Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Блоги
  • Моё дело
  • Сотрудники с судимостью: когда их нельзя принимать на работу и как правильно уволить
Логотип Моё дело
Моё дело
Трудовые отношения

Сотрудники с судимостью: когда их нельзя принимать на работу и как правильно уволить

С судимостью нельзя занимать некоторые должности и заниматься определёнными видами деятельности. С 1 марта 2023 года перечень пополнился водителями легкового такси, автобуса, троллейбуса. В таких случаях работодатели обязаны проверить у кандидатов на трудоустройство «уголовное прошлое». Расскажем, когда нельзя брать на работу судимых, как это выяснить
58
Сотрудники с судимостью: когда их нельзя принимать на работу и как правильно уволить
Иллюстрация: Моё дело

Где нельзя работать судимым гражданам

Для отдельных должностей и видов работ есть ограничения по трудоустройству лиц с судимостью или находящихся под следствием. Перечень довольно большой. Например:

  • водители легковых такси, автобусов, трамваев, троллейбусов, внеуличного транспорта для перевозок грузов и багажа — ст. 328.1 ТК РФ

Это требование появилось с 1 марта 2023 года. До 1 сентября 2023 года работодатели должны получить справки об отсутствии судимости у работающих водителей легковых такси, автобусов, трамваев, троллейбусов, внеуличного транспорта для перевозок грузов и багажа. Такое требование установлено ст. 2 Федерального закона от 11.06.2022 № 155-ФЗ. Если водитель не представит справку, его увольняют по п. 13 части первой ст. 83 ТК РФ. Основание — возникновение установленных ТК РФ, иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности.

Это далеко не полный перечень. Конкретные ограничения к должности нужно смотреть в Трудовом кодексе, в разделе XII «Особенности регулирования труда отдельных категорий работников» и в федеральных законах, регулирующих конкретный вид деятельности. Примерный список можно посмотреть на сайте Роструда «Онлайнинспекция.рф». Работодатели должны знать существующие запреты, чтобы не нарушить закон и не платить штраф. 

В 2017 году Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу оштрафовало индивидуального предпринимателя Г. на 30 000 рублей по ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ. Тот принял на работу водителей автобуса, не проверив у них отсутствие судимости. 

ИП не согласился с наказанием и обратился в суд. Арбитражный суд в постановлении от 22.02.2018 по делу № А27-5214/2017 установил, что предпринимателя привлекли к ответственности правильно. Трудоустройство лиц с судимостью прямо запрещено п. 1 части первой ст. 10 закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». Работодатель должен нести ответственность, даже если он не знал о таких фактах в биографии кандидата.

Подарок для наших читателей – практическое пособие «Как работодателю подготовить отчётность в СФР и ИФНС в 2023 году» от экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело». Подробнейшая инструкция с примерами заполнения форм.

Как работодателю подготовить отчётность в СФР и ИФНС в 2023 году

практическое пособие для работодателя

Получите бесплатно 62 страницы экспертного контента!

Оставьте заявку в форме ниже, и мы вышлем вам запись

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Как проверить отсутствие судимости

Законный способ — запросить у кандидата на вакансию справку по форме, утверждённой приказом МВД от 27.09.2019 № 660. Гражданин может получить её через Госуслуги или в МФЦ, подразделениях УМВД. Место прописки не имеет значения. Справка об отсутствии судимости выдаётся по экстерриториальному принципу.

По общим правилам работодатель не может требовать при приёме на работу документы, не предусмотренные ст. 65 ТК РФ. Справка об отсутствии судимости в ней указана, но только для установленных законом случаев. Поэтому требовать от всех поступающих на работу этот документ незаконно. 

Как правильно запросить справку у кандидата на трудоустройство:

  1. В разделе «Квалификационные требования к работнику» в должностной инструкции пропишите требование об отсутствии судимости за определённые преступления со ссылкой на конкретную норму ТК РФ или закона. 

  2. При размещении вакансии пропишите такие же положения в требованиях к кандидатам. Укажите в списке документов, предъявляемых при трудоустройстве, справку об отсутствии судимости.

Простое правило для кадровика. Если в ТК РФ или в законе есть ограничение для судимых — справка обязательна. Во всех других случаях требовать её — дискриминация.

Как правильно отказать кандидату с судимостью

Любая дискриминация при трудоустройстве запрещена ст. 64 ТК РФ. Отказать кандидату можно только по его деловым качествам.

Чтобы ненароком не получить обвинение в дискриминации, если дойдёт до судебного разбирательства, кадровикам не стоит даже вслух говорить соискателям, что их не берут на работу, потому что они не принесли справку об отсутствии судимости. Есть разница между отказом по причине «Мы не берём лиц с судимостью на эту должность» и отказом «Вы документы не представили». Универсальная формулировка «Вы не соответствуете квалификационным требованиям к работнику».

Работодатель должен объяснять причину отказа в трудоустройстве только по письменному требованию кандидата. Направить ответ нужно в течение семи рабочих дней. Отказ будет обоснованным, если в нём указать конкретные нормы закона и пункты должностной инструкции с требованиями к работнику, и написать, что деловые качества кандидата им не соответствуют.

Письменный отказ кандидату по его запросу оформляется на официальном бланке организации и подписывается руководителем.


Как уволить судимого работника

Случается, что сведения об уголовном прошлом всплывают уже после того, как соискателя приняли на работу. Например, кадровик забыл запросить справку, или сам кандидат представил подложный документ.

Если выяснится, что судимый работник занимает должность, для которой есть запрет на судимость, его нужно уволить по п. 11 части первой ст. 77 ТК РФ. Основание — нарушение правил заключения трудового договора, исключающее возможность продолжения работы.

Но здесь есть нюансы. Увольнение по такому основанию производится в соответствии со ст. 84 ТК РФ. Если нарушение правил заключения трудового договора произошло не по вине работника, а потому что кадровик не запросил справку об отсутствии судимости, то работнику нужно предложить перевод на другую работу — ту, где нет ограничений. Сотрудника увольняют, если вакансий нет, или он от них отказался. При расторжении трудового договора ему выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

Если же выяснится, что работник представил подложную справку об отсутствии судимости, то вакансии ему не предлагают. Его увольняют сразу без выходного пособия.

Что делать, если на сотрудника завели уголовное дело

Бывает, что уже действующий работник попадает под следствие по статье УК РФ, с которой нельзя занимать определённую должность или выполнять конкретную работу. Работодатель узнаёт об этом из постановления о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого. Его получает в суде дознаватель, следователь по делу и направляет по месту работы в порядке по ст. 114 УПК РФ.

Работодатель, получив постановление, обязан отстранить сотрудника от работы по ст. 76 ТК РФ. Для этого он издаёт приказ в свободной форме. Заработная плата на время отстранения работнику не начисляется.

Простой длится весь период, пока ведётся следствие — до прекращения уголовного дела или до вступления в силу приговора суда. Если работник оправдан, то приказ об отстранении от работы отменяется. Осуждённого сотрудника увольняют по п. 4 части первой ст. 83 ТК РФ. Основание — по не зависящим от воли сторон обстоятельствам вследствие осуждения работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы.

Моё дело Бюро

Справочно-правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KG6dX

Моё дело

Моё дело

Интернет-бухгалтерия

35222 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Трудовые отношения

    Сотрудники с судимостью: когда их нельзя принимать на работу и как правильно уволить

    С судимостью нельзя занимать некоторые должности и заниматься определёнными видами деятельности. С 1 марта 2023 года перечень пополнился водителями легкового такси, автобуса, троллейбуса. В таких случаях работодатели обязаны проверить у кандидатов на трудоустройство «уголовное прошлое». Расскажем, когда нельзя брать на работу судимых, как это выяснить

    Сотрудники с судимостью: когда их нельзя принимать на работу и как правильно уволить
    58
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Гаражная распродажа в Госдуме. Депутатам предложили продать рабочие иномарки на аукционе

    Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков предложил организовать открытые аукционы, на которых распродали бы иностранные автомобили из недружественных стран, на которые сейчас разъезжают чиновники и депутаты.

    Гаражная распродажа в Госдуме. Депутатам предложили продать рабочие иномарки на аукционе
    12
    111
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Инвестиции

    Франшиза: что это такое и как её открыть?

    У детского центра «Бэби-клуб», «Додо Пиццы» и лаборатории «Гемотест» есть кое-что общее: все они работают по франшизе. Такая схема распространена во многих отраслях и интересна и предпринимателям, и владельцам известных брендов. Расскажем, как открыть франшизу, сколько это стоит и кому подойдёт.

    Франшиза: что это такое и как её открыть?
    31
    Логотип Qugo
    Qugo
    Трудовые отношения

    Исполнитель уехал за границу: как продолжать сотрудничество и платить налоги

    Сотрудничество с исполнителем, который уехал и находится за границей, имеет свои нюансы. По большей части связаны они с особенностями уплаты НДФЛ и страховых взносов. Разберем, как продолжать сотрудничество и платить налоги за такого исполнителя.

    Исполнитель уехал за границу: как продолжать сотрудничество и платить налоги
    43
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School
    Обучение для бухгалтеров

    Аналитик данных или финансовый аналитик: какая профессия перспективнее для бухгалтера

    Многие путают две профессии: аналитика данных и финансового аналитика. На самом деле у них есть некоторые пересечения в задачах и навыках. Однако, они отличаются по своей специализации и области применения. Давайте вместе разберемся кто есть кто, и узнаем, какая из этих профессий даст бухгалтеру больше перспектив и дохода.

    Аналитик данных или финансовый аналитик: какая профессия перспективнее для бухгалтера
    52
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк

    Расчетный и лицевой счет: в чем разница, когда применяются

    Иногда возникает путаница при определении понятий расчетного и лицевого счета. Разбираемся, в чем разница, как расчетный счет упрощает жизнь бизнесу и почему вместо него нельзя использовать лицевой счет.

    Расчетный и лицевой счет: в чем разница, когда применяются
    112
    Логотип Андрей Илларионов
    Андрей Илларионов
    Налоговые изменения 2023

    Записывайтесь на Всероссийский налоговый форум 2023. Он пройдет в октябре

    19 октября 2023 г. пройдет Всероссийский налоговый форум 2023, организованный Институтом налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ. Обсудим самые острые и важные для бизнеса проблем и пути их решений в сфере налоговой политики.

    Записывайтесь на Всероссийский налоговый форум 2023. Он пройдет в октябре
    4
    133
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    Самозанятые

    Как организовать бизнес самозанятым: открытие и уплата налогов

    Быть самозанятым в наше время становится всё более популярным. Такой способ заработка не требует больших финансовых вложений, даёт свободу в выборе работодателей и гибкий график работы. Однако, не стоит забывать о налоговых обязательствах.

    Как организовать бизнес самозанятым: открытие и уплата налогов
    178
    Логотип Лариса_Терентьева
    Лариса_Терентьева
    Ведение бизнеса

    Заявления об обстоятельствах. Или как снизить риск покупки «кота в мешке»

    Для крупных сделок (например, покупка бизнесов, недвижимости, б/у оборудования и т.п.) в договор имеет смысл включать так называемые «заверения об обстоятельствах».

    31
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    Свежие облигации: ТГК-14 на размещении

    Безумству храбрых поём мы песню. Пока все ждут повышения ключевой ставки ЦБ, ТГК-14 пытается заскочить в последний вагон уходящего поезда с купоном, равным номеру ТГК. В апреле этого года был первый выпуск, теперь выходит новый, условия ожидаются не менее интересные, даже несмотря на грядущее повышение ставки Эльвирой Сахипзадовной.

    Свежие облигации: ТГК-14 на размещении
    33
    Читать еще