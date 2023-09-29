Трудоустройство водителя

Принимая на работу водителя, организация или ИП должны учитывать множество особенностей. Кандидата надо проверить по всем установленным параметрам. В расчет принимаются здоровье, возраст, знания и умения, стаж, а с 1 сентября 2023 года – и криминальное прошлое. Ньюансы имеет и порядок заключения трудового договора. Обо всем этом читайте в статье

Требования к водителю

Принять на работу соискателя по профессии водителя транспортного средства (ТС) можно при соответствии его следующим требованиям:

1. Нет медицинских противопоказаний (ограничений) к управлению ТС.

Это должно подтверждаться выданной гражданину по итогам освидетельствования медицинской справкой (заключением) о допуске к управлению ТС. Она выдается по форме, приведенной в приложении № 3 к Приказу Минздрава России № 1092н от 24 ноября 2021 г.

Лица с ограниченными возможностями здоровья также допускаются к управлению ТС по итогам медосмотра (обследования).

Порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством утвержден Приказом Минздрава России № 1092н от 24 ноября 2021 г. Например, запрещено управление транспортными средствами больным наркоманией, они не могут быть приняты на такую работу.

2. Имеетсяводительскоеудостоверение (временное разрешение) на право управления ТС соответствующей категории, указанной в п. 1 ст. 25 Федерального закона № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г.

При этом водителю ТС нужно иметь российское национальное водительское удостоверение (в т. ч. водителю, который является иностранным гражданином).

Исключения предусмотрены для следующих категорий иностранных граждан, которые могут работать с иностранными национальными или международными водительскими удостоверениями: граждан Киргизской Республики;

граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального (например, граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан).

3. Возраст соискателя – 18 лет и старше.

Работа водителя относится к видам работ с вредными и опасными условиями труда, а несовершеннолетним запрещена такая работа. Поэтому гражданина, который не достиг возраста 18 лет, нельзя принимать на работу по профессии водителя (например, водителем автомобиля, трамвая, троллейбуса).

4. Квалификация гражданина соответствует требованиям, установленным действующим законодательством.

Перечисленные ниже профессии водителей должны отвечать требованиям, которые утверждены Приказом Минтранса России № 282 от 31 июля 2020 г.:

водитель автомобиля (транспортного средства категорий B, BE (включая легковое такси) (водитель легкового автомобиля);

водитель автомобиля (транспортного средства категорий C, CE и подкатегорий C1, C1E) (водитель грузового автомобиля);

водитель автомобиля (транспортного средства категорий D, DE и подкатегорий D1, D1E) (водитель автобуса);

водитель троллейбуса (транспортного средства категории Tb);

водитель трамвая (транспортного средства категории Tm);

водитель автомобиля (транспортного средства, осуществляющего перевозку опасного груза);

водитель автомобиля (крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства или транспортного средства, его сопровождающего);

водитель автомобиля (транспортного средства, оборудованного устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов);

водитель автомобиля (транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров и (или) грузов в международном сообщении).

Кроме того, указанным требованиям должны соответствовать и иные работники транспорта:

контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта;

контролер технического состояния транспортных средств городского наземного электрического транспорта;

специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения;

консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов

Обязателен ли профстандарт?

Необходимо учитывать, что с 1 июля 2016 года требования к квалификации работников, содержащиеся в профессиональных стандартах, обязательны для работодателя, если они установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами. Под иными нормативными правовыми актами подразумеваются постановления и распоряжения Правительства РФ, приказы федеральных органов исполнительной власти, которые специально устанавливают требования к работникам, выполняющим те или иные трудовые обязанности, носящие нормативный правовой характер (например, приказы Минтранса России и др.) (письмо Минтруда России № 14-2/В-299 от 5 апреля 2016 г.).

Подтверждение: ст. 195.3 Трудового кодекса РФ, письмо Минтруда России № 14-0/10/13-2253 от 4 апреля 2016 г.

В настоящее время утверждены лишь следующие профстандарты для водителей:

5. Гражданин, которого принимают на работу водителем по совместительству, не должен по основному месту работы числиться водителем автомобиля (другого транспорта), диспетчером службы движения транспорта и т.п. Он подтверждает это справкой о характере и условиях труда по основному месту работы (составленной в произвольной форме).

Действующее законодательство запрещает принимать работников, которые непосредственно управляют ТС или движением транспортных средств, на аналогичную работу по совместительству. Перечень работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением ТС или управлением движением ТС, утвержден Постановлением Правительства РФ № 2349 от 29 декабря 2020 г.

6. Водитель, принимаемый на работу для перевозки пассажиров и багажа, не имеет действующей судимости или уголовного преследования за отдельные категории преступлений.

С 1 марта 2023 года установлен запрет гражданам, имеющим судимость или уголовное преследование за ряд преступлений, работать водителями легкового такси, автобусов, трамваев, троллейбусов и подвижного состава внеуличного транспорта при перевозках пассажиров и багажа (Федеральный закон № 155-ФЗ от 11 июня 2022 г.). Ограничения распространяются на граждан России, а также работающих в России иностранцев из государств – членов ЕАЭС.

Работать водителями при перевозке пассажиров и багажа не могут граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие (по перечням для разных категорий водителей).

Так, к трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением легковыми такси при перевозках пассажиров и багажа, не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость либо подвергающиеся уголовному преследованию за следующие преступления:

убийство;

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;

похищение человека;

грабеж;

разбой;

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности;

преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с Уголовным кодексом РФ к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям;

преступления, предусмотренные законодательством другого государства – члена ЕАЭС, которые соответствуют перечисленным.

Кандидаты при приеме на работу, а также уже работающие водители должны предъявлять справку (документ) об отсутствии судимости. Если такой документ выдан иностранным государством, к нему должен прилагаться перевод на русский язык.

В отношении работающих водителей работодатель должен был проверить наличие таких справок на 1 сентября 2023 года. Если водитель не представил справку, его нужно уволить по основанию, предусмотренному п. 13 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ.

7. С 1 сентября 2023 года нельзя допускать к управлению легковым такси водителей, которые:

на день до перевозки имеют более трех неуплаченных административных штрафов за нарушения в области дорожного движения (если сроки их уплаты не истекли);

не прошли аттестацию на знание того, где в регионе находятся объекты транспортной инфраструктуры, культурного наследия и спорта, медицинские и образовательные организации и т.д.;

повторно лишены прав и (или) арестованы за административные нарушения в сфере дорожного движения. При этом правонарушение произошло до истечения одного года со дня окончания предыдущего срока такого административного наказания;

имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в ст. 328.1 Трудового кодекса РФ, или подвергаются уголовному преследованию за эти преступления.

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Оформление трудоустройства водителя

Медосмотр

До заключения трудового договора нужно направить гражданина, принимаемого на должность водителя, на обязательный предварительный медосмотр.

Оформление кадровых документов

Кадровые документы при трудоустройстве водителя транспортного средства работодателю необходимо оформить в следующем порядке:

1. Потребовать у гражданина документы, необходимые для трудоустройства, в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса РФ (как общие, так и связанные со спецификой его работы).

2. До подписания трудового договора нужно ознакомить гражданина под подпись с локальными нормативными актами (при их наличии у работодателя) и коллективным договором (при его наличии).

3. Заключить с водителем трудовой договор (см. Трудовой договор с водителем). В нем нужно указать сведения (ч. 1 ст. 57 Трудового кодекса РФ), а также предусмотреть обязательные условия, перечисленные в ч. 2 ст. 57 Трудового кодекса РФ. Можно также включить в трудовой договор дополнительные условия, которые указаны в ч. 4 ст. 57 Трудового кодекса РФ.

Следует отметить, что трудовой договор с водителем ТС имеет ряд особенностей.

4. Издать приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (если работодатель принял решение издавать такой приказ).

В соответствии со ст. 68 Трудового кодекса РФ прием на работу оформляется трудовым договором. При этом на основании данного документа работодатель вправе (но не обязан) издать приказ (распоряжение) о приеме на работу.

Если работодатель принимает решение об издании приказа о приеме на работу, то основанием для него служит трудовой договор.

Срок ознакомления с приказом о приеме на работу в трудовом законодательстве не прописан. Поэтому срок ознакомления работодатель может определить самостоятельно.

5. Сделать в трудовой книжке водителя запись о приеме на работу (за исключением случаев, когда трудовая книжка работодателем не ведется)

С 1 января 2020 года Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 66.1 "Сведения о трудовой деятельности". Согласно ее положениям по желанию работников сведения об их трудовой деятельности могут формироваться в электронном виде. Для работников, которые впервые поступают на работу с 1 января 2021 года, трудовая книжка ведется только в электронном виде.

Оформить на работника личную карточку нужно в том случае, если работодатель ведет личные карточки.

6. Направить в территориальное отделение Социального фонда России (СФР) по месту регистрации страхователя (работодателя) сведения о приеме на работу по форме из подраздела 1.1 раздела 1 единой формы ЕФС-1. Отчет направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа (распоряжения) о приеме на работу.



Трудовой договор с водителем

В трудовой договор с водителем нужно включить следующие обязательные условия:

место работы. В качестве места работы, как правило, указывают организацию (например, "Общество с ограниченной ответственностью "Гамма" (ООО "Гамма")") либо ее обособленное структурное подразделение (например, "Истринский филиал ООО "Бета") или ИП (например, "Индивидуальный предприниматель Коротков Владимир Владимирович (ИП Коротков В.В.)");

В трудовом договоре с водителем нецелесообразно конкретизировать рабочее место вплоть до конкретного автомобиля, на котором он будет работать. Это связано с тем, что при необходимости изменения марки и (или) модели автомобиля работодателю придется оформлять перевод работника на другую работу (ст. 72 Трудового кодекса РФ). Если же подобного уточнения в трудовом договоре не содержится, работодатель может перемещать водителя на другую аналогичную машину без его письменного согласия.

трудовая функция работника;

дата начала работы (дата заключения трудового договора и дата начала работы могут не совпадать);

срок действия трудового договора и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора (если заключен срочный трудовой договор);

условия оплаты труда (в т. ч. размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплат, надбавок и поощрительных выплат);

режим рабочего времени и времени отдыха (если для работника он отличается от общих правил, действующих у работодателя).

Поскольку работа водителя по характеру является разъездной, условие о разъездном характере работы нужно обязательно включить в трудовой договор, который заключается с водителем.

С учетом специфики работы в трудовой договор с водителем можно включить также следующие условия:

обязанность по прохождению медосмотров. Если такая обязанность не будет содержаться в тексте договора, это не освободит работника от ее выполнения, поскольку она предусмотрена законодательством;

размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными поездками (ч. 2 ст. 168.1 Трудового кодекса РФ). Если размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными поездками, установлены коллективным договором (см. Коллективный договор), соглашением, локальным нормативным актом (см., например, Положение об оплате труда работников), в трудовом договоре можно не прописывать их подробно, а сделать ссылку на соответствующий документ. В этом случае работника нужно ознакомить с его содержанием под подпись.

Кроме того, в трудовой договор с водителем можно включить дополнительные условия, которые указаны в ч. 4 ст. 57 Трудового кодекса РФ. К ним, в частности, относятся следующие:

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его местонахождения) и (или) о рабочем месте;

об испытании;

о видах и об условиях дополнительного страхования работника;

об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи.

Для выполнения работы по профессии водителя работодатель может принять работника со своим автомобилем. При использовании в служебных целях личного имущества (автомобиля) работнику положена компенсация. Условие об использовании в служебных целях автомобиля, принадлежащего работнику, а также размер и порядок выплаты компенсации целесообразно предусмотреть в трудовом договоре, заключенном с работником (дополнительном соглашении к нему).

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