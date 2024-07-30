Когда можно и нужно переносить ежегодный отпуск — и как это делать

Реальный отпуск не всегда соответствует согласованному графику. Иногда работник просит перенести отпуск и работодатель может отказаться, иногда работодатель обязан согласиться — а иногда должен перенести даже без просьбы. Разбираемся, как это работает, и как оформить документы.

Если работник попросил о переносе

Можно перенести отпуск по согласованию сторон. Если работник просит перенести отпуск по личным причинам, работодатель может и согласиться, и отказать — он в своём праве.

В материалах «Моего дела» уже рассказывали, как оформлять отпуск по графику и не по графику.

Если работник заболел в дни отпуска

Придётся продлить отпуск или перенести его. Каждый день отпуска, в который болел работник, нужно «компенсировать». Другие дни отдыха компенсировать не нужно. Так, если работник болел в выходной, положенный донору, давать дополнительный отпуск не нужно.

Есть исключение: болезнь в отпуске и последующее увольнение. Последним днем работы работника в таком случае является не последний день отпуска, а день, предшествующий первому дню отпуска. При этом за время болезни работнику положено пособие по временной нетрудоспособности.

Если работник исполнял государственные обязанности

Придётся продлить отпуск или перенести его. Например, если работника в отпуске призвали на военные сборы или он был членом избирательной комиссии, придётся «компенсировать» те дни, в которые он не отдыхал. Правило работает на любую гос. обязанность, которая по трудовому законодательству освобождает человека от работы.

Если отпуск включает праздники

Придётся продлить отпуск или перенести его. Здесь тоже придётся «компенсировать» каждый праздничный день.

Если что-то прописано в нормативном акте

Работодатель может прописывать в нормативных актах любые условия. Например, продлить или перенести отпуск, если во время отпуска болен член семьи работника.

В таком случае нужно делать то, что прописано в акте.

Если работодатель не выполнил «отпускные» формальности

Если работник потребует, придётся перенести отпуск. По закону работодатель должен:

за 2 недели до начала отпуска отправить работнику уведомление об отпуске (мы рассказывали, как это сделать);

за 3 календарных дня до начала отпуска начислить и выплатить отпускные.

Невыполнение этих формальностей даёт работнику право перенести отпуск. Для переноса нужно заявление.

Как продлевается и переносится отпуск

Продлевается отпуск автоматически. А если хочет перенести отпуск — по любому основанию — ему нужно подать заявление и согласовать новые дни отпуска с работодателем.

На какой срок можно перенести отпуск

Обычно — в пределах года, но есть исключения. Перенести отпуск на следующий год работодатель может, если:

Отпуск может навредить бизнесу — тогда перенос нужно согласовать, а работник обязан «отгулять» этот отпуск в следующем году.

Работодатель — одно из немногих предприятий оборонно-промышленного комплекса. Основание — пп. «д» п. 2 Особенностей, утв. Постановлением Правительства РФ № 1365 от 1 августа 2022 г.

Совсем нельзя переносить отпуск на следующий год, если:

работник младше 18;

у работника вредные или опасные условия труда;

работник два года подряд и больше не ходил в отпуск.

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Как всё оформить: пример переноса отпуска по болезни

На практике чаще всего отпуск переносят из-за болезни. Тогда работнику оформляют листок нетрудоспособности, и всё должно пройти так:

1. Работник должен своевременно предупредить работодателя о нетрудоспособности. По закону достаточно устного предупреждения по телефону.

Уже на этом этапе стоит спросить, хочет работник продлить отпуск или перенести.

2. Работодатель должен внести изменения в табель учёта рабочего времени. Табель придётся привести в соответствие с продлённым/перенесённым отпуском, а выплаченные отпускные придётся пересчитать.

При этом «переплаченные» отпускные можно вернуть только договорившись с работником. Остаток ранее выплаченных отпускных проще зачесть отпускные за перенесенные дни отпуска.

3. Работник подает работодателю заявление о переносе неиспользованной части ежегодного отпуска. Мы подготовили пример такого заявления:

Бланк с автозаполнением доступен в сервисе «Мое дело. Бюро».

Стороны должны согласовать между собой (хотя бы предварительно) время предоставления неиспользованной части отпуска.

4. Работодатель издаёт приказ о переносе части ежегодного отпуска на другой срок в свободной форме.

Бланк с автозаполнением доступен в сервисе «Мое дело. Бюро».

Если точная дата нового отпуска известна, она указывается в приказе. Если дата неизвестна, можно применить другую формулировку (например, «после выхода работника из отпуска по уходу за ребенком»).

Изменять первый изданный приказ о предоставлении отпуска при этом не нужно: у вас будет новый документ.

5. Работодатель вносит изменения в график отпусков. Если вы используете унифицированную форму графика отпусков (форма № Т-7), в ней нужно заполнить раздел «Перенесение отпуска»:

Если отпуск переносится полностью, а не частично, то в графе 6 и графе 7 «запланированная» и «фактическая» даты будут различаться (поскольку отпуск работника начнется не в ту дату, которая была первоначально запланирована).

Если вы используете свою форму, заполните соответствующие графы — по закону они должны быть в вашем документе.

В графе «Примечания» можно уточнить все данные.

6. Работодатель оформляет работнику новый отпуск. Желательно, чтобы работник представил заявление — например, с формулировкой «прошу предоставить мне неиспользованную часть ежегодного оплачиваемого отпуска».

Оформить ежегодный отпуск поможет наш материал.

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