НДФЛ

Новый порядок удержания и уплаты НДФЛ с 1 января 2023 года

С 2023 года в связи с введением единого налогового платежа изменится порядок удержания НДФЛ с зарплаты, сроки его уплаты и отчётность. Перечислять налог в бюджет тоже нужно будет по новым правилам. Рассказываем, какие изменения ожидают работодателей.

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Новый порядок удержания и уплаты НДФЛ с 1 января 2023 года

НДФЛ с аванса

По ст. 136 ТК зарплату работникам выдают не реже двух раз в месяц. Сначала за первую половину месяца, затем остаток — за вторую половину. Сейчас НДФЛ с зарплаты удерживают только один раз — при окончательной выплате, со всей суммы за отработанный месяц. С 2023 года удерживать налог нужно будет при каждой выплате.

П. 2 ст. 223 НК, согласно которому дата фактического получения дохода в виде зарплаты — это последний день месяца, за который она начислена, отменят. Сейчас до окончания месяца аванс не считается полученным, поэтому НДФЛ не начисляют и не удерживает. 

С 2023 года будет действовать только п. 1 ст. 223 НКдоход считается фактически полученным в день выплаты. То есть в день, когда деньги:

  • выдали работнику наличными;
  • перечислили на банковский счёт работника или по его письменному заявлению на счета другим людям.

Следовательно, при выплате зарплаты за первую половину месяца работодателю тоже нужно удержать с него НДФЛ и перечислить в бюджет. 

Новые сроки уплаты НДФЛ

Сейчас сроки уплаты НДФЛ зависят вида дохода, который получил работник. Так, НДФЛ с зарплаты нужно перечислить в бюджет не позднее следующего рабочего дня после выплаты. С больничных и отпускных — в последний день месяца, в котором их выплатили.

С 2023 года будет один срок уплаты удержанного НДФЛ для всех случаев выплаты доходов. По новой редакции п. 6 ст. 226 НК налоговые агенты должны перечислить НДФЛ не позднее 28 числа. В этот срок нужно уплатить налог, который удержали за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.

Пример. 

Работнику начислили зарплату за вторую половину февраля 2023 года в сумме 24 000 руб. НДФЛ с неё — 3 120 руб. Зарплату выплатили за минусом удержанного налога 10 марта в сумме 20 880 руб. 

За первую половину марта работнику начислили аванс 22 000 руб. НДФЛ — 2 860 руб. Аванс выплатили 20 марта за минусом налога — 19 140 руб. 

Удержанный НДФЛ в сумме 5 980 руб. (3 120 + 2 860) нужно заплатить не позднее 28 марта.

С 27 марта по 9 апреля работник уходит в отпуск. Ему начислили отпускные — 45 000 руб. НДФЛ — 5 850 руб. Отпускные выплатили 24 марта. Удержанный НДФЛ в сумме 5 850 руб. нужно перечислить в бюджет не позднее 28 апреля.

Особые сроки уплаты НДФЛ установили для декабря и января:

  • по НДФЛ, удержанному с 23 по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня календарного года;
  • по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 января — не позднее 28 января.

Например, если в 2023 году работодатель выплатит зарплату 28 декабря, НДФЛ он должен заплатить не позднее 29 декабря — в последний рабочий день 2023 года.

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Как и куда перечислять НДФЛ в 2023 году

С 2023 года почти все налоги, сборы и страховые взносы нужно перечислять общей суммой. Вместо нескольких платёжек с разными реквизитами нужно будет оформлять одну. Каждому налогоплательщику откроют в Федеральном казначействе единый налоговый счёт (ЕНС). 

В едином налоговом платеже будет и НДФЛ с доходов работников. В платёжном поручении нужно заполнить только свой ЕНС, общую сумму, ИНН организации или ИП. Поступившие деньги налоговая инспекция сама распределит по конкретным статьям. Данные она возьмёт из отчётов, уведомлений, судебных актов и других документов.

Если денег на ЕНС не хватит, их распределят пропорционально между всеми обязательствами налогоплательщика.

Досрочная уплата НДФЛ на единый налоговый счёт

По действующим правилам согласно п. 9 ст. 226 НК, работодателю нельзя перечислять НДФЛ раньше, чем его удержали из зарплаты сотрудников.

По новой системе оплаты налогов нужно, чтобы к последнему дню уплаты на балансе ЕНС было достаточно денег, чтобы погасить обязательства перед бюджетом. Пополнить счёт можно и заранее. Неважно, что сумма для уплаты НДФЛ поступила на ЕНС раньше, чем налог удержали из доходов. Его всё равно зачтут как уплаченный.

Изменения в отчёте 6-НДФЛ 

Налоговая обновила форму 6-НДФЛ и порядок её заполнения. Новый бланк нужно применять с отчётности за первый квартал 2023 года.

Раздел 1 

Сейчас в строке 020 отражают общую сумму налога, удержанного за последние три месяца отчётного периода. В новой версии отчёта там будет НДФЛ, подлежащий перечислению в бюджет.

Изменится блок со строками 021-022, предназначенный для рассчитанного и удержанного налога с разбивкой по срокам перечисления из НК. Вместо него будет всего четыре строки 021, 022, 023 и 024. Туда нужно будет вносить суммы исчисленного и удержанного НДФЛ по четырём срокам перечисления отчётного квартала. 

Например, налог с аванса удержали 20 марта 2023 года. Его нужно внести в строку 023, так как он начислен и удержан за период с 23 февраля по 22 марта и подлежит перечислению по третьему сроку за первый квартал.

Новые сроки сдачи 6-НДФЛ

С отчётных периодов 2023 года сдавать 6-НДФЛ нужно в новые сроки из п. 2 ст. 230 НК:

  • за первый квартал, полугодие, 9 месяцев — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом;
  • за год – не позднее 25 февраля следующего года.

Уведомление в ИФНС о рассчитанных суммах НДФЛ

В связи с переходом на новую систему оплаты налогов, взносов и сборов с 2023 года у организаций и ИП появится дополнительная обязанность — подавать в ИФНС уведомление о рассчитанных суммах. Это нужно, когда налог или авансовый платёж перечисляют в бюджет раньше, чем сдали отчётность. 

Срок подачи уведомления об исчисленных суммах НДФЛ — не позднее 25 числа месяца уплаты. В нём нужно будет дать информацию о налоге за период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего. По НДФЛ, удержанному с 23 декабря по 31 декабря, сроки уведомления другие — не позднее последнего рабочего дня календарного года.

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