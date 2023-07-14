Как оформить и оплатить работу в выходные и праздничные дни

Бывают ситуации, когда сотрудников нужно вызвать на работу в выходной или праздник. По Трудовому кодексу это разрешено только в исключительных случаях. Расскажем, кто и когда может трудиться в выходные или праздничные дни, как оформить и оплатить такую работу.

Кому нельзя работать в выходные и праздники

На работу в выходные и праздники нельзя вызывать несовершеннолетних до 18 лет и беременных женщин, даже если они согласны. Исключение — несовершеннолетние работники творческих профессий из специального перечня и спортсмены.

Имеют право отказаться от работы в выходные и праздники:

инвалиды;

работники, у которых есть дети-инвалиды;

женщины с детьми до трёх лет;

работники, в одиночку воспитывающие ребёнка до 14 лет;

работники, которые ухаживают за больным родственником, и это подтверждено медицинским заключением;

родитель с ребёнком до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом, мобилизован, служит по контракту или стал добровольцем;

работники с тремя и более детьми до 18 лет, пока младшему не исполнится 14 лет.

Таких работников можно привлекать к работе без выходных только с письменного согласия и только при условии, что им это не запрещено по состоянию здоровья.

Все эти ограничения касаются только штатных работников, с которыми заключены трудовые договоры. Исполнители по договорам ГПХ сами решают, когда трудиться и могут выходить на работу в выходные и праздничные дни.

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Когда сотрудников можно вызывать на работу в выходные и праздники

Чтобы вызвать сотрудников на работу в выходной или нерабочий праздничный день без их согласия, нужны веские причины. Они перечислены в ст. 113 ТК РФ.

Не нужно получать письменное согласие работников при чрезвычайных ситуациях:

Для предотвращения катастрофы, производственной аварии и устранения их последствий, а также после стихийного бедствия. Для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества. Для работ, которые возникли в связи с введением чрезвычайного или военного положения. Для неотложных работ при пожаре, наводнении, голоде, землетрясении, эпидемии или при угрозе таких бедствий, а также в других случаях, когда есть угроза жизни или нормальным жизненным условиям всего населения или его части.

Привлекать к работе в выходные и праздник можно из-за специфики деятельности предприятия:

При выполнении работ, которые нельзя приостанавливать по производственно-техническим условиям. При выполнении работ по обслуживанию населения. При выполнении неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.

Такие организации обычно относятся к непрерывно действующим. Для них общепринятые выходные дни могут быть рабочими из-за особого режима работы. Поэтому письменное согласие работников также не нужно.

Ещё одна причина для вызова в выходной или праздник — для выполнения непредвиденных работ, от которых зависит нормальная деятельность ИП, организации или её подразделений. В этом случае тоже не нужно письменное согласие работников.

Если нужно вызвать работников по другим причинам, придётся сначала получить от них письменное согласие, а если есть профсоюз — учесть и его мнение.

Как оформить работу в выходные и праздничные дни

Оформите служебную записку

Служебную записку обычно пишет непосредственный руководитель работников. В ней нужно указать: ФИО и должности работников, для чего их необходимо вызвать на работу и в какие дни. Служебную записку нужно подписать и передать на согласование работодателю.





Служебную записку может написать и сам работник, если он по своей инициативе собирается поработать на выходных.



Проверьте, нет ли ограничений для работы в выходные

Если в служебную записку попали сотрудники, которым нельзя работать в выходные и праздники, их нужно исключить, даже если они согласны выйти на работу.

Если в записке указаны сотрудники, которые по закону могут отказаться выходить на работу даже при чрезвычайной ситуации, узнайте, не запрещено ли им работать без выходных по состоянию здоровья. Для этого запросите у них медицинское заключение. В нём не должно быть противопоказаний для работы без выходных. Если же ограничения по здоровью есть, вызывать на работу в выходные таких людей нельзя, даже с их согласия.

Для внешних совместителей и сотрудников с ненормированным рабочим днём действуют те же правила и ограничения, что и для всех. Плюс к этому по ст. 284 ТК РФ внешних совместителей нельзя привлекать к восьмичасовой работе в выходные и праздники, если они в это время заняты у основного работодателя.



Уведомите работников

Работников нужно под подпись ознакомить с решением привлечь их к работе в выходные и праздники. Для этого составьте уведомление в произвольной форме. Напишите в нём ФИО и должность работника, причину и дату выхода на работу, просьбу поставить отметку о согласии или несогласии.

Согласно ч. 7 ст. 113 ТК РФ работников с правом отказаться от работы в выходные и праздники нужно письменно предупредить о таком праве. Эту информацию можно добавить в уведомление.



Получите письменное согласие

Это нужно, если ваша ситуация не относится к тем, когда сотрудников привлекают к работе без их согласия. Получить письменное согласие можно одним из способов:

Работник поставит на вашем уведомлении отметку «Согласен», подпись и дату. Работник напишет отдельное согласие на привлечение к работе в свободной форме.

Если есть профсоюз, согласуйте с ним работу в выходные и праздничные дни.

Издайте приказ

Приказ о привлечении к работе в выходные и праздничные дни оформите в свободной форме. Ознакомьте с ним работников под подпись.



Сделайте отметки в табеле учёта рабочего времени

Не забудьте занести отработанные выходные и праздничные дни в табель учёта рабочего времени. Он подтверждает, что работник фактически работал и служит одним из документов-оснований для оплаты труда.

Если вы пользуетесь унифицированной формой № Т-12, в верхней строке графы 4 и 6 напротив ФИО работника укажите буквенный код «РВ» или цифровой код «03». Строкой ниже укажите продолжительность отработанного времени в часах.

Если пользуетесь формой № Т-13, таким же образом заполните графу 4.

Что будет, если не соблюдать порядок оформления

За работу в выходные дни без оформления и оплаты трудовая инспекция при проверке может оштрафовать работодателя по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ:

организацию — от 30 000 до 50 000 руб.;

ИП или должностное лицо организации — от 1 000 до 5 000 руб.

За повторное нарушение инспекторы оштрафуют по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ:

организацию — от 50 000 до 70 000 руб.;

ИП или должностное лицо — от 10 000 до 20 000 руб.

Должностное лицо организации, например, её руководителя, вместо штрафа могут дисквалифицировать на 1-3 года.



Можно ли наказать работника за отказ от работы в выходной

Объявить сотруднику замечание или выговор можно только если для вызова на работу не нужно было получать согласие. То есть при чрезвычайных ситуациях, в случае непредвиденных работ или если на предприятии установлен особый режим труда и отдыха.

Прежде чем наложить дисциплинарное взыскание, запросите у работника письменное объяснение. Нужно выяснить, не было ли у него уважительных причин для отказа.

Работников, которых можно привлекать к работе в выходные только с их согласия, наказывать за отказ нельзя.

Как оплатить работу в выходные и праздники

Согласно ч. 3 ст. 153 ТК РФ на выбор работника есть два варианта:

Взять отгул, то есть другой день отдыха. Работу в выходной день при этом всё равно нужно оплатить — в одинарном размере. Отгул предоставляют на полный день, даже если сотрудник отработал выходной не полностью. День отдыха обычно не оплачивается, но при желании работодатель может его оплатить. Получить повышенную оплату за работу в выходной — не менее чем в двойном размере.

Исключение — работник, с которым заключён срочный трудовой договор до двух месяцев. По ст. 290 ТК РФ он имеет право только на двойную оплату.

Работнику лучше подтвердить свой выбор письменным заявлением.

Если работник выбрал двойную оплату за работу в выходной, расчёт нужно сделать исходя из системы оплаты труда, которую вы применяете. Минимальные суммы, которые нужно выплатить, прописаны в ст. 153 ТК РФ:

При сдельной оплате — не менее чем по двойным сдельным расценкам за единицу изделия. При повременной системе с оплатой по дневным и часовым ставкам — не менее двойной тарифной ставки. При повременной системе с оплатой по окладу — из части оклада за день (час) работы в зависимости от отработки месячной нормы рабочего времени:

если выходной отработан в пределах нормы, считают не менее одинарной дневной или часовой ставки за день сверх оклада;

если выходной отработан сверх месячной нормы, считают не менее двойнойставки сверх оклада.

Пример

Месячный оклад работника — 25 000 руб. при пятидневной рабочей неделе. В июне он отработал полный месяц, а на выходных, 17 и 18 июня, его вызывали на работу. Так как в выходные сотрудник переработал месячную норму, оплатить их нужно по двойной ставке.

Рассчитаем дневную ставку: оклад работника разделим на количество рабочих дней в этом месяце.

25 000 / 21 = 1 190,48 руб.

Чтобы рассчитать оплату, дневную ставку умножим на 2 и на количество отработанных выходных.

1190,48 х 2 х 2 = 4 761,92 руб.

Если в оплату труда работника входят компенсационные и стимулирующие выплаты, работа в выходные и праздничные дни оплачивается с их учётом. Такие выплаты рассчитываются в одинарном размере, а не в двойном.

Согласно ч. 2 ст. 153 ТК РФ работодатель может устанавливать оплату за работу в выходные и праздничные дни в большей сумме. Конкретный размер нужно прописать в локальных актах.

С суммы оплаты за работу в выходные и праздники нужно удерживать НДФЛ и начислять на неё страховые взносы.



Как учитывать в расходах начисления за работу в выходные и праздники

На УСН «Доходы минус расходы» такие начисления учитывают в расходах согласно п. 3 ч. 2 ст. 255 НК РФ. Для этого нужны правильно оформленные документы — приказы, табели учёта рабочего времени и другие.

На ОСНО при расчёте налога на прибыль начисления за работу в выходные и праздники учитывают в составе расходов на оплату труда. Их тоже нужно подтверждать документами.

Если вы установили локальными актами оплату больше, чем прописано в Трудовом кодексе, тут мнения расходятся. Минфин в письме № 03-03-01-04/1/88 от 4 марта 2005 года сообщил, что при расчёте налоговой базы доплату за работу в выходные и праздники можно учесть в расходах только в пределах минимальных значений из ст. 153 ТК РФ, а всё, что свыше — нельзя.

ФНС в письме № 02-3-08/93 от 28 апреля 2005 года сообщил, что такую оплату можно учесть в расходах, даже если она больше минимальных значений.

Поэтому безопаснее относить к расходам на оплату труда только суммы, прописанные в Трудовом кодексе. Также вы можете обратиться в Минфин или ФНС за разъяснениями. Для этого отправьте им письменный запрос. В нём можно привести аргументы, что ч. 2 ст. 153 ТК РФ позволяет работодателям самостоятельно устанавливать конкретные размеры доплаты за работу в выходные и праздники, поэтому всю сумму можно учитывать при расчёте налога на прибыль и налога УСН.

Официальный ответ из Минфина или ФНС подстрахует вас от штрафов и пеней за просрочку уплаты налогов, если нарушение было из-за того, что вы действовали по письменным разъяснениям.

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