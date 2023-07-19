Сотрудники с судимостью: когда их нельзя принимать на работу и как правильно уволить

С судимостью нельзя занимать некоторые должности и заниматься определёнными видами деятельности. С 1 марта 2023 года перечень пополнился водителями легкового такси, автобуса, троллейбуса. В таких случаях работодатели обязаны проверить у кандидатов на трудоустройство «уголовное прошлое». Расскажем, когда нельзя брать на работу судимых, как это выяснить

Где нельзя работать судимым гражданам

Для отдельных должностей и видов работ есть ограничения по трудоустройству лиц с судимостью или находящихся под следствием. Перечень довольно большой. Например:

водители легковых такси, автобусов, трамваев, троллейбусов, внеуличного транспорта для перевозок грузов и багажа — ст. 328.1 ТК РФ,

Это требование появилось с 1 марта 2023 года. До 1 сентября 2023 года работодатели должны получить справки об отсутствии судимости у работающих водителей легковых такси, автобусов, трамваев, троллейбусов, внеуличного транспорта для перевозок грузов и багажа. Такое требование установлено ст. 2 Федерального закона от 11.06.2022 № 155-ФЗ. Если водитель не представит справку, его увольняют по п. 13 части первой ст. 83 ТК РФ. Основание — возникновение установленных ТК РФ, иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности.

Это далеко не полный перечень. Конкретные ограничения к должности нужно смотреть в Трудовом кодексе, в разделе XII «Особенности регулирования труда отдельных категорий работников» и в федеральных законах, регулирующих конкретный вид деятельности. Примерный список можно посмотреть на сайте Роструда «Онлайнинспекция.рф». Работодатели должны знать существующие запреты, чтобы не нарушить закон и не платить штраф.

В 2017 году Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу оштрафовало индивидуального предпринимателя Г. на 30 000 рублей по ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ. Тот принял на работу водителей автобуса, не проверив у них отсутствие судимости.

ИП не согласился с наказанием и обратился в суд. Арбитражный суд в постановлении от 22.02.2018 по делу № А27-5214/2017 установил, что предпринимателя привлекли к ответственности правильно. Трудоустройство лиц с судимостью прямо запрещено п. 1 части первой ст. 10 закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». Работодатель должен нести ответственность, даже если он не знал о таких фактах в биографии кандидата.

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Как проверить отсутствие судимости

Законный способ — запросить у кандидата на вакансию справку по форме, утверждённой приказом МВД от 27.09.2019 № 660. Гражданин может получить её через Госуслуги или в МФЦ, подразделениях УМВД. Место прописки не имеет значения. Справка об отсутствии судимости выдаётся по экстерриториальному принципу.

По общим правилам работодатель не может требовать при приёме на работу документы, не предусмотренные ст. 65 ТК РФ. Справка об отсутствии судимости в ней указана, но только для установленных законом случаев. Поэтому требовать от всех поступающих на работу этот документ незаконно.

Как правильно запросить справку у кандидата на трудоустройство:

В разделе «Квалификационные требования к работнику» в должностной инструкции пропишите требование об отсутствии судимости за определённые преступления со ссылкой на конкретную норму ТК РФ или закона. При размещении вакансии пропишите такие же положения в требованиях к кандидатам. Укажите в списке документов, предъявляемых при трудоустройстве, справку об отсутствии судимости.

Простое правило для кадровика. Если в ТК РФ или в законе есть ограничение для судимых — справка обязательна. Во всех других случаях требовать её — дискриминация.

Как правильно отказать кандидату с судимостью

Любая дискриминация при трудоустройстве запрещена ст. 64 ТК РФ. Отказать кандидату можно только по его деловым качествам.

Чтобы ненароком не получить обвинение в дискриминации, если дойдёт до судебного разбирательства, кадровикам не стоит даже вслух говорить соискателям, что их не берут на работу, потому что они не принесли справку об отсутствии судимости. Есть разница между отказом по причине «Мы не берём лиц с судимостью на эту должность» и отказом «Вы документы не представили». Универсальная формулировка «Вы не соответствуете квалификационным требованиям к работнику».

Работодатель должен объяснять причину отказа в трудоустройстве только по письменному требованию кандидата. Направить ответ нужно в течение семи рабочих дней. Отказ будет обоснованным, если в нём указать конкретные нормы закона и пункты должностной инструкции с требованиями к работнику, и написать, что деловые качества кандидата им не соответствуют.

Письменный отказ кандидату по его запросу оформляется на официальном бланке организации и подписывается руководителем.



Как уволить судимого работника

Случается, что сведения об уголовном прошлом всплывают уже после того, как соискателя приняли на работу. Например, кадровик забыл запросить справку, или сам кандидат представил подложный документ.

Если выяснится, что судимый работник занимает должность, для которой есть запрет на судимость, его нужно уволить по п. 11 части первой ст. 77 ТК РФ. Основание — нарушение правил заключения трудового договора, исключающее возможность продолжения работы.

Но здесь есть нюансы. Увольнение по такому основанию производится в соответствии со ст. 84 ТК РФ. Если нарушение правил заключения трудового договора произошло не по вине работника, а потому что кадровик не запросил справку об отсутствии судимости, то работнику нужно предложить перевод на другую работу — ту, где нет ограничений. Сотрудника увольняют, если вакансий нет, или он от них отказался. При расторжении трудового договора ему выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

Если же выяснится, что работник представил подложную справку об отсутствии судимости, то вакансии ему не предлагают. Его увольняют сразу без выходного пособия.

Что делать, если на сотрудника завели уголовное дело

Бывает, что уже действующий работник попадает под следствие по статье УК РФ, с которой нельзя занимать определённую должность или выполнять конкретную работу. Работодатель узнаёт об этом из постановления о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого. Его получает в суде дознаватель, следователь по делу и направляет по месту работы в порядке по ст. 114 УПК РФ.

Работодатель, получив постановление, обязан отстранить сотрудника от работы по ст. 76 ТК РФ. Для этого он издаёт приказ в свободной форме. Заработная плата на время отстранения работнику не начисляется.

Простой длится весь период, пока ведётся следствие — до прекращения уголовного дела или до вступления в силу приговора суда. Если работник оправдан, то приказ об отстранении от работы отменяется. Осуждённого сотрудника увольняют по п. 4 части первой ст. 83 ТК РФ. Основание — по не зависящим от воли сторон обстоятельствам вследствие осуждения работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы.

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