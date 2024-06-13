Военная служба на СВО: что нужно знать работодателю

Разбираемся в самом главном. Как определить, подлежат ли сотрудники воинскому учету, как приостанавливают и возобновляют трудовой договор с участником СВО, как учитывается время службы в трудовом, отпускном, страховом стаже — и многое другое.

Что такое военная служба по мобилизации

Если гражданин состоит в запасе, его могут призвать в военное время и период мобилизации. Привлечь могут и для выполнения работ, и в специальные формирования.

Мобилизацией называет перестройку экономики, работы предприятий, армии и других воинских формирований под условия военного времени. Сейчас объявлена частичная мобилизация — призывают не всех и меняют режим работы не все предприятия.

В «Моё дело Бюро» мы подробно разобрались, кто попадает под мобилизацию.

Что будет с людьми, уклоняющимися от призыва

Если проигнорировать повестку или изменить прописку без сообщения в военкомат, человека оштрафуют на 10–30 тыс. руб. Основание — ч. 1 ст. 21.5 КоАП РФ.

За уклонение от призыва и неявку на службу в срок ответственность уже уголовная — крупный штраф, арест или лишение свободы по статья 328 и 337 УК РФ.

Когда заканчиваются мобилизация и «военные» контракты, заключенные в связи со СВО

Ответ появится после указа о демобилизации. Мобилизация продолжается до её отмены указом Президента РФ — пока не отменят, призванные несут службу. Контрактная служба тоже не заканчивается: во время войны и мобилизации контракт продлевается автоматически.

У отдельных граждан служба закончится раньше. Установлены три основания для увольнения со службы призванных по мобилизации:

по возрасту (рядовые и сержанты служат до 55 лет, младшие офицеры — до 60 лет, старшие офицеры — до 65 лет);

по состоянию здоровья;

по решению суда о наказании в виде лишения свободы.

Кто может заключить контракт на военную службу

На контрактную военную службу берут мужчин и женщин от 18 лет, годных по здоровью. Категория годности к военной службе указана в разделе «Сведения о медицинских освидетельствованиях и прививках» военного билета (подробнее — в следующем разделе).

Основания для отказа в приеме на службу по контракту указаны п. 5 ст. 34 № 53-ФЗ, с учетом особенностей в период мобилизации из п. 5.1 ст. 34 № 53-ФЗ.

Как определить, подлежит ли ваш персонал учёту

Возьмите данные воинского учета, который ведут все организации. Их заполняют по сведениям из личных документов — паспорта, военного билета и других документов воинского учёта. Если работник подлежит учёту, его данные указаны в форме № 10 из приложения № 22 к Инструкции, утв. Приказом Минобороны № 700.

В блоге мы уже писали, как вести воинский учёт.

В военном билете в разделе «Пребывание в запасе» есть пункт «Категория запаса». Всего есть три разряда. Самые востребованные — в первом.

По здоровью устанавливают пять категорий:

А — годные к военной службе;

Б — годные к военной службе с незначительными ограничениями;

В — ограниченно годные к военной службе;

Г — временно не годные к военной службе;

Д — не годные к военной службе.

Основание — п. 2 ст. 5.1 № 53-ФЗ.

Призыву по мобилизации подлежат «годные» категории А-В. Категория В призывается в последнюю очередь. По контракту можно служить с категорией А и Б, при некритичных заболеваниях с категорией В.

Основание — Приказ Минобороны № 506.

ИП-работодатели обычно не ведут учёт. У них нет такой обязанности — но есть право собрать нужную информацию.

Работодатель не отвечает за постановку на учёт в военкомат, но должен доложить о нарушении. Каждый гражданин встаёт на воинский учёт сам.

Если работодатель принял на работу гражданина, который подлежит учёту, но не поставлен на него, то он:

Запрашивает у работника сведения о его статусе в контексте воинского учета. Форма запроса свободная — например, уведомление с просьбой представить документ воинского учета;

Вручает направление в военкомат для постановки на воинский учет. Для него используют форму из приложения № 3 к Инструкции, утв. Приказом Минобороны, МВД и ФМС № 366/789/197;

За три рабочих дня направляет в военкомат сведения о случае выявления гражданина, обязанного состоять, но не состоящего на воинском учёте. Для этого используется форма из приложения № 10 к Методическим рекомендациям, утв. Генштабом ВС РФ;

Если работник подлежит воинскому учёту, то в пятидневный срок со дня приема на работу нужно уведомить военкомат о трудоустройстве. Для уведомления используйте форму из приложения № 2 к Положению, утв. Постановлением Правительства РФ № 719 (пп. «а» п. 32 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ № 719). В ней можно сделать отметку о полном отсутствии документа воинского учета или неполноте представленных сведений.

В базе «Моё Дело Бюро» рассказали, как забронировать часть персонала, чтобы компания могла бесперебойно работать.

Шпаргалка по найму иностранных граждан Собираем все необходимые документы Оформляйте иностранцев без ошибок, чтобы не платить штрафы Оставьте контакты, вышлем вам шпаргалку на e-mail: Отправить

Что делать работодателю с мобилизованным или заключившим контракт работником

Если работник уходит на СВО, работодатель обязан оформить приостановление трудового договора. Так работник сохраняет должность, но не получает зарплату.

Придерживайтесь алгоритма:

1. Вручить работнику повестку, если она пришла по месту работы, не позднее чем за три дня до назначенного срока явки. Повестка может быть и письменной, и электронной.

Дайте сотруднику заполнить часть повестки и поставить подпись. Эта часть будет документальным подтверждением оповещения. Сделайте также отметку сами и верните часть повестки в военкомат.

Если работник получил повестку сам, он должен представить ее работодателю (оригинал либо копию, когда уже призван). Можно направить скан повестки работодателю в порядке, установленном в организации. Если гражданин явился в военкомат без повестки и был мобилизован, то по его просьбе в военкомате ему выдаётся повестка для предъявления работодателю.

Контрактники предъявляют работодателю уведомление о заключении контракта. Оно предоставляется тем ведомством, с которым работник заключил контракт, например Минобороны. Либопредъявляют справку из военкомата или иной документ, подтверждающий заключение контракта.

2. Отпустить работника на мероприятия, предшествующие убытию на военную службу. Это призывная комиссия, медосмотр, прохождение обучения, явка для убытия к месту службы и военные сборы.

Оформлять такие мероприятия с сохранением за это время места работы и среднего заработка нужно в случае, если именно они указаны в повестке или другом подтверждающем документе.

Трудовой договор в общем случае приостанавливают с даты из повестки или явки в военкомат. И если мероприятия, предшествующие убытию, конкретно не прописаны в повестке, а там указано, например, «мобилизация», «призыв по мобилизации», то приостановление действия трудового договора оформляют тогда не с даты из повестки, а с даты непосредственного начала военной службы.

Моменты начала и окончания службы определены в п. 10-11 ст. 38 Федерального закона № 53-ФЗ. Так, началом военной службы является:

для призывников не из запаса и без званий — день присвоения звания рядового;

для призывников не из запаса и со званием — дата издания приказа военкомата о направлении к месту службы;

для контрактников — день вступления в силу контракта.

Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Указанные нормы не содержат даты начала военной службы для призывников-запасников. Этот момент лучше уточнить в военкомате. Возможно, это будет день решения призывной комиссии или день окончания учений и направления в действующие войска.

Если не отпустить работника на мероприятия, связанные с призывом на службу, работодатель и должностные лица будут отвечать по закону.

3. Приостановить действие трудового договора с работником на период службы. В общем случае — с даты, указанной в повестке, уведомлении о заключении контракта, ином подтверждающем документе.

Для этого издайте приказ в свободной форме (см., например, Приказ о приостановлении действия трудового договора с мобилизованным работником).

Приказ издается на основании заявления работника (см., например, Заявление о приостановлении действия трудового договора) с приложением подтверждающего документа — повестки или уведомления о заключении контракта.

Договор приостанавливается обязательно, поэтому дополнительное соглашение заключать не нужно.

Если работник не может расписаться в приказе о приостановлении договора, то для оформления приказа достаточно заявления работника и копии подтверждающего документа.

На время приостановки договора с мобилизованным или контрактником работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временный персонал.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с его выходом на работу (после окончания службы). Окончательный расчет с временным работником производится в день увольнения. Оповещать работника, давать дополнительные выплаты или выходное пособие по закону не нужно.

4. Подать отчет по кадровому событию «приостановление трудового договора» по форме из подраздела 1.1 подраздела 1 единой формы ЕФС-1 с соответствующими сведениями.

Отчёт направьте в отделение СФР по месту регистрации работодателя не позднее рабочего дня, следующего за днем издания документа о приостановлении.

Соответственно, в графе 3 формы «Сведения о приеме, переводе, увольнении, начале договора ГПХ, окончании договора ГПХ» указывается специальный код «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ».

Трудовая книжка в период службы работника хранится у работодателя. Вносить в неё запись о приостановке и возобновлении трудового договора не нужно.

Расторгать трудовой договор с участником СВО можно только при ликвидации организации или прекращении деятельности ИП. В остальных случаях увольнение недопустимо. Это касается даже работников, которые проходят испытательный срок или находятся в процессе увольнения в связи с сокращением. Если это произошло и мобилизованный или контрактник был уволен, его необходимо восстановить на работе.

Менять трудовой договор работодатель тоже не может, даже при реорганизации. Изменить условия договора работодатель вправе не раньше, чем работник вернётся на работу.

5. Выплатить работнику зарплату за фактически отработанное, но еще не оплаченное время, и выдать другие выплаты. Это нужно сделать не позднее дня приостановления действия трудового договора.

Компенсацию за неиспользованный отпуск оформлять не нужно. Частичная компенсация за неиспользованные дни отпуска свыше 28 календарных дней может выплачиваться по заявлению работника в соответствии с законодательством.

6. Отмечать в табеле учета рабочего времени период призыва работника по мобилизации или контракту.

Специального кода для этого не предусмотрено. Работодатель может ввести и проставлять свой код. Например, «М» (мобилизация) или «ПДК» (приостановление договора, контракт).

7. Не начислять зарплату в период приостановления трудового договора. Зарплата военнослужащим не начисляется, они получают денежное содержание от государства.

Если работодатель хочет, он может выплачивать материальную помощь — но обязанности у него нет.

Помощь участникам СВО и членам их семей не облагается НДС, НДФЛ и взносами, а деньги и стоимость имущества можно отнести к расходами при расчёте налога на прибыль, УСН, ЕСХН.

8. Возобновить трудовой договора с работником, вернувшимся со службы, в день его выхода на работу.

Рекомендуется издать приказ в свободной форме о возобновлении действия трудового договора (см., например, Приказ о возобновлении действия трудового договора с мобилизованным работником).

Работник обязан предупредить работодателя о своем выходе не позднее чем за три рабочих дня (см., например, Заявление о возобновлении действия трудового договора).

На возврат сотрудника на работу у него есть три месяца со дня окончания службы. После работодатель может сам расторгнуть трудовой договор.

Минобороны сообщит работодателю о дате окончания службы по контракту, но не о дате окончания службы по мобилизации. Уточнить даты по службе мобилизованных можно:

по дате в документе об окончании мобилизации (например, в выписке из приказа мобилизационной комиссии) либо в подтверждающих документах военкомата;

по дате окончания действия контракта, а также в уведомлении Минобороны, с которым был заключен контракт.

9. Подать отчет по кадровому событию «возобновление трудового договора» по форме из подраздела 1.1 подраздела 1 единой формы ЕФС-1. Его направьте в отделение СФР по месту регистрации работодателя не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о возобновлении трудового договора.

В графе 3 формы «Сведения о приеме, переводе, увольнении, начале договора ГПХ, окончании договора ГПХ» указывается специальный код «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ».

Приостановка договора и стаж

Работает особый порядок. Период службы засчитывается в:

трудовой стаж и стаж работы по специальности (с учетом ряда особенностей по ст. 351.7 Трудового кодекса РФ);

страховой стаж по пенсии — в двойном размере. Период службы подтверждается документами из п. 27, 36(3), 46(7) Правил, утв. Постановлением Правительства РФ № 1015;

отпускной стаж для ежегодного основного оплачиваемого отпуска . Для дополнительного — нет;

стаж для оплаты больничных пособий. Но при расчете больничных дни приостановления договора исключаются из расчетного периода.

После возобновления действия трудового договора (в течение шести месяцев) работник имеет право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для него время независимо от стажа работы у работодателя. Неиспользованная часть отпуска также сохраняется за работником. Предоставление отпуска, включая неиспользованную часть, оформляется по заявлению работника на основании приказа, вне графика отпусков.

Важно: мобилизованные работники и контрактники включаются в списочную численность работников, но не включаются в среднесписочную.

В материале «Мое дело Бюро» вы найдете ответы на другие вопросы о действиях работодателя в отношении мобилизованных работников, в том числе:

Моё дело Бюро Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг Узнать больше

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KbZb9