Как сформировать профессиональное суждение бухгалтера

Чем нужно руководствоваться при выработке профессионального суждения бухгалтера
В документах, которые регламентируют бухучёт, нет определения профсуждения бухгалтера. Однако в п. 4 ст. 8 закона № 402-ФЗ сказано, что бухгалтер самостоятельно разрабатывает способ ведения учёта, если он не установлен действующими стандартами.
В п. 7.1 ПБУ 1/2008 установлено, в какой очерёдности нужно применять нормативные документы при выборе способа ведения учёта:
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Федеральные или отраслевые стандарты бухгалтерского учёта по аналогичным или связанным вопросам.
Рекомендации в области бухгалтерского учёта.
Пример 1.
Согласно ФСБУ 25/2018 арендатор должен принимать к учёту и амортизировать право пользования активом (ППА). Но как это делать стандарт не определяет. Арендатор в такой ситуации должен использовать один из методов, установленных другими нормативными документами для схожих по характеру использования активов: основных средств или капвложений (п. 10 ФСБУ 25/2018).
При самостоятельной разработке способов ведения учёта бухгалтер должен руководствоваться допущениями и требованиями, перечисленными в п. 5 и 6 ПБУ 1/2008. Подробнее о них можно прочитать в нашей статье.
Пример 2.
Критерии для отнесения аренды к финансовой перечислены в п. 25 ФСБУ 25/2018. Если хотя бы один из этих пунктов соблюдается, то арендодатель, в соответствии с требованием приоритета содержания над формой, должен учитывать аренду как финансовую, даже если в договоре нет такой формулировки.
Малые предприятия имеют право вести бухгалтерский учёт по упрощённой схеме: укрупнять счета, не применять отдельные положения и даже целые стандарты, сдавать бухгалтерскую отчётность в сокращённом варианте. Как правило, так целесообразно поступать, исходя из требования рациональности.
Формулировка «профессиональное суждение» появляется в нормативном поле только на уровне рекомендаций в области бухгалтерского учёта (п. 1 рекомендации БМЦ от 17.12.2019 № Р-96/2018-КпР). Рекомендация расширяет перечень оснований, которыми должен руководствоваться бухгалтер при выработке профсуждения:
Требования законодательства и стандартов. В данном случае стандарты нужно применять в той последовательности, как это установлено п. 7.1 ПБУ 1/2008.
Знания и опыт специалиста.
Сложившаяся практика.
Требования профессиональной этики: честность, объективность и т.д. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров утверждён решением Президентского совета НП «ИПБР» (протокол от 24.11.2016 № 10/16).
Консультации экспертов, если это необходимо.
Чтобы помочь бухгалтерам разобраться с уже действующими ФСБУ, мы собрали в электронной книге подробные инструкции по применению пяти стандартов, вступивших в силу для обязательного применения:
2. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды».
3. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
4. ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
5. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте»
Пособие написано коллективом экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело» под редакцией директора по знаниям и развитию учётной системы Алексея Иванова – кандидата экономических наук и соразработчика ФСБУ. В каждой главе приведены примеры отражения конкретных ситуаций в бухгалтерском учёте, которые можно использовать в повседневной работе.
Как оформить профессиональное суждение бухгалтера
Профсуждение относится к отдельной хозяйственной операции
В этом случае профсуждение нужно включить в первичный документ или оформить в виде дополнительного документа.
Пример 3.
Для начисления амортизации объекта основных средств необходимо определить срок полезного использования, а также ликвидационную стоимость – экономическую выгоду, которую организация предполагает получить от объекта по окончании срока полезного использования.
Каждый объект основных средств обладает индивидуальными характеристиками, поэтому разработать общие правила определения срока полезного использования и ликвидационной стоимости крайне сложно. Здесь лучше всего создать комиссию из представителей бухгалтерии и специалистов тех подразделений организации, которые будут использовать объект основных средств.
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Акт комиссии по определению срока полезного использования и ликвидационной стоимости основного средства
г. Москва 15 февраля 2023 года
Комиссия в составе заместителя главного инженера Петрова С.И. (председатель комиссии), главного механика Кириллова А.В. и заместителя главного бухгалтера Матвеевой О.С. рассмотрела вопрос об определении срока полезного использования и ликвидационной стоимости автомобиля Ford Transit (инв. № 00125).
Приняты следующие решения:
Установить срок полезного использования автомобиля Ford Transit (инв. № 00125) в 7 лет.
Определить ликвидационную стоимость указанного автомобиля в сумме 800 000 рублей, которая равна ожидаемым поступлениям от его продажи по окончании срока полезного использования.
Председатель комиссии: Петров С.И
Члены комиссии: Кириллов А.В.
Матвеева О.С.
Профсуждение не связано с отдельной хозяйственной операцией
Если профсуждение не относится к конкретной операции, то его можно неоднократно применять в деятельности компании. В таком случае профсуждение следует отразить во внутренних документах организации. Обычно такие положения включают в учётную политику.
Если информация о применяемом неоднократно профсуждении будет полезна внешним пользователям бухгалтерской отчётности, то её нужно включить в пояснительную записку.
Пример 4.
Организация может выбрать один из трёх вариантов списания себестоимости выбывающих запасов (п. 36 ФСБУ 5/2019):
по себестоимости каждой единицы;
по средней себестоимости;
по себестоимости первых по времени поступления единиц.
Вариант формулировки для учётной политики:
«При реализации или ином выбытии запасов организация оценивает их по средней себестоимости (пп. „б“ п. 36 ФСБУ 5/2019)».
Примеры формирования профессионального суждения бухгалтера
Если порядок учёта однозначно установлен нормативными документами, то бухгалтеру нужно только правильно соотнести факт хозяйственной жизни и норму закона.
Пример 5.
Если запасы получены безвозмездно, то бухгалтер обязан оценить их по справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 13 (п. 15 ФСБУ 5/2019). Никаких других вариантов учёта таких запасов стандарт не предусматривает.
Бухгалтерские стандарты иногда допускают выбор одного из нескольких вариантов отражения хозяйственных операций. Выше мы уже приводили пример с выбором способа списания себестоимости запасов. Есть и другие ситуации, где бухгалтер может выбрать вариант ведения учёта.
Пример 6.
Если срок полезного использования объекта основных средств определяется периодом, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды организации, то бухгалтер может выбрать один из двух вариантов начисления амортизации (п. 35 ФСБУ 6/2020):
линейным способом;
способом уменьшаемого остатка.
При выборе способа нужно учесть характер поступления экономических выгод от использования объекта: равномерный в течение всего срока полезного использования или снижающийся в течение срока полезного использования.
Вариант формулировки для учётной политики:
«По объектам основных средств, срок полезного использования которых определяется периодом, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды организации, начислять амортизацию линейным способом (п. 35 ФСБУ 6/2020)».
Сложнее всего вынести профсуждение, когда конкретный порядок ведения учёта не определён и бухгалтер должен самостоятельно разработать методику. Например – если бухгалтер выбрал способ уменьшаемого остатка при начислении амортизации основных средств.
Пример 7.
Воспользуемся условиями примера 3, добавив в него необходимую для расчёта информацию:
1. Первоначальная стоимость автомобиля – 5 000 000 руб.
2. Срок полезного использования – 7 лет.
3. Ликвидационная стоимость – 800 000 руб.
С учётом информации о предполагаемой интенсивности использования автомобиля, полученной от главного механика, бухгалтер решил начислять амортизацию по нему способом уменьшаемого остатка. Амортизация за каждый год будет равна:
А = ОСнч / СПИо х К
ОСнч – остаточная стоимость объекта на начало года; для первого года это будет разность между первоначальной и ликвидационной стоимостью.
СПИо – количество лет, оставшихся до конца СПИ.
К – коэффициент интенсивности использования, который уменьшается от года к году.
Результаты расчёта приведены в таблице:
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