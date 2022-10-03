Всё о материальной ответственности

Что такое материальная ответственность

Материальной ответственностью называют обязанность работника возместить ущерб, если он испортил, сломал или потерял имущество работодателя.

Причём возмещают только реальный ущерб (ст. 238 ТК), например:

недостачу денежных или материальных средств;

порчу материалов и оборудования;

расходы на ремонт сломанного имущества;

штраф, который наложили на работодателя по вине работника.

Взыскать с работника упущенную из-за него выгоду нельзя.

Например, сотрудник службы клининга сломал моющий пылесос. Из-за этого фирма упустила срочный заказ и не смогла заработать. Работник обязан возместить только стоимость пылесоса или его ремонта, но не упущенную прибыль фирмы.

Материальная ответственность бывает двух видов:

Ограниченная — работник платит за ущерб в размере не более своего среднемесячного заработка. Если пылесос из примера выше стоит 73 000 руб., а сотрудник зарабатывает в среднем 30 000 руб. в месяц, он обязан выплатить работодателю только 30 000 руб. Полная — работник возмещает всю сумму причинённого ущерба. Это возможно только если с сотрудником заключили договор о полной материальной ответственности. Такой договор можно заключить только с теми сотрудниками, которые по своим должностным обязанностям работают непосредственно с деньгами, товарами и другим имуществом работодателя — принимают, хранят, отпускают со склада, перевозят.

Полная ответственность может быть индивидуальной или коллективной. При индивидуальной ущерб возмещает конкретный работник, с которым заключён договор. При коллективной (бригадной) — группа работников.

Есть случаи, когда и без договора с работника можно полностью взыскать ущерб, они перечислены в ст. 243 ТК. Например, если работник нанёс ущерб умышленно или в состоянии опьянения, потерял ценности, выданные ему по разовой доверенности.

В нашем примере, если сотрудник вышел на работу в пьяном виде и сломал пылесос, с него можно будет взыскать все 73 000 рублей.

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На кого можно возложить материальную ответственность

Минтруд утвердил перечень должностей и работ, при которых можно заключать договоры о полной материальной ответственности. Среди них:

кассиры, контролёры;

заведующие и администраторы в торговле, бытовом обслуживании, общепите, гостиницах;

продавцы, товароведы всех специализаций;

завхозы, заведующие складами, камерами хранения, кладовщики;

производители работ и мастера строительных и монтажных работ;

экспедиторы по перевозке материальных ценностей;

приём и выплата всех видов платежей;

приём и отпуск товаров и услуг;

приём на хранение и отпуск материалов со склада;

приём, сопровождение и доставка грузов.

Если должности нет в перечне, с таким сотрудником нельзя заключить договор о полной материальной ответственности. Например, это относится к водителям или сторожам.

Кроме того, не заключают договоры о полной материальной ответственности с:

Несовершеннолетними . Они обязаны возместить ущерб только если нанесли его умышленно, в состоянии опьянения либо в результате доказанного преступления или административного правонарушения ( ч. 3 ст. 242 ТК ).

ч. 3 ст. 242 ТК Исполнителями по договорам ГПХ . Положения ТК РФ о материальной ответственности распространяются только на трудовые, а не на гражданско-правовые отношения. Но в п. 1 ст. 1064 ГК предусмотрено, что исполнитель обязан возместить ущерб в полном объёме без какого-либо допсоглашения с организацией или ИП.

Бывает, что работник совмещает несколько должностей. Например, водитель может работать экспедитором по перевозке грузов. Тогда на него можно возложить полную материальную ответственность, но только в отношении обязанностей экспедитора и по материальным ценностям, которые он перевозит. Договор на ответственность за автомобиль заключать нельзя, так как это инструмент, с помощью которого водитель выполняет свою трудовую функцию. Это подтверждают суды, например, в апелляционном определении по делу № 33-897/2019.

Должностей бухгалтера и главбуха тоже нет в списке, так как они не работают напрямую с деньгами, товарами или материалами. Поэтому с ними нельзя заключить договор о полной материальной ответственности. Но главбух или бухгалтер могут выполнять ещё и обязанности кассира. В этом случае можно заключить договор, по которому они будут отвечать только за ущерб, допущенный при работе кассиром.

На главного бухгалтера и заместителя руководителя организации можно возложить полную материальную ответственность, если включить это условие в трудовой договор ( ч. 2 ст. 243 ТК ). Если такого пункта нет, они обязаны возмещать ущерб только в размере своего среднемесячного заработка.

В трудовой договор с директором не обязательно включать условие о материальной ответственности. Он несёт её в полном объёме по ст. 277 ТК.

Коллективная ответственность

Бывает, что соблюдены все условия для договора о полной материальной ответственности, но заключить его с работником всё же нельзя. Люди могут выполнять совместную работу, при которой невозможно определить, кто и сколько должен платить за недостачу.

В этом случае заключают договор о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности сразу с несколькими работниками (ст. 245 ТК). Но нужно, чтобы одновременно выполнялись несколько условий:

Сотрудники работают вместе и имеют доступ к деньгам, товарам и другому имуществу работодателя. Работа связана с хранением, обработкой, продажей, перевозкой или другим применением ценностей. Ответственность каждого человека за сохранность имущества работодателя нельзя разграничить. Выполняемые ими работы есть в специальном перечне Минтруда , в частности:

приём и выплата всех видов платежей;

расчёты при продаже товаров и услуг;

купля, продажа услуг, товаров, подготовка их к продаже;

приём на хранение, обработка, отпуск материальных ценностей на складах, базах, в кладовых;

приём и обработка для доставки и сопровождения груза, багажа и других материальных и денежных ценностей.

Например, коллективную ответственность можно установить для кладовщиков, экспедиторов, продавцов, грузчиков. Недостачу они будут обязаны возместить все вместе в полном объёме. Если кто-то из коллектива считает, что не виновен, то должен это доказать (абз. 3 ст. 245 ТК).

С работником можно заключать одновременно два вида договоров — о коллективной и индивидуальной ответственности. Но не по одному и тому же имуществу работодателя. Например, два договора может быть у продавца-кассира. Один — индивидуальный по наличке в кассе. Другой — коллективный по товарам из торгового зала.

Как оформить договор о материальной ответственности

Минтруд утвердил две типовые формы договора — для индивидуальной и коллективной материальной ответственности. Их можно дополнять, например:

перечислить конкретные обязанности работника или коллектива;

добавить условия о том, когда проводить инвентаризацию имущества — при уходе работника в отпуск, возвращении из него, увольнении.

Договор оформляют в двух экземплярах. Один остаётся у работодателя, второй выдают работнику. Если это коллективный договор, второй экземпляр хранит руководитель коллектива. Остальным работникам можно выдать копии документа.

Как взыскать ущерб с работника

Порядок взыскания прописан в 246-248 ТК. На подготовку необходимых документов у работодателя есть один месяц с даты подтверждения суммы ущерба. Иначе взыскивать придётся через суд.

Подтвердите факт ущерба и установите его размер

Чтобы установить причины, размер ущерба и виновника, работодатель проводит проверку. Для этого издают приказ, в котором назначают специальную комиссию для служебного расследования. Кого в неё включить, решает директор.

Желательно, чтобы там был юрист, бухгалтер, кадровик, работник службы безопасности. Председателем комиссии обычно назначают заместителя директора или руководителя подразделения.

Приказ составляют в свободной форме. Членов комиссии нужно ознакомить с ним под подпись.

Если произошла кража имущества или оно испорчено, проводят инвентаризацию.

По утраченному и испорченному имуществу сумму материального ущерба подсчитывают исходя из рыночных цен, действующих на день возникновения ущерба. Например, на день, когда обнаружили недостачу. Но сумма материального ущерба не может быть меньше стоимости имущества по данным бухучёта с учётом его износа ( ч. 1 ст. 246 ТК ).

Если работник повредил служебный автомобиль в результате ДТП, которое произошло по его вине, внутреннее расследование не понадобится. В этом случае подтверждением факта и суммы ущерба будут документы от ГИБДД, ремонтных и страховых компаний.

Потребуйте письменное объяснение

После того, как установили сумму ущерба, с работника нужно взять письменное объяснение по ситуации, в которой возник ущерб. Оно поможет выяснить причины ущерба и вину работника. При коллективной ответственности — степень вины каждого участника коллектива. Запрос лучше тоже оформить в письменном виде.

Если работник отказывается дать объяснения, комиссия составляет акт об отказе. В нём указывают причину, по которой у работника требовали пояснения и фиксируют, что он отказался. С актом работника нужно ознакомить под роспись. Если подписывать его он тоже не хочет, это отмечают в акте. Так работодатель сможет подтвердить, что у работника была возможность объясниться, если дело дойдёт до суда.

Оформите акт по результатам служебного расследования

Результаты расследования комиссия оформляет заключением или актом в произвольном виде. Работник может знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их, если не согласен.

Взыщите сумму ущерба

Если известны и виновник, и сумма ущерба, оформляют приказ о привлечении работника к материальной ответственности.

Правила взыскания установлены в ст. 248 ТК.

Если сумма ущерба не превышает среднемесячного заработка работника, делают приказ об удержании из зарплаты. Его оформляют не позднее одного месяца со дня, когда работодатель установил окончательную сумму ущерба. Но удерживать можно не более 20% от зарплаты за месяц (ст. 138 ТК).

Работник может сам возместить работодателю ущерб — одной суммой или частями. В этом случае не придётся удерживать долг из зарплаты. Работник должен дать работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба и указать в нём конкретные сроки выплат.

По договорённости с работодателем работник может передать ему в качестве возмещения ущерба равноценное имущество или отремонтировать повреждения за свой счёт.

Если работник не согласен возместить ущерб

Если работник не хочет платить, а сумма ущерба больше среднемесячного заработка, работодатель может обратиться в суд с исковым заявлением. Сделать это нужно в течение года со дня обнаружения ущерба.

Если работодатель опоздает, суд может восстановить срок, но только по уважительной причине. Например, если подать иск помешала авария на производстве, наводнение или другие чрезвычайные обстоятельства. Точный перечень законом не установлен. Уважительная была причина или нет, решит суд.

Освобождение от материальной ответственности

По ст. 239 ТК материальная ответственность с работника снимается, если ущерб возник:

из-за обстоятельств непреодолимой силы — чрезвычайных ситуаций, которые не мог предотвратить, например, во время наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий;

при естественном хозяйственном риске — например, работник пытался предотвратить серьёзную аварию и не мог это сделать без какого-либо ущерба;

при крайней необходимости — работник не мог устранить реальную опасность без вреда для имущества, например, выломал дверь при угрозе пожара;

при необходимой обороне — например, пытался предотвратить грабёж, пустив в ход имущество работодателя;

работодатель не создал условий для сохранности имущества — не установил сейфы, не ограничил доступ посторонних, не оборудовал помещение надёжными замками, сигнализацией.

Работодатель может сам простить виновнику долг — полностью или частично. Отказаться от претензий можно в любой момент, даже на этапе судебного разбирательства. Обосновать отказ можно, например, тяжёлым финансовым положением работника или незначительной суммой ущерба. В этом случае можно оформить приказ об освобождении от материальной ответственности.

Увольнение работника не освобождает его от обязанности заплатить за ущерб, нанесённый в период трудовых отношений. Если до увольнения работник не полностью рассчитался, работодатель может взыскать долги через суд.