Отпуск с последующим увольнением: как оформить и оплатить

Иногда работникам удобнее взять отпуск с последующим увольнением вместо того, чтобы сразу уволиться. Рассказываем, что работодателю делать с двумя процедурами в разных ситуациях — при увольнении по соглашению сторон и по собственному желанию работника

Ключевые правила по отпуску с увольнением

Отпуск с последующим увольнением — право работодателя, а не обязанность. Если сотрудник проработал в компании хотя бы полгода, он может попросить увольнения с условием о предварительном отпуске. Работодатель сам выбирает, давать отпуск или нет.

Есть две ситуации-исключения:

Если работнику нельзя отказать в отпуске, придётся пустить. Это отдельная категория работников — несовершеннолетние, усыновители детей до трёх месяцев и прочие. В «Моём деле» мы выпускали отдельный материал о работниках с особыми правами на отпуск.

Если работника увольняют из-за нарушений, у него нет права уходить в предварительный отпуск. Нарушениями считают систематические опоздание, невыполнение обязанностей, появление на рабочем месте в пьяном виде и прогулы. По закону такого работника можно уволить намного быстрее.

В момент отпуска трудовой договор ещё считается действующим. В это время работодатель не может нанять нового работника на должность, а работник может трудоустроиться на другую должность только по совместительству.

Если сотрудник не проработал полный год, ему всё равно придётся дать полный отпуск. Но оплачивать нужно только те дни отпуска, которые подлежали бы денежной компенсации при увольнении. Размер компенсации рассчитывается исходя из того, что полный отпуск полагается работнику, отработавшему полный рабочий год.

Если работник заболел в отпуске, ему назначают пособие по временной нетрудоспособности, но отпуск не продлят. Когда работник увольняется, у работодателя исчезает обязательства по продлению отпуска: он больше за это не отвечает.

Как оформить отпуск с увольнением: полный алгоритм

Рассматриваем два самых часто встречающихся варианта: увольнение по соглашению сторон и по собственному желанию работника. В целом процесс похож, но детали отличаются.

Этап 1. Работник пишет заявление. В нём он просит предоставить отпуск с последующим увольнением. Заявление пишут на имя руководителя ИП или организации.

Пример заявления:

Этап 2. Работодатель соглашается или отказывает работнику.

При увольнении по соглашению сторон работник и работодатель обсуждают условия расторжения трудового договора по соглашению сторон. Далее оформляют соглашение — и туда целесообразно включить условие о предоставлении работнику отпуска с последующим увольнением.

Пример соглашения сторон:

При увольнении по собственному желанию руководитель организации проставляет положительную резолюцию на заявлении работника.

Дальше параллельно оформляют две процедуры: предоставление отпуска работнику и его увольнение.

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Этап 3. Оформляют документы о предоставлении отпуска. В обоих случаях оформляют:

график отпусков,

приказ или распоряжение о предоставлении отпуска,

записка-расчет о предоставлении отпуска.

Дальше нужно сделать отметки об отпуске в:

личной карточке работника,

лицевом счете работника,

табеле учета рабочего времени.

Дальше издаётся приказ об увольнении работника. В нём дата увольнения указывается как последний день отпуска — то есть будущим числом.

Работника нужно ознакомить с приказами о предоставлении отпуска и об увольнении. Обязательно под роспись. Если что-то мешает получить роспись, на приказе нужно сделать соответствующую запись. Например, если работник отказался от ознакомления — написать «Ознакомить работника с приказом невозможно в связи с отказом от ознакомления».

Этап 4. Рассчитывают и выплачивают отпускные. Здесь делайте всё как всегда — особых законов для таких отпусков нет. Главное — оплатите отпуск хотя бы за три дня до его начала, а лучше сделать это ещё раньше.

Этап 5. Проводят окончательный расчёт. Его проводят в последний день перед отпуском.

Работнику нужно выплатить:

зарплату, не полученную за отработанное время;

компенсацию за неиспользованные отпуска;

всё остальное, что работодатель обязывался оплатить по трудовому договору.

Этап 6. Работнику выдают документы. Главный из них — трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности. Запись об увольнении должна соответствовать формулировкам ТК РФ и других законов. Нужно сослаться на статью, часть и пункт статьи. Записи о работе нужно заверить подписью и печатью работодателя, если она есть. Вместо работодателя заверить запись может кадровая служба.

Трудовую книжку целесообразно выдавать под подпись в документе по учёту движения трудовых книжек и личной карточке. Если работник отсутствует на работе (например, уже ушёл в отпуск), направьте по почте уведомление с просьбой явиться за трудовой книжкой.

Также нужно выдать:

Этап 7. Работодатель отправляет отчётность в СФР. Он отправляет по месту своей регистрации сведения об увольнении работника по форме из подраздела 1.1 раздела 1 единой формы ЕФС-1.

Отчёт можно отправить в день издания приказа об увольнении или на следующий рабочий день. Позже нельзя — оштрафуют. При этом важна именно дата издания приказа, а не день увольнения. Работник формально ещё будет числиться в штате, но отчётность уже должна быть в СФР.

В отдельном материале разобрали все тонкости оформления документов по отпуску с последующим увольнением.

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