Налоговый календарь на январь 2023 года

Налоговые платежи и взносы в январе 2023 года

9 января (перенос с 31 декабря 2022 года)

Фиксированные взносы ИП за 2022 год.

Кто платит: все индивидуальные предприниматели кроме ИП на НПД и АУСН.

Внимание! Если вам нужно уменьшить на взносы налог за 2022 год, заплатите их до конца декабря 2022 года. На взносы, уплаченные в январе, вы сможете уменьшить налог только за 2023 год.

16 января (перенос с воскресенья 15 января)

Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за декабрь 2022 года.

Кто платит: все работодатели.

20 января

Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств – членов ЕАЭС и принятым к учёту в декабре 2022 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.

Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за январь 2023 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

25 января

Торговый сбор за IV квартал 2022 года.

Кто платит: плательщики торгового сбора.

30 января (перенос с субботы 28 января)

Первый платёж по НДС за IV квартал 2022 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

ИП и организации на спецрежимах, которые не являются плательщиками НДС, но выставляли своим клиентам счета-фактуры с выделенным НДС, должны заплатить до 25 января сразу всю начисленную сумму.

Первый авансовый платёж по налогу на прибыль за 1-й месяц (январь) I квартала 2023 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование за декабрь 2022 года.

Кто платит: все работодатели.

Акцизы

Кто платит: плательщики акцизов.

НДПИ за декабрь 2022 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

Водный налог за IV квартал 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.

Налог на игорный бизнес за декабрь 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

31 января

Уплата регулярного платежа за пользование недрами за IV квартал 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.

Подарок для наших читателей – запись вебинара по изменениям в бухучёте и налогообложении с 1 января 2023 года. Полтора часа подробного разбора новаций, конкретных примеров и ответов на вопросы! Спикеры – известные эксперты в бухгалтерии и участники разработки новых ФСБУ: Алексей Иванов – директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело».

Людмила Архипкина – ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

Отчётность в январе 2023 года

9 января (перенос с 31 декабря 2022 года)

Уведомления о переходе на УСН, ЕСХН или АУСН.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые планируют с начала 2023 года применять эти спецрежимы.

Декларация по НДПИ за ноябрь 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

16 января (перенос с воскресенья 15 января)

СЗВ-М за декабрь 2022 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

Это отчёт СЗВ-М, и сдавать его нужно в новый Социальный фонд России (СФР). С февраля 2023 года вместо него нужно сдавать в ИФНС новую форму «Персонифицированные сведения о физических лицах».

СЗВ-ТД за декабрь 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в декабре были кадровые изменения или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

Это последний отчёт СЗВ-ТД, и сдавать его нужно в новый Социальный фонд России. С отчётности за январь 2023 года вместо него нужно сдавать в СФР подраздел 1.1. подраздела 1 нового отчёта ЕФС-1. Мы рассказывали об особенностях заполнения этой формы в отдельной статье.

20 января

Журнал учёта счетов-фактур за IV квартал 2022 года в электронном виде.

Кто сдаёт: посредники, которые сами не должны сдавать декларации по НДС, но получали или выставляли счета-фактуры в интересах другого лица.

Декларация по косвенным налогам за декабрь 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.

4-ФСС в бумажном виде за 2022 год.

Кто сдаёт: все работодатели.

С 2023 года отчёта 4-ФСС не будет. Эти данные нужно будет сдавать в составе нового отчёта ЕФС-1.

Декларация об объёме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за IV квартал 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, занимающиеся производством, оборотом (в т. ч. розничной продажей) этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции.

Единая упрощённая декларация за IV квартал 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, у которых в IV квартале не было движений по расчётному счёту и объектов налогообложения по налогам, указываемым в декларации.

Декларация по налогу на игорный бизнес за декабрь 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

25 января

Декларация по НДС за IV квартал 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики НДС и налоговые агенты.

Отчёт по операциям с прослеживаемыми товарами за IV квартал 2022 года.

Кто сдаёт: участники национальной системы прослеживаемости товаров.

4-ФСС за 2022 год в электронном виде.

Кто сдаёт: все работодатели.

Расчёт по страховым взносам за 2022 год.

Кто сдаёт: все работодатели.

Декларация по акцизам

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

Декларация по НДПИ за декабрь 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

Декларация по водному налогу за IV квартал 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.

30 января (перенос с субботы 28 января)

Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за декабрь 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

31 января

Расчёт регулярных платежей за пользование недрами за IV квартал 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.

Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в октябре статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.