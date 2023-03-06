Как отражать гуманитарную помощь в бухгалтерском и налоговом учётах

В российском законодательстве понятие гуманитарной помощи содержится в постановлении Правительства от 04.12.1999 года №1335 «Порядок оказания гуманитарной помощи Российской Федерации». Оно касается только случаев, когда Россия получает гуманитарную помощь в свой адрес. А вот благотворительная деятельность российских компаний и граждан регулируется законом от 11.08.1995 года №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

Таким образом, если организация или предприниматель помогают деньгами, имуществом, работами или другим образом — юридически это не гуманитарная помощь, а благотворительная деятельность. Поэтому в статье будем употреблять термин «благотворительная помощь».

Какими документами оформлять помощь

Правильно оформленный комплект документов застрахует вас от претензий со стороны налоговиков и доначислений. Помощь можно оказать напрямую тому, кто в ней нуждается, или через благотворительную организацию. И в том и в другом случае желательно получить письмо с просьбой об оказании благотворительной помощи.

Если помощь оказывает организация, для оформления понадобятся такие документы: Решение учредителей. Приказ о выделении помощи. Акт приёма-передачи имущества или платёжное поручение на перечисление средств.

Для ИП нужны все те же документы, но без решения учредителей. Если помощь передаётся через благотворительную организацию, понадобится ещё договор об оказании благотворительной помощи.

Бухгалтерский учёт благотворительной помощи

Расходы на благотворительность учитывают в составе внереализационных расходов и отражают на отдельном субсчёте счёта 91.2 «Прочие расходы».

Проводки:

Дт 91.2 Кт 76 — принято решение о благотворительной помощи.

Дт 76 Кт 51 — перечислены средства на благотворительность.

Дт 76 Кт 50 — помощь выдана из кассы.

Дт 91.2 Кт 10,20,41 — помощь оказана материалами, товарами, работами или услугами.

Налоговый учёт благотворительной помощи

Благотворительную помощь оказывают из чистой прибыли.

Включить помощь в расходы не получится — в соответствии с п.16 статьи 270 НК РФ, расходы на оказание безвозмездной помощи не уменьшают базу по налогу на прибыль. Это подтверждает и ФНС в письме от 4 февраля 2021 г. N СД-4-3/1247.

Исключение — при передаче имущества на борьбу с короновирусной инфекцией можно уменьшить налог на прибыль, УСН и ЕСХН. Также в расходы можно включать перечисления социально ориентированным некоммерческим организациям, включённым в федеральный, государственный или муниципальный реестр, если размер таких расходов не превышает 1% от выручки.

Безвозмездная передача имущества не облагается НДС (пп.12 п.3 ст. 149 НК РФ), но если получатель имущества — организация или ИП, для освобождения от НДС у них должен быть договор о безвозмездной передаче прав и акт приема-передачи.

Важно! Если НДС со стоимости имущества, которое передаётся в качестве помощи был принят к вычету, то согласно пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ налог нужно восстановить, а в бухгалтерском учёте сделать такие проводки:

Дт 19 Кт 68 — восстановлена сумма НДС.

Дт 91.2 Кт 19 — списана восстановленная сумма НДС в прочие расходы.

Пример. ООО «Ромашка» передаёт имущество детскому дому «Милосердие»: Детский дом «Милосердие» обратилось к ООО «Ромашка» с просьбой о приобретении микроволновой печи. На собрании учредителей принято решение оказать помощь, оформлен протокол и составлен приказ. Куплена микроволновая печь стоимостью 40 000 рублей, в т.ч. НДС 6 667 руб. Принят к вычету НДС в размере 6 667 руб. Заключен договор с детским домом о безвозмездной передаче прав и составлен акт приёма -передачи микроволновой печи. Оформлена товарно-транспортная накладная на сумму 33 333 руб. без выделения НДС. Восстановлен НДС по переданному в благотворительность имуществу в размере 6 667 руб. Восстановленная сумма НДС отнесена к прочим расходам организации.

Волонтеры, привлечённые на безвозмездной основе, получившие спецодежду, деньги на проезд и питание в пределах суточных и другие выплаты, освобождаются от уплаты НДФЛ. Также эти выплаты освобождены от обложения страховыми взносами.

Если благотворительностью занимается физлицо, можно заявить вычет по НДФЛ на всю сумму оказанной помощи, при условии, если размер помощи не будет превышать 25% от его годового дохода (пп.1 п.1 ст. 219 НК РФ). При этом такой вычет нельзя принимать по доходам, полученным в виде дивидендов.

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