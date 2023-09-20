Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Логотип Моё дело
Моё дело
Воинский учет

Воинский учет работников. Ответственность за нарушения при его ведении

С 1 октября 2023 года значительно вырастет размер штрафов за нарушения в сфере воинского учета – как для работодателей, так и для граждан. Мы подготовили статью, которая поможет вспомнить все правила ведения воинского учета и разобраться в обновленных мерах ответственности
189
Воинский учет работников. Ответственность за нарушения при его ведении
Иллюстрация: Моё дело

Обязанность по ведению воинского учета

Обязанности, касающиеся воинского учета, установлены как для граждан, так и для работодателей (организаций).

Обязанности для граждан

Военнообязанный гражданин с 5 августа 2023 года ставится на воинский учет и снимается с него автоматически (без личной явки) на основании сведений:

  •  содержащихся в государственных информационных ресурсах;

  •  предоставленных военкоматами и полученных на основании их запросов.

Уведомление о постановке на ВУ направляется в личный кабинет на портале госуслуг (ЕПГУ). Гражданину, поставленному на учет без личной явки, могут направить повестку для сверки сведений, получения документов воинского учета, медицинского обследования и других мероприятий. В этом случае граждане обязаны явиться в указанные в повестке время и место. Повестки направляются в письменной форме и дублируются в электронной. Военкоматы управляют формированием и рассылкой "электронных повесток" в автоматизированном режиме с использованием реестра ВУ.

Граждане, поставленные на воинский учет без личной явки, обязаны получать повестки в письменной форме под подпись. Повестки направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания либо вручаются гражданам лично не позднее чем за три календарных дня до назначенного срока явки в военкомат. Передавать повестки лично могут:

  • сотрудники военкомата;

  • либо представители по месту работы (учебы) гражданина – руководители или другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица (работники) организаций.

Обязанности для работодателей

Организации-работодатели во исполнение своих обязанностей по воинскому учету должны:

  • уведомлять военкоматы о приеме и увольнении военнообязанных граждан. Обязанность по уведомлению возникает в отношении конкретного работника и исполняется перед военкоматом по месту его жительства (регистрации);

  • вести военно-учетную работу. Она проводится в организации в целом (в отношении всех работающих у нее военнообязанных, призывников).

14 апреля 2023 года вступили в силу масштабные поправки, касающиеся "электронных повесток" (оповещения граждан о вызовах в военкомат в электронном виде), а также создания реестра таких повесток (ст. 3 Федерального закона № 127-ФЗ от 14 апреля 2023 г.). В связи с этим у работодателей-организаций изменились отдельные обязанности (в частности, сократились сроки для отправки отчетов в военкоматы). Для электронного воинского учета создается специальный реестр.

Отчитываться в военкоматы работодатели в будущем смогут через портал госуслуг (ЕПГУ), однако соответствующий функционал пока не работает (находится на стадии разработки). В настоящее время работодатели продолжают взаимодействовать с военкоматами в прежнем порядке, то есть направляют необходимые отчеты в бумажной форме.

Обязанность по ведению воинского учета предусмотрена действующим законодательством. Поэтому воинский учет должны вести все организации независимо от форм собственности. При этом работодателю-ИП не нужно вести воинский учет, поскольку данная обязанность распространяется только на организации.

Основными документами, которые регламентируют ведение воинского учета в организациях, являются:

Категории работников, в отношении которых ведется воинский учет

Вести воинский учет организации нужно в отношении следующих категорий работников:

  •  призывники;

  • военнообязанные.

К категории призывников относятся мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, кроме освобожденных от призыва на военную службу (например, по состоянию здоровья). 

О категориях работников, которым может быть предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, см. материал системы «Моё дело Бюро» «Воинский учет. Какие работники могут быть призваны на срочную военную службу?»

Внимание! С 1 января 2024 года будет поднята верхняя граница призывного возраста на военную службу – с 27 до 30 лет. Нижний предел (18 лет) останется прежним (Федеральный закон № 439-ФЗ от 4 августа 2023 г.). Таким образом, призывниками будут считаться мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

К категории военнообязанных относятся:

  • мужчины, пребывающие в запасе;

  • женщины, имеющие военно-учетные специальности согласно приложению № 1 к Положению, утв. Постановлением Правительства РФ № 719 от 27 ноября 2006 г. (например, профессии оператора связи, телеграфиста, телефониста, фельдшера, фармацевта, зубного врача).

Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда (категории) в зависимости от возраста, звания и пола.

Первый разряд:

  • солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет;

  • младшие офицеры в возрасте до 50 лет;

  • майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга в возрасте до 55 лет;

  • полковники, капитаны 1-го ранга в возрасте до 60 лет;

  • высшие офицеры в возрасте до 65 лет.

Второй разряд:

  •  солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 45 лет;

  •  младшие офицеры в возрасте до 55 лет;

  •  майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга в возрасте до 60 лет;

  • полковники, капитаны 1-го ранга в возрасте до 65 лет;

  • высшие офицеры в возрасте до 70 лет.

Третий разряд:

  •  солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 50 лет;

  •  младшие офицеры в возрасте до 60 лет;

  • майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга в возрасте до 65 лет.

Женщины, имеющие военно-учетную специальность и пребывающие в запасе, относятся к третьему разряду до достижения ими возраста 45 лет, а при наличии офицерского воинского звания – до достижения 50 лет.

Подтверждение: ст. 53 Федерального закона № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г.

Военнообязанными считаются также граждане:

  •  уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных сил РФ;

  •  успешно завершившие обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при государственных, муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования и окончившие указанные образовательные учреждения;

  • не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу;

  • не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу или не призванные на военную службу по каким-либо другим причинам по достижении ими возраста 27 лет;

  •  уволенные с военной службы без постановки на воинский учет и в последующем поставленные на воинский учет в военных комиссариатах;

  • прошедшие альтернативную гражданскую службу.

Внимание! С 1 января 2024 года на пять лет увеличится возраст для ряда граждан, пребывающих в запасе (Федеральный закон № 326-ФЗ от 24 июля 2023 г.).

Для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, как и прежде, предельный возраст составит 65 лет, для младших офицеров также остается возраст 60 лет, а вот для имеющих иные звания (солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы) этот возраст поднимется на пять лет и составит для первого разряда – 40 лет, для второго – 50 лет, для третьего – 55 лет.
Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет (сейчас в большинстве случаев 60 лет), для младших офицеров – 60 лет (сейчас 55 лет), а для иных званий – 55 лет (сейчас 45 лет). Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.

Необходимо учитывать, что воинский учет ведется на всех военнообязанных и призывников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в том числе на граждан, работающих по совместительству, а также дистанционных работников.

Определить, подлежит ли работник воинскому учету, можно по штампу в паспорте, а также на основании соответствующих отметок в документах воинского учета, которые граждане предъявляют при приеме на работу.

Если работник является военнообязанным, на 13-й странице паспорта имеется штамп "Военнообязанный(ая)". Этот штамп ставит военкомат при постановке граждан на воинский учет или территориальное подразделение МВД России при замене паспорта

Узнать отношение к воинской обязанности солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана можно в пункте 23 раздела V "Пребывание в запасе" на странице 11 военного билета по форме № 1, приведенной в приложении № 4 к Инструкции, утв. Приказом Министра обороны РФ № 700 от 22 ноября 2021 г. Военный билет солдата имеет красную обложку, на которой изображен герб Российской Федерации и надпись "Российская Федерация. Военный билет". До 1994 года на обложке изображали герб СССР и делали надпись "СССР. Министерство обороны. Военный билет".

В военном билете офицера категорию запаса указывают в пункте 9 на странице 3 билета по форме № 2, приведенной в приложении № 1 к Инструкции, утв. Приказом Министра обороны РФ № 700 от 22 ноября 2021 г. У офицера военный билет в зеленой обложке, на которой изображен герб Российской Федерации и надпись "Российская Федерация. Военный билет офицера запаса". При этом до 2000 года на обложке изображали герб СССР и делали надпись "Министерство обороны. Военный билет офицера запаса Вооруженных сил СССР" или "Военный билет генерала запаса Вооруженных сил СССР".

Информацию о категории годности к военной службе можно узнать в отношении:

  • солдата – в пунктах 6, 7 и 9 на страницах 2-3 или пункте 30 на странице 30 (в строке после слова "признан") военного билета (в пункте 6 справки взамен военного билета);

  •  офицера – в пункте 17 на страницах 17-18 военного билета.

Категория годности записывается одной из букв:

  • А (годен к военной службе);

  • Б (годен к военной службе с незначительными ограничениями);

  • В (ограниченно годен к военной службе);

  • Г (временно не годен к военной службе);

  • Д (не годен к военной службе).

Если в указанных пунктах военного билета нет записей, то в личной карточке указывается категория годности к военной службе А.

Код военно-учетной специальности (ВУС) указывают в пункте 26 "Полное кодовое обозначение ВУС" военного билета либо в пункте 12 справки взамен билета. ВУС состоит из шести цифр и буквы, например: "106182Д".
Полного списка расшифровки кодовых обозначений ВУС нет, потому что часть этой информации находится под грифом "Секретно".
К примеру, обозначение некоторых кодов ВУС:

Первые три цифры – род войск

Вторые три цифры – должность

Если в коде есть буква

100 – стрелковые

034 – зенитно-ракетные войска

166 – инженерные войска

461 – коротковолновые радиостанции

101 – пулеметные

102 – гранатометные

106 – разведывательные

109 – снайперские

837 – водители транспортных средств категории ВС

956 – строительные войска

960 – водоснабжение и канализация

998 – пригодный для службы в армии, но ее не проходил

999 – ограниченно пригоден к службе в армии, но не имеет военную подготовку

000 – без какой-либо должности

001 – специалист по аккумуляторам

097 – заместитель командира

182 – командир

220 – механик, который обслуживает реактивные моторы самолетов

259 – механик-водитель

385 – эксперт по подрывным работам, которые проводятся под водой

543 – оператор

673 – специалист по измерению земли и перепада высот на местности

915 – стрелок

А – сухопутные войска, а также береговые войска ВМФ

Б – специалисты по ракетному оружию

Д – воздушно-десантные войска

К – плавсостав надводных кораблей

М – морская пехота

П – внутренние войска

Р – пограничные войска (ФПС, пограничная служба ФСБ)

Т – строительные части и подразделения

Е – летный состав авиации

С – подразделения МЧС

Ф – подразделения специального назначения

Х – разведка горных воинских частей и подразделений

З – уровень образования (институт/высшее училище)

Ш – ФАПСИ

По достижении определенного возраста военнообязанные снимаются с воинского учета. Возраст снятия с воинского учета зависит от звания гражданина, пребывающего в запасе. Например, солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы запаса снимаются с воинского учета: женщины по достижении 45 лет, мужчины по достижении 50 лет.

О снятии гражданина с воинского учета в его военном билете военкомат проставляет соответствующую отметку. Работодатель в соответствии с этими сведениями не обязан вести в отношении таких граждан воинский учет.


Обязанности ответственного за воинский учет

За организацию и ведение воинского учета отвечает работник, на которого в организации возложена такая обязанность. О порядке его назначения см. здесь.

Ответственный за воинский учет выполняет, в частности, следующие обязанности:

1) проверяет у граждан, принимаемых на работу:

  •  наличие и подлинность военных билетов (временных удостоверений, выданных взамен военных билетов), справок взамен военных билетов или удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную службу, в том числе в форме электронного документа, подлинность записей в них;

  •  наличие мобилизационных предписаний (для военнообязанных при наличии в военных билетах или в справках взамен военных билетов отметок об их вручении), персональных электронных карт (при наличии в документах воинского учета отметок об их выдаче);
    – наличие отметок о постановке на воинский учет по месту жительства или месту пребывания;

  • наличие отметок в паспортах граждан РФ об их отношении к воинской обязанности;

  •  наличие жетонов с личными номерами Вооруженных сил РФ (для военнообязанных при наличии в военном билете отметки об их вручении);

2) заполняет учетные документы в соответствии с записями в документах воинского учета;

3) разъясняет гражданам порядок исполнения обязанностей по воинскому учету;

4) информирует военкоматы об обнаруженных в документах воинского учета неоговоренных исправлениях, неточностях и подделках, неполном количестве листов, а также о случаях неисполнения гражданами обязанностей в области воинского учета, мобилизационной подготовки и мобилизации в течение пяти рабочих дней со дня их выявления;

5) ведет и хранит учетные документы граждан, поставленных на воинский учет;

О документах по ведению воинского учета читайте соответствующий раздел далее.

6) сверяет не реже одного раза в год:

  • сведения о воинском учете, содержащиеся в учетных документах, со сведениями, содержащимися в документах воинского учета граждан;

  •  сведения о воинском учете, содержащиеся в учетных документах, со сведениями, содержащимися в документах воинского учета соответствующих военкоматов и (или) органов местного самоуправления. Эти сведения должны совпадать.

С военкоматом по месту нахождения организации сверка ведется с помощью карточек по форме № 10. Для сверки сведений с военкоматами по месту приписки работников составляются списки по форме из приложения № 23 к Инструкции, утв. Приказом Минобороны России № 700 от 22 ноября 2021 г., или по идентичной форме из приложения (п. 5) к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооруженных сил РФ 11 апреля 2008 г. (см. Список граждан, пребывающих в запасе, для сверки учетных сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках). Списки составляются в двух экземплярах. Один направляется в соответствующий военкомат, а второй, в котором указываются регистрационный номер и дата отправки первого, хранится в организации в течение года;

7) вносит в учетные документы сведения об изменениях семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья. Направляет в военкоматы необходимые сведения о гражданах, состоящих на воинском учете и не состоящих, но обязанных состоять, в течение пяти дней со дня изменения соответствующих сведений (до 14 апреля 2023 года для этого был предусмотрен двухнедельный срок), в том числе с использованием портала госуслуг, в порядке, установленном Правительством РФ (порядок пока не утвержден, и электронный реестр воинского учета не создан);

8) оповещает граждан о вызовах (повестках) соответствующих военкоматов или органов местного самоуправления, направленных в письменной и (или) электронной форме, и обеспечивает им возможность своевременной явки в указанные места, в том числе в периоды мобилизации, военного положения и в военное время. С 14 апреля 2023 года работодатель должен фиксировать отказ от получения повестки. Повестки (в т. ч. пришедшие по месту работы) вручаются не позднее чем за три календарных дня до назначенного срока явки в военкомат. Если работник отказался получить повестку, на ней нужно проставить отметку с датой отказа, должностью, подписью, инициалами и фамилией вручавшего. Также необходимо внести подписи, инициалы и фамилии присутствовавших при этом лиц;

9) направляет в военкоматы сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять, в течение трех рабочих дней, в том числе с использованием портала госуслуг (обязанность действует с 14 апреля 2023 года);

10) вручает гражданам, не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, направление в военкомат для постановки на воинский учет. Такое направление оформляется по форме, приведенной в приложении № 3 к Инструкции, утв. Приказом Минобороны России, МВД России, ФМС России № 366/789/197 от 10 сентября 2007 г. (письмо Минобороны России № 315/4/1023 от 1 марта 2019 г.).

С 14 апреля 2023 года при получении работодателем от военкомата запроса об уточнении информации ответ нужно направить в течение трех дней со дня его поступления.

Сведения о приеме и увольнении военнообязанных, об изменении их личных данных (семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья (получении инвалидности) граждан) подаются, как правило, в тот военкомат, который указан в военном билете как место приписки военнообязанного. Сведения об иногородних военнообязанных работниках необходимо направлять в военкомат по месту их регистрации.
Сверка сведений о воинском учете граждан в личных карточках с документами воинского учета военкоматов проводится с военкоматом по месту расположения организации, а в отношении работников, которые приписаны к другим военкоматам, – с соответствующими военкоматами по почте (иным способом доставки корреспонденции).
Точный адрес для отправки тех или иных отчетов и сверки сведений рекомендуется уточнять в военкоматах – на местах могут быть установлены свои правила.

Сдача отчетности в военкомат

Работник, ответственный за воинский учет в организации:

  • направляет в соответствующие военкоматы и (или) органы местного самоуправления сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету, и принятии или увольнении их с работы. Такой отчет составляется по форме из приложения № 2 к Положению, утв. Постановлением Правительства РФ № 719 от 27 ноября 2006 г. Аналогичная форма предусмотрена в приложении № 9 к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооруженных сил РФ 11 июля 2017 г., однако нужно пользоваться первой, в которую внесены актуальные коррективы. С 5 августа 2023 года этот бланк изменен (см. Образец). В нем теперь не предусмотрен код военно-учетной специальности, но требуется привести серию и номер паспорта работника, его СНИЛС и полную дату рождения (раньше указывался только год рождения).
    Для отчета предусмотрен пятидневный срок со дня принятия и увольнения с работы;

  •  направляет в двухнедельный срок по запросам соответствующих военкоматов и (или) органов местного самоуправления сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете по форме из приложения № 10 к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооруженных сил РФ 11 июля 2017 г. (см. Образец);

  •  направляет в течение трех рабочих дней в военкоматы сведения о случаях выявления граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете (при самостоятельном выявлении). Форму такого уведомления лучше уточнить в военкомате, но можно использовать форму из приложения № 10 к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом Вооруженных сил РФ 11 июля 2017 г. (см. Образец).

Кроме этого, военкоматы ежегодно требуют от организаций следующие документы и отчеты:

  • сведения о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, по форме из приложения № 6 к Положению, утв. Постановлением Правительства РФ № 719 от 27 ноября 2006 г., и анкету на работника, подлежащего первоначальной постановке на воинский учет в следующем году, по форме из приложения № 7 к указанному Положению

  • до 1 ноября. Запрос таких документов у организации делает при необходимости военный комиссар (п. 34 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ № 719 от 27 ноября 2006 г.);

  •  карточку учета по форме № 18 (см. Карточку учета организации для представления в военкомат (форму № 18)). Эта форма законодательно не установлена и используется на практике при проверке военкоматом того, как работодатель в течение года ведет военно-учетную работу в отношении всего своего персонала (в т. ч. по выполнению плана по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе, согласованного с военкоматом).
    На практике такая карточка составляется в трех экземплярах: один – для комиссии по бронированию, второй – для военкомата, а третий остается в организации. Указаний на то, куда именно нужно представлять данную карточку, в законодательстве нет. На практике ее подают в военкомат по месту нахождения организации. Порядок заполнения карточки учета организации приведен в приложении № 2 к письму Минкультуры России № 344-01-39-ВА от 21 октября 2015 г.;

Организация имеет право забронировать своих работников в возрасте начиная с 27 лет по соответствующим должностям и профессиям, которые имеют существенное значение для выполнения установленных мобилизационных заданий. О том, как забронировать должности для бесперебойной работы, читайте здесь

  •  отчет о численности работающих и забронированных военнообязанных. Обычно для него используется форма № 6 (утв. Постановлением комиссии по вопросам бронирования № 760 от 10 февраля 1989 г.). Порядок ее заполнения приведен в письме Минкультуры России 125-01-16/24 от 3 ноября 2003 г.). Однако работодателю лучше уточнить в своем военкомате, по какой форме принимается такой отчет (в военкомате может использоваться иная форма);

  • отчет "Сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами (руководителями, специалистами, квалифицированными рабочими и служащими) на период мобилизации и на военное время" (так называемая форма № 19). Эту форму сдают только организации, которые бронируют персонал. Она не утверждена официально (хотя бланк есть в свободном доступе), поэтому работодателю нужно сверить имеющийся у него бланк в военкомате или получить непосредственно там бланк, отчет на котором принимает данный военкомат.

Сроки и порядок представления отчетов по формам № 6, № 18 и № 19 рекомендуется уточнить в своем военкомате и комиссии по бронированию, так как они могут различаться в зависимости от региона. Чаще всего срок представления форм отнесен на конец текущего года (с октября по декабрь), типичным является срок 31 октября или 31 декабря.

Все отчеты в военкомат представлены в таблице "Отчеты организации в военкомат".

Подарок для наших читателей – практическое пособие «Как работодателю подготовить отчётность в СФР и ИФНС в 2023 году» от экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело». Подробнейшая инструкция с примерами заполнения форм.

Как работодателю подготовить отчётность в СФР и ИФНС в 2023 году

практическое пособие для работодателя

Получите бесплатно 62 страницы экспертного контента!

Оставьте заявку в форме ниже, и мы вышлем вам запись

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты


Документы по ведению воинского учета

Воинский учет в организации необходимо вести по документам, перечень, формы, порядок заполнения и хранения которых устанавливаются Минобороны России. Они утверждены Приказом Минобороны России № 700 от 22 ноября 2021 г.

На каждого военнообязанного и призывника в организации необходимо вести карточку гражданина, подлежащего воинскому учету, по форме № 10, приведенной в приложении № 22 к Инструкции, утв. Приказом Минобороны России № 700 от 22 ноября 2021 г. В карточке указываются:

  • наименование организации;

  • сведения о работнике (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, сведения об образовании, семейном положении, составе семьи, адресе места жительства (пребывания), реквизиты паспорта и др.);

  • сведения о воинском учете;

  • информация о приеме на работу и увольнении (переводе).

Карточки заполняются на основании следующих документов:

  • удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, – для призывников;

  •  военного билета офицера запаса (военного билета, временного удостоверения, выданного взамен военного билета офицера запаса, временного удостоверения, выданного взамен военного билета, справки взамен военного билета) – для военнообязанных.

Карточки следует формировать и хранить в бумажном и электронном виде.
Вносить изменения в базу данных электронных карточек и распечатывать их может только работник, который ведет воинский учет в организации.

В организации должны быть следующие документы по ведению воинского учета:

Ответственность за нарушения в сфере ведения воинского учета

За нарушения в сфере ведения воинского учета предусмотрены следующие меры административной ответственности.

За нарушение порядка организации и ведения воинского учета руководитель организации или другое должностное лицо, ответственное за военно-учетную работу, могут быть привлечены к административной ответственности военкоматом, а в населенном пункте, где нет военкомата, – иным органом, ответственным за воинский учет. Это может быть орган местного самоуправления (администрация) поселения или городского округа (абз. 3 п. 2 ст. 8 Федерального закона № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г.).
Если в организации не назначено лицо, ответственное за военно-учетную работу, штраф грозит руководителю организации.

С 1 октября возрастет размер штрафов:

Для организации, если она не представляет в военкомат списки граждан для первоначальной постановки на воинский учет (ст. 21.1 КоАП РФ), не оповещает гражданина о вызове в военкомат, не обеспечивает ему явку по повестке (ст. 21.2 КоАП РФ). До 1 октября 2023 года по этим статьям штрафуют должностных лиц в размере от 1000 руб. до 3000 руб. С 1 октября 2023 года штраф за перечисленные нарушения составит:

  • для должностных лиц – от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб.;

  • для юридических лиц – от 350 тыс. руб. до 400 тыс. руб.;

Для должностных лиц организации, которые не представляют вовсе или представляют несвоевременно сведения, необходимые для ведения воинского учета (ст. 21.4 КоАП РФ). За аналогичное нарушение до 1 октября 2023 года штрафуют в размере от 1000 руб. до 3000 руб. С 1 октября 2023 года штраф составляет от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Кроме того, с 1 октября 2023 года появятся штрафы за неоказание содействия военкоматам при мобилизации (новая статья 19.38 КоАП РФ):

1) если организация не обеспечивает своевременное оповещение и явку призывников по мобилизации на сборные пункты или в воинские части либо не оказывает содействие в организации оповещения и явки;

2) если не исполняет обязанность по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

Размер штрафа за такие нарушения составит:

  •  для должностных лиц – от 60 тыс. руб. до 80 тыс. руб.;

  • для юридических лиц – от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб

До 1 октября 2023 года работодателям рекомендуется провести аудит воинского учета в организации и устранить все возможные нарушения.

Кроме того, с 1 октября 2023 года увеличивается размер ответственности для граждан за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины (ст. 21.5 КоАП РФ). До указанной даты штраф за это нарушение составляет от 500 руб. до 3000 руб. С 1 октября 2023 года – от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб.
Также возрастут штрафы для граждан за уклонение от медицинского обследования, умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

Если работодатель не представляет сведения по запросу военкомата или подает их в неполном объеме или искаженном виде, ему грозит штраф:

  • для организации – от 3000 руб. до 5000 руб.;

  • для должностных лиц (например, руководителя организации) – от 300 руб. до 500 руб.
    Подтверждение: ст. 19.7 КоАП РФ.

За невыполнение в срок предписания военкомата также могут привлечь к ответственности. Предусмотрены санкции:

  •  для организации – штраф от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.;

  • для должностных лиц (например, руководителя организации) – штраф от 1000 руб. до 2000 руб. или дисквалификация на срок до трех лет.

Подтверждение: ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Следует учесть, что при привлечении к административной ответственности за нарушение обязательных требований законодательства действуют гарантии для субъектов предпринимательства (по замене штрафа предупреждением, уменьшению суммы штрафа и др.).

Моё дело Бюро

Справочно-правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KWKnP

Моё дело

Моё дело

Интернет-бухгалтерия

35494 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Налоговый учет

    Налоговый учет у лизингополучателя

    Лизинговые платежи учитывают в расходах при расчете налога на прибыль или единого налога на УСН. По лизинговому имуществу принимают к вычету НДС, а по автомобилям в лизинге в определенных ситуациях нужно платить транспортный налог. Рассказываем, как считать налоги по активам, взятым в лизинг.

    Налоговый учет у лизингополучателя
    32
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    ❗️Новые поправки в НК: изменят срок уплаты НДФЛ для ИП. Ловите подсказки

    Доработанный проект Минфина с очередными поправками в НК РФ размещен на федеральном портале. Все налоги платят до 28 числа, в том числе авансы ИП на УСН. Но для ИП на ОСНО срок уплаты авансов по НДФЛ – 25 число (25.04, 25.07, 25.10). Узнайте, какие еще изменения произошли!

    ❗️Новые поправки в НК: изменят срок уплаты НДФЛ для ИП. Ловите подсказки
    261
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управление персоналом

    Какие обязанности передать заместителю финансового директора? Как начать делегировать полномочия

    Вне зависимости от работоспособности финансового директора, однажды он сталкивается с объёмом задач, с которым невозможно справиться в одиночку. В этот момент финдиректор начинает поиски заместителя. В этой статье рассказываем, как начать делегировать полномочия заместителю и какие именно обязанности стоит передать.

    Какие обязанности передать заместителю финансового директора? Как начать делегировать полномочия
    58
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    Работники компании создают НМА: как вести учет с применением ФСБУ 14/2022

    Организация создает учебную литературу усилиями сотрудников: как приобрести права на произведения и вести учет НМА по новым правилам? Консультирует эксперт.

    Работники компании создают НМА: как вести учет с применением ФСБУ 14/2022
    64
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Налоговые проверки

    Обеспечительные меры ФНС. Основания для принятия

    Принимая обеспечительные меры, налоговый орган в соответствии со ст. 65 АПК должен доказать, что непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение решения инспекции.

    8
    134
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    19 дивидендных акций Китая: финансовый сектор

    Продолжаю изучать китайские дивидендные акции на Гонконгской бирже, доступные через СПб Биржу. Как мы знаем, в Китае любят дивиденды не меньше, чем в РФ, а платят их в HKD. В первую очередь решил рассмотреть финсектор, а следом за ним будет нефтегазовый.

    19 дивидендных акций Китая: финансовый сектор
    49
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Субсидиарная ответственность

    Учет долга ликвидированного должника при субсидиарной ответственности. Разъяснения Минфина

    Признание задолженности сомнительной или безнадежной при привлечении контролируемых лиц ликвидированного должника к субсидиарной ответственности.

    68
    Читать еще
    Мнения