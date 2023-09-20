Воинский учет работников. Ответственность за нарушения при его ведении

С 1 октября 2023 года значительно вырастет размер штрафов за нарушения в сфере воинского учета – как для работодателей, так и для граждан. Мы подготовили статью, которая поможет вспомнить все правила ведения воинского учета и разобраться в обновленных мерах ответственности

Обязанность по ведению воинского учета

Обязанности, касающиеся воинского учета, установлены как для граждан, так и для работодателей (организаций).

Обязанности для граждан

Военнообязанный гражданин с 5 августа 2023 года ставится на воинский учет и снимается с него автоматически (без личной явки) на основании сведений:

содержащихся в государственных информационных ресурсах;

предоставленных военкоматами и полученных на основании их запросов.

Уведомление о постановке на ВУ направляется в личный кабинет на портале госуслуг (ЕПГУ). Гражданину, поставленному на учет без личной явки, могут направить повестку для сверки сведений, получения документов воинского учета, медицинского обследования и других мероприятий. В этом случае граждане обязаны явиться в указанные в повестке время и место. Повестки направляются в письменной форме и дублируются в электронной. Военкоматы управляют формированием и рассылкой "электронных повесток" в автоматизированном режиме с использованием реестра ВУ.

Граждане, поставленные на воинский учет без личной явки, обязаны получать повестки в письменной форме под подпись. Повестки направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания либо вручаются гражданам лично не позднее чем за три календарных дня до назначенного срока явки в военкомат. Передавать повестки лично могут:

сотрудники военкомата;

либо представители по месту работы (учебы) гражданина – руководители или другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица (работники) организаций.

Обязанности для работодателей

Организации-работодатели во исполнение своих обязанностей по воинскому учету должны:

уведомлять военкоматы о приеме и увольнении военнообязанных граждан. Обязанность по уведомлению возникает в отношении конкретного работника и исполняется перед военкоматом по месту его жительства (регистрации);

вести военно-учетную работу. Она проводится в организации в целом (в отношении всех работающих у нее военнообязанных, призывников).

14 апреля 2023 года вступили в силу масштабные поправки, касающиеся "электронных повесток" (оповещения граждан о вызовах в военкомат в электронном виде), а также создания реестра таких повесток (ст. 3 Федерального закона № 127-ФЗ от 14 апреля 2023 г.). В связи с этим у работодателей-организаций изменились отдельные обязанности (в частности, сократились сроки для отправки отчетов в военкоматы). Для электронного воинского учета создается специальный реестр.

Отчитываться в военкоматы работодатели в будущем смогут через портал госуслуг (ЕПГУ), однако соответствующий функционал пока не работает (находится на стадии разработки). В настоящее время работодатели продолжают взаимодействовать с военкоматами в прежнем порядке, то есть направляют необходимые отчеты в бумажной форме.

Обязанность по ведению воинского учета предусмотрена действующим законодательством. Поэтому воинский учет должны вести все организации независимо от форм собственности. При этом работодателю-ИП не нужно вести воинский учет, поскольку данная обязанность распространяется только на организации.

Основными документами, которые регламентируют ведение воинского учета в организациях, являются:

Категории работников, в отношении которых ведется воинский учет

Вести воинский учет организации нужно в отношении следующих категорий работников:

призывники;

военнообязанные.

К категории призывников относятся мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, кроме освобожденных от призыва на военную службу (например, по состоянию здоровья).

О категориях работников, которым может быть предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, см. материал системы «Моё дело Бюро» «Воинский учет. Какие работники могут быть призваны на срочную военную службу?»

Внимание! С 1 января 2024 года будет поднята верхняя граница призывного возраста на военную службу – с 27 до 30 лет. Нижний предел (18 лет) останется прежним (Федеральный закон № 439-ФЗ от 4 августа 2023 г.). Таким образом, призывниками будут считаться мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

К категории военнообязанных относятся:

мужчины, пребывающие в запасе;

женщины, имеющие военно-учетные специальности согласно приложению № 1 к Положению, утв. Постановлением Правительства РФ № 719 от 27 ноября 2006 г. (например, профессии оператора связи, телеграфиста, телефониста, фельдшера, фармацевта, зубного врача).

Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда (категории) в зависимости от возраста, звания и пола.

Первый разряд:

солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет;

младшие офицеры в возрасте до 50 лет;

майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга в возрасте до 55 лет;

полковники, капитаны 1-го ранга в возрасте до 60 лет;

высшие офицеры в возрасте до 65 лет.

Второй разряд:

солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 45 лет;

младшие офицеры в возрасте до 55 лет;

майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга в возрасте до 60 лет;

полковники, капитаны 1-го ранга в возрасте до 65 лет;

высшие офицеры в возрасте до 70 лет.

Третий разряд:

солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 50 лет;

младшие офицеры в возрасте до 60 лет;

майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга в возрасте до 65 лет.

Женщины, имеющие военно-учетную специальность и пребывающие в запасе, относятся к третьему разряду до достижения ими возраста 45 лет, а при наличии офицерского воинского звания – до достижения 50 лет.

Подтверждение: ст. 53 Федерального закона № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г.

Военнообязанными считаются также граждане:

уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных сил РФ;

успешно завершившие обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при государственных, муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования и окончившие указанные образовательные учреждения;

не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу;

не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу или не призванные на военную службу по каким-либо другим причинам по достижении ими возраста 27 лет;

уволенные с военной службы без постановки на воинский учет и в последующем поставленные на воинский учет в военных комиссариатах;

прошедшие альтернативную гражданскую службу.

Внимание! С 1 января 2024 года на пять лет увеличится возраст для ряда граждан, пребывающих в запасе (Федеральный закон № 326-ФЗ от 24 июля 2023 г.).

Для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, как и прежде, предельный возраст составит 65 лет, для младших офицеров также остается возраст 60 лет, а вот для имеющих иные звания (солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы) этот возраст поднимется на пять лет и составит для первого разряда – 40 лет, для второго – 50 лет, для третьего – 55 лет.

Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет (сейчас в большинстве случаев 60 лет), для младших офицеров – 60 лет (сейчас 55 лет), а для иных званий – 55 лет (сейчас 45 лет). Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.

Необходимо учитывать, что воинский учет ведется на всех военнообязанных и призывников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в том числе на граждан, работающих по совместительству, а также дистанционных работников.

Определить, подлежит ли работник воинскому учету, можно по штампу в паспорте, а также на основании соответствующих отметок в документах воинского учета, которые граждане предъявляют при приеме на работу.

Если работник является военнообязанным, на 13-й странице паспорта имеется штамп "Военнообязанный(ая)". Этот штамп ставит военкомат при постановке граждан на воинский учет или территориальное подразделение МВД России при замене паспорта Узнать отношение к воинской обязанности солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана можно в пункте 23 раздела V "Пребывание в запасе" на странице 11 военного билета по форме № 1, приведенной в приложении № 4 к Инструкции, утв. Приказом Министра обороны РФ № 700 от 22 ноября 2021 г. Военный билет солдата имеет красную обложку, на которой изображен герб Российской Федерации и надпись "Российская Федерация. Военный билет". До 1994 года на обложке изображали герб СССР и делали надпись "СССР. Министерство обороны. Военный билет". В военном билете офицера категорию запаса указывают в пункте 9 на странице 3 билета по форме № 2, приведенной в приложении № 1 к Инструкции, утв. Приказом Министра обороны РФ № 700 от 22 ноября 2021 г. У офицера военный билет в зеленой обложке, на которой изображен герб Российской Федерации и надпись "Российская Федерация. Военный билет офицера запаса". При этом до 2000 года на обложке изображали герб СССР и делали надпись "Министерство обороны. Военный билет офицера запаса Вооруженных сил СССР" или "Военный билет генерала запаса Вооруженных сил СССР".

Информацию о категории годности к военной службе можно узнать в отношении:

солдата – в пунктах 6, 7 и 9 на страницах 2-3 или пункте 30 на странице 30 (в строке после слова "признан") военного билета (в пункте 6 справки взамен военного билета);

офицера – в пункте 17 на страницах 17-18 военного билета.

Категория годности записывается одной из букв:

А (годен к военной службе);

Б (годен к военной службе с незначительными ограничениями);

В (ограниченно годен к военной службе);

Г (временно не годен к военной службе);

Д (не годен к военной службе).

Если в указанных пунктах военного билета нет записей, то в личной карточке указывается категория годности к военной службе А.

Код военно-учетной специальности (ВУС) указывают в пункте 26 "Полное кодовое обозначение ВУС" военного билета либо в пункте 12 справки взамен билета. ВУС состоит из шести цифр и буквы, например: "106182Д".

Полного списка расшифровки кодовых обозначений ВУС нет, потому что часть этой информации находится под грифом "Секретно".

К примеру, обозначение некоторых кодов ВУС:

Первые три цифры – род войск Вторые три цифры – должность Если в коде есть буква 100 – стрелковые 034 – зенитно-ракетные войска 166 – инженерные войска 461 – коротковолновые радиостанции 101 – пулеметные 102 – гранатометные 106 – разведывательные 109 – снайперские 837 – водители транспортных средств категории ВС 956 – строительные войска 960 – водоснабжение и канализация 998 – пригодный для службы в армии, но ее не проходил 999 – ограниченно пригоден к службе в армии, но не имеет военную подготовку 000 – без какой-либо должности 001 – специалист по аккумуляторам 097 – заместитель командира 182 – командир 220 – механик, который обслуживает реактивные моторы самолетов 259 – механик-водитель 385 – эксперт по подрывным работам, которые проводятся под водой 543 – оператор 673 – специалист по измерению земли и перепада высот на местности 915 – стрелок А – сухопутные войска, а также береговые войска ВМФ Б – специалисты по ракетному оружию Д – воздушно-десантные войска К – плавсостав надводных кораблей М – морская пехота П – внутренние войска Р – пограничные войска (ФПС, пограничная служба ФСБ) Т – строительные части и подразделения Е – летный состав авиации С – подразделения МЧС Ф – подразделения специального назначения Х – разведка горных воинских частей и подразделений З – уровень образования (институт/высшее училище) Ш – ФАПСИ

По достижении определенного возраста военнообязанные снимаются с воинского учета. Возраст снятия с воинского учета зависит от звания гражданина, пребывающего в запасе. Например, солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы запаса снимаются с воинского учета: женщины по достижении 45 лет, мужчины по достижении 50 лет.

О снятии гражданина с воинского учета в его военном билете военкомат проставляет соответствующую отметку. Работодатель в соответствии с этими сведениями не обязан вести в отношении таких граждан воинский учет.



Обязанности ответственного за воинский учет

За организацию и ведение воинского учета отвечает работник, на которого в организации возложена такая обязанность. О порядке его назначения см. здесь.

Ответственный за воинский учет выполняет, в частности, следующие обязанности:

1) проверяет у граждан, принимаемых на работу:

наличие и подлинность военных билетов (временных удостоверений, выданных взамен военных билетов), справок взамен военных билетов или удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную службу, в том числе в форме электронного документа, подлинность записей в них;

наличие мобилизационных предписаний (для военнообязанных при наличии в военных билетах или в справках взамен военных билетов отметок об их вручении), персональных электронных карт (при наличии в документах воинского учета отметок об их выдаче);

– наличие отметок о постановке на воинский учет по месту жительства или месту пребывания;

наличие отметок в паспортах граждан РФ об их отношении к воинской обязанности;

наличие жетонов с личными номерами Вооруженных сил РФ (для военнообязанных при наличии в военном билете отметки об их вручении);

2) заполняет учетные документы в соответствии с записями в документах воинского учета;

3) разъясняет гражданам порядок исполнения обязанностей по воинскому учету;

4) информирует военкоматы об обнаруженных в документах воинского учета неоговоренных исправлениях, неточностях и подделках, неполном количестве листов, а также о случаях неисполнения гражданами обязанностей в области воинского учета, мобилизационной подготовки и мобилизации в течение пяти рабочих дней со дня их выявления;

5) ведет и хранит учетные документы граждан, поставленных на воинский учет;

О документах по ведению воинского учета читайте соответствующий раздел далее.

6) сверяет не реже одного раза в год:

сведения о воинском учете, содержащиеся в учетных документах, со сведениями, содержащимися в документах воинского учета граждан;

сведения о воинском учете, содержащиеся в учетных документах, со сведениями, содержащимися в документах воинского учета соответствующих военкоматов и (или) органов местного самоуправления. Эти сведения должны совпадать.

С военкоматом по месту нахождения организации сверка ведется с помощью карточек по форме № 10. Для сверки сведений с военкоматами по месту приписки работников составляются списки по форме из приложения № 23 к Инструкции, утв. Приказом Минобороны России № 700 от 22 ноября 2021 г., или по идентичной форме из приложения (п. 5) к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооруженных сил РФ 11 апреля 2008 г. (см. Список граждан, пребывающих в запасе, для сверки учетных сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках). Списки составляются в двух экземплярах. Один направляется в соответствующий военкомат, а второй, в котором указываются регистрационный номер и дата отправки первого, хранится в организации в течение года;

7) вносит в учетные документы сведения об изменениях семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья. Направляет в военкоматы необходимые сведения о гражданах, состоящих на воинском учете и не состоящих, но обязанных состоять, в течение пяти дней со дня изменения соответствующих сведений (до 14 апреля 2023 года для этого был предусмотрен двухнедельный срок), в том числе с использованием портала госуслуг, в порядке, установленном Правительством РФ (порядок пока не утвержден, и электронный реестр воинского учета не создан);

8) оповещает граждан о вызовах (повестках) соответствующих военкоматов или органов местного самоуправления, направленных в письменной и (или) электронной форме, и обеспечивает им возможность своевременной явки в указанные места, в том числе в периоды мобилизации, военного положения и в военное время. С 14 апреля 2023 года работодатель должен фиксировать отказ от получения повестки. Повестки (в т. ч. пришедшие по месту работы) вручаются не позднее чем за три календарных дня до назначенного срока явки в военкомат. Если работник отказался получить повестку, на ней нужно проставить отметку с датой отказа, должностью, подписью, инициалами и фамилией вручавшего. Также необходимо внести подписи, инициалы и фамилии присутствовавших при этом лиц;

9) направляет в военкоматы сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять, в течение трех рабочих дней, в том числе с использованием портала госуслуг (обязанность действует с 14 апреля 2023 года);

10) вручает гражданам, не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, направление в военкомат для постановки на воинский учет. Такое направление оформляется по форме, приведенной в приложении № 3 к Инструкции, утв. Приказом Минобороны России, МВД России, ФМС России № 366/789/197 от 10 сентября 2007 г. (письмо Минобороны России № 315/4/1023 от 1 марта 2019 г.).

С 14 апреля 2023 года при получении работодателем от военкомата запроса об уточнении информации ответ нужно направить в течение трех дней со дня его поступления.

Сведения о приеме и увольнении военнообязанных, об изменении их личных данных (семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья (получении инвалидности) граждан) подаются, как правило, в тот военкомат, который указан в военном билете как место приписки военнообязанного. Сведения об иногородних военнообязанных работниках необходимо направлять в военкомат по месту их регистрации.

Сверка сведений о воинском учете граждан в личных карточках с документами воинского учета военкоматов проводится с военкоматом по месту расположения организации, а в отношении работников, которые приписаны к другим военкоматам, – с соответствующими военкоматами по почте (иным способом доставки корреспонденции).

Точный адрес для отправки тех или иных отчетов и сверки сведений рекомендуется уточнять в военкоматах – на местах могут быть установлены свои правила.

Сдача отчетности в военкомат

Работник, ответственный за воинский учет в организации:

направляет в соответствующие военкоматы и (или) органы местного самоуправления сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету, и принятии или увольнении их с работы. Такой отчет составляется по форме из приложения № 2 к Положению, утв. Постановлением Правительства РФ № 719 от 27 ноября 2006 г. Аналогичная форма предусмотрена в приложении № 9 к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооруженных сил РФ 11 июля 2017 г., однако нужно пользоваться первой, в которую внесены актуальные коррективы. С 5 августа 2023 года этот бланк изменен (см. Образец). В нем теперь не предусмотрен код военно-учетной специальности, но требуется привести серию и номер паспорта работника, его СНИЛС и полную дату рождения (раньше указывался только год рождения).

Для отчета предусмотрен пятидневный срок со дня принятия и увольнения с работы;

направляет в двухнедельный срок по запросам соответствующих военкоматов и (или) органов местного самоуправления сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете по форме из приложения № 10 к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооруженных сил РФ 11 июля 2017 г. (см. Образец);

направляет в течение трех рабочих дней в военкоматы сведения о случаях выявления граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете (при самостоятельном выявлении). Форму такого уведомления лучше уточнить в военкомате, но можно использовать форму из приложения № 10 к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооруженных сил РФ 11 июля 2017 г. (см. Образец).

Кроме этого, военкоматы ежегодно требуют от организаций следующие документы и отчеты:

сведения о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, по форме из приложения № 6 к Положению, утв. Постановлением Правительства РФ № 719 от 27 ноября 2006 г., и анкету на работника, подлежащего первоначальной постановке на воинский учет в следующем году, по форме из приложения № 7 к указанному Положению

до 1 ноября. Запрос таких документов у организации делает при необходимости военный комиссар (п. 34 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ № 719 от 27 ноября 2006 г.);

карточку учета по форме № 18 (см. Карточку учета организации для представления в военкомат (форму № 18)). Эта форма законодательно не установлена и используется на практике при проверке военкоматом того, как работодатель в течение года ведет военно-учетную работу в отношении всего своего персонала (в т. ч. по выполнению плана по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе, согласованного с военкоматом).

На практике такая карточка составляется в трех экземплярах: один – для комиссии по бронированию, второй – для военкомата, а третий остается в организации. Указаний на то, куда именно нужно представлять данную карточку, в законодательстве нет. На практике ее подают в военкомат по месту нахождения организации. Порядок заполнения карточки учета организации приведен в приложении № 2 к письму Минкультуры России № 344-01-39-ВА от 21 октября 2015 г.;

Организация имеет право забронировать своих работников в возрасте начиная с 27 лет по соответствующим должностям и профессиям, которые имеют существенное значение для выполнения установленных мобилизационных заданий. О том, как забронировать должности для бесперебойной работы, читайте здесь

отчет о численности работающих и забронированных военнообязанных. Обычно для него используется форма № 6 (утв. Постановлением комиссии по вопросам бронирования № 760 от 10 февраля 1989 г.). Порядок ее заполнения приведен в письме Минкультуры России 125-01-16/24 от 3 ноября 2003 г.). Однако работодателю лучше уточнить в своем военкомате, по какой форме принимается такой отчет (в военкомате может использоваться иная форма);

отчет "Сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами (руководителями, специалистами, квалифицированными рабочими и служащими) на период мобилизации и на военное время" (так называемая форма № 19). Эту форму сдают только организации, которые бронируют персонал. Она не утверждена официально (хотя бланк есть в свободном доступе), поэтому работодателю нужно сверить имеющийся у него бланк в военкомате или получить непосредственно там бланк, отчет на котором принимает данный военкомат.

Сроки и порядок представления отчетов по формам № 6, № 18 и № 19 рекомендуется уточнить в своем военкомате и комиссии по бронированию, так как они могут различаться в зависимости от региона. Чаще всего срок представления форм отнесен на конец текущего года (с октября по декабрь), типичным является срок 31 октября или 31 декабря.

Все отчеты в военкомат представлены в таблице "Отчеты организации в военкомат".

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Документы по ведению воинского учета

Воинский учет в организации необходимо вести по документам, перечень, формы, порядок заполнения и хранения которых устанавливаются Минобороны России. Они утверждены Приказом Минобороны России № 700 от 22 ноября 2021 г.

На каждого военнообязанного и призывника в организации необходимо вести карточку гражданина, подлежащего воинскому учету, по форме № 10, приведенной в приложении № 22 к Инструкции, утв. Приказом Минобороны России № 700 от 22 ноября 2021 г. В карточке указываются:

наименование организации;

сведения о работнике (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, сведения об образовании, семейном положении, составе семьи, адресе места жительства (пребывания), реквизиты паспорта и др.);

сведения о воинском учете;

информация о приеме на работу и увольнении (переводе).

Карточки заполняются на основании следующих документов: удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, – для призывников;

военного билета офицера запаса (военного билета, временного удостоверения, выданного взамен военного билета офицера запаса, временного удостоверения, выданного взамен военного билета, справки взамен военного билета) – для военнообязанных. Карточки следует формировать и хранить в бумажном и электронном виде.

Вносить изменения в базу данных электронных карточек и распечатывать их может только работник, который ведет воинский учет в организации.

В организации должны быть следующие документы по ведению воинского учета:

Ответственность за нарушения в сфере ведения воинского учета

За нарушения в сфере ведения воинского учета предусмотрены следующие меры административной ответственности.

За нарушение порядка организации и ведения воинского учета руководитель организации или другое должностное лицо, ответственное за военно-учетную работу, могут быть привлечены к административной ответственности военкоматом, а в населенном пункте, где нет военкомата, – иным органом, ответственным за воинский учет. Это может быть орган местного самоуправления (администрация) поселения или городского округа (абз. 3 п. 2 ст. 8 Федерального закона № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г.).

Если в организации не назначено лицо, ответственное за военно-учетную работу, штраф грозит руководителю организации.

С 1 октября возрастет размер штрафов:

Для организации, если она не представляет в военкомат списки граждан для первоначальной постановки на воинский учет (ст. 21.1 КоАП РФ), не оповещает гражданина о вызове в военкомат, не обеспечивает ему явку по повестке (ст. 21.2 КоАП РФ). До 1 октября 2023 года по этим статьям штрафуют должностных лиц в размере от 1000 руб. до 3000 руб. С 1 октября 2023 года штраф за перечисленные нарушения составит:

для должностных лиц – от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб.;

для юридических лиц – от 350 тыс. руб. до 400 тыс. руб.;

Для должностных лиц организации, которые не представляют вовсе или представляют несвоевременно сведения, необходимые для ведения воинского учета (ст. 21.4 КоАП РФ). За аналогичное нарушение до 1 октября 2023 года штрафуют в размере от 1000 руб. до 3000 руб. С 1 октября 2023 года штраф составляет от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Кроме того, с 1 октября 2023 года появятся штрафы за неоказание содействия военкоматам при мобилизации (новая статья 19.38 КоАП РФ):

1) если организация не обеспечивает своевременное оповещение и явку призывников по мобилизации на сборные пункты или в воинские части либо не оказывает содействие в организации оповещения и явки;

2) если не исполняет обязанность по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

Размер штрафа за такие нарушения составит:

для должностных лиц – от 60 тыс. руб. до 80 тыс. руб.;

для юридических лиц – от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб

До 1 октября 2023 года работодателям рекомендуется провести аудит воинского учета в организации и устранить все возможные нарушения.

Кроме того, с 1 октября 2023 года увеличивается размер ответственности для граждан за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины (ст. 21.5 КоАП РФ). До указанной даты штраф за это нарушение составляет от 500 руб. до 3000 руб. С 1 октября 2023 года – от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб.

Также возрастут штрафы для граждан за уклонение от медицинского обследования, умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

Если работодатель не представляет сведения по запросу военкомата или подает их в неполном объеме или искаженном виде, ему грозит штраф:

для организации – от 3000 руб. до 5000 руб.;

для должностных лиц (например, руководителя организации) – от 300 руб. до 500 руб.

Подтверждение: ст. 19.7 КоАП РФ.

За невыполнение в срок предписания военкомата также могут привлечь к ответственности. Предусмотрены санкции:

для организации – штраф от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.;

для должностных лиц (например, руководителя организации) – штраф от 1000 руб. до 2000 руб. или дисквалификация на срок до трех лет.

Подтверждение: ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Следует учесть, что при привлечении к административной ответственности за нарушение обязательных требований законодательства действуют гарантии для субъектов предпринимательства (по замене штрафа предупреждением, уменьшению суммы штрафа и др.).



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