммы торгового сбора, если вы их платите. Для этого нужно отправить в налоговую инспекцию уведомление о постановке на учёт в качестве плательщика торгового сбора.

Расчёт и уплата налогов будут проходить в таком порядке:

Банк не позднее следующего дня после операции передаёт информацию о ней в налоговую инспекцию, при этом расходы разделяет на учитываемые и неучитываемые. Налогоплательщик может скорректировать эту информацию до 7 числа следующего месяца, и тогда до 10 числа банк передаст в налоговую исправленные данные. Если этого не сделать, они считаются подтверждёнными автоматически. До 15 числа следующего после отчётного месяца налоговая инспекция сообщает сумму налога. Её вы увидите в личном кабинете налогоплательщика. До 25 числа налог нужно заплатить. Можно уполномочить свой банк самостоятельно списывать деньги со счёта.

Как на АУСН платить зарплату и НДФЛ за сотрудников

Зарплату нужно выплачивать строго в безналичной форме через банк. Работодатель передаёт информацию о доходах сотрудников и о стандартных вычетах, если они есть. Банк рассчитывает сумму НДФЛ, перечисляет зарплату сотрудникам за минусом налога, и сообщает сумму НДФЛ работодателю.

Сотрудники работодателей на АУСН не смогут получить через него социальные и имущественные вычеты — за ними придётся обращаться напрямую в налоговую инспекцию.

Банк до 5 числа следующего месяца должен передать в налоговую инспекцию информацию о суммах дохода и НДФЛ, а инспекция в свою очередь размещает эту информацию в личном кабинете налогоплательщика.

Если работодатель выплатит доходы без соблюдения такого порядка, нужно самостоятельно через личный кабинет налогоплательщика передать в ИФНС информацию о выплаченных доходах, удержанных и перечисленных суммах НДФЛ. Это нужно сделать до 5 числа следующего месяца.

Как перейти на АУСН

Если у вас уже есть действующее ИП или ООО и вы зарегистрированы в одном из экспериментальных регионов, придётся подождать до конца года, потому что уже работающий бизнес сможет применять новый режим только с начала 2023 года. Для этого до конца 2022 года нужно подать уведомление в налоговую инспекцию через личный кабинет налогоплательщика.

Те, кто зарегистрирует ИП или фирму после 1 июля 2022 года, могут сразу выбрать АУСН. Для этого тоже нужно отправить уведомление через личный кабинет.

Если захотите перейти с АУСН на другой режим, это можно сделать только с начала следующего календарного года. Сменить выбранный объект налогообложения на другой тоже можно только с начала года.

Выгодно ли применять АУСН

Здесь нет однозначного ответа. Как и с любым другим режимом налогообложения нужно считать и сравнивать налоговую нагрузку. С одной стороны, не нужно платить страховые взносы за себя и сотрудников, с другой — повышенная ставка налога. Причём нужно учитывать, что на обычной УСН и на патентной системе налог можно уменьшать на сумму взносов.

Пример. ИП из Казани занимается грузоперевозками на двух транспортных средствах, у него один наёмный сотрудник. Доход за год составляет примерно 7 миллионов рублей. Страховые взносы за сотрудника и за себя, включая 1% взносов с доходов свыше 300 тыс. руб. – 240 тыс. руб. в год. Рассчитаем его налоговую нагрузку на УСН «Доходы», АУСН «Доходы» и ПСН (патент): УСН «Доходы». 7 000 000 руб. х 6% = 420 000 руб. Можно вычесть страховые взносы, но только в пределах 50% от налога. В итоге заплатить придётся только 210 000 руб. налога. В сумме со взносами нагрузка составит 210 000 руб. + 240 000 руб. = 450 000 руб. АУСН «Доходы». 7 000 000 руб. х 8% = 560 000 руб. Вычетов нет, поэтому сумму заплатить придётся полностью. Взносов тоже нет, поэтому общая нагрузка — 560 000 руб. ПСН. Согласно калькулятору стоимость патента на грузоперевозки в Казани для ИП с двумя единицами транспорта составит 54 000 руб. Эту сумму можно уменьшить на взносы в пределах 50%, то есть заплатить придётся только 27 000 руб. В сумме со взносами общая нагрузка 240 000 руб. + 27 000 руб. = 267 000 руб.

Как видно, в этой ситуации гораздо выгоднее патент, причём на ПСН тоже нет деклараций, но остаются отчёты за работников и вероятность выездной проверки. Картина может измениться с другими суммами доходов и взносов, и другим видом деятельности. Нужно учитывать все эти факторы и то, насколько для вас важны другие «плюшки» нового режима: отсутствие выездных проверок и большинства отчётов.