Налоговый календарь на январь 2023 года

Налоговые платежи и взносы в январе 2023 года
9 января (перенос с 31 декабря 2022 года)
Фиксированные взносы ИП за 2022 год.
Кто платит: все индивидуальные предприниматели кроме ИП на НПД и АУСН.
Внимание! Если вам нужно уменьшить на взносы налог за 2022 год, заплатите их до конца декабря 2022 года. На взносы, уплаченные в январе, вы сможете уменьшить налог только за 2023 год.
16 января (перенос с воскресенья 15 января)
Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за декабрь 2022 года.
Кто платит: все работодатели.
20 января
Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств – членов ЕАЭС и принятым к учёту в декабре 2022 года.
Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.
Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за январь 2023 года.
Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.
25 января
Торговый сбор за IV квартал 2022 года.
Кто платит: плательщики торгового сбора.
30 января (перенос с субботы 28 января)
Первый платёж по НДС за IV квартал 2022 года в размере 1/3 от начисленной суммы.
Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.
ИП и организации на спецрежимах, которые не являются плательщиками НДС, но выставляли своим клиентам счета-фактуры с выделенным НДС, должны заплатить до 25 января сразу всю начисленную сумму.
Первый авансовый платёж по налогу на прибыль за 1-й месяц (январь) I квартала 2023 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.
Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование за декабрь 2022 года.
Кто платит: все работодатели.
Акцизы
Кто платит: плательщики акцизов.
НДПИ за декабрь 2022 года.
Кто платит: плательщики НДПИ.
Водный налог за IV квартал 2022 года.
Кто платит: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.
Налог на игорный бизнес за декабрь 2022 года.
Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
31 января
Уплата регулярного платежа за пользование недрами за IV квартал 2022 года.
Кто платит: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.
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Спикеры – известные эксперты в бухгалтерии и участники разработки новых ФСБУ:
Алексей Иванов – директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело».
Людмила Архипкина – ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».
Отчётность в январе 2023 года
9 января (перенос с 31 декабря 2022 года)
Уведомления о переходе на УСН, ЕСХН или АУСН.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые планируют с начала 2023 года применять эти спецрежимы.
Декларация по НДПИ за ноябрь 2022 года.
Кто сдаёт: плательщики НДПИ.
16 января (перенос с воскресенья 15 января)
СЗВ-М за декабрь 2022 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
Это отчёт СЗВ-М, и сдавать его нужно в новый Социальный фонд России (СФР). С февраля 2023 года вместо него нужно сдавать в ИФНС новую форму «Персонифицированные сведения о физических лицах».
СЗВ-ТД за декабрь 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в декабре были кадровые изменения или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.
Это последний отчёт СЗВ-ТД, и сдавать его нужно в новый Социальный фонд России. С отчётности за январь 2023 года вместо него нужно сдавать в СФР подраздел 1.1. подраздела 1 нового отчёта ЕФС-1. Мы рассказывали об особенностях заполнения этой формы в отдельной статье.
20 января
Журнал учёта счетов-фактур за IV квартал 2022 года в электронном виде.
Кто сдаёт: посредники, которые сами не должны сдавать декларации по НДС, но получали или выставляли счета-фактуры в интересах другого лица.
Декларация по косвенным налогам за декабрь 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.
4-ФСС в бумажном виде за 2022 год.
Кто сдаёт: все работодатели.
С 2023 года отчёта 4-ФСС не будет. Эти данные нужно будет сдавать в составе нового отчёта ЕФС-1.
Декларация об объёме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за IV квартал 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, занимающиеся производством, оборотом (в т. ч. розничной продажей) этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции.
Единая упрощённая декларация за IV квартал 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, у которых в IV квартале не было движений по расчётному счёту и объектов налогообложения по налогам, указываемым в декларации.
Декларация по налогу на игорный бизнес за декабрь 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
25 января
Декларация по НДС за IV квартал 2022 года.
Кто сдаёт: плательщики НДС и налоговые агенты.
Отчёт по операциям с прослеживаемыми товарами за IV квартал 2022 года.
Кто сдаёт: участники национальной системы прослеживаемости товаров.
4-ФСС за 2022 год в электронном виде.
Кто сдаёт: все работодатели.
Расчёт по страховым взносам за 2022 год.
Кто сдаёт: все работодатели.
Декларация по акцизам
Кто сдаёт: плательщики акцизов.
Декларация по НДПИ за декабрь 2022 года.
Кто сдаёт: плательщики НДПИ.
Декларация по водному налогу за IV квартал 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.
30 января (перенос с субботы 28 января)
Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за декабрь 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
31 января
Расчёт регулярных платежей за пользование недрами за IV квартал 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.
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