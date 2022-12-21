Как заполнить новый отчёт по страховым взносам ЕФС-1 с 2023 года

Состав формы отчёта ЕФС-1

Согласно постановлению Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п «Об утверждении единой формы „Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учёта и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)“ и порядка её заполнения» форма ЕФС-1 состоит из титульного листа и двух разделов с несколькими подразделами в каждом. Но не все обязательны для заполнения, а часть из них нужно будет сдавать в разные сроки.

По сути новая форма – это сборник из отчётов СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, СЗВ-М, ДСВ-3 и 4-ФСС.

Как заполнить титульный лист

Как обычно, здесь заполняют реквизиты работодателя – регистрационный номер в СФР, наименование организации или ФИО предпринимателя, ИНН/КПП, цифровой код формы собственности, ОКПО, основной ОКВЭД, ОГРН/ОГРНИП, телефон и адрес электронной почты. В нижней части листа – поля для должности, подписи и ФИО руководителя.

Подписать и сдать отчёт может и уполномоченный представитель по доверенности, в том числе электронной.

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Как заполнить раздел 1

Предназначен для сведений о трудовой и иной деятельности, страховом стаже, зарплате и допвзносах на накопительную пенсию. Заменяет формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ и сведения о зарплате бюджетников. В этом разделе три подраздела.

Подраздел 1

Здесь заполняют информацию о зарегистрированных лицах (ЗЛ) – о тех, кто работает по трудовому или гражданско-правовому договору, включая совместителей и дистанционщиков. Нужно указать ФИО, СНИЛС, ИНН, дату рождения, статус ЗЛ и гражданство.

Для статуса зарегистрированного лица есть специальные коды. Например, «ГРФ» – для граждан России, «ВЖИГ» – для иностранцев или лиц без гражданства, временно проживающих в России.

Подраздел 1 разделён ещё на три части.

Подраздел 1.1. Сведения о трудовой (иной) деятельности. Его нужно будет сдавать, если у работника или исполнителя были кадровые изменения – приём, увольнение, смена должности, повышение квалификации, перевод на другую работу, переход на электронную трудовую книжку и т. д. Заполнить подраздел нужно и в случае, если изменилось наименование работодателя.

Как и в отчёте СЗВ-ТД, здесь есть поля для даты заявления о выборе бумажного или электронного варианта трудовой книжки. В табличной части – графы с датами приёма, перевода, увольнения, с трудовой функцией и её кодом, причиной увольнения. Но теперь ещё нужно будет заполнять информацию о заключении и расторжении договоров ГПХ:

графы 2 и 3 – начало или окончание договора ГПХ;

графа 6 – коды выполняемой функции в зависимости от вида договора ГПХ. Например, для выполнения работ или оказания услуг есть код «ДГПХ», а для авторского заказа «ДАВТ»;

графы 8-10 – наименование, дата прекращения и номер договора ГПХ.

В форме СЗВ-ТД в графе 7 причину увольнения указывали как в трудовой книжке – формулировкой из ТК РФ без каких-либо сокращений. В новой ЕФС-1 в графе 7 нужно указать код по классификатору из приложения к порядку заполнения, а также полностью причину увольнения по ТК РФ.

Например, если работник увольняется по собственному желанию, код будет «п3ч1с77тк» – трудовой договор расторгнут по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

Если в классификаторе нет нужного основания, указывают код «Иное», а также пункт, часть статьи и статью нормативного акта, который был основанием для увольнения.

Если закончился договор ГПХ, графу 7 не заполняют.

Подраздел 1.2. Сведения о страховом стаже. Частично перекликается с формой СЗВ-СТАЖ. Здесь тоже графы с периодами работы, особыми территориальными условиями труда, основаниями исчисления льготного стажа по вредникам, условиями для досрочной пенсии.

Из новшеств – графа 10 «Занятость» для некоторых категорий льготников, например, педагогов и медработников.

Есть графы, которые нужно заполнить по результатам спецоценки:

11 – индивидуальный номер основного рабочего места из карты СОУТ;

12 – присвоенный работнику класс и подкласс условий труда.

Так же как и в СЗВ-СТАЖ, в подразделе 1.2 нужно отметить какой тип формы вы сдаёте – исходная, назначение пенсии, корректирующая или отменяющая.

Подраздел 1.3 Сведения о зарплате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений. Заполняют бюджетные организации.

Подраздел 2

Заполняют и сдают вместе с подразделом 1.2 подраздела 1, если там есть сведения о вредниках, занятых на работах из ч. 1 ст. 30 и ст. 31 закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Подраздел 3

Заполняют только работодатели, которые перечисляют за работников дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию. Это аналог формы ДСВ-3.

Как заполнить раздел 2

Заменяет форму 4-ФСС. Заполняют работодатели, которые платят страховые взносы от несчастных случаев и профзаболеваний. В разделе 2 нужно заполнить все коды и указать численность работников: среднесписочную, всех застрахованных от несчастных случаев, инвалидов и вредников.

Подраздел 2.1

Расчёт сумм страховых взносов обязателен для заполнения. Это аналог таблицы 1 из отчёта 4-ФСС.

Ещё здесь есть подраздел 2.1.1 – сведения об облагаемой базе и начисленных взносах для одной из трёх категорий работодателей:

Для организаций с выделенным структурным подразделением в СКЕ – самостоятельную классификационную единицу, у которой есть свой ОКВЭД и другой тариф страховых взносов на травматизм. Для государственных и муниципальных учреждений с частичным финансированием из бюджета. Для страхователей, которые стоят на учёте в фонде по нескольким основаниям одновременно, например, как ИП-работодатель и как физлицо, заключивший трудовой договор с работником.

В поле с нужной категорией страхователя нужно поставить отметку и заполнить табличную часть.

Подраздел 2.2

Заполняют только работодатели, которые временно передают своих сотрудников другим организациям или ИП по договору о предоставлении персонала.

Подраздел 2.3

Предназначен для сведений о результатах обязательных медосмотров и спецоценке на начало года. Обязателен для заполнения. По сути это немного изменённая таблица 4 формы 4-ФСС.

Подраздел 2.3 к разделу 2

Сроки сдачи ЕФС-1

Форма ЕФС-1 вступает в силу с 1 января 2023 года. Сдавать её нужно будет не позднее 25 числа месяца, следующего за первым кварталом, полугодием, 9 месяцами и календарным годом.

Но у некоторых подразделов другие сроки и периодичность, например:

Подраздел 1.1 раздела 1. Сведения о приёме и увольнении работника, заключении и окончании срока договора ГПХ – не позднее рабочего дня, следующего за таким событием. Сведения о переводе на другую постоянную работу или при выборе работником электронной или бумажной трудовой книжки – не позднее 25 числа следующего месяца.

Подраздел 1.2 раздела 1. Сведения о страховом стаже нужно будет заполнять по итогам календарного года. В течение года подраздел понадобится сдать, если работник оформляет пенсию.