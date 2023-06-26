Чем «серая» зарплата опасна для работодателя

Выплачивая «серую» зарплату, работодатель сокращает расходы, но одновременно встает на скользкую дорожку, где его готовы поймать налоговая и трудовая инспекция. Рассказываем, как контролеры находят «серую» зарплату и наказывают тех, кто её выдает.

Что называют «серой» зарплатой и почему бизнес идёт на такое

«Серая» зарплата – это любые выплаты сотруднику, которые работодатель не провёл официально, то есть:

не отразил в зарплатной ведомости;

не включил в зарплатные отчёты;

не заплатил с них НДФЛ, страховые взносы и взносы на травматизм.

Например, фирма выдала слесарю за отработанный месяц 50 тыс. руб., но из них в бухучёте показала только минималку — 16 242 руб. Или ничего не показала, потому что слесарь работает нелегально без оформления трудового договора.

Компании и ИП идут на такое, чтобы уменьшить расходы. С официальной зарплаты нужно удерживать НДФЛ, плюс за свой счёт платить страховые взносы. Даже для малого бизнеса, который платит взносы по сниженным ставкам, в сумме это около 40% сверху от зарплаты, которую сотрудник получит на руки.

«Серая» зарплата: ответственность работодателя

Работодатель, который платит «серые» зарплаты, совершает такие правонарушения:

неуплата налогов и взносов;

неправильное ведение бухучёта;

нарушение трудового законодательства.

За это могут привлечь к административной, налоговой или даже уголовной ответственности. Вот каким может быть штраф за серую зарплату:

Вид ответственности За что накажут Какие санкции Налоговая Неуплата страховых взносов (ст. 122 НК) Штраф для налогоплательщика: 20% от недоплаты в общем случае;

40% от недоплаты, если докажут умысел Неуплата налогов (ст. 123 НК) Штраф для налогоплательщика: 20% от недоплаты Уголовная Неуплата налогов в крупном размере – больше 15 млн руб. за три финансовых года подряд (п. 1 ст. 199.1 УК) Штраф для директора 100–300 тыс. руб. или зарплата за один-два года;

принудительные работы до двух лет с дисквалификацией до трёх лет;

арест до шести месяцев;

лишение свободы до двух лет с дисквалификацией до трёх лет Неуплата налогов в особо крупном размере – больше 45 млн руб. за три финансовых года подряд (п. 2 ст. 199.1 УК) Штраф для директора 200–500 тыс. руб. или зарплата за период от двух до пяти лет;

принудительные работы до пяти лет с дисквалификацией до трёх лет;

лишение свободы до пяти лет с дисквалификацией до трёх лет Административная Нарушение требований к бухучёту и бухотчётности (ст. 15.11 КоАП) При первом нарушении — штраф для директора 5–10 тыс. руб.;

при повторном нарушении — штраф для директора 10–20 тыс. руб. или дисквалификация до двух лет Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора (п. 4, 5 ст. 5.27 КоАП) При первом нарушении: штраф для директора 10–20 тыс. руб.;

штраф для компании 50–100 тыс. руб.;

штраф для ИП 5–10 тыс. руб. При повторном нарушении: дисквалификация для директора до трёх лет;

штраф для компании 100–200 тыс. руб.;

штраф для ИП 30–40 тыс. руб.

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Кто и как ищет «серые» зарплаты

За «серыми» зарплатами охотятся сотрудники налоговой и трудовой инспекций, обслуживающего банка, службы занятости.

Как действуют налоговики

Проверяют отчеты РСВ и 6-НДФЛ. У инспекторов есть две методички из писем ФНС от:

В них приводятся контрольные соотношения для сравнения выплаченной зарплаты с минималкой. Если камеральная проверка отчётов покажет несоответствие, то налоговики заподозрят бизнес в «серых» выплатах.

Сначала налоговики попросят дать пояснения такой ситуации. Если вы их не убедите, они вызовут директора на заседание межведомственной комиссии по легализации базы. А если руководитель туда не придёт, то начнут копать дальше и, возможно, организуют выездную проверку. За неявку на комиссию без объяснения причин директору грозит штраф 2–4 тыс. руб. по ст. 19.4 КоАП.

Под подозрение можно попасть даже если компания или ИП ничего не нарушают и платят меньше МРОТ по объективным причинам. Например, из-за того, что сотрудник работает неполный рабочий день или взял отпуск без содержания. Но в таких случаях можно убедить налоговую, что у вас всё в порядке, предоставив подтверждающие документы.

Смотрят на суммы зачислений работникам. У налоговиков есть доступ к банковским операциям компаний и ИП. Поэтому они могут проверить, сколько вы на самом деле платите своим сотрудникам.

Особое внимание они обратят на такие факты:

одинаковая зарплата из месяца в месяц;

зачисление сумм, превышающих официальную зарплату;

систематические переводы денег работникам от предпринимателей, связанных с вашим бизнесом, например, от покупателей или поставщиков.

Слушают обиженных сотрудников. О «серой» зарплате нередко рассказывают работники. Доказательствами для инспекторов будут копии или фото первички, например, отчётов о проделанной работе, расчётных листков, зарплатных ведомостей. Их покажут сотрудники.

И неважно, что на там нет подписи бухгалтера или печати компании. Чтобы выявить «серую» зарплату, налоговики учтут документы в том числе «чёрной» бухгалтерии. Такое их право подтвердил Президиум Верховного Суда в п. 17 Обзора практики по трудовым спорам от 27.04.2022 г.

Мониторят объявления о вакансиях. Иногда о реальной зарплате сообщают сами компании или ИП на зарплатных сайтах. Контролеры пользуются этим источником данных. И если, допустим, на hh.ru зарплата «в рынке», а по РСВ и 6-НДФЛ показана минималка, то для налоговиков это повод заподозрить «серый» подход.

Сравнивают со среднеотраслевой зарплатой. Средние по отрасли зарплаты обобщает Росстат на сайте ЕМИСС. Для налоговиков это ещё один источник сведений, хоть и косвенный.

Например, в среднем строители в Твери в 2021-м получали 32 тыс. руб. Инспекторы заподозрят неладное, если конкретная компания-застройщик из того же региона покажет в 6-НДФЛ минималку.

На сайте ЕМИСС приводится средняя зарплата по видам деятельности и регионам.

Если налоговики найдут и докажут «серые» схемы, доначислят взносы по данным документов «чёрной» бухгалтерии, которые найдут сами или получат от обиженных сотрудников.

Что проверяют трудинспекторы

Ищут нестыковки между количеством работников и объёмом работ. У трудинспекторов тоже есть методичка для поиска теневой занятости и «серых» зарплат. Это письмо Роструда от 17.01.2022 № 46-ПР.

В соответствии с ним инспекторы сравнивают, сколько человек официально занято в организации и какие объемы работ она выдает. Так находят компании или ИП, которые не заключают трудовые договоры с работниками, а потому оплачивают их труд «всерую».

Вот на что контролеры обратят внимание: заявленное в ФНС количество работников физически не может оказывать такой объем услуг или обслуживать столько онлайн-касс;

число водителей из отчёта 6-НДФЛ «не бьётся» с количеством транспортных средств для перевозки пассажиров и грузов;

в личном подсобном хозяйстве официально работников нет, однако большие земельные участки и стада животных говорят о том, что без наемных рук там не справиться.

Отслеживают рабочие места с оплатой ниже МРОТ. Для этого инспекторы:

анализируют информацию по вакансиям из различных источников, где указывается зарплата ниже минималки или средней по региону для конкретных профессий. «Различные источники» — это фраза из упомянутой методички. Вероятно, имеются в виду работные сайты и доски интернет-объявлений;

берут на заметку работодателей, работники которых массово обращаются за социальными пособиями из-за низкого дохода;

мониторят уплаченные страховые взносы с зарплаты ниже МРОТ. Этим дублируют функционал налоговиков, но в методичке подчёркивается важность межведомственного взаимодействия при поиске теневой занятости.

Проверяют трудовые договоры на неполный рабочий день. Инспекторы особенно внимательны к трудовым договорам, по которым работник оформлен на полставки, ведь фактически он может быть занят целый день. И тогда часть его заработка будет в «серой» зоне.

В сфере риска по этому направлению проверки находятся компании из сфер общепита, торговли, гостиничного бизнеса, автомоек, автомобильного сервиса – так написано в методичке.

Что отслеживают банкиры

В части «серых» зарплат банкиры работают по методичке от Центробанка от 21.07.2017 г. № 18-МР. Зарплатные выплаты они проверяют тремя способами.

Отслеживают сам факт зарплатных переводов. Если их нет, банк заподозрит, что:

фирма занимается не реальным бизнесом, а нужна для каких-то мутных операций, например, для обналички;

бизнес реальный, но сотрудники работают нелегально, поэтому вся их зарплата «серая».

Добросовестные бизнесмены развеют подозрения кредитной организации, если докажут, что зарплата выдаётся из наличной выручки или через счёт в другом банке.

Контролируют размер перечисляемых зарплат. Средняя зарплата на одного сотрудника должна быть выше МРОТ. Если окажется ниже, банк заподозрит «серые» выплаты и запросит пояснения.

От претензий получится отбиться, если у вас всё чисто. К примеру, часть сотрудников работают неполный день, поэтому зарплата ниже минималки.

Мониторят платежи по НДФЛ и страховым взносам. Банкиры отслеживают сам факт платежей и их полноту. На особом контроле ситуации, когда НДФЛ перечисляется, а страховые взносы нет.

Это тоже объяснимо, если:

бизнес платит НДФЛ и страховые взносы со счетов в разных банках;

по страховым взносам есть переплата, поэтому текущие платежи идут в её зачет.

Что делает служба занятости

В вышеупомянутой методичке от Роструда есть указание и для службы занятости — находить несовпадение информации в трудовых книжках и базе Социального фонда.

Например, в трудовой книжке вставшего на учёт безработного написано, что он работал в ООО «Гигант». А сведений о стаже от «Гиганта» в пенсионной базе на этого человека нет. Руководителю фирмы придётся идти на межведомственную комиссию по легализации трудовых отношений и объяснять, почему за работника не отчитывались.

«Серая» зарплата: судебная практика

На двух примерах покажем, как суды смотрят на «серую» зарплату.

Дело № А76-4671/2022

ИП официально платила работникам только оклад — 5 600 руб. в месяц и это в 2020-м. Суммы сверх этой, равные проценту от продаж, выдавала сотрудникам наличкой без оформления.

Инспекция провела камеральную проверку расчётов по страховым взносам от ИП. Заодно вызвала на допрос работников предпринимателя. Они показали копии документов «чёрной» бухгалтерии – тетрадь продаж и зарплатную ведомость. Там значилась реальная оплата труда, которая была на порядок выше официальной.

Судьи приняли во внимание такую «чёрную» первичку и поддержали требование налоговиков о доначислении страховых взносов на 81 тыс. руб., пеней – на 5 тыс. руб. и штрафа – на 16 тыс. руб.

Дело № А71-4965/2016

Компания официально платила работникам минималку. Суммы сверх неё выдавали то наличкой, то зачисляли на карту от имени связанных с компанией ИП.

Налоговики заподозрили нарушения и допросили сотрудников. Те показали суммы поступлений на банковские карточки и подтвердили, что трудятся только в проверяемой организации и вся зарплата идёт от этого работодателя.

Цифры зарплатных поступлений оказались больше тех, что компания показывала в расчётных ведомостях. Поэтому с сумм превышения налоговики досчитали НДФЛ и страховые взносы, а суд их поддержал. Совокупные доначисления и санкции по налогу и взносам составили больше 1,7 млн руб.

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