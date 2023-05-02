Как разделить прямые и косвенные расходы в налоговом учёте

Для расчёта налога на прибыль расходы компании, связанные с производством и реализацией, делятся на прямые и косвенные. Рассказываем, чем они отличаются друг от друга, и почему важно правильно делить расходы в налоговом учёте.

Чем отличаются прямые и косвенные расходы для налогового учёта

Прямые расходы непосредственно связаны с производством и реализацией продукции или товаров, либо с выполнением работ или оказанием услуг.

Косвенные расходы — это все остальные расходы компании, которые нельзя прямо отнести на конкретный продукт, кроме внереализационных.

Прямые и косвенные расходы по-разному учитываются при расчёте налога на прибыль, поэтому важно разделить их правильно. Прямые расходы можно списать только в той части, в которой они относятся к проданным товарам, продукции, выполненным работам, оказанным услугам. Косвенные расходы компания может учесть для налога на прибыль в полном объёме в том периоде, когда они были произведены.

Пример 1. Компания «Старт» выпустила за месяц 100 единиц продукции, а продала из них 60 единиц. На начало месяца остатков продукции на складе не было. Прямые расходы на весь выпуск — 250 тыс. руб., косвенные расходы — 280 тыс. руб. Для уменьшения базы по налогу на прибыль компания может использовать в отчётном месяце сумму расходов: 280 тыс. руб. + (250 тыс. руб. / 100 ед. )х 60 ед. = 430 тыс. руб.

Организации выгодно списать все расходы максимально быстро, чтобы заплатить меньше налога на прибыль. Значит, чем больше расходов относится к косвенным, тем лучше для компании. Но нельзя делить расходы по своему усмотрению — это можно делать только по правилам, установленным Налоговым кодексом.

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Какие расходы относятся к прямым и косвенным

Это зависит от вида деятельности.

Торговые компании к прямым расходам могут относить только стоимость приобретённых товаров и расходы на их доставку (ст. 320 НК РФ). Все остальные расходы в торговле будут косвенными.

Для производства, выполнения работ и оказания услуг в Налоговом кодексе прописано лишь несколько рекомендованных видов прямых расходов:

1. Материальные расходы.

2. Расходы на оплату труда работников, которые непосредственно занимаются производством, выполнением работ или оказанием услуг, а также страховые взносы с неё.

3. Амортизация основных средств производственного назначения.

Полный перечень прямых расходов такие компании должны разработать самостоятельно, с учётом особенностей своей деятельности (письмо Минфина РФ от 06.12.2018 № 03-03-06/1/88527).

Компаниям, которые оказывают услуги, проще — они могут списывать все прямые расходы в текущем периоде вместе с косвенными (п. 2 ст. 318 НК РФ). Поэтому даже если распределить расходы неправильно — это не повлияет на расчёт налога на прибыль.

Обратите внимание: это касается только оказания услуг. На выполнение работ правило не распространяется.

Пример — постановление от 28.08.2018 по делу № А19-17641/2017. Компания занималась сейсмической разведкой и передавала заказчику отчёты на бумажных и электронных носителях — заказчик получал материальный результат, который мог использовать в дальнейшем или передать третьим лицам. А в соответствии с п. 5 ст. 38 НК РФ услуга — это деятельность, которая не имеет материального выражения и потребляется во время осуществления. Поэтому здесь речь идёт не об оказании услуг, а о выполнении работ (п. 4 ст. 38 НК РФ). Следовательно, компания не имела права списывать прямые расходы вместе с косвенными.

Организация должна самостоятельно определить и отразить в учётной политике методику распределения прямых расходов между выполненными и незавершенными работами (ст. 319 НК РФ).

Пример 2. Компания «АвтоПлюс» занимается грузоперевозкками. К прямым расходам организация относит зарплату водителей, стоимость ГСМ и амортизацию автомобилей. Согласно учётной политике прямые расходы относятся на принятые заказчиками работы пропорционально объёму перевозок в тонно-километрах. За месяц объем перевозок составил 150 тыс. т/км, из них заказчики подписали акты на 120 тыс. т/км. Общая сумма прямых расходов за месяц — 500 тыс. руб. Из них организация может списать при расчёте налога на прибыль: 500 тыс. руб. / 150 тыс. т/км х 120 тыс. т/км = 400 тыс. руб.

Таким образом, сложности при распределении расходов для налога на прибыль будут у компаний, которые занимаются производством или выполняют работы. Для них нет конкретного перечня прямых расходов, как в торговле, и они не могут списать прямые расходы вместе с косвенными, как при оказании услуг.

Какие расходы относить к прямым, чтобы не было проблем с налоговой

Верховный суд РФ в определении от 26.10.2018 № 306-КГ18-11339 отметил: право налогоплательщика на самостоятельную разработку перечня прямых и косвенных расходов не означает, что эти списки можно формировать произвольно. Нужно учитывать особенности деятельности компании.

Минфин считает, что налогоплательщик должен сам распределять расходы между прямыми и косвенными, с учётом особенностей своего технологического процесса. Установить единые правила для всех невозможно (письмо Минфина РФ от 07.02.2022 № 03-03-06/3/7873). Разъяснения Минфина по этому вопросу обычно содержат только общие формулировки со ссылкой на НК РФ. Например, письма от 27.02.2020 № 03-03-06/1/14109 или от 14.01.2021 № 03-03-06/1/911. Поэтому налогоплательщикам в спорных случаях приходится ориентироваться на судебную практику.

Во всех случаях судьи отметили, что спорные расходы непосредственно связаны с производственным процессом, поэтому их нужно относить к прямым. Поэтому налоговики правомерно уменьшили расходы компаний и доначислили им налог на прибыль, а также штрафы и пени.

В настоящее время судебная практика по вопросу распределения расходов между прямыми и косвенными складывается в пользу налоговиков. Конституционный Суд РФ отметил, что налогоплательщик имеет право отнести те или иные расходы к косвенным, только в том случае, если нет реальной возможности отнести их к прямым, применив экономически обоснованные показатели (определение КС РФ от 25.04.2019 № 876-О).

Другими словами, высшая судебная инстанция говорит от том, что любые расходы налогоплательщика следует по умолчанию рассматривать, как прямые и только в виде исключения они могут быть отнесены к косвенным. Поэтому с учётом позиции налоговиков и судов, безопаснее включать в перечень прямых любые спорные расходы, которые можно отнести к производственной деятельности.

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