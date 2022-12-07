Как действовать работодателю, если работника призывают в армию

Как проходит призыв

Два раза в год – весной и осенью, организуется отправка граждан в армию. В ст. 25 Федерального закона от 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» определены сроки призыва: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Конкретный период прописывается в соответствующем указе. В 2022 году сроки осеннего призыва изменили из-за частичной мобилизации. По указу от 30.09.2022 № 691 призыв проводят с 1 ноября по 31 декабря 2022 года.

Призыв на срочную военную службу организуют военкоматы. Они направляют гражданам повестки по месту жительства или месту работы для явки:

на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор;

на заседание призывной комиссии;

на пункт сбора для отправки к месту прохождения военной службы.

Во всех случаях работодатели должны обеспечить явку работника, получившего повестку, для прохождения призывных мероприятий согласно ч. 1 ст. 4 закона № 53-ФЗ. Нужно освободить сотрудника от работы на день посещения медкомиссии или военкомата, а при призыве на военную службу – уволить.

В России действует также альтернативная гражданская служба (АГС) по закону от 25.07.2002 № 113-ФЗ. Гражданин имеет право подать заявление о замене военной службы на АГС, например, из-за своих убеждений. Окончательное решение принимает призывная комиссия. Для работодателя это ничего не меняет – порядок действий при направлении работника на альтернативную гражданскую службу будет такой же, как на военную службу.

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Кто подлежит призыву, а кого не призовут

По общему правилу на срочную военную службу направляют мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, годных по состоянию здоровья и не пребывающих в запасе.

Освобождены от призыва, то есть служить не пойдут:

ограниченно годные по состоянию здоровья;

проходящие или прошедшие военную службу, АГС в РФ;

служившие в другом государстве, если это предусмотрено международным договором РФ.

Имеют право на освобождение от призыва, но могут пойти в армию добровольно:

лица с учёной степенью;

сыновья или родные братья погибших на военной службе либо в период военных сборов, а также умерших от ранений, полученных в период военной службы или военных сборов.

Отсрочка от призыва предоставляется:

работникам ИТ-компаний, если в соответствии с постановлением от 28.03.2022 № 490 работодатель подал на них списки;

постановлением от 28.03.2022 № 490 гражданам, указанным в ст. 24 закона № 53-ФЗ – например, отцу ребёнка-инвалида в возрасте до трёх лет или одинокому отцу.

Не подлежат призыву на срочную службу те, кто имеет судимость, находится под следствием или отбывает уголовное наказание.

Работодатели – юридические лица в рамках воинского учёта обязаны сообщать в военкоматы сведения о приёме и увольнении работников, об изменении в их личных данных. Например, о семейном положении, рождении детей, поступлении в вуз на очно-заочную форму. От этой информации зависит, в том числе возникновение или аннулирование права на отсрочку от призыва.

Как выглядит повестка

В 2022 году применяется повестка по форме приложения 1 к Положению о призыве на военную службу, утверждённому постановлением РФ от 11.11.2006 № 663. Она имеет лицевую и оборотную сторону, а также отрывной корешок для возврата в военкомат. Заполненная повестка вручается призывнику под личную подпись. Это делают либо представители военкомата, либо специалисты по военно-учётной работе по месту работы или учёбы гражданина. Других способов оповещения призывника об обязанности явиться по повестке ст. 31 закона 53-ФЗ не предусматривает.

Если организация получила повестку, а работник по каким-то причинам не может её получить (болеет, находится в отпуске, отсутствует по неизвестной причине), её нужно вернуть в военкомат. К ней приложить сопроводительное письмо с объяснением причин, по которым не получилось оповестить сотрудника. Военкомат сам организует розыск гражданина, в том числе с привлечением органов внутренних дел. Кадровикам не стоит пытаться передать повестку отсутствующему работнику по почте или зачитать по видеосвязи – она не будет считаться вручённой.

Специалист по военно-учётной работе компании при получении повестки от военкомата:

Оповещает работника о явке по месту, указанному в ней, не позднее чем за три дня до даты явки. Вручает ему повестку под личную подпись. При отказе работника в получении составляет акт в произвольной форме. Делает копию повестки для воинского учёта и кадрового делопроизводства. Если работник отказался расписаться, направляет в военкомат акт об отказе.

Руководителя компании или иное должностное лицо могут привлечь к административной ответственности по ст. 21.2 КоАП, если вовремя не вручить работнику повестку в военкомат или не обеспечить явку по ней. Это штраф от 1 000 до 3 000 рублей.

Как оформить освобождение от работы

На время посещения медкомиссии, призывной комиссии или военкомата для сверки учётных данных работника освобождают от работы. Это может быть целый рабочий день или несколько часов – в зависимости от того, сколько времени займёт дорога и мероприятие. На это время в соответствии со ст. 170 ТК за работником сохраняется место работы и средний заработок.

Кадровик на основании копии повестки:

Получает заявление от работника об освобождении его от работы. Готовит приказ в свободной форме. В качестве оснований указывает ст. 170 ТК РФ и реквизиты повестки. После подписания приказа знакомит с ним работника под личную подпись.

В табеле учёта рабочего времени день посещения военкомата обозначается кодом «Г». Это невыход на время исполнения государственных или общественных обязанностей.

Если день посещения военкомата приходится на отпуск, то его придётся продлить или перенести в соответствии со ст. 124 ТК. Сроки определяет работодатель с учётом пожеланий работника.

Как оформить увольнение

Призыв на военную службу или направление на АГС – основание для прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, согласно п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК. В этом отличие срочной службы от мобилизации, при которой он приостанавливается.

Кадровик на основании копии повестки из военкомата, в которой указана обязанность призывника явиться для отправки к месту службы:

Получает от работника заявление на увольнение. Готовит приказ по форме Т-8. Последним рабочим днём будет дата, предшествующая дате явки к месту сбора. Знакомит работника с приказом под личную подпись. Заполняет сведения о трудовой деятельности СТД-Р или бумажную трудовую книжку. Выдаёт работнику документы в соответствии со ст. 84.1 ТК . Направляет в бухгалтерию копию приказа об увольнении для полного расчёта с сотрудником. Сразу информирует судебных приставов, если уволенный работник был должником, и в компании есть исполнительный лист. В течение трёх дней сообщает об увольнении получателям алиментов.

Специалист по военно-учётной работе в течение двух недель информирует военкомат об увольнении работника по форме приложения 2 к Положению о воинском учёте.

Также он изымает из картотеки личную карточку сотрудника. Она будет храниться до очередной сверки с военкоматом. Если личная карточка велась по форме Т-2, то после сверки её передают в архив. Форма № 10 подлежит уничтожению в соответствии с п. 35 Инструкции Минобороны от 22.11.2021 № 700.

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